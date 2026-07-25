Grundsicherung: 50 Euro zu wenig vom Jobcenter: LSG verweigert trotzdem Rechtsschutz

Eine monatliche Leistungslücke von 50 Euro kann für Menschen mit geringem Einkommen erheblich sein. Nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen reicht eine solche Unterdeckung beim Grundsicherungsgeld jedoch nicht automatisch aus, um das Jobcenter im Eilverfahren zu einer vorläufigen Zahlung zu verpflichten.

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Der 7. Senat hielt im Fall einer 23-Jährigen eine monatliche Unterdeckung zwischen vier und rund 50 Euro für einen begrenzten Zeitraum für zumutbar. Die Betroffene müsse die abschließende Klärung im Hauptsacheverfahren abwarten, entschied das Gericht mit Beschluss vom 8. Juni 2026 unter den Aktenzeichen L 7 AS 670/26 B ER und L 7 AS 671/26 B.

Wichtig ist die genaue Einordnung, sagt der Sozialgerichtsexperte Dr. Utz Anhalt: “Das Gericht entschied nicht abschließend, ob der Betroffenen eine höhere Grundsicherung zustanden. Verneint wurde lediglich die besondere Dringlichkeit, die für eine einstweilige Anordnung erforderlich ist.”

Junge Frau bildete Bedarfsgemeinschaft mit ihrem Vater

Nach der veröffentlichten Zusammenfassung bildete die 23-Jährige mit ihrem Vater eine Bedarfsgemeinschaft. In dem Verfahren ging es um die vorläufige Gewährung höherer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Bei der Prüfung ihrer aktuellen finanziellen Situation bezog der Senat auch vorhandenes Pflegegeld und Taschengeld ein. Danach verblieb je nach Monat eine ungedeckte Differenz zwischen vier und höchstens rund 50 Euro.

Diese Lücke war nach Einschätzung des Gerichts zu gering, um eine gegenwärtige existenzielle Notlage auszulösen. Für einen vorübergehenden Zeitraum könne der jungen Frau zugemutet werden, die Entscheidung im regulären Verfahren abzuwarten.

Die Entscheidung wurde im Tacheles-Rechtsprechungsticker KW 26/2026 zusammengefasst. Dort wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Senat die Antragstellerin zur abschließenden Prüfung ihres Anspruchs auf das Hauptsacheverfahren verwiesen hat.

Für eine Eilentscheidung reicht ein möglicher Fehler des Jobcenters nicht aus

Der einstweilige Rechtsschutz nach § 86b Sozialgerichtsgesetz soll verhindern, dass Betroffene während eines laufenden Verfahrens in eine nicht mehr hinnehmbare Notlage geraten. Er ersetzt jedoch nicht die vollständige Prüfung des Leistungsanspruchs.

Antragsteller müssen in der Regel sowohl einen möglichen Anspruch als auch die besondere Dringlichkeit glaubhaft machen. Juristisch wird zwischen dem Anordnungsanspruch und dem Anordnungsgrund unterschieden.

Der Anordnungsanspruch betrifft die Frage, ob die begehrte Leistung voraussichtlich zusteht. Beim Anordnungsgrund geht es darum, ob eine gerichtliche Entscheidung sofort erforderlich ist, weil das Abwarten schwere oder später kaum wiedergutzumachende Nachteile verursachen würde.

Im vorliegenden Fall scheiterte der Eilantrag am Anordnungsgrund. Damit ist nicht gesagt, dass die Berechnung des Jobcenters richtig war oder dass kein höherer Anspruch bestehen konnte.

Warum das Gericht die Hauptsache nicht vorwegnehmen wollte

Eine einstweilige Anordnung kann dazu führen, dass das Jobcenter Leistungen zahlen muss, bevor sämtliche rechtlichen und tatsächlichen Fragen geklärt sind. Damit wird das Ergebnis des späteren Verfahrens zumindest teilweise vorweggenommen.

