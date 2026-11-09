Grundsicherung: Kein Mehrbedarf für Ernährung aus religiösen Gründen

Wer medizinisch auf Verdauungsenzyme angewiesen ist und tierische Präparate aus religiösen Gründen ablehnt, hat deshalb allein noch keinen Anspruch auf Finanzierung einer pilzbasierten Alternative.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigte die Ablehnung des Eilantrags eines Beziehers von Asylbewerberleistungen auf Versorgung mit Nortase® durch das Sozialgericht Potsdam. Es wies die Beschwerde des Antragstellers zurück.

Auch einen ergänzenden Anspruch nach den entsprechend anwendbaren Vorschriften des SGB XII erkannte das Gericht bei seiner vorläufigen Prüfung nicht an.

Der Beschluss vom 23. Dezember 2025 trägt das Aktenzeichen L 1 KR 408/25 B ER. Wichtig ist: Die Entscheidung betrifft ein nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel und lässt sich nicht als pauschales Verbot von Mehrbedarfen bei religiösen Ernährungsvorschriften verstehen.

Warum die Krankenkasse Nortase nicht bezahlen musste

Der Antragsteller leidet an einer exokrinen Pankreasinsuffizienz, also einer eingeschränkten Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse. Er begehrte Nortase®, ein Arzneimittel mit aus Pilzen gewonnenen Verdauungsenzymen. Die üblicherweise aus Schweinen gewonnenen Präparate lehnte er aus religiösen Gründen ab.

Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, sogenannte OTC-Präparate, sind nach § 34 Abs. 1 SGB V grundsätzlich von der Versorgung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen. Ausnahmen gelten unter anderem für bestimmte Mittel, die bei schwerwiegenden Erkrankungen als Therapiestandard anerkannt sind.

Die betreffende Ausnahmeregelung in der Arzneimittel-Richtlinie erfasst aus dem Pankreas gewonnene Enzyme. Fungale, also aus Pilzen gewonnene Enzyme wie in Nortase® fallen nach der vom Gericht herangezogenen Regelung nicht darunter. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte die Formulierung mit Beschluss vom 20. Februar 2025 entsprechend klargestellt.

Glaubensfreiheit erweitert den Leistungsanspruch nicht automatisch

Artikel 4 Abs. 1 Grundgesetz schützt auch die Freiheit, nach den eigenen Glaubensüberzeugungen zu leben. Daraus folgt nach Auffassung des Gerichts jedoch kein zusätzlicher Anspruch auf ein Arzneimittel außerhalb der gesetzlichen Leistungsvoraussetzungen.

Das Landessozialgericht schloss sich insoweit der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts an, insbesondere dem Urteil vom 2. November 2007, Az. B 1 KR 11/07 R. Religiöse Bedürfnisse heben die Anforderungen an die Erstattungsfähigkeit eines Medikaments danach nicht auf.

Auch eine Unverträglichkeit wurde geltend gemacht

Der Antragsteller berief sich außerdem auf eine ärztlich bescheinigte Unverträglichkeit von Enzymen aus dem Pankreas. Das Gericht prüfte auch einen Ausnahmeanspruch nach § 2 Abs. 1a SGB V. Diese Vorschrift betrifft lebensbedrohliche, regelmäßig tödliche oder wertungsmäßig vergleichbare Erkrankungen und setzt unter anderem voraus, dass eine anerkannte Standardbehandlung nicht zur Verfügung steht.

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Eine dafür erforderliche notstandsähnliche Situation hielt es jedoch nicht für glaubhaft gemacht. Die vorgelegten Atteste beschrieben schwere mögliche Folgeschäden und eine langfristige Lebensgefährdung, belegten aus Sicht des Gerichts aber keine kurzfristig drohende tödliche Entwicklung. Auch auf dieser Grundlage blieb der Eilantrag erfolglos.

Warum kein ernährungsbedingter Mehrbedarf anerkannt wurde

Der Mann bezog Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz. Bei diesen sogenannten Analogleistungen werden Vorschriften der Sozialhilfe entsprechend angewendet. Deshalb prüfte das Gericht ergänzend Ansprüche nach dem SGB XII, darunter den ernährungsbedingten Mehrbedarf nach § 30 Abs. 5 SGB XII.

Ein ernährungsbedingter Mehrbedarf scheiterte zunächst daran, dass der Antragsteller Kosten für ein Arzneimittel geltend machte. Eine ergänzende Medikamenteneinnahme ist rechtlich nicht mit einer kostenaufwendigen Ernährung gleichzusetzen.

