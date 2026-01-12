Lesedauer 6 Minuten

Das Sozialgericht Gießen hat in einem Eilverfahren klargestellt, dass Menschen mit Behinderung auch ohne vorherige Begutachtung durch einen Rentenversicherungsträger als dauerhaft voll erwerbsgemindert gelten können (S 18 SO 34/18 ER).

Die Entscheidung stärkt gezielt Menschen mit Erwerbsminderung, die sich im Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen befinden.

Für Betroffene bedeutet das: Die Grundsicherung darf nicht allein wegen fehlender Rentenbegutachtung verweigert werden.

Worum ging es konkret?

Im Mittelpunkt stand ein 1997 geborener Mann mit schwerster Behinderung. Er hat einen Grad der Behinderung von 100 und leidet unter anderem an einem inoperablen Hirntumor, massiven Mobilitätseinschränkungen, einer Halbseitenlähmung, einer Sehbeeinträchtigung sowie einem Anfallsleiden. Trotz dieser gravierenden Einschränkungen stellte der Sozialhilfeträger die Grundsicherung ein und bestritt eine dauerhafte volle Erwerbsminderung.

Was bedeutet dauerhaft voll erwerbsgemindert?

Dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, wer aus gesundheitlichen Gründen auf absehbare Zeit nicht in der Lage ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten. Entscheidend ist dabei nicht, ob einzelne Tätigkeiten theoretisch noch möglich wären, sondern ob eine regelmäßige Erwerbstätigkeit realistisch in Betracht kommt. Maßstab ist die tatsächliche Leistungsfähigkeit im Alltag, nicht ein abstraktes Leistungsbild.

Abgrenzung zur vorübergehenden Erwerbsminderung

Von einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung ist zu unterscheiden, wenn gesundheitliche Einschränkungen nur zeitweise bestehen oder sich voraussichtlich bessern. In solchen Fällen kommen andere Leistungen in Betracht, etwa Krankengeld oder befristete Renten. Bei schweren, fortschreitenden oder nicht therapierbaren Erkrankungen spricht jedoch vieles für eine dauerhafte volle Erwerbsminderung.

Bedeutung für die Grundsicherung

Für die Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII ist die dauerhafte volle Erwerbsminderung eine zentrale Voraussetzung. Liegt sie vor, besteht ein Anspruch auf existenzsichernde Leistungen unabhängig vom Lebensalter. Genau an dieser Stelle entstehen in der Praxis häufig Konflikte, wenn Behörden zusätzliche formale Nachweise verlangen.

Keine automatische Bindung an Rentenversicherungs-Gutachten

Die Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung ist nicht zwingend an ein Gutachten der Rentenversicherung gebunden. Das Gesetz sieht ausdrücklich Fallgruppen vor, in denen andere Erkenntnisse ausreichen. Dazu zählen insbesondere Menschen, die sich in einer Werkstatt für behinderte Menschen befinden oder deren Einschränkungen offenkundig dauerhaft sind.

Bedeutet Schwerbehinderung automatisch volle Erwerbsminderung?

Nein, eine Schwerbehinderung führt nicht automatisch zu einer vollen Erwerbsminderung. Der Grad der Behinderung beschreibt, wie stark gesundheitliche Beeinträchtigungen das Leben insgesamt beeinflussen, sagt aber für sich genommen nichts darüber aus, ob Sie noch unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können. Entscheidend für die volle Erwerbsminderung ist allein, ob Sie gesundheitlich in der Lage sind, regelmäßig mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten.

Schwerbehinderung und Erwerbsminderung sind rechtlich klar getrennte Begriffe. Die Schwerbehinderung dient dem Ausgleich von Nachteilen, etwa durch Zusatzurlaub, Kündigungsschutz oder steuerliche Vergünstigungen. Die volle Erwerbsminderung beantwortet dagegen ausschließlich die Frage, ob eine Erwerbstätigkeit realistisch möglich ist und ob deshalb Anspruch auf existenzsichernde Leistungen besteht.

Wann beides dennoch zusammenfällt

In der Praxis fallen Schwerbehinderung und volle Erwerbsminderung häufig zusammen, insbesondere bei schweren, fortschreitenden oder nicht behandelbaren Erkrankungen. In solchen Fällen kann die Schwerbehinderung ein starkes Indiz für eine dauerhafte volle Erwerbsminderung sein. Rechtlich automatisch gleichgesetzt werden dürfen beide Begriffe jedoch nicht.

Warum ist in diesem Fall kein Gutachten vorgeschrieben?