Gerichte verlangen deshalb eine aktuelle Notlage, die ein sofortiges Eingreifen rechtfertigt. Eine vorübergehende Unterdeckung von höchstens rund 50 Euro genügte dem LSG NRW unter den Umständen dieses Falles nicht.

Der Senat verwies dabei auch auf frühere Entscheidungen, nach denen geringfügige Differenzen nicht zwangsläufig einen Anspruch auf vorläufige Zahlungen begründen. Ausschlaggebend bleibt dennoch die persönliche und finanzielle Situation der betroffenen Person.

Urteil schafft keine allgemeine 50-Euro-Grenze

Aus dem Beschluss darf nicht geschlossen werden, dass Jobcenter Leistungen generell um bis zu 50 Euro zu niedrig festsetzen dürfen. Eine solche Freigrenze gibt es nicht.

Auch eine geringe monatliche Differenz kann auf einem rechtswidrigen Bescheid beruhen. Ob ein höherer Leistungsanspruch besteht, muss unabhängig von der Frage geprüft werden, ob die Angelegenheit besonders eilig ist.

Ebenso wenig besagt der Beschluss, dass 50 Euro für Leistungsbezieher unerheblich wären. Bleibt eine solche Lücke über zwölf Monate bestehen, summiert sie sich rechnerisch auf bis zu 600 Euro.

Der Senat betrachtete lediglich die vorübergehende finanzielle Situation der Antragstellerin. Bei einer längeren Unterdeckung oder zusätzlichen Belastungen kann die Bewertung anders ausfallen.

Die Ablehnung des Eilantrags macht den angegriffenen Jobcenter-Bescheid nicht automatisch rechtmäßig. Sie besagt zunächst nur, dass das Gericht keinen ausreichenden Grund für eine sofortige vorläufige Zahlung erkannt hat.

Pflegegeld und Taschengeld wurden bei der Notlage berücksichtigt

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Umgang mit dem Pflegegeld und dem Taschengeld. Der Senat zog diese Beträge offenbar heran, um zu beurteilen, welche Mittel der Antragstellerin tatsächlich zur Überbrückung zur Verfügung standen.

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Daraus folgt nicht zwangsläufig, dass diese Zahlungen im Hauptsacheverfahren vollständig als anrechenbares Einkommen behandelt werden dürfen. Die sozialrechtliche Bewertung von Pflegegeld hängt unter anderem vom Empfänger, dem Zweck der Zahlung und den Umständen des Einzelfalls ab.

Im Eilverfahren kann die tatsächliche Verfügbarkeit von Geld dennoch gegen eine akute Notlage sprechen. Das gilt selbst dann, wenn später festgestellt werden sollte, dass das Jobcenter den regulären Leistungsanspruch zu niedrig berechnet hatte.

Konkrete Folgen der Unterdeckung müssen nachgewiesen werden

Wer wegen zu niedriger Jobcenter-Leistungen Eilrechtsschutz beantragt, sollte nicht nur die rechnerische Differenz benennen. Das Gericht muss erkennen können, welche unmittelbaren Folgen durch das fehlende Geld drohen.

Aktuelle Kontoauszüge, Mietrückstände, Mahnungen, eine angekündigte Energiesperre oder Nachweise über notwendige Medikamente können die Dringlichkeit belegen. Auch besondere Ausgaben aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung sollten nachvollziehbar dargestellt werden.

Wichtig ist außerdem, den Zeitraum der Unterdeckung zu erklären. Eine seit vielen Monaten bestehende Leistungslücke kann anders bewertet werden als eine Differenz, die voraussichtlich nur wenige Wochen überbrückt werden muss.

Eine allgemeine Erklärung, das Geld reiche nicht aus, kann für den Eilrechtsschutz zu wenig sein. Die finanzielle Notlage sollte möglichst anhand konkreter Zahlungen, Fälligkeitstermine und verfügbarer Mittel dargestellt werden.

Verfassungsrecht verlangt eine Betrachtung der Folgen

Das Bundesverfassungsgericht verlangt bei existenzsichernden Leistungen einen wirksamen gerichtlichen Schutz. Drohen schwere Nachteile und lassen sich die offenen Fragen nicht kurzfristig klären, müssen Sozialgerichte die Folgen einer Bewilligung oder Ablehnung sorgfältig gegeneinander abwägen, wie das Gericht bereits in seinem Beschluss vom 12. Mai 2005 ausgeführt hat.

Daraus folgt allerdings nicht, dass jede Abweichung bei der Leistungsberechnung eine einstweilige Anordnung rechtfertigt. Es kommt darauf an, ob das Existenzminimum gegenwärtig ernsthaft gefährdet ist.

Eine rein abstrakte Betrachtung des Fehlbetrags genügt deshalb in beide Richtungen nicht. Neben der Höhe müssen Dauer, verfügbare Mittel und die konkreten Folgen der Unterdeckung betrachtet werden.

Das Hauptsacheverfahren bleibt weiterhin offen

Die 23-Jährige kann ihren behaupteten Anspruch im Hauptsacheverfahren weiterverfolgen. Dort muss geklärt werden, ob die Bildung der Bedarfsgemeinschaft und die Berechnung ihrer Leistungen rechtmäßig waren.

Hat die Betroffene Erfolg, kann für den streitigen Zeitraum grundsätzlich eine Nachzahlung entstehen. Voraussetzung ist unter anderem, dass die erforderlichen Rechtsbehelfe rechtzeitig eingelegt und die betreffenden Monate vom Verfahren erfasst wurden.

Verschlechtert sich die finanzielle Situation während des laufenden Verfahrens erheblich, kann ein erneuter Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz in Betracht kommen. Dafür müssen neue Tatsachen oder zusätzliche Nachweise vorgelegt werden, die eine aktuelle Notlage erkennen lassen.

Beispiel aus der Praxis

Die 23-jährige Laura erhält nach ihrer Berechnung monatlich 35 Euro weniger vom Jobcenter, als ihr zustehen müssten. Sie verfügt noch über einen kleinen frei verfügbaren Betrag und hat weder Mietschulden noch offene Stromrechnungen.

Ein Gericht könnte deshalb die besondere Eilbedürftigkeit verneinen und Laura auf das Hauptsacheverfahren verweisen. Ob ihr die zusätzlichen 35 Euro rechtlich zustehen, wäre damit noch nicht entschieden.

Kündigt der Energieversorger später wegen Zahlungsrückständen eine Stromsperre an oder kann Laura dringend benötigte Medikamente nicht mehr bezahlen, verändert sich die Situation. Mit entsprechenden Nachweisen könnte die Dringlichkeit neu beurteilt werden.

Fragen und Antworten zum Beschluss des LSG NRW

Bedeutet die Entscheidung, dass Jobcenter bis zu 50 Euro zu wenig zahlen dürfen?

Nein. Das Gericht hat keine zulässige Kürzungsgrenze geschaffen, sondern nur die besondere Eilbedürftigkeit im konkreten Fall verneint.

Hat das LSG entschieden, dass der Leistungsbescheid richtig war?

Nein. Ob der 23-Jährigen höhere Leistungen zustanden, blieb ausdrücklich dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Gibt es beim Eilrechtsschutz eine feste Bagatellgrenze?

Eine allgemeine Euro-Grenze gibt es nicht. Höhe und Dauer der Unterdeckung sowie die verfügbaren Mittel und drohenden Folgen müssen im jeweiligen Fall betrachtet werden.

Welche Nachweise sind für einen Eilantrag wichtig?

Hilfreich sind aktuelle Kontoauszüge, Mahnungen, Mietrückstände, Sperrandrohungen und Nachweise über unvermeidbare Ausgaben. Aus den Unterlagen sollte hervorgehen, warum die betroffene Person nicht bis zur normalen Gerichtsentscheidung warten kann.

Kann trotz des abgelehnten Eilantrags eine Nachzahlung erfolgen?

Ja, das ist möglich. Wird im Hauptsacheverfahren ein höherer Anspruch festgestellt, kann das Jobcenter zur Nachzahlung für den erfassten Zeitraum verpflichtet werden.