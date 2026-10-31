Bürgergeld: Jobcenter leiten Daten an Arbeitgeber weiter und das Gericht sagt: “Die dürfen das”

Ein Vermittlungsvorschlag des Jobcenters kann einem Arbeitgeber mehr verraten als den Namen eines Bewerbers: Auch die persönliche Kundennummer darf darin stehen.

Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 30. April 2026 entschieden und einen Unterlassungsanspruch abgelehnt (Az. L 1 SF 3808/25 DS).

Für Leistungsberechtigte ist das eine schlechte Nachricht, wenn sie solche Angaben lieber für sich behalten möchten. Trotzdem erlaubt die Entscheidung keine beliebige Weitergabe persönlicher Informationen aus der Jobcenter-Akte.

Ein Stellenangebot löste den Datenschutzstreit aus

Ein Unternehmen suchte einen Messtechniker, das Jobcenter schlug dafür einen Leistungsberechtigten vor. Mit dem Vermittlungsvorschlag erhielt der mögliche Arbeitgeber Kontaktangaben und die Kundennummer des Mannes.

Der Betroffene hielt die Übermittlung der Nummer für unnötig und befürchtete einen Missbrauch seiner Identität, etwa bei telefonischen Anfragen. Sowohl das Sozialgericht Ulm als auch das Landessozialgericht sahen jedoch keinen Grund, dem Jobcenter diese Weitergabe zu untersagen.

Warum das Gericht die Kundennummer für zulässig hielt

Die Richter verwiesen auf den Zweck der Nummer: Sie soll eine Person eindeutig zuordnen. Bei einem Vermittlungsvorschlag hilft sie insbesondere dabei, Rückfragen und Antworten dem richtigen Vorgang zuzuweisen.

Die Nummer wurde nach dieser Bewertung für den vorgesehenen Identifikationszweck verwendet. Über das Urteil zur Kundennummer im Vermittlungsvorschlag hat Gegen-Hartz bereits berichtet.

Das Sozialgeheimnis gilt weiterhin

Auch eine Kundennummer gehört zu den personenbezogenen Angaben, die beim Jobcenter datenschutzrechtlich geschützt sind. Dass eine Information verwaltungstechnisch wirkt, macht sie nicht frei verfügbar.

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Nach § 35 SGB I dürfen Sozialdaten nicht unbefugt verarbeitet werden. Für eine Weitergabe muss deshalb eine rechtliche Befugnis bestehen, deren Voraussetzungen im jeweiligen Fall erfüllt sind.

Eine solche Befugnis enthält § 69 Absatz 1 Nummer 1 SGB X, soweit eine Übermittlung zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. Zu den Aufgaben des Jobcenters gehört die Vermittlung in Arbeit.

Die Vergabe einer Kundennummer nach § 51a SGB II erlaubt für sich genommen somit keine Weitergabe an beliebige Empfänger. Erst der Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe und die erforderliche Verwendung rechtfertigen die Übermittlung.

Eine fehlende Einwilligung macht die Weitergabe nicht automatisch rechtswidrig

Wer einer Datenübermittlung nicht zugestimmt hat, kann daraus allein noch keinen Datenschutzverstoß ableiten. Besteht eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis, braucht das Jobcenter für die davon gedeckte Weitergabe keine zusätzliche Einwilligung.

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Auch der Landesdatenschutzbeauftragte Niedersachsen erläutert, dass Bewerbungsunterlagen grundsätzlich ohne Einverständnis an mögliche Arbeitgeber weitergeleitet werden dürfen, sofern die Tätigkeit zumutbar ist. Ein bestimmter Arbeitgeber kann nach diesen Hinweisen in besonderen Ausnahmefällen ausgeschlossen werden, wofür Betroffene konkrete Gründe nennen müssen.

Damit bleibt die Behörde an Voraussetzungen gebunden, die sich überprüfen lassen. Eine Berufung auf „Arbeitsvermittlung“ ersetzt nicht die Prüfung, welche Angaben für welchen Empfänger tatsächlich benötigt werden.

