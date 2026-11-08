Bürgergeld: Jobcenter verlangt Pflicht vom Sohn – die Mutter scheitert vor Gericht

Die Mutter stellt den Antrag, das Jobcenter führt die Familie unter einer gemeinsamen Nummer, das Geld kommt auf einem Konto an. Für einen volljährigen Sohn bedeutet das jedoch keineswegs, dass sämtliche Pflichten gegenüber der Behörde bei seiner Mutter liegen.

Ein Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg verdeutlicht, wie leicht die gemeinsame Leistungsberechnung über die persönliche Verantwortung der einzelnen Familienmitglieder hinwegtäuscht.

Die Mutter wollte eine verbindliche Entscheidung über ihren Sohn

Mutter und Sohn hatten vom Jobcenter Berlin Spandau gemeinsam Leistungen nach dem SGB II erhalten. Nachdem der Sohn 2024 volljährig geworden war, vertrat die Mutter die Auffassung, er müsse seitdem eine eigene Bedarfsgemeinschaft bilden.

Sie beanstandete die Anrechnung von Einkommen und die Verteilung der Unterkunftskosten. Schließlich verlangte sie einen gesonderten Bescheid darüber, welche rechtliche Stellung ihr Sohn gegenüber dem Jobcenter habe.

Ihr Gedanke: Entweder sei er eigenständig leistungsberechtigt und selbst zur Mitwirkung verpflichtet, oder er gehöre zu ihrer Bedarfsgemeinschaft und habe keine eigenen Mitwirkungspflichten. Das Jobcenter lehnte diese Gegenüberstellung ab, die Mutter klagte.

Das Sozialgericht Berlin wies die Klage als unzulässig ab. Das Landessozialgericht bestätigte dies mit Urteil vom 17. Juni 2026, Aktenzeichen L 9 AS 467/26.

Auch innerhalb der Familie gehört der Anspruch jedem Einzelnen

Die rechtliche Erklärung ergibt sich aus dem Aufbau des SGB II: Leistungsberechtigt sind die einzelnen Menschen. Eine Bedarfsgemeinschaft erhält keinen einheitlichen Anspruch, der allein der antragstellenden Mutter gehört.

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Nach § 38 SGB II wird unter bestimmten Voraussetzungen vermutet, dass die antragstellende Person auch für die übrigen Mitglieder Leistungen beantragen und entgegennehmen darf. Diese Vertretung erleichtert das Verfahren, überträgt aber deren Ansprüche nicht auf die Mutter.

Deshalb kann ein volljähriger Sohn zugleich Mitglied der elterlichen Bedarfsgemeinschaft und selbst Leistungsberechtigter sein. Eine zusätzliche Bedarfsgemeinschaftsnummer ist dafür nicht erforderlich.

Mit 18 entsteht nicht automatisch eine eigene Bedarfsgemeinschaft

Die Volljährigkeit allein beendet die Zugehörigkeit zur elterlichen Bedarfsgemeinschaft nicht. Nach § 7 Absatz 3 SGB II gehören unverheiratete Kinder unter 25 Jahren grundsätzlich weiter dazu, wenn sie im Haushalt leben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können.

Wer nebenbei arbeitet, fällt deshalb nicht schon wegen des ersten eigenen Lohns aus der Bedarfsgemeinschaft heraus. Entscheidend ist, ob die zu berücksichtigenden Mittel zur Deckung des eigenen Lebensunterhalts ausreichen.

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Mit dem 25. Geburtstag endet die Zuordnung als Kind zur elterlichen Bedarfsgemeinschaft. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Wohn- und Familienkonstellationen erläutert der Beitrag Bedarfsgemeinschaft: Wen das Jobcenter mitrechnen darf und wen nicht.

Was gemeinsame Verwaltung und eigene Verantwortung bedeuten

Situation Rechtliche Bedeutung Die Mutter beantragt Leistungen für die Familie. Sie kann die übrigen Mitglieder vertreten; deren Ansprüche bleiben persönlich. Der Sohn wird 18 und wohnt weiter zu Hause. Die Volljährigkeit allein begründet keine eigene Bedarfsgemeinschaft. Das Jobcenter benötigt Nachweise über Einnahmen des Sohnes. Der Sohn muss im gesetzlich zulässigen Umfang selbst mitwirken. Das Jobcenter verlangt Leistungen des Sohnes zurück. Eine Rückforderung muss ihm persönlich zugeordnet und rechtlich begründet sein.

Auch das Jobcenter muss die Grenzen der Mitwirkung beachten

Die Pflicht zur Auskunft reicht nur so weit, wie es das Gesetz erlaubt. § 65 SGB I begrenzt sie unter anderem bei unverhältnismäßigem Aufwand, Unzumutbarkeit aus wichtigem Grund oder wenn die Behörde die Informationen mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann.

Eine Versagung oder Entziehung wegen fehlender Mitwirkung setzt nach § 66 SGB I voraus, dass die Aufklärung erheblich erschwert wird und Leistungsvoraussetzungen deshalb unbewiesen bleiben. Vorher müssen ein schriftlicher Hinweis auf die drohende Folge und eine angemessene Frist zur Mitwirkung erfolgen.

Die Behörde muss außerdem ihr Ermessen ausüben, statt bei jedem fehlenden Dokument automatisch die gesamte Leistung zu streichen. Weitere Einzelheiten erklärt Gegen-Hartz im Beitrag Unterlagen fehlen: Darf das Jobcenter Grundsicherung einfach ablehnen?

Bei Rückforderungen zählt, wessen Leistung betroffen ist

Die persönliche Zuordnung gilt auch dann, wenn das Jobcenter Geld zurückverlangt. Bei einer Rückforderung nach Aufhebung einer Bewilligung muss es die Voraussetzungen gegenüber dem betroffenen Mitglied erfüllen und dessen Erstattungspflicht feststellen.

§ 50 SGB X regelt die Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen. Allein dadurch, dass die Mutter das Geld für ihren Sohn entgegengenommen hat, wird sie nicht zur Schuldnerin seiner Rückforderung.

Umgekehrt schützt den Sohn die Auszahlung auf das Konto der Mutter nicht vor einer rechtmäßigen Forderung gegen ihn. Ob eine konkrete Forderung besteht und durchgesetzt werden darf, muss anhand der jeweiligen Bescheide und möglicher Einwendungen geprüft werden.

Warum der richtige Rechtsbehelf entscheidend ist

Die Mutter wollte die Stellung ihres Sohnes allgemein klären lassen. Das Gericht verwies sie auf den Rechtsschutz gegen konkrete Bewilligungs-, Ablehnungs- oder Versagungsbescheide, in dem die entscheidenden Fragen geprüft werden können.

Die Klage scheiterte damit bereits an ihrer Zulässigkeit; die Erläuterungen zu den persönlichen Ansprüchen und Pflichten ergänzten die Begründung. Das Urteil bestätigte weder eine bestimmte Unterlagenanforderung noch die Rechtmäßigkeit einer konkreten Rückforderung gegen den Sohn.

Wer einen belastenden Bescheid angreifen will, muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen, wie § 84 SGG vorsieht. Dabei sollte eindeutig erkennbar sein, für welches Familienmitglied welche Entscheidung angegriffen wird.