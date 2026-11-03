EM-Rentner will seine volle Erwerbsminderungsrente wieder abgeben und darf es nicht

Ein Mann erhält eine volle Erwerbsminderungsrente und zieht trotzdem vor Gericht: Er möchte weiterhin als teilweise erwerbsfähig gelten und auf dem Arbeitsmarkt vermittelt werden.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen weist seine Berufung zurück, weil es seine gesundheitliche Belastbarkeit anders beurteilt.

Der ungewöhnliche Streit zeigt, wie viel von der Begründung eines Rentenbescheids abhängen kann. Für Betroffene geht es dabei auch um berufliche Perspektiven und den Zugang zu ergänzenden Sozialleistungen.

Warum der Mann trotz voller Rentenzahlung weiterklagte

Der Kläger hatte zunächst eine volle Rente wegen eines verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes erhalten. Im späteren Verfahren bewilligte die Rentenversicherung ihm dagegen eine volle Erwerbsminderungsrente aus gesundheitlichen Gründen.

Er wollte weiterhin eine Arbeitsmarktrente und wandte sich gegen die Einstufung als weniger als drei Stunden täglich leistungsfähig.

Damit scheiterte er vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12. Juni 2026, Aktenzeichen L 21 R 76/26.

Warum die Hilfe für eine andere Person nicht genügte

Ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten beschrieb erhebliche Einschränkungen unter anderem bei Aufmerksamkeit, Konzentration und Zuverlässigkeit. Eine Tätigkeit sei nur mit Anleitung und Aufsicht möglich.

Der Mann verwies auf seine Tätigkeit als Vorsorgebevollmächtigter, bei der er Post und Telefonate erledigte. Das Gericht sah darin keinen ausreichenden Nachweis einer regelmäßigen Belastbarkeit unter üblichen Arbeitsbedingungen.

Volle Erwerbsminderungsrente kann zwei unterschiedliche Gründe haben

Nach § 43 SGB VI kommt es grundsätzlich darauf an, wie lange ein Mensch trotz Krankheit oder Behinderung unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann. Ausschlaggebend ist deshalb regelmäßig nicht allein, ob der bisherige Beruf noch ausgeübt werden kann.

Wer gesundheitlich weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, ist grundsätzlich voll erwerbsgemindert. Bei mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden liegt grundsätzlich teilweise Erwerbsminderung vor.

Eine volle Rentenzahlung ist allerdings auch bei teilweiser Erwerbsminderung möglich, wenn kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz vorhanden und der Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen ist. Diese sogenannte Arbeitsmarktrente erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Volle EM-Rente trotz 4 Stunden Leistungsfähigkeit“.

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Leistungsvermögen und mögliche Erwerbsminderungsrente Gesundheitliches Leistungsvermögen Arbeitsmarktsituation Grundsätzliche Folge Weniger als drei Stunden täglich Für die medizinische Einstufung unerheblich Volle Erwerbsminderung aus gesundheitlichen Gründen Mindestens drei bis unter sechs Stunden täglich Geeigneter Teilzeitarbeitsplatz vorhanden Teilweise Erwerbsminderungsrente Mindestens drei bis unter sechs Stunden täglich Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen Volle Erwerbsminderungsrente als Arbeitsmarktrente möglich Mindestens sechs Stunden täglich Grundsätzlich unerheblich Grundsätzlich keine Erwerbsminderungsrente nach § 43 SGB VI

Die Tabelle beschreibt die Grundfälle; versicherungsrechtliche Voraussetzungen und gesetzliche Sonderregelungen sind zusätzlich zu prüfen. Dazu gehört etwa der besondere Berufsschutz für bestimmte Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden.

Arbeitswille ersetzt keine belastbaren medizinischen Befunde

Der Wunsch, wieder zu arbeiten, verdient Unterstützung. Für die rentenrechtliche Einstufung beantwortet er aber noch nicht die Frage, welches Arbeitspensum gesundheitlich dauerhaft möglich ist.

Wer eine höhere Belastbarkeit geltend machen möchte, sollte deshalb konkret beschreiben können, welche Aufgaben über welchen Zeitraum und unter welchen Bedingungen bewältigt werden. Aktuelle Befunde und nachvollziehbare Angaben zu Pausen, Unterstützung und Ausfällen helfen bei dieser Prüfung mehr als eine pauschale Selbsteinschätzung.

Eine Rentenentscheidung bewertet das Leistungsvermögen unter bestimmten Arbeitsbedingungen. Sie ist kein Urteil über den Wert eines Menschen oder seine Bereitschaft, etwas beizutragen.

Warum der Unterschied für Jobcenter und Sozialamt wichtig ist

Die Höhe der Rentenzahlung allein entscheidet nicht darüber, welches Sicherungssystem bei finanzieller Bedürftigkeit zuständig ist. Bei einer Arbeitsmarktrente kann wegen des verbliebenen Leistungsvermögens weiterhin eine ergänzende Leistung nach dem SGB II in Betracht kommen.

Bei medizinisch voller Erwerbsminderung auf Zeit kommt dagegen häufig Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII infrage. Bei dauerhafter voller Erwerbsminderung kann ab dem 18. Lebensjahr ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bestehen; die Unterschiede zwischen den beiden Leistungen erläutert auch die Stadt Hamburg.

