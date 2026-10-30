Bürgergeld: BSG stärkt Kläger vor Sozialgerichten ohne Anwalt

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat die Geltendmachung sozialer Rechte auch ohne Rechtsanwalt gestärkt. Nach einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 7. Oktober 2026 müssen die Sozialgerichte verfahrensrechtliche Schriftsätze soweit möglich so auslegen, „dass den erkennbaren Interessen des rechtsuchenden Bürgers bestmöglich Rechnung getragen wird“ (Az.: B 7 AS 29/26 B).

Bürgergeld-Bezieher wehrte sich gegen teilweiser Aufhebung der Leistungen vