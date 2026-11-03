Ex-Freundin schwärzt Bürgergeld-Bezieher beim Jobcenter an – das Gericht macht klare Ansage an das Amt

Eine Ex-Freundin meldet einen angeblichen Umzug und vermutet Einnahmen aus Autohandel – anschließend bleibt das Bürgergeld aus. Die Richter am Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen aber machen eine klare Ansage an das Jobcenter: “Eine laufende Bewilligung kann nicht allein mit ungeklärten Verdachtsmomenten beseitigen werden”.

Ex-Freundin meldet anderen Wohnort und angeblichen Autohandel

Dem Mann waren im Februar 2025 monatlich 813,50 Euro für März 2025 bis Februar 2026 bewilligt worden. Im April behauptete seine frühere Freundin, er wohne längst in einer Wohnung seiner Großmutter und repariere Autos, um sie weiterzuverkaufen.

Sie legte einen weiteren Mietvertrag mit Beginn im Januar 2024 und zwei Screenshots von Fahrzeugangeboten vor. Auch die Vermieterin seiner angegebenen Wohnung berichtete von Anzeichen für eine seltene Nutzung.

Das Jobcenter stellte die Zahlungen am 14. Mai 2025 vorläufig ein. Mit einem Bescheid vom 25. Juli hob es die Bewilligung anschließend ab August 2025 auf.

Der Mann widersprach den Vorwürfen und erklärte die Fahrzeugangebote mit einem Autotausch, für den er einen Vertrag vorlegte. Außerdem verwies er auf den Verkauf des Hauses, in dem die andere Wohnung lag.

Erst das Landessozialgericht setzt den Aufhebungsbescheid außer Vollzug

Vor dem Sozialgericht Münster scheiterte der Mann zunächst. Die Kammer vermisste unter anderem nachvollziehbare Angaben zum zweiten Mietvertrag und angeforderte Kontoauszüge.

Im Beschwerdeverfahren ergänzte er seine Unterlagen um Kontonachweise und eidesstattliche Versicherungen von sich und seiner Mutter. Das Landessozialgericht ordnete mit Beschluss vom 30. Januar 2026 die aufschiebende Wirkung seiner Klage an – Aktenzeichen L 21 AS 1566/25 B ER und L 21 AS 1567/25 B.

Der Senat hielt die Feststellungen zu Wohnort und bedarfsdeckendem Einkommen für unzureichend. Die endgültige Aufklärung blieb dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

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Ein alter Umzug lässt sich nicht als neue Änderung behandeln

Hinzu kam ein zeitlicher Widerspruch: Das Jobcenter behauptete einen Umzug zum Januar 2024, hatte die streitigen Leistungen aber erst im Februar 2025 bewilligt. Zugleich stützte es die Aufhebung auf eine nachträgliche Änderung der Verhältnisse.

§ 48 SGB X betrifft jedoch erhebliche Veränderungen gegenüber den Verhältnissen bei Erlass des Bewilligungsbescheids. Erfährt eine Behörde erst später von einem schon damals bestehenden Umstand, wird daraus nicht nachträglich eine neue Veränderung.

War eine Bewilligung bereits bei ihrem Erlass rechtswidrig, kommt stattdessen eine Rücknahme nach § 45 SGB X in Betracht. Dabei sind die besonderen Voraussetzungen dieser Vorschrift und die ergänzenden Regeln des SGB II zu prüfen; auch der Vertrauensschutz kann von Bedeutung sein.

Das macht einen möglicherweise falschen Bewilligungsbescheid nicht unangreifbar. Es verlangt aber, dass das Jobcenter das passende Verfahren wählt und dessen Voraussetzungen erfüllt.

Hinweise müssen geprüft werden – auch die entlastenden Umstände

Das Jobcenter darf konkreten Hinweisen auf verschwiegene Einnahmen oder einen anderen Wohnort nachgehen. Nach § 20 SGB X muss es den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und dabei ebenso die Umstände berücksichtigen, die für die betroffene Person sprechen.

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Die Aussage einer früheren Partnerin ist deshalb weder automatisch richtig noch automatisch wertlos. Entscheidend sind ihr Inhalt, die vorgelegten Belege und die Frage, ob sich daraus tatsächlich die behaupteten Folgen für den Leistungsanspruch ergeben.

Im entschiedenen Aufhebungsstreit trug das Jobcenter die Beweislast für die behauptete Änderung der Verhältnisse. Seine verbliebenen Zweifel genügten angesichts der ergänzten Nachweise nicht, um den Aufhebungsbescheid im Eilverfahren weiter zu vollziehen.

Auch bei anderen Leistungsstopps nach Hinweisen Dritter lohnt sich daher die genaue Prüfung, welche Tatsachen tatsächlich feststehen. Der Hinweis kann Ermittlungen auslösen, ersetzt aber nicht deren Ergebnis.

Für Juni und Juli musste das Jobcenter nachzahlen

Für Juni und Juli 2025 bestand ein zusätzlicher Anspruch auf unverzügliche Nachzahlung. Die Aufhebung galt erst ab August und beseitigte die Bewilligung für diese beiden Monate nicht.

Nach § 331 Absatz 2 SGB III sind vorläufig zurückgehaltene laufende Leistungen unverzüglich nachzuzahlen, soweit der Bewilligungsbescheid nicht innerhalb von zwei Monaten rückwirkend aufgehoben wurde. Über § 40 Absatz 2 Nummer 4 SGB II gilt diese Regel auch für Jobcenter.

Ein späterer Bescheid, der ausschließlich kommende Monate betrifft, erledigt die offenen Zahlungen aus der Vergangenheit somit nicht. Die Grenzen einer vorläufigen Zahlungseinstellung ohne Bescheid sollten Betroffene deshalb besonders genau prüfen.

Widerspruch allein bringt die Zahlungen häufig nicht zurück

Gegen einen Aufhebungsbescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einzulegen. Die Frist ergibt sich aus § 84 SGG; Betroffene sollten die Rechtsbehelfsbelehrung beachten und den rechtzeitigen Eingang nachweisen können.

Nach § 39 SGB II haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Leistungsaufhebung grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Wer existenziell auf die Zahlung angewiesen ist, sollte deshalb zusätzlich gerichtlichen Eilrechtsschutz prüfen.

Bei einer angefochtenen Aufhebung kommt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 86b Absatz 1 SGG in Betracht. Wird dagegen bei fortbestehender Bewilligung lediglich die Auszahlung zurückgehalten, ist regelmäßig eine einstweilige Anordnung nach Absatz 2 der passende Weg.

Nachweise helfen mehr als ein pauschales Bestreiten

Auch Leistungsberechtigte müssen zur Aufklärung beitragen. § 60 SGB I verpflichtet unter anderem dazu, leistungsrelevante Tatsachen anzugeben und erforderliche Belege auf Verlangen vorzulegen.

Bei Zweifeln am Wohnort können nachvollziehbare Angaben zur tatsächlichen Nutzung der Wohnung helfen; bei behaupteten Einnahmen sind Verträge, Kontonachweise und eine verständliche Erklärung der Geldflüsse sinnvoll. Welche Unterlagen erforderlich sind, hängt vom konkreten Vorwurf ab.

Wer während eines Zahlungsstopps Hilfe von Angehörigen erhält, sollte Betrag, Zweck und eine tatsächlich vereinbarte Rückzahlung dokumentieren. Warum auch die Frage „Wovon haben Sie bislang gelebt?“ beantwortet werden sollte, zeigt ein weiterer Fall zur Prüfung der Hilfebedürftigkeit.