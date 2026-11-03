Bürgergeld: Jobcenter glaubt Vermieter nicht und muss dann dennoch zahlen

Das Jobcenter zweifelt daran, dass ein Mann noch in seiner Wohnung lebt, und zahlt keine Unterkunftskosten mehr. Doch eine fehlende Vermieterbestätigung und eine geschlossene Wohnungstür reichen im konkreten Fall nicht aus, um die vorliegenden Belege beiseitezuschieben.

Das Sozialgericht Altenburg verpflichtete die Behörde zur vorläufigen Zahlung von monatlich 221,20 Euro für Februar bis Juli 2026. Der Beschluss vom 20. März 2026, Aktenzeichen S 16 AS 178/26 ER, zeigt, weshalb das Jobcenter unterschiedliche Nachweise gemeinsam bewerten muss.

Nach der Kündigung blieb der Mann in der Wohnung

Der junge Mann bewohnte eine möblierte Wohnung in Gera, deren Kosten das Jobcenter zunächst übernommen hatte.

Im September 2025 kündigte der Vermieter wegen des Zustands der Räume fristlos; der Bewohner blieb jedoch dort, weil er noch keine andere bezahlbare Unterkunft gefunden hatte.

Bei der Weiterbewilligung ließ das Jobcenter die Wohnkosten ab Dezember 2025 vollständig weg und verlangte eine Bestätigung des Vermieters über den weiteren Aufenthalt.

Obwohl Kontoauszüge fortlaufende Zahlungen belegten und die Mutter die Wohnungsnutzung eidesstattlich versicherte, hielt die Behörde an ihrer Ablehnung fest.

Auch nach einer Kündigung können Unterkunftskosten entstehen

Ein beendeter Mietvertrag bedeutet nicht, dass für die Wohnung keine Zahlungspflicht mehr besteht. Nach § 546a BGB kann der Vermieter bei verspäteter Rückgabe unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Nutzungsentschädigung verlangen.

Diese kann sich an der vereinbarten Miete oder an der ortsüblichen Miete für vergleichbare Wohnungen orientieren. Im Altenburger Fall bestand ein Anspruch in Höhe der bisherigen monatlichen Zahlung.

Eine solche Nutzungsentschädigung kann als Unterkunftsbedarf nach § 22 Absatz 1 SGB II berücksichtigt werden, wenn die Wohnung tatsächlich weiter bewohnt wird und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Die Kostenübernahme verschafft allerdings kein neues Mietrecht und verhindert für sich genommen keine Räumung.

Eine Vermieterbestätigung ist kein exklusiver Beweis

Das Jobcenter darf prüfen, ob eine Unterkunft tatsächlich genutzt wird und welche Kosten entstehen. Es darf seine Prüfung aber nicht auf ein einziges Dokument verengen, wenn andere aussagekräftige Beweismittel vorhanden sind.

Nach § 20 SGB X muss die Behörde den Sachverhalt selbst ermitteln und auch günstige Umstände berücksichtigen. Daraus folgt für die Praxis: Zahlungsbelege, nachvollziehbare Erklärungen und weitere Hinweise auf den Aufenthalt gehören in eine gemeinsame Bewertung.

Leistungsberechtigte müssen ihrerseits nach § 60 SGB I erhebliche Tatsachen mitteilen und erforderliche Nachweise vorlegen. Wer eine angeforderte Bescheinigung trotz Bemühungen nicht erhält, sollte diese Bemühungen dokumentieren und dem Jobcenter die Schwierigkeit rechtzeitig erklären.

Die Mitwirkung hat zudem gesetzliche Grenzen, etwa bei Unzumutbarkeit oder wenn die Behörde sich die erforderlichen Kenntnisse mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann. Eine erfolglose Anfrage beim Vermieter sollte deshalb Anlass sein, andere Möglichkeiten der Aufklärung zu prüfen.

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Die geschlossene Tür entkräftete die übrigen Belege nicht

Bei einem Hausbesuch öffnete der Mann nicht; auch einen für den nächsten Morgen angesetzten Termin nahm er nicht wahr. Sein Anwalt schilderte psychische Probleme, für die allerdings keine ärztlichen Unterlagen vorlagen.

