Erbschaftsteuer vor Gericht: Auch für Erben des Elternhauses steht viel auf dem Spiel

Wer seinen Kindern das Elternhaus hinterlassen möchte, fragt sich oft, wie viel das Finanzamt später verlangt. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit Regeln der Erbschaftsteuer, die auch für private Erben wichtig sind.

In den Verfahren geht es um Freibeträge, Immobilienbewertungen und Steuervorteile für Betriebsvermögen. Eine neue Entscheidung, die diese Regeln bereits verändert, liegt nach den geprüften Quellen bislang nicht vor.

Zwei Verfahren betreffen unterschiedliche Teile der Erbschaftsteuer

Für den 12. Oktober 2026 hatte das Bundesverfassungsgericht eine mündliche Verhandlung über einen Antrag der Bayerischen Staatsregierung angesetzt. Das Verfahren betrifft die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bei der Bewertung von Immobilien, den persönlichen Freibeträgen und den Steuersätzen.

Die Einzelheiten nennt das Gericht in seiner Ankündigung zum Verfahren (1 BvF 1/23). Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Regeln der Bund einheitlich festlegen darf.

Ein zweites Verfahren betrifft die steuerliche Begünstigung von Betriebsvermögen. Dazu hatte das Gericht für den 13. Oktober 2026 eine weitere mündliche Verhandlung angekündigt.

Der Beschwerdeführer erbte von seiner Tante Wertpapiere und Immobilien aus deren Privatvermögen. Er wendet sich dagegen, dass für seinen Erwerb keine vergleichbaren Vergünstigungen gelten wie für bestimmtes Betriebsvermögen, wie die Gerichtsmitteilung zum Verfahren (1 BvR 804/22) erläutert.

Eine Verhandlung ist noch keine neue Steuerregel

Fragen und Äußerungen während einer Verhandlung können erkennen lassen, welche Punkte das Gericht kritisch prüft. Sie nehmen das Urteil aber nicht vorweg. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks rechnet mit Entscheidungen im Frühjahr 2027.

Für Erben bedeutet das vorerst, dass die bestehenden Vorschriften weiter maßgeblich sind.

Für Kinder gelten weiterhin 400.000 Euro Freibetrag

Wie viel ein Erbe steuerfrei erhalten kann, hängt zunächst vom Verwandtschaftsverhältnis ab. Bei unbeschränkter Steuerpflicht gelten nach § 16 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz folgende persönliche Freibeträge.

Erbe oder beschenkte Person Persönlicher Freibetrag Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner 500.000 Euro Kind 400.000 Euro je Elternteil Enkelkind Grundsätzlich 200.000 Euro Enkelkind, dessen verbindender Elternteil bereits verstorben ist 400.000 Euro

Ein Kind kann den Freibetrag gegenüber seiner Mutter und gegenüber seinem Vater jeweils gesondert nutzen. Frühere Schenkungen können den noch verfügbaren Betrag allerdings verringern.

Der Hauswert allein entscheidet nicht über die Steuer

Eine Tochter erbt beispielsweise von ihrer Mutter eine Immobilie mit einem steuerlichen Wert von 500.000 Euro. Greift keine besondere Steuerbefreiung, verbleiben nach dem persönlichen Freibetrag von 400.000 Euro zunächst 100.000 Euro.

Diese 100.000 Euro sind nicht die zu zahlende Steuer. Sie bilden in dem vereinfachten Beispiel den Betrag vor weiteren möglichen Abzügen, auf dessen Grundlage die Steuer berechnet wird.

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Für die tatsächliche Belastung zählen auch weiteres geerbtes Vermögen, abzugsfähige Schulden und frühere Schenkungen. Aus dem Wert eines Hauses allein lässt sich deshalb weder die Steuerhöhe noch die Notwendigkeit eines Verkaufs ableiten.

Das geerbte Familienheim kann zusätzlich steuerfrei bleiben

Für das bisherige Zuhause des verstorbenen Elternteils gibt es eine besondere Steuerbefreiung. Sie kann bei Kindern zusätzlich zum persönlichen Freibetrag greifen, setzt aber voraus, dass die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind.

Der verstorbene Elternteil muss die Immobilie bis zum Tod selbst bewohnt haben oder aus zwingenden Gründen daran gehindert gewesen sein. Das erbende Kind muss das Haus oder die Wohnung unverzüglich zur eigenen Wohnnutzung bestimmen und diese Absicht auch umsetzen.

Bei Kindern gilt die Befreiung nur, soweit die Wohnfläche 200 Quadratmeter nicht übersteigt. Bei einem größeren Familienheim kann eine anteilige Befreiung möglich sein.