In diesem Fall ist kein Gutachten der Rentenversicherung erforderlich, weil das Gesetz selbst bestimmte Situationen benennt, in denen von einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung auszugehen ist. § 45 Satz 3 Nr. 3 SGB XII regelt ausdrücklich, dass ein Ersuchen an den Rentenversicherungsträger entbehrlich ist, wenn Menschen den Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen durchlaufen oder im Arbeitsbereich beschäftigt sind. Der Gesetzgeber geht hier typisierend davon aus, dass die Erwerbsfähigkeit dauerhaft aufgehoben ist.

Gesetzgeber setzt auf vorhandene Erkenntnisse statt Doppelprüfungen

Das Sozialgericht Gießen stellt klar, dass in diesen Fällen bereits belastbare Erkenntnisse vorliegen. Die Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen setzt umfangreiche medizinische, psychologische und soziale Prüfungen voraus. Diese ersetzen eine zusätzliche rentenrechtliche Begutachtung, weil sie die fehlende Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bereits belegen.

Schutz vor Versorgungslücken steht im Vordergrund

Ein zentrales Argument des Gerichts ist der Schutz vor existenzgefährdenden Leistungslücken. Würde dennoch ein Gutachten verlangt, könnten Betroffene über Jahre ohne Grundsicherung bleiben, obwohl ihre Erwerbsminderung offenkundig ist. Das Sozialrecht soll genau solche Situationen verhindern.

Verwaltung darf Gesetz nicht ins Gegenteil verkehren

Das Gericht macht deutlich, dass eine gesetzliche Erleichterung nicht in einen Leistungsausschluss umgedeutet werden darf. Die Regelung soll den Zugang zur Grundsicherung erleichtern und nicht verzögern. Ein zusätzliches Gutachten würde dem Sinn und Zweck der Vorschrift widersprechen.

Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung

Schließlich verweist das Gericht auf den Gleichheitsgrundsatz. Menschen im Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer Werkstatt dürfen nicht schlechter gestellt werden als Personen im Arbeitsbereich oder solche, deren Erwerbsminderung bereits früher festgestellt wurde. Ein Gutachtenerfordernis nur für diese Gruppe wäre sachlich nicht zu rechtfertigen.

Grundsicherung zunächst bewilligt, dann wieder gestrichen

Der Sozialhilfeträger hatte dem Antragsteller zunächst Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII bewilligt. Wenige Wochen später hob er diese Entscheidung jedoch wieder auf. Zur Begründung verwies er darauf, dass keine dauerhafte volle Erwerbsminderung festgestellt worden sei.

Gesetzesänderung als Vorwand für Leistungsstopp

Die Behörde stützte sich auf eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017. Danach soll bei Menschen, die den Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen durchlaufen, kein Ersuchen an die Rentenversicherung gestellt werden. Nach Auffassung der Verwaltung bedeute dies zugleich, dass auch kein Anspruch auf Grundsicherung bestehe.

Gericht widerspricht klar der Verwaltungspraxis

Das Sozialgericht Gießen widersprach dieser Auslegung deutlich. Es stellte fest, dass § 45 Satz 3 Nr. 3 SGB XII gerade keinen Ausschluss von Grundsicherung bezweckt. Vielmehr geht der Gesetzgeber in diesen Fällen davon aus, dass eine dauerhafte volle Erwerbsminderung vorliegt.

Ausschluss würde jahrelange Versorgungslücke bedeuten

Das Gericht machte deutlich, welche Folgen die Verwaltungsauslegung hätte. Betroffene wären für bis zu zwei Jahre und drei Monate vollständig von der Grundsicherung ausgeschlossen. In dieser Zeit gäbe es keine existenzsichernden Leistungen, obwohl die Erwerbsfähigkeit offensichtlich dauerhaft eingeschränkt ist.

Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz

Das Sozialgericht sah darin einen Verstoß gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Menschen mit Behinderung würden ohne sachlichen Grund ungleich behandelt. Wer sich im Arbeitsbereich einer Werkstatt befindet, erhält Grundsicherung, während Personen im Eingangs- oder Berufsbildungsbereich leer ausgehen sollen.

Besonders gravierend bei jungen Menschen mit Behinderung

Im konkreten Fall hätte der Antragsteller lediglich Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II gehabt. Da er mit seinen Eltern zusammenlebt, wären deren Einkommen und Vermögen angerechnet worden. Der Anspruch hätte faktisch ins Leere geführt, obwohl der Betroffene selbst keinerlei Möglichkeit zur Existenzsicherung hatte.

Warum Grundsicherung und keine Erwerbsminderungsrente?