Eine Integrationsfachkraft bestätigte, dass sein Rückzug und die Unterstützung durch die Mutter bekannt waren. Das Gericht hielt die weitere Wohnungsnutzung in der Gesamtschau für hinreichend glaubhaft.

Für Betroffene bleibt die Unterscheidung wichtig: Ein erfolgloser Kontrollbesuch beantwortet die Frage nach dem tatsächlichen Aufenthalt noch nicht. Welche Grenzen für solche Kontrollen gelten, erläutert der Beitrag über Hausbesuche des Jobcenters und die Rechte der Bewohner.

Seit Juli 2026 gelten neue Regeln für Vermieterauskünfte

Der Beschluss stammt aus März 2026 und muss bei heutigen Fällen zusammen mit der inzwischen geänderten Rechtslage gelesen werden. Seit dem 1. Juli 2026 enthält § 60 Absatz 6 SGB II eine ausdrückliche Auskunftspflicht für Personen, die Leistungsberechtigten eine Unterkunft bereitstellen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Reichen die Auskünfte nicht aus, können nach Absatz 7 auch entsprechende Beweismittel verlangt werden. Eine pauschale Aussage, Vermieter müssten dem Jobcenter grundsätzlich nichts mitteilen, wäre deshalb heute falsch.

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit verlangen weiterhin eine Prüfung der Erforderlichkeit und grundsätzlich die vorrangige Mitwirkung der leistungsberechtigten Person. Routinemäßige Vermieterabfragen sehen sie ausdrücklich nicht vor.

Damit bleibt die praktische Frage, welche Information tatsächlich fehlt und wie sie erhoben werden darf. Gegen-Hartz erläutert die Einzelheiten im Beitrag zu den neuen Auskunftspflichten gegenüber dem Jobcenter.

Welche Unterlagen bei einem Streit um die Wohnung helfen

Betroffene sollten ihre Unterlagen danach ordnen, welche offene Frage sie beantworten. Die folgende Übersicht zeigt praktische Möglichkeiten; ob die Belege ausreichen, hängt vom jeweiligen Fall ab.

Unterlage Was sie belegen kann Was zusätzlich offenbleiben kann Mietvertrag und Kündigung Vertragsbedingungen und Zeitpunkt der Beendigung Ob die Wohnung anschließend weiter bewohnt wird Kontoauszüge oder Zahlungsübersicht Höhe und Fortdauer der Zahlungen Ob der Bewohner dort seinen Lebensmittelpunkt hat Konkrete Erklärung einer Besuchsperson Eigene Beobachtungen zum Aufenthalt Zeiträume, zu denen die Person nichts sagen kann Schriftverkehr mit dem Vermieter Bemühungen um Auskünfte und bestehende Forderungen Weitere Einzelheiten der tatsächlichen Nutzung

Bei Geldnot kann ein Eilantrag nötig sein

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte die Rechtsbehelfsbelehrung sofort prüfen. Nach § 84 SGG beträgt die Widerspruchsfrist bei ordnungsgemäßer Belehrung und Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat.

Drohen während des Verfahrens erhebliche Nachteile, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht nach § 86b SGG in Betracht. Dafür müssen sowohl der beanspruchte Leistungsanspruch als auch die Dringlichkeit nachvollziehbar glaubhaft gemacht werden.

Hilfreich sind aktuelle Kontoauszüge und eine konkrete Darstellung, welches Geld für notwendige Ausgaben fehlt. Vorhandene Mahnungen oder Kündigungsschreiben sollten ebenfalls eingereicht werden; allgemeine Befürchtungen ersetzen die Schilderung der eigenen Notlage nicht.

Ein solcher Antrag ist bereits vor Erhebung einer regulären Klage möglich. Weshalb dafür nicht die Wartefristen einer Untätigkeitsklage gelten, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag über ausbleibende Jobcenter-Zahlungen und gerichtlichen Eilrechtsschutz.

In Altenburg musste sich der Mann nicht dauerhaft auf belastende Darlehen seiner Mutter verweisen lassen. Die Zahlungsanordnung blieb jedoch vorläufig und zeitlich begrenzt; eine abschließende Entscheidung über den gesamten Bewilligungszeitraum traf das Gericht damit nicht.