Hinzu kommt eine Bindung von zehn Jahren. Gibt das Kind die Selbstnutzung vorher auf, kann die Steuerbefreiung rückwirkend entfallen, sofern keine zwingenden Gründe die weitere Selbstnutzung verhindern.

Wer das geerbte Elternhaus vermietet, erfüllt die Voraussetzung der eigenen Wohnnutzung grundsätzlich nicht. Der persönliche Freibetrag bleibt davon getrennt zu prüfen.

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Frühere Schenkungen zählen mit

Eltern können Vermögen schon zu Lebzeiten übertragen. Schenkungen und Erbschaften von derselben Person werden jedoch innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren zusammengerechnet.

Hat eine Mutter ihrer Tochter zum Beispiel bereits 250.000 Euro geschenkt und vererbt ihr innerhalb dieses Zeitraums weitere 200.000 Euro, kommen insgesamt 450.000 Euro zusammen. Ohne weitere Besonderheiten übersteigt der Erwerb den persönlichen Freibetrag damit um 50.000 Euro.

Wer seine mögliche Steuerbelastung einschätzen möchte, sollte deshalb nicht nur auf den aktuellen Nachlass schauen. Auch frühere Übertragungen und deren Zeitpunkt gehören in die Berechnung.

Eine schnelle Schenkung ist keine risikolose Absicherung

Die Aussicht auf eine mögliche Reform ist für sich genommen kein ausreichender Grund, das eigene Haus kurzfristig zu verschenken. Mit der Übertragung können Eigentümer Einfluss auf ihr Vermögen verlieren, das sie später selbst noch benötigen.

Wohnrechte, laufende Mieteinnahmen und mögliche Rückforderungsrechte müssen zur persönlichen Situation passen. Auch eine Übertragung des Hauses an Kinder mit vorbehaltenem Nießbrauch verlangt eine sorgfältige Prüfung.

Welche Übergangsregeln nach einer künftigen Entscheidung gelten könnten, lässt sich derzeit nicht verlässlich vorhersagen. Die Behauptung, eine schnelle Schenkung sichere in jedem Fall sämtliche bisherigen Vorteile, wäre deshalb zu weitgehend.

Für Familien zählt jetzt eine belastbare Bestandsaufnahme

Wer vorsorgen möchte, sollte zunächst klären, wem die Immobilie gehört, welchen steuerlichen Wert sie voraussichtlich hat und welches weitere Vermögen vorhanden ist. Dazu gehören auch Schulden und bereits erfolgte Schenkungen.

Beim Elternhaus ist außerdem entscheidend, ob ein Kind dort tatsächlich selbst wohnen möchte und kann. Eine Steuerbefreiung, deren Voraussetzungen später nicht erfüllt werden, bietet keine verlässliche Grundlage für die Planung.

FAQ zur Erbschaftsteuer vor dem Bundesverfassungsgericht

Hat Karlsruhe die Erbschaftsteuer bereits geändert?

Nach den geprüften Quellen liegt bislang keine neue Entscheidung vor, die die beschriebenen Regeln verändert. Die mündlichen Verhandlungen allein führen noch nicht zu anderen Freibeträgen oder Steuersätzen.

Muss ein Kind für das geerbte Elternhaus immer Erbschaftsteuer zahlen?

Nein, Kindern steht grundsätzlich ein persönlicher Freibetrag von 400.000 Euro je Elternteil zu. Zusätzlich kann die Befreiung für das Familienheim greifen, wenn insbesondere die Voraussetzungen zur eigenen Wohnnutzung, zur Wohnfläche und zur zehnjährigen Bindung erfüllt sind.

Sollte ich mein Haus noch vor dem Urteil verschenken?

Eine solche Empfehlung lässt sich nicht pauschal geben. Entscheidend sind die eigene finanzielle Absicherung, die familiäre Situation und die Folgen der Übertragung nach geltendem Recht.

Quellen

Bundesverfassungsgericht, Verfahren zur Gesetzgebungskompetenz bei der Erbschaftsteuer (1 BvF 1/23)

Bundesverfassungsgericht, Verfahren zur Verschonung von Betriebsvermögen (1 BvR 804/22)

Zentralverband des Deutschen Handwerks, Einordnung der Verfahren zu Betriebs- und Privatvermögen

§ 16 ErbStG, persönliche Freibeträge

§ 13 ErbStG, Steuerbefreiungen einschließlich Familienheim

§ 14 ErbStG, Berücksichtigung früherer Erwerbe