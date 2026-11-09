Fast 6.000 Euro für die Beerdigung ihres Sohnes – Sozialamt lehnt Hilfe ab

Eine Mutter bezahlte die Bestattung ihres Sohnes und scheiterte mit ihrem Antrag auf Kostenübernahme durch das Sozialamt. Das Sozialgericht Frankfurt am Main hielt ihre finanzielle Überforderung nicht für nachgewiesen und wies die Klage mit rechtskräftigem Urteil vom 2. Februar 2026 ab (S 30 SO 233/20).

Fast 6.000 Euro für die Beerdigung

Für die Bestattung waren insgesamt 5.856,15 Euro angefallen; zuletzt verlangte die Mutter vor Gericht noch 4.813,15 Euro. Sie bezog zwei Rentenzahlungen von zusammen rund 1.479 Euro monatlich und erhielt zusätzlich wechselnde Honorare, die 2019 insgesamt 9.476 Euro betrugen.

Ihr schwerbehinderter Ehemann hatte kein eigenes Einkommen, die selbst bewohnte Eigentumswohnung war noch nicht abbezahlt.

Warum das Gericht die Erstattung ablehnte

Nach Auffassung des Gerichts waren nicht sämtliche Bestattungskosten erforderlich. Außerdem musste sich die Mutter 500 Euro aus dem Nachlass anrechnen lassen, die sie für die Renovierung der zuvor von ihrem Sohn gemieteten Wohnung einbehalten hatte.

Das Gericht beanstandete darüber hinaus, dass sie sich nicht um Zahlungserleichterungen bemüht hatte. Auch eine wenige Monate nach der Bestattung geleistete Sondertilgung für ihre Eigentumswohnung sprach aus Sicht des Gerichts gegen eine nachgewiesene unzumutbare Belastung.

Eine kleine Rente allein entscheidet nicht

Nach § 74 SGB XII übernimmt die Sozialhilfe erforderliche Bestattungskosten, soweit die hierzu verpflichtete Person sie nicht zumutbar selbst tragen kann. Dafür müssen Sie nicht bereits laufend Sozialhilfe beziehen: Auch Menschen mit einer Rente oder Arbeitseinkommen können Anspruch auf Unterstützung haben.

Geprüft werden die konkreten Einnahmen, einzusetzendes Vermögen und anzuerkennende Belastungen. Warum eine einzelne Einkommenszahl dafür nicht genügt, erläutert auch der Beitrag zur Einkommensgrenze bei der Übernahme von Beerdigungskosten.

Ratenzahlung ist keine pauschale Pflicht

Das Frankfurter Gericht verlangte Bemühungen um Ratenzahlung, ein längeres Zahlungsziel oder eine Stundung beziehungsweise einen Erlass, soweit dadurch eine Zahlung aus eigenen Mitteln erfolgversprechend erscheint.

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Es ging beim verbleibenden Anteil der Mutter von höchstens rund 2.500 Euro aus und hielt eine tragbare Monatsrate für möglich.

Eine Zahlungsvereinbarung hilft nur, wenn die Angehörigen die vereinbarten Beträge tatsächlich aufbringen können; fehlendes Geld verschwindet nicht durch die Aufteilung einer Rechnung.

Wird eine Vereinbarung abgelehnt oder übersteigt die angebotene Rate Ihre Möglichkeiten, sollten Sie dies dem Sozialamt darlegen: mit einer nachvollziehbaren Gegenüberstellung Ihrer Einnahmen und notwendigen Ausgaben.

Nachlass und eigenes Schonvermögen unterscheiden

Geld des Verstorbenen ist grundsätzlich zunächst für die Bestattung einzusetzen. Dass kleine Beträge zu seinen Lebzeiten sozialhilferechtlich geschützt waren, bedeutet nicht, dass Angehörige dieses Geld nach seinem Tod für andere Zwecke behalten dürfen.

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Davon zu unterscheiden ist der Schutz des eigenen Vermögens der antragstellenden Person nach § 90 SGB XII. Ein angemessenes selbst bewohntes Eigenheim kann geschützt sein; aus der Frankfurter Entscheidung folgt keine allgemeine Pflicht, die eigene Wohnung zur Finanzierung einer Beerdigung zu verkaufen.

Welche Kosten das Sozialamt übernehmen muss

Die Hilfe soll eine einfache, würdige Bestattung ermöglichen, deren Kosten zu den örtlichen Verhältnissen passen. Sie deckt deshalb nicht jede Ausgabe, die Angehörige im Zusammenhang mit einem Todesfall tätigen.

Lassen Sie sich einen aufgeschlüsselten Kostenvoranschlag geben und stimmen Sie den Umfang möglichst vor der Beauftragung mit dem Sozialamt ab. Welche Verpflichtungen Angehörige treffen und welche Ausgaben in Betracht kommen, erklärt der Beitrag Wer muss die Beerdigungskosten zahlen?

Eine Ablehnung muss sich überprüfen lassen

Verlangen Sie bei einer Ablehnung eine nachvollziehbare Berechnung: Welche Kosten erkennt das Amt an, welche Einnahmen berücksichtigt es und welches Vermögen soll verfügbar sein?

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Dass Behörden die Voraussetzungen genau prüfen müssen, zeigen die Beiträge Sozialhilfe: Das Sozialamt muss die Bestattungskosten zahlen und Sozialhilfe darf bei Bestattungskosten nicht tricksen.

Fünf Fragen und Antworten zu Bestattungskosten

Bekomme ich Hilfe, obwohl ich keine Sozialhilfe beziehe?

Ja, das ist möglich. Entscheidend ist, ob Sie zur Kostentragung verpflichtet sind und Ihnen die erforderlichen Ausgaben nach Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen zugemutet werden können.

Muss das Amt jede Bestatterrechnung bezahlen?

Nein, übernommen werden nur erforderliche Kosten im angemessenen Umfang. Darüber hinausgehende Leistungen können als eigene Verpflichtung bestehen bleiben.

Muss ich vor einem Antrag eine Ratenzahlung abschließen?

Eine solche allgemeine Voraussetzung lässt sich aus dem Urteil nicht ableiten. Allerdings können erreichbare und finanziell tragbare Zahlungserleichterungen bei der Prüfung der Zumutbarkeit berücksichtigt werden.

Darf das Sozialamt auf Geld aus dem Nachlass verweisen?

Grundsätzlich ja, soweit es für die Bestattung einzusetzen ist. Das eigene geschützte Vermögen der antragstellenden Person muss davon unterschieden werden.

Ist nach Bezahlung der Rechnung jede Hilfe ausgeschlossen?

Nein, auch bereits beglichene erforderliche Bestattungskosten können erstattungsfähig sein. Sie müssen aber weiterhin darlegen, weshalb Ihnen die endgültige Belastung nicht zugemutet werden kann.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 74 SGB XII – Bestattungskosten; § 90 SGB XII – Einzusetzendes Vermögen; § 84 SGG – Widerspruchsfrist.

Hessische Sozialgerichtsbarkeit: Hohe Hürden für Bestattungskosten auf Sozialhilfe, Pressemitteilung vom 3. Juni 2026.

Sozialgericht Frankfurt am Main: Urteil vom 2. Februar 2026 – S 30 SO 233/20, rechtskräftig; weitere Volltextveröffentlichung.