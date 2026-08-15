GEZ: BGH-Urteil stoppt Zwangsvollstreckung wegen Rundfunkbeitrag

Ein Beschluss des Bundesgerichtshofs kann für Menschen wichtig werden, gegen die wegen rückständiger Rundfunkbeiträge vollstreckt wird. Der VII. Zivilsenat erklärte am 25. Februar 2026 eine konkrete Zwangsvollstreckung für unzulässig, weil das elektronisch übermittelte Vollstreckungsersuchen die vorgeschriebenen Formanforderungen nicht erfüllte.

Entscheidend war der Namenszug am Ende des elektronischen Dokuments. Dort war zwar eine Person bezeichnet, nach den Feststellungen der Vorinstanz war diese jedoch nicht diejenige, die für den Inhalt des Vollstreckungsersuchens tatsächlich einstand.

Der Beschluss unter dem Aktenzeichen VII ZB 29/24 bedeutet allerdings nicht, dass Rundfunkbeiträge wegen eines solchen Fehlers automatisch erlassen werden. Der BGH beanstandete das konkrete Vollstreckungsverfahren und nicht die zugrunde liegende Beitragspflicht.

BGH hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf

Der Fall begann in Bayern. Eine Landesrundfunkanstalt wollte rückständige Rundfunkbeiträge sowie weitere Nebenforderungen zwangsweise beitreiben und ließ hierzu ein Vollstreckungsersuchen an einen Gerichtsvollzieher übermitteln.

Das Ersuchen war auf den 2. April 2024 datiert und wurde wenige Tage später elektronisch aus einem besonderen Behördenpostfach versandt. Daraufhin lud der Gerichtsvollzieher den Schuldner zur Abgabe der Vermögensauskunft.

Der Betroffene wandte sich an das Amtsgericht Kaufbeuren und machte geltend, dass die in dem Dokument genannte Intendantin das Vollstreckungsersuchen weder selbst erstellt noch persönlich versandt habe. Das Amtsgericht wies seine Erinnerung zunächst zurück, auch vor dem Landgericht Kempten hatte er keinen Erfolg.

Der Bundesgerichtshof hob beide Entscheidungen schließlich auf. Die Zwangsvollstreckung aufgrund des betreffenden Vollstreckungsersuchens wurde für unzulässig erklärt.

Der Versand aus einem Behördenpostfach allein genügt nicht

Für elektronische Dokumente enthält § 130a ZPO besondere Vorgaben. Ein Dokument kann unter anderem mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden oder von der verantwortenden Person einfach signiert und über einen gesetzlich anerkannten sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Zu diesen sicheren Wegen gehört unter bestimmten Voraussetzungen das besondere elektronische Behördenpostfach, kurz beBPo. Die Übermittlung über ein solches Postfach zeigt, dass das Dokument aus dem Bereich der betreffenden Behörde oder juristischen Person des öffentlichen Rechts stammt.

Damit ist nach Auffassung des BGH jedoch noch nicht beantwortet, welche natürliche Person den Inhalt des Dokuments verantwortet. Gerade diese persönliche Zuordnung muss sich bei der einfachen elektronischen Signatur aus dem Dokument ergeben.

Der Namenszug muss zu einer tatsächlich verantwortlichen Person gehören

Eine einfache elektronische Signatur kann bereits dadurch entstehen, dass der Name der verantwortenden Person am Ende eines elektronischen Dokuments wiedergegeben wird. Eine handschriftliche Unterschrift ist dafür nicht zwingend erforderlich.

Der Namenszug darf allerdings nicht lediglich wie ein automatischer Briefkopf verwendet werden. Nach der Entscheidung des BGH muss die bezeichnete Person tatsächlich für den Inhalt des übermittelten Dokuments einstehen.

Im entschiedenen Fall gingen die Gerichte davon aus, dass die genannte Intendantin das Vollstreckungsersuchen weder selbst erstellt noch ihren Namenszug selbst angebracht hatte. Allein die Verwendung ihres Namens konnte die vorgeschriebene Form deshalb nicht erfüllen.

Absender und signierende Person müssen nicht identisch sein

Der Beschluss enthält zugleich eine wichtige Einschränkung. Ein elektronisches Vollstreckungsersuchen ist nicht schon deshalb unwirksam, weil eine andere Person den Versand aus dem Behördenpostfach technisch ausführt.

Der BGH verlangt ausdrücklich nicht, dass die einfach signierende Person und diejenige Person, die auf den Senden-Knopf drückt, identisch sind. Ein Mitarbeiter kann ein Dokument also grundsätzlich übermitteln, obwohl eine andere Person inhaltlich dafür einsteht.

Das Problem entsteht erst, wenn der am Ende des Dokuments genannte Mensch gerade keine entsprechende inhaltliche Verantwortung übernommen hat. Die bloße Berechtigung zum Versand und die inhaltliche Verantwortlichkeit sind zwei unterschiedliche Fragen.

Auch vollautomatische Vollstreckungsersuchen bleiben möglich

Der Beschluss richtet sich nicht grundsätzlich gegen automatisierte Verwaltungsverfahren. Der BGH setzte sich ausdrücklich mit der Möglichkeit auseinander, dass Vollstreckungsersuchen in einem elektronischen Massenverfahren automatisch erstellt, mit einem Namen versehen und versandt werden.

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Auch in einem solchen Verfahren kann eine natürliche Person für den Inhalt einstehen. Nach den Ausführungen des Gerichts kann es genügen, wenn diese Person den standardisierten Inhalt des Vollstreckungsersuchens festgelegt hat und dieses Verfahren inhaltlich verantwortet.

Persönliche Angaben wie der Name des Beitragsschuldners oder die jeweils offene Forderungssumme dürfen dabei selbstverständlich automatisiert eingesetzt werden. Die verantwortliche Person muss nicht jeden einzelnen Vorgang persönlich bearbeiten.

Nicht ausreichend ist dagegen allein der Hinweis, eine Intendantin oder ein Intendant trage aufgrund des Amtes ohnehin die Verantwortung für den gesamten Betrieb. Eine solche allgemeine Leitungsverantwortung ersetzt die erforderliche Zuordnung des konkreten elektronischen Dokuments nicht.

Warum der Formfehler für die Vollstreckung so wichtig ist

Ein Vollstreckungsauftrag ist keine nebensächliche Verwaltungshandlung. Er setzt das konkrete Tätigwerden des Gerichtsvollziehers in Gang und muss deshalb die gesetzlichen Verfahrensanforderungen erfüllen.

Fehlt ein wirksamer Vollstreckungsauftrag, kann dieser Fehler nach Auffassung des BGH mit einer Erinnerung gegen die Zwangsvollstreckung geltend gemacht werden. Im entschiedenen Verfahren führte genau diese Beanstandung am Ende zum Erfolg des Schuldners.

Das macht VII ZB 29/24 besonders interessant für Betroffene, die eine Ladung zur Vermögensauskunft oder andere Schreiben eines Gerichtsvollziehers wegen Rundfunkbeiträgen erhalten. Auch andere Fehler können bei einer Vollstreckung wegen rückständiger Rundfunkbeiträge rechtlich von Bedeutung sein.

Die Beitragsschuld verschwindet durch den BGH-Beschluss nicht

Der vielleicht wichtigste Punkt für Betroffene betrifft die Folgen der Entscheidung. Der BGH erklärte nicht die Rundfunkbeiträge selbst für unwirksam und hob auch nicht automatisch die zugrunde liegenden Festsetzungsbescheide auf.

Der Tenor betrifft ausdrücklich die Zwangsvollstreckung aufgrund des Vollstreckungsersuchens vom 2. April 2024. Damit wurde gerade dieser Vollstreckungsweg aufgrund des fehlerhaften Ersuchens gestoppt.

Eine Rundfunkanstalt kann daher grundsätzlich versuchen, wegen einer weiterhin bestehenden und vollstreckbaren Forderung später erneut vorzugehen, wenn sie dabei die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Wer erfolgreich gegen ein fehlerhaftes Vollstreckungsersuchen vorgeht, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass damit sämtliche Beitragsrückstände endgültig erledigt sind.

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Davon zu unterscheiden sind Fragen wie Verjährung, Befreiung oder die Wirksamkeit der Festsetzungsbescheide. Gegen-Hartz hat beispielsweise ausführlich darüber berichtet, wann Rundfunkbeiträge auch für länger zurückliegende Zeiträume verlangt werden können.

Das BGH-Ergebnis auf einen Blick

Prüfpunkt Bedeutung des BGH-Beschlusses Versand über ein besonderes Behördenpostfach Der sichere Versandweg allein belegt noch nicht, welcher Mensch den Inhalt des Dokuments verantwortet. Name am Ende des Dokuments Der Name muss einer Person zugeordnet sein, die für den Inhalt des elektronischen Ersuchens tatsächlich einsteht. Versand durch einen anderen Mitarbeiter Das ist nicht automatisch ein Formfehler. Absender und verantwortliche Person müssen nicht dieselbe Person sein. Automatisiertes Massenverfahren Ein automatisches Verfahren ist grundsätzlich möglich, wenn eine benannte natürliche Person den standardisierten Inhalt festgelegt hat und dafür einsteht. Fehlerhaftes Vollstreckungsersuchen Fehlt die gesetzlich erforderliche Form, kann die darauf beruhende konkrete Zwangsvollstreckung unzulässig sein. Offene Rundfunkbeiträge Die Forderung selbst entfällt durch einen Fehler des Vollstreckungsersuchens nicht automatisch.

Was Betroffene bei einer laufenden Vollstreckung prüfen sollten

Wer Post vom Gerichtsvollzieher erhält, sollte zunächst klären, auf welches Vollstreckungsersuchen sich das Verfahren stützt. Interessant ist insbesondere, ob das Ersuchen elektronisch eingereicht wurde, welcher Name sich am Ende des Dokuments befindet und auf welchem Weg es übermittelt wurde.

Der BGH-Beschluss bietet jedoch keinen pauschalen Textbaustein, mit dem sich jede Rundfunkbeitrags-Vollstreckung stoppen lässt. Ob der Formmangel tatsächlich vorliegt, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Vollstreckungsersuchens und von der Verantwortlichkeit der darin bezeichneten Person ab.

Von Bedeutung kann außerdem sein, wer überhaupt vollstreckt. Bei einem Gerichtsvollzieher kommen andere Rechtsbehelfe in Betracht als bei einer kommunalen Vollstreckungsstelle oder einer anderen Landesbehörde.

Im BGH-Verfahren war die Erinnerung nach § 766 ZPO der passende Weg, weil die Ordnungsgemäßheit des Vollstreckungsauftrags beanstandet wurde. Betroffene sollten das nicht ungeprüft auf andere Vollstreckungssituationen übertragen.

Eine Ladung zur Vermögensauskunft sollte nicht ignoriert werden

Der Beschluss ist auch deshalb bedeutsam, weil das Verfahren bereits die Abgabe einer Vermögensauskunft betraf. Wer eine entsprechende Ladung erhält und Einwendungen gegen die Vollstreckung hat, sollte das Schreiben nicht einfach liegen lassen.

Einwände gegen die Form des Vollstreckungsersuchens stoppen einen bereits festgesetzten Termin nicht zwingend von selbst. Je nach Verfahrensstand kann deshalb zusätzlich geklärt werden müssen, ob eine vorläufige gerichtliche Entscheidung erforderlich ist.

Auch das bloße Behaupten, eine Intendantin habe mit dem Vorgang nichts zu tun, garantiert keinen Erfolg. Entscheidend sind die tatsächlichen Abläufe und die Frage, ob die in der Signatur bezeichnete Person den standardisierten Inhalt des Vollstreckungsersuchens verantwortet hat.

Gilt der BGH-Beschluss automatisch in ganz Deutschland?

Auch hier ist Zurückhaltung angebracht. Der vom BGH entschiedene Fall stammt aus Bayern und beruht unter anderem auf den dort geltenden Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes, die für den betreffenden Vollstreckungsweg auf Vorschriften der Zivilprozessordnung verweisen.

Der BGH setzte sich in seiner Begründung auch mit einer früheren Entscheidung zur Rechtslage in Baden-Württemberg auseinander. Daraus lässt sich bereits erkennen, dass die gesetzlichen Vollstreckungswege der einzelnen Länder nicht vollständig identisch behandelt werden können.

Die Aussagen des Gerichts zu § 130a ZPO sind dennoch auch über den Einzelfall hinaus interessant, wenn ein vergleichbarer elektronischer Vollstreckungsauftrag nach den Vorschriften der ZPO erforderlich ist. Ob das im eigenen Bundesland und im konkreten Verfahren der Fall ist, muss gesondert geprüft werden.

Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist eine andere Frage

Neben Einwendungen gegen die Vollstreckung sollte immer geprüft werden, ob für bestimmte Zeiträume möglicherweise eine Befreiung von der Beitragspflicht in Betracht kommt. Gerade Empfänger bestimmter Sozialleistungen können unter den gesetzlichen Voraussetzungen vom Rundfunkbeitrag befreit werden.

Beim Bürgergeld geschieht dies jedoch nicht allein dadurch, dass das Jobcenter Leistungen bewilligt. Weitere Informationen dazu finden Betroffene im Beitrag „Bürgergeld: Wer nichts beantragt, zahlt weiter den Rundfunkbeitrag“.

Auch bei Grundsicherung und niedrigen Renteneinkünften gelten besondere Voraussetzungen. Gegen-Hartz erläutert hierzu anhand einer Gerichtsentscheidung, wann eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag bei Grundsicherung in Betracht kommt.

