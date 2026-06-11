Erwerbsminderungsrente: Gutachter attestiert Simulation – Das Gericht hält dagegen

Wenn die Deutsche Rentenversicherung einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei einer psychischen Erkrankung ablehnt, steht im Bescheid oft derselbe Satz: Es lasse sich kein objektiver Befund sichern, eine Leistungsminderung sei nicht zu begründen.

Für Betroffene klingt das wie ein Urteil über ihre Glaubwürdigkeit. Das Sozialgericht Karlsruhe hat in einem Fall genau diese Logik gekippt und einer Frau die volle Rente zugesprochen, der ein Gutachter zuvor unterstellt hatte, sie täusche ihre Beschwerden vor.

Warum die Erwerbsminderungsrente bei psychischer Erkrankung so oft scheitert

Psychische Erkrankungen sind heute die häufigste Ursache, wegen der Menschen vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Rund 40 Prozent der 2024 neu bewilligten Erwerbsminderungsrenten gingen auf eine seelische Störung zurück; im Jahr 2000 waren es erst 24,2 Prozent. Depression, Angststörung und Traumafolgestörung tragen den größten Teil der Neuzugänge.

Tägliche Arbeitszeit ist der Dreh- und Angelpunkt

Gleichzeitig lehnt die Rentenversicherung einen großen Teil der Anträge ab. Rund 44 Prozent waren es 2023 nach Angaben des Sozialverbands VdK; seit 2001 sank die Quote nie unter 42 Prozent. Der Streit dreht sich dabei selten um die Versicherungszeiten, sondern fast immer um die eine medizinische Grenze, an der alles hängt.

Wer unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes nicht einmal drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt als voll erwerbsgemindert. Wer drei bis unter sechs Stunden schafft, bekommt nur die halbe Rente. Und wer auf sechs Stunden kommt, geht leer aus.

Körperliche Leiden sind leichter nachzuweisen

Bei körperlichen Leiden lässt sich diese Grenze oft mit Röntgenbild oder Laborwert untermauern. Bei einer psychischen Erkrankung gibt es kein solches Bild. Der sozialmedizinische Dienst der Rentenversicherung verlangt dann häufig einen „objektiven” Nachweis, den eine seelische Erkrankung ihrer Natur nach gar nicht liefern kann.

Diese Forderung benachteiligt Menschen mit Depression, Trauma oder dissoziativer Störung systematisch, also gerade die größte Gruppe unter den Betroffenen.

Ein Gutachter sah einen Simulanten, das Sozialgericht Karlsruhe sah eine Kranke

Ein Fall, der deutlich macht, wie schwer es psychisch Erkrankte haben, eine Erwerbsminderung anerkennen zu lassen, betrifft eine 1975 geborene Frau, gelernte Arzthelferin, zuletzt als Sachbearbeiterin beschäftigt. Seit März 2019 war sie arbeitsunfähig, stationäre Behandlungen blieben erfolglos.

Im April 2020 beantragte sie eine Rente wegen Erwerbsminderung. Die Diagnose der behandelnden Ärzte und mehrerer Kliniken: eine dissoziative Identitätsstörung, bei der die Betroffene unvorhersehbar in abgespaltene, teils kindliche Persönlichkeitsanteile wechselt und für diese Phasen Erinnerungslücken erlebt.

Sachverständiger behauptet, dass Betroffene manipuliert

Die Rentenversicherung lehnte ab. Im anschließenden Klageverfahren prallten zwei Gutachten aufeinander. Der vom Gericht bestellte Sachverständige verneinte jede relevante psychische Erkrankung.

Sein Argument: Es gebe kein organisches Korrelat, der psychische Befund sei unauffällig, und in den Testverfahren habe die Frau Grenzwerte überschritten, weshalb von einem bewussten Manipulationsversuch und einem sekundären Krankheitsgewinn auszugehen sei.