Welche Angaben das Urteil erfasst – und wo seine Grenzen liegen

Angaben oder Unterlagen Datenschutzrechtliche Einordnung Name und Anschrift Die Weitergabe an den möglichen Arbeitgeber wurde im entschiedenen Vermittlungsfall als erforderlich angesehen. Persönliche Kundennummer Das Gericht erlaubte die Verwendung zur eindeutigen Zuordnung, insbesondere bei Rückfragen und Antworten. Bewerbungsunterlagen Eine Übermittlung kann im Rahmen der Arbeitsvermittlung auch ohne Einwilligung zulässig sein; die gesetzlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Weitere Inhalte der Leistungsakte Das Urteil erlaubt deren Weitergabe nicht pauschal; für zusätzliche Angaben müssen eine passende Rechtsgrundlage und die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen.

Auch der Arbeitgeber muss die Daten schützen

Mit der rechtmäßigen Übermittlung endet der Schutz der Informationen nicht. Nach § 78 SGB X dürfen private Empfänger übermittelte Sozialdaten grundsätzlich nur für den Zweck verarbeiten, für den sie diese befugt erhalten haben.

Sie müssen die Angaben zudem geheim halten. Die Kundennummer im Vermittlungsvorschlag verschafft einem Unternehmen deshalb keinen Anspruch darauf, weitere Informationen über Leistungen, Kontobewegungen oder Familienverhältnisse aus der Jobcenter-Akte zu erhalten.

Betroffene können Auskunft über ihre Daten verlangen

Wer wissen möchte, welche Angaben beim Arbeitgeber angekommen sind, kann beim Jobcenter eine datenschutzrechtliche Auskunft verlangen.

Artikel 15 DSGVO sieht grundsätzlich Informationen über die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke sowie die Empfänger oder Empfängerkategorien vor; ergänzend ist § 83 SGB X zu beachten.

Hilfreich ist, den betreffenden Vermittlungsvorschlag, den Arbeitgeber und den ungefähren Zeitpunkt zu nennen. Zusätzlich lässt sich um eine Kopie des versandten Schreibens und um Erläuterung bitten, auf welche Rechtsgrundlage die Übermittlung gestützt wurde.

Eine solche Anfrage schafft eine bessere Grundlage für die Prüfung als der pauschale Vorwurf, das Jobcenter dürfe ohne Zustimmung überhaupt keine Daten weitergeben. Die allgemeinen Grenzen der Weitergabe von Sozialdaten an Dritte bleiben auch nach diesem Urteil bestehen.

Bei einem vermuteten Verstoß ist eine Datenschutzbeschwerde möglich

Bestehen Zweifel an einer konkreten Übermittlung, können sich Betroffene an die zuständige Datenschutzaufsicht wenden. Für Jobcenter als gemeinsame Einrichtungen von Bundesagentur für Arbeit und Kommune ist die Bundesdatenschutzbehörde zuständig, für zugelassene kommunale Träger die jeweilige Landesdatenschutzaufsicht.

Der Beschwerde sollten vorhandene Schreiben und eine möglichst genaue Beschreibung der beanstandeten Datenweitergabe beigefügt werden. Ob ein Verstoß vorliegt, hängt davon ab, was tatsächlich übermittelt wurde und welche rechtliche Befugnis dafür bestand.

Beispiel aus der Praxis: Die Kundennummer erlaubt keinen Blick in die Leistungsakte

Thomas erhält einen Vermittlungsvorschlag für eine Stelle in einem Produktionsbetrieb, dessen Personalabteilung ebenfalls Name, Anschrift und Kundennummer bekommt. Dient die Nummer der Zuordnung dieses Vermittlungsvorgangs, entspricht das der vom Landessozialgericht gebilligten Verwendung.

Fragt der Betrieb anschließend beim Jobcenter nach Thomas’ Kontostand und den Einkünften seiner Partnerin, rechtfertigt der Vermittlungsvorschlag diese Auskünfte nicht. Thomas kann eine solche Übermittlung gesondert prüfen lassen und Auskunft darüber verlangen, welche Daten tatsächlich weitergegeben wurden.