In diesem Fall geht es um Grundsicherung nach dem SGB XII und nicht um eine Erwerbsminderungsrente, weil beide Leistungen unterschiedlichen Zwecken folgen und unterschiedliche Voraussetzungen haben. Die Erwerbsminderungsrente ist eine Versicherungsleistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie setzt voraus, dass Sie über viele Jahre Pflichtbeiträge gezahlt und bestimmte versicherungsrechtliche Mindestzeiten erfüllt haben.

Fehlende Beitragszeiten schließen Rentenanspruch oft aus

Viele Menschen mit Behinderung können diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Wer wegen einer angeborenen oder früh erworbenen schweren Behinderung nie oder nur sehr kurz erwerbstätig war, hat häufig keine ausreichenden Beitragszeiten. In solchen Fällen besteht kein Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente, selbst wenn die volle Erwerbsminderung medizinisch eindeutig feststeht.

Grundsicherung greift bei fehlender Rentenabsicherung

Die Grundsicherung ist genau für diese Situation geschaffen worden. Sie soll Menschen absichern, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, aber keinen Zugang zu rentenrechtlichen Leistungen haben. Entscheidend ist hier nicht die frühere Erwerbsbiografie, sondern allein die aktuelle und dauerhafte Erwerbsunfähigkeit sowie die Bedürftigkeit.

Keine Nachrangigkeit gegenüber einer nicht erreichbaren Rente

Sozialhilfeträger argumentieren gelegentlich, Betroffene müssten zuerst eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Das greift jedoch nur, wenn ein solcher Anspruch realistisch besteht. Ist von vornherein klar, dass die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fehlen, darf die Grundsicherung nicht mit Verweis auf eine theoretische Rentenmöglichkeit verweigert oder verzögert werden.

Bedeutung für Menschen mit Behinderung

Gerade für Menschen mit schwerer oder früh eintretender Behinderung ist die Grundsicherung häufig die einzige verlässliche Existenzsicherung. Das Urteil des Sozialgerichts Gießen unterstreicht, dass diese Leistung nicht durch formale Zuständigkeitsfragen blockiert werden darf. Entscheidend ist die tatsächliche Lebenslage, nicht ein unerreichbarer Rentenanspruch.

Gericht stellt auf Schutz vor Existenzgefährdung ab

Das Sozialgericht Gießen betonte den Zweck der Grundsicherung. Sie soll Menschen schützen, die dauerhaft außerstande sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Dieser Schutz darf nicht durch formale Zuständigkeitsfragen oder unterlassene Gutachten ausgehebelt werden.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Entscheidung

Habe ich Anspruch auf Grundsicherung, wenn ich dauerhaft voll erwerbsgemindert bin?

Ja. Wenn Sie dauerhaft außerstande sind, mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB XII, sofern Sie bedürftig sind.

Brauche ich immer ein Gutachten der Rentenversicherung?

Nein. In bestimmten gesetzlich geregelten Fällen, etwa bei Menschen im Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen, ist ein Gutachten der Rentenversicherung nicht erforderlich. Andere Erkenntnisse können ausreichen.

Reicht eine Schwerbehinderung allein für die Grundsicherung aus?

Nein. Eine Schwerbehinderung führt nicht automatisch zu voller Erwerbsminderung. Sie kann jedoch ein starkes Indiz sein, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen eine regelmäßige Erwerbstätigkeit realistisch ausschließen.

Warum erhalte ich Grundsicherung und keine Erwerbsminderungsrente?

Eine Erwerbsminderungsrente setzt ausreichende Beitragszeiten in der Rentenversicherung voraus. Viele Menschen mit früher oder schwerer Behinderung erfüllen diese Voraussetzungen nicht. In solchen Fällen greift die Grundsicherung als soziale Absicherung.

Was kann ich tun, wenn das Sozialamt die Grundsicherung ablehnt?

Sie sollten Widerspruch einlegen und bei drohender Existenzgefährdung einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht beantragen. Gerichte prüfen dann, ob die Ablehnung rechtmäßig ist oder ob Leistungen vorläufig zu gewähren sind.

Fazit



Die Entscheidung des Sozialgerichts Gießen macht deutlich, dass Menschen mit Erwerbsminderung Anspruch auf Grundsicherung haben, auch ohne formales Gutachten der Rentenversicherung. Schwerbehinderung und Erwerbsminderung sind zwar nicht automatisch gleichzusetzen, fallen in der Praxis aber häufig zusammen. Entscheidend bleibt die reale Arbeitsfähigkeit – nicht formale Zuständigkeiten oder Verwaltungsblockaden. Für Menschen mit Behinderung ist dieses Urteil ein wichtiges Signal für den Schutz ihrer Existenz.