Die Entscheidung erhöht die Anforderungen an elektronische Massenverfahren

Der BGH-Beschluss zeigt, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass gesetzliche Formvorgaben ihre Bedeutung verlieren. Behörden und öffentlich-rechtliche Einrichtungen können elektronische und automatisierte Verfahren nutzen, müssen dabei aber nachvollziehbar festlegen, welcher Mensch für den Inhalt einer elektronischen Verfahrenshandlung einsteht.

Für Rundfunkanstalten bedeutet das nicht zwingend, dass jedes Vollstreckungsersuchen einzeln von einer Führungsperson geprüft werden muss. Sie müssen ihre elektronischen Abläufe jedoch so organisieren, dass die verwendete einfache Signatur tatsächlich einer inhaltlich verantwortlichen Person zugeordnet werden kann.

Für Beitragsschuldner eröffnet der Beschluss deshalb einen zusätzlichen Prüfpunkt. Er ist aber kein allgemeiner Weg, berechtigte Rundfunkbeiträge allein wegen elektronischer Verwaltungsabläufe dauerhaft abzuwehren.

Beispiel aus der Praxis

Herr M. erhält vom Gerichtsvollzieher eine Ladung zur Vermögensauskunft wegen rückständiger Rundfunkbeiträge. Aus den Unterlagen ergibt sich, dass der Vollstreckungsauftrag elektronisch über ein Behördenpostfach übermittelt wurde und am Ende lediglich der standardmäßig eingefügte Name der Intendantin steht.

Herr M. macht geltend, dass diese Person den standardisierten Inhalt des Vollstreckungsersuchens nicht festgelegt und dafür auch sonst keine inhaltliche Verantwortung übernommen habe. Kann die Rundfunkanstalt dem nicht ausreichend entgegentreten und entspricht die Rechtslage dem vom BGH entschiedenen Fall, kann der Formfehler gegen die konkrete Vollstreckung sprechen.

Selbst bei einem Erfolg müsste Herr M. jedoch damit rechnen, dass die Rundfunkanstalt ein neues, formgerechtes Vollstreckungsersuchen einreicht. Seine Beitragsschuld wäre durch die erste fehlerhafte Vollstreckung nicht automatisch erloschen.

Fragen und Antworten zum BGH-Beschluss über die Rundfunkbeitrags-Vollstreckung

Hat der BGH den Rundfunkbeitrag für unwirksam erklärt?

Nein. Der BGH hat ausschließlich über die Zulässigkeit einer konkreten Zwangsvollstreckung entschieden und einen Formfehler beim elektronischen Vollstreckungsersuchen beanstandet. Die zugrunde liegende Beitragsschuld wurde dadurch nicht aufgehoben.

Ist jedes Vollstreckungsersuchen mit dem Namen einer Intendantin unwirksam?

Nein. Der Namenszug kann die Anforderungen einer einfachen elektronischen Signatur erfüllen, wenn die bezeichnete Person für den Inhalt des Dokuments tatsächlich einsteht. Allein die automatisierte Verwendung eines Namens ohne entsprechende inhaltliche Verantwortlichkeit reicht nach dem BGH dagegen nicht.

Muss die Person, deren Name unter dem Dokument steht, das Ersuchen selbst versenden?

Nein. Der BGH hat ausdrücklich klargestellt, dass die verantwortliche Person und die Person, die das Dokument über das sichere Behördenpostfach versendet, nicht identisch sein müssen. Entscheidend ist die Verantwortlichkeit für den Inhalt.

Sind automatisch erstellte Vollstreckungsersuchen nach dem Beschluss verboten?

Nein. Automatisierte Massenverfahren bleiben grundsätzlich möglich. Eine benannte natürliche Person kann den standardisierten Inhalt eines solchen Verfahrens festlegen und dafür einstehen, ohne jeden einzelnen Schuldnerfall persönlich bearbeiten zu müssen.

Kann gegen einen solchen Formfehler eine Erinnerung nach § 766 ZPO eingelegt werden?

Im vom BGH entschiedenen Fall war die Erinnerung der richtige Rechtsbehelf, weil die Wirksamkeit des Vollstreckungsauftrags und damit das Vollstreckungsverfahren beanstandet wurde. Ob § 766 ZPO auch im eigenen Fall anwendbar ist, hängt vom jeweiligen Vollstreckungsweg und den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften ab.

Gilt der Beschluss VII ZB 29/24 automatisch für jede Rundfunkbeitrags-Vollstreckung in Deutschland?

Nein. Die Entscheidung erging zu einem bayerischen Vollstreckungsverfahren und stützt sich auch auf die dort geltenden Verweisungen auf die Zivilprozessordnung. Die Aussagen zu elektronischen Signaturen können in vergleichbaren Verfahren Bedeutung haben, eine automatische Unwirksamkeit sämtlicher Vollstreckungsersuchen in allen Bundesländern folgt daraus jedoch nicht.