§ 30 Abs. 5 Satz 2 SGB XII erfasst außerdem bestimmte medizinisch erforderliche Produkte zur erhöhten Versorgung des Stoffwechsels mit Nähr- oder Wirkstoffen. Auch hier müssen die medizinischen Gründe durch aktuelle medizinische und ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse gestützt sein.

Nach der im Eilverfahren vorgenommenen Prüfung fehlten entsprechende wissenschaftliche Nachweise zur Wirksamkeit fungaler Enzyme bei dieser Erkrankung. Daraus folgt keine allgemeine Feststellung, das Präparat sei wirkungslos; das Gericht verneinte die Voraussetzungen des geltend gemachten Leistungsanspruchs.

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Auch über § 73 SGB XII gab es keine Kostenübernahme

§ 73 SGB XII ermöglicht Leistungen in sonstigen Lebenslagen, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen. Die Vorschrift schafft jedoch keinen allgemeinen Ersatzanspruch für Medikamente, deren Kosten die Krankenkasse nicht trägt.

Das Gericht verwies darauf, dass Ausgaben für Gesundheitspflege grundsätzlich im Regelbedarf berücksichtigt sind. Ausreichende Anhaltspunkte für eine besondere Härte, die hier ausnahmsweise zur Versorgung mit Nortase® verpflichten würde, sah es nicht. Das Gericht sah nach seiner vorläufigen Prüfung somit keinen Ausnahmefall, in dem der Sozialleistungsträger die Kosten zwingend übernehmen musste.

Nahrungsergänzungsmittel können anders zu beurteilen sein

Anders kann es bei medizinisch notwendigen Nahrungsergänzungsmitteln aussehen, die rechtlich keine Arzneimittel sind. Nach einer Magenbypass-Operation kann beispielsweise ein Ernährungsmehrbedarf nach § 21 Abs. 5 SGB II in Betracht kommen.

Darüber berichtet unser Beitrag „Krankenkasse zahlt nicht: Frau erstreitet Ernährungszuschuss vom Jobcenter“. Die dort besprochene Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg, Az. L 1 AS 380/24, betrifft medizinisch notwendige Vitamin- und Proteinprodukte. Ein automatischer Anspruch für sämtliche Vitamine, Eiweißprodukte oder Medikamente folgt daraus nicht.

Betroffene sollten die medizinische Notwendigkeit, die rechtliche Einordnung des konkreten Produkts und die verbleibenden zusätzlichen Kosten nachvollziehbar belegen.

Eine ärztliche Bescheinigung sollte möglichst Diagnose, Produkt, tägliche Menge und Behandlungsdauer nennen sowie gegebenenfalls erklären, weshalb Alternativen nicht vertragen werden. Eine Kostenaufstellung und Kaufbelege helfen, die tatsächlichen Mehrausgaben nachzuweisen.

Beispiel aus der Praxis

Ein fiktives Beispiel: Ein Bezieher von Leistungen nach § 2 AsylbLG benötigt wegen einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung Verdauungsenzyme. Er lehnt Präparate mit Schweinebestandteilen aus religiösen Gründen ab und berichtet außerdem von einer Unverträglichkeit.

Für seinen Antrag sollte er die medizinischen Gründe und die Unverträglichkeit ärztlich dokumentieren lassen. Auch mit solchen Nachweisen bleibt zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Finanzierung der gewünschten Alternative erfüllt sind.

Fragen und Antworten

Hat das Gericht religiös begründete Mehrbedarfe generell ausgeschlossen?

Nein. Der Beschluss betrifft die Finanzierung eines bestimmten Enzymarzneimittels im Eilverfahren. Eine pauschale Aussage über sämtliche religiös geprägten Ernährungsweisen lässt sich daraus nicht ableiten.

Reicht ein ärztliches Attest für die Kostenübernahme?

Nicht automatisch. Ein Attest kann die medizinische Notwendigkeit belegen, ersetzt aber nicht die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen der jeweiligen Leistung.

Können Vitamine und Proteinpulver einen Mehrbedarf begründen?

Das ist im Einzelfall möglich, wenn es sich um geeignete Nahrungsergänzungsmittel handelt, diese medizinisch erforderlich sind und berücksichtigungsfähige zusätzliche Ernährungskosten entstehen. Arzneimittel sind davon zu unterscheiden.

Quellen

LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23. Dezember 2025 – L 1 KR 408/25 B ER.

§ 30 SGB XII: Mehrbedarf.

Gemeinsamer Bundesausschuss: Dokumentation zur Änderung der OTC-Übersicht, Nummer 36, vom 20. Februar 2025.