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Für Menschen, die mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben, sind Besonderheiten zu beachten. Eine befristete volle Erwerbsminderung bedeutet deshalb nicht in jeder Haushaltskonstellation automatisch das Ende sämtlicher Leistungen des Jobcenters.

Auch mit voller Erwerbsminderungsrente ist Arbeit möglich

Eine volle Erwerbsminderungsrente ist kein generelles Arbeitsverbot. Eine Beschäftigung kann im Rahmen des verbliebenen Leistungsvermögens möglich sein; Arbeitsumfang und Einkommen müssen jedoch zum Rentenanspruch passen.

Für 2026 nennt die Deutsche Rentenversicherung eine jährliche Hinzuverdienstgrenze von 20.763,75 Euro bei voller Erwerbsminderungsrente. Wer darunter bleibt, ist damit allerdings nicht automatisch vor einer Überprüfung seiner gesundheitlichen Leistungsfähigkeit geschützt.

Die Geldgrenze und die Frage nach dem möglichen Arbeitspensum sind getrennt zu betrachten. Welche Folgen daraus entstehen können, erklärt auch der Gegen-Hartz-Beitrag „EM-Rente und Nebenjob: Die Verdienstgrenze schützt nicht vor jedem Rentenverlust“.

Arbeitserprobung kann die Rückkehr in den Beruf erleichtern

Seit 2024 ermöglicht § 43 Absatz 7 SGB VI eine Arbeitserprobung über das der Rente zugrunde liegende zeitliche Leistungsvermögen hinaus. Der Rentenanspruch bleibt dabei regelmäßig sechs Monate erhalten.

Nach den Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung zur Arbeitserprobung ist dafür kein besonderer Formantrag erforderlich. Arbeitszeit, Tätigkeit und voraussichtlicher Verdienst sollten dem Rentenversicherungsträger möglichst vor Beginn mitgeteilt und der genaue Erprobungszeitraum geklärt werden.

Die Hinzuverdienstregeln gelten währenddessen weiter, sodass die Auszahlung trotz geschützten Rentenanspruchs sinken kann. Wird die umfangreichere Arbeit nach der Erprobung fortgesetzt, prüft die Rentenversicherung den weiteren Anspruch.

Auch die Beschwerde beim Bundessozialgericht blieb erfolglos

Nach dem LSG-Urteil wandte sich der Mann an das Bundessozialgericht. Dieses verwarf seine Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschluss vom 9. September 2026, Aktenzeichen B 5 R 42/26 AR, als unzulässig.

Die Beschwerde war innerhalb der Frist nicht durch einen vor dem BSG zugelassenen Prozessbevollmächtigten eingelegt worden. Eine erneute inhaltliche Beurteilung seiner gesundheitlichen Belastbarkeit nahm das BSG damit nicht vor.

Fragen und Antworten zur vollen Erwerbsminderungsrente

Warum klagte der Mann trotz voller Rentenzahlung?

Er wollte eine Arbeitsmarktrente auf Grundlage teilweiser Erwerbsfähigkeit erhalten und weiterhin auf dem Arbeitsmarkt vermittelt werden.

Was unterscheidet eine Arbeitsmarktrente von einer medizinisch begründeten vollen EM-Rente?

Bei einer Arbeitsmarktrente besteht grundsätzlich noch ein Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden täglich, aber kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz. Die medizinisch begründete volle EM-Rente setzt grundsätzlich ein Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden voraus.

Darf ich mit voller Erwerbsminderungsrente arbeiten?

Ja, eine Beschäftigung ist grundsätzlich möglich. Zu beachten sind das festgestellte Leistungsvermögen, die Hinzuverdienstregeln und gegebenenfalls die Voraussetzungen einer Arbeitserprobung.

Beweist die Unterstützung eines anderen Menschen meine Erwerbsfähigkeit?

Eine solche Tätigkeit kann Hinweise liefern, belegt aber nicht automatisch eine regelmäßige Belastbarkeit im Arbeitsleben. Entscheidend sind auch Umfang, Verlässlichkeit und die benötigte Unterstützung.

Wie viel darf ich 2026 zur vollen EM-Rente hinzuverdienen?

Die jährliche Hinzuverdienstgrenze beträgt 20.763,75 Euro; bei Beschäftigten ist grundsätzlich der Bruttoverdienst relevant. Die Einhaltung dieser Grenze ersetzt nicht die Prüfung des Leistungsvermögens.

Wie lange schützt die Arbeitserprobung den Rentenanspruch?

Regelmäßig sechs Monate, wobei der Rentenversicherungsträger den genauen Zeitraum mitteilt. Eine Kürzung wegen anrechenbaren Hinzuverdienstes ist auch während der Arbeitserprobung möglich.

Bekomme ich mit voller EM-Rente automatisch Grundsicherung?

Nein, die Leistung hängt unter anderem von Bedürftigkeit und einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung ab. Bei befristeter voller Erwerbsminderung kommen andere Leistungen und gegebenenfalls Besonderheiten einer Bedarfsgemeinschaft in Betracht.