Sozialgericht entscheidet gegen Sachverständigen

Das Sozialgericht Karlsruhe folgte dieser Einschätzung nicht. Mit Urteil vom 12. August 2022 verurteilte es die Rentenversicherung, die volle Erwerbsminderungsrente rückwirkend ab dem Antrag zu zahlen (Aktenzeichen S 9 R 2835/20). Entscheidend war für die Kammer ein zweites Gutachten – und ein Grundsatz, den viele Betroffene nicht kennen.

Beweis ohne sichtbaren Befund: Wann eine psychische Erkrankung für die Rente reicht

Vor Gericht muss eine Erkrankung im sogenannten Vollbeweis feststehen. Das klingt nach absoluter Sicherheit, ist es aber nicht. Das Gericht muss von der Erkrankung überzeugt sein, und dafür genügt eine an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit.

Gewisse Restzweifel sind unschädlich, solange sie sich nicht zu gewichtigen Zweifeln verdichten. Diesen Maßstab wendet das Gericht in freier Beweiswürdigung an, ohne an die Einschätzung der Rentenversicherung gebunden zu sein.

Wer einen ablehnenden Bescheid liest, in dem von fehlenden objektiven Befunden und möglicher Aggravation (absichtliches Übertreiben von Symptomen) die Rede ist, hält seinen Fall oft für verloren. Das Sozialgericht Karlsruhe hat das Gegenteil festgestellt.

Eine psychiatrische Erkrankung ist nicht schon deshalb bewiesen, weil sie in einer Diagnoseliste auftaucht – aber sie ist auch nicht widerlegt, nur weil sich kein körperliches Korrelat findet.

Schilderungen und Beobachtungen können ausreichen

Die Diagnostik seelischer Erkrankungen beruht weitgehend auf der Schilderung der Betroffenen und der Beobachtung durch das Umfeld. Anamnestische Schilderungen krankheitstypischer Symptome erreichen deshalb den Status eines vollwertigen psychopathologischen Befundes, sobald sie glaubhaft sind.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Kein organischer Nachweis bei vielen psychischen Erkrankungen

Die Kammer kritisierte die Methode des ablehnenden Gutachtens scharf. Würde man verlangen, dass eine psychische Erkrankung sich organisch nachweisen lässt, wären Depressionen, Angsterkrankungen, Psychosen und Traumafolgestörungen sämtlich nicht diagnostizierbar, denn keine dieser Erkrankungen zeigt sich im Labor.

Niemand zweifle daran, dass es Albträume gebe, obwohl sie nur über die Schilderung der Betroffenen erfasst werden könnten. Eine Begutachtung, die solche subjektiven Angaben grundsätzlich als unbeachtlich behandelt, macht die Feststellung psychischer Erkrankungen unmöglich und kann deshalb nicht richtig sein.

Das eigene Gutachten nach Paragraf 109 SGG: Ihr Hebel im Klageverfahren um die Erwerbsminderungsrente

Dass die Frau am Ende gewann, lag an einem zweiten Gutachten, das sie selbst veranlasst hatte. Wer mit dem vom Gericht bestellten Sachverständigen nicht einverstanden ist, kann nach § 109 Sozialgerichtsgesetz verlangen, dass ein Arzt des eigenen Vertrauens gehört wird.

Dieses Recht steht jeder klagenden Person zu, grundsätzlich aber auf eigenes Kostenrisiko. Das Gericht macht die Anhörung meist von einem Vorschuss abhängig, der mehrere hundert bis einige tausend Euro betragen kann und nur in günstigen Fällen am Ende auf die Staatskasse übergeht.

Kein Hinweis auf Täuschung

Im Karlsruher Fall führte gerade dieser Schritt zum Erfolg. Der von der Klägerin benannte Facharzt prüfte die Beschwerden über eine ausführliche Konsistenzprüfung: Stimmen Selbstschilderung, Fremdbeobachtung und das Verhalten während der Untersuchung überein? Tauchen untypische oder übertriebene Symptomkombinationen auf? Lässt sich die Schilderung durch gezieltes Nachfragen beliebig ausweiten?

Das Ergebnis war eindeutig: keine Hinweise auf Übertreibung oder Vortäuschung. Wer den Verdacht der Manipulation also nicht hinnimmt, sondern ihn mit einem sorgfältigen eigenen Gutachten und einer dokumentierten Konsistenzprüfung entkräftet, kann die Bewertung des Verfahrens drehen.

Erwerbsminderungsrente abgelehnt? Was Sie aus dem Urteil mitnehmen

Die wichtigste Erkenntnis zuerst: Ein ablehnender Bescheid, der sich auf fehlende objektive Befunde stützt, ist kein Beweis dafür, dass kein Anspruch besteht. Wer einen solchen Bescheid erhält, hat einen Monat Zeit, schriftlich Widerspruch einzulegen.

Diese Frist ist hart. Wer sie verpasst, kann einen bestandskräftigen Bescheid später nur noch mit einem Überprüfungsantrag nach Paragraf 44 SGB X angreifen, der auch alte Entscheidungen korrigieren kann, aber schwerer durchzusetzen ist als der fristgerechte Widerspruch.

Begründen Sie Ihren Widerspruch genau

Wer den Widerspruch begründet, sollte nicht nur die Diagnose nennen, sondern die Auswirkungen auf den Alltag konkret schildern und durch fachärztliche Befunde, Klinik- und Entlassungsberichte sowie Angaben behandelnder Therapeuten belegen.

Gerade bei seelischen Erkrankungen zählt die durchgängige, widerspruchsfreie Schilderung über den gesamten Krankheitsverlauf mehr als ein einzelnes Attest. Wer hier von Anfang an konsistent dokumentiert, nimmt dem späteren Vorwurf der Übertreibung den Boden.

Klage vor dem Sozialgericht

Bleibt der Widerspruch erfolglos, führt der Weg zur Klage beim Sozialgericht. Wer dort auf ein Gerichtsgutachten trifft, das die Erkrankung kleinredet, sollte prüfen lassen, ob sich ein Antrag auf Anhörung eines Arztes des eigenen Vertrauens lohnt.

Bei Widerspruch und Klage übernehmen die Sozialverbände VdK und SoVD für ihre Mitglieder die Vertretung. Das Karlsruher Urteil zeigt, dass selbst der Vorwurf der Simulation vor Gericht fällt, wenn die Beschwerden glaubhaft und konsistent vorgetragen werden.

Häufige Fragen zur Erwerbsminderungsrente bei psychischer Erkrankung

Reicht eine Diagnose allein für die Erwerbsminderungsrente aus?

Nein. Entscheidend ist nicht die Diagnose, sondern wie stark die Erkrankung das Leistungsvermögen mindert, gemessen an der täglichen Stundenzahl, die jemand noch arbeiten kann. Eine schwere Depression kann zur vollen Rente führen, eine leichtere Form dagegen oft zu keiner. Die Diagnose ist der Anhaltspunkt, nicht der Beweis.

Was bedeutet es, wenn der Gutachter von Aggravation oder Simulation spricht?

Der Gutachter unterstellt damit, dass Beschwerden übertrieben oder vorgetäuscht werden. Dieser Vorwurf ist kein Automatismus, sondern muss über eine nachvollziehbare Konsistenzprüfung belegt werden. Bleibt er bloße Behauptung und widerspricht er den übrigen Befunden, trägt er die Ablehnung nicht, wie der Karlsruher Fall zeigt.

Wer trägt die Kosten für ein eigenes Gutachten im Klageverfahren?

Grundsätzlich die klagende Person. Das Gericht verlangt meist einen Kostenvorschuss. Fördert das Gutachten die Aufklärung des Falls wesentlich, kann das Gericht die Kosten am Ende der Staatskasse auferlegen. Mitglieder der Sozialverbände oder Personen mit Rechtsschutzversicherung können sich hier vorab zur Kostenübernahme beraten lassen.

Quellen

Sozialgericht Karlsruhe: Urteil vom 12.08.2022, Az. S 9 R 2835/20, Sozialgesetzbuch Sechstes Buch: § 43 SGB VI, Rente wegen Erwerbsminderung; Sozialgerichtsgesetz § 109 SGG, Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik zu Rentenzugängen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit