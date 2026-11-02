Fristlos gekündigt nach über 13 Jahren: Arbeitnehmerin verliert Job – trotz fehlender Beweise

Aus dem Tresor eines Geschäfts verschwanden mehrere Geldbeutel mit Tageseinnahmen und Wechselgeld. Eine Verkäuferin geriet unter Verdacht und wurde fristlos gekündigt. Dabei hatte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen sie bereits eingestellt.

Die Frau wehrte sich gegen ihre Kündigung, doch das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz gab ihrem Arbeitgeber recht. Die Richter konnten zwar nicht feststellen, dass die Verkäuferin das Geld tatsächlich gestohlen hatte. Sie hielten den Verdacht aufgrund konkreter Beweise und Umstände jedoch für so schwerwiegend, dass die fristlose Kündigung gerechtfertigt war (Urteil vom 15. April 2026, 6 SLa 186/25).

Das Urteil zeigt, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz auch dann verlieren können, wenn ihnen keine Straftat nachgewiesen wurde. Dafür reicht allerdings nicht jeder Verdacht aus. Der Arbeitgeber muss schwerwiegende Verdachtsmomente belegen, den Sachverhalt ausreichend aufklären und dem Beschäftigten Gelegenheit geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Im Tresor blieb nur ein Fünf-Cent-Stück

Die Verkäuferin arbeitete seit Juni 2011 in einem Kleidungsgeschäft, kümmerte sich dort um Kassenabrechnungen und die Verwahrung der Einnahmen.

Am Abend des 2. Januar 2025 lagen nach dem Verschließen drei Geldbeutel mit Tageseinnahmen sowie Wechselgeld im Filialtresor.

Als sie den Tresor am nächsten Morgen um 8:08 Uhr öffnete, fehlte das Geld bis auf ein Fünf-Cent-Stück; die Beschäftigte verständigte ihre Vorgesetzte und die Polizei. Die im Verfahren genannten Einzelbeträge summierten sich auf rund 1.750 Euro.

Eine Tresoröffnung um 7:23 Uhr belastete die Verkäuferin

Der Tresor ließ sich mit persönlichen Zahlencodes öffnen und protokollierte die Zugriffe. Zwischen dem Verschließen am Vorabend und der Öffnung um 8:08 Uhr verzeichnete das System einen weiteren Zugriff um 7:23 Uhr – mit dem Code der Klägerin.

Die Verkäuferin erklärte, sie habe ihren selbst gewählten Code weder weitergegeben noch aufgeschrieben und sei zu dieser Zeit noch mit dem Bus unterwegs gewesen.

Das Gericht sah in dem protokollierten Zugriff dennoch einen besonders belastenden Anhaltspunkt, weil nach ihren eigenen Angaben niemand sonst den Code kannte.

Das Gericht erklärte die Tat gerade nicht für bewiesen

Niemand hatte die Verkäuferin bei der Geldentnahme beobachtet oder gefilmt, und die Arbeitgeberin behauptete auch nicht, das fehlende Geld sei bei ihr gefunden worden.

Das Gericht hielt es für denkbar, dass jemand ihren Code unbemerkt ausgespäht und damit den Tresor geöffnet hatte.

Für eine Kündigung wegen nachgewiesener Tat genügte die Beweislage deshalb nicht, für einen dringenden Verdacht nach Ansicht der Kammer dagegen schon.

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Dieser Unterschied zwischen Tatkündigung und Verdachtskündigung entscheidet darüber, was ein Arbeitgeber vor Gericht darlegen und beweisen muss.

Ein Verdacht braucht mehr als eine Vermutung

Eine Verdachtskündigung setzt konkrete Tatsachen voraus, aus denen sich eine große Wahrscheinlichkeit für eine schwere Pflichtverletzung ergibt. Der Arbeitgeber darf sich nicht damit begnügen, jemanden für verdächtig zu halten – gerade an dieser Hürde können Kündigungen auf Verdacht scheitern.

Die Umstände dürfen sich nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht ebenso gut durch einen unverfänglichen Ablauf erklären lassen. Wer Beschäftigte mit unzureichend belegten Verdächtigungen aus dem Betrieb drängen will, muss deshalb mit einer Niederlage vor dem Arbeitsgericht rechnen.

Warum das eingestellte Strafverfahren nicht half

Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren am 11. Juni 2025 nach § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung ein, weil kein hinreichender Tatverdacht für eine Anklage bestand. Diese Entscheidung band das Arbeitsgericht bei seiner Prüfung der Kündigung nicht.

Eine solche Einstellung ist kein strafgerichtlicher Freispruch und beantwortet nicht abschließend, ob ein dringender Verdacht das Arbeitsverhältnis unzumutbar belastet.

Das Landesarbeitsgericht prüfte die Indizien selbst und bestätigte die Kündigung, ohne aber die Schuld der Verkäuferin als erwiesen festzustellen.

Vor der Kündigung muss der Arbeitgeber aufklären

Weil eine Verdachtskündigung auch Unschuldige treffen kann, muss der Arbeitgeber alle zumutbaren Möglichkeiten zur Aufklärung nutzen und entlastenden Umständen nachgehen.

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Diese strengen Anforderungen gelten auch bei Vorwürfen gegen langjährig beschäftigte Kassiererinnen.

Hier befragte die Arbeitgeberin weitere Beschäftigte und ließ über die Polizei die Angaben zur Busfahrt überprüfen; das Gericht hielt die Ermittlungen insgesamt für ausreichend. Allerdings lieferte die Auswertung der Buskamera keinen sicheren Gegenbeweis zur Darstellung der Verkäuferin.

Sie erklärte nämlich, den ausgewerteten Bus gar nicht benutzt zu haben.

Die Anhörung ist eine Voraussetzung der Verdachtskündigung

Die Arbeitgeberin hatte die Verkäuferin am 6. Januar 2025 zu den Vorgängen befragt und sie mit dem protokollierten Zugriff konfrontiert. Sie konnte sich zum vermuteten Zeitpunkt, zu ihrem Aufenthaltsort und zur Verwendung ihres Codes äußern. Deshalb hielt das Gericht die Anhörung für ausreichend.

Eine pauschale Anschuldigung genügt dagegen nicht: Beschäftigte müssen erkennen können, welche konkreten Vorgänge ihnen vorgehalten werden, und Gelegenheit zur Erklärung erhalten.

Weil nachvollziehbare Erklärungen belastende Vorwürfe entkräften können, ist diese Anhörung für Betroffene besonders wichtig.

13,5 Jahre ohne Beanstandung retteten den Arbeitsplatz nicht

Die Verkäuferin hatte rund 13,5 Jahre ohne Beanstandungen gearbeitet, doch das Gericht hielt eine Weiterbeschäftigung selbst unter Berücksichtigung ihres Alters und Familienstands für unzumutbar.

Der Verdacht betraf einen erheblichen Zugriff auf anvertrautes Geld und damit eine Tätigkeit, für die die Arbeitgeberin auf ihre Ehrlichkeit vertrauen musste.

Eine Abmahnung verlangte die Kammer deshalb nicht; auch eine vorübergehende Beschäftigung ohne Kassentätigkeit hielt sie nicht für ausreichend.

Daraus folgt kein allgemeiner Freibrief für sofortige Entlassungen, denn Verhältnismäßigkeit und mögliche mildere Maßnahmen bleiben in jedem Fall zu prüfen.

Warten Sie nicht auf die Staatsanwaltschaft

Wenn Ihnen eine Verdachtskündigung zugeht, sollten Sie entlastende Unterlagen, mögliche Zeugen und Einwände gegen die behaupteten Abläufe frühzeitig benennen. Auch nachvollziehbare alternative Erklärungen für auffällige Einträge können gegen einen dringenden Verdacht sprechen.

Eine Kündigungsschutzklage müssen Sie grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht erheben; ein laufendes Strafverfahren verlängert diese Frist nicht.

Lassen Sie außerdem prüfen, ob Fehler bei Form, Fristen oder erforderlichen Anhörungen gegen die Wirksamkeit sprechen, statt allein auf eine Einstellung der Ermittlungen zu setzen.

Fragen und Antworten zur Verdachtskündigung

Darf mein Arbeitgeber ohne strafrechtliche Verurteilung kündigen?

Ja, eine wirksame Verdachtskündigung setzt keine strafrechtliche Verurteilung voraus. Sie verlangt aber einen dringenden, durch konkrete Tatsachen gestützten Verdacht einer schweren Pflichtverletzung sowie Aufklärung, Anhörung und eine Abwägung der beiderseitigen Interessen.

Beweist ein persönlicher Zugangscode bereits die Tat?

Nein, ein protokollierter Zugriff mit Ihrem Code beweist nicht zwingend, dass Sie selbst gehandelt haben. Im entschiedenen Fall trug er zusammen mit den weiteren Umständen den dringenden Verdacht, während das Gericht eine nachgewiesene Geldentnahme ausdrücklich verneinte.

Muss ich vor einer Verdachtskündigung angehört werden?

Grundsätzlich ja: Der Arbeitgeber muss Ihnen Gelegenheit geben, sich zu den konkreten Verdachtsmomenten zu äußern. Unterlässt er die erforderliche Anhörung, kann er die Kündigung nicht wirksam auf diesen Verdacht stützen.

Welche Frist gilt für meine Kündigungsschutzklage?

Grundsätzlich müssen Sie innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben. Warten Sie dafür weder auf den Abschluss polizeilicher Ermittlungen noch auf eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Kündigungsschutzgesetz, § 4.

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz: Urteil vom 15. April 2026, 6 SLa 186/25; Volltext veröffentlicht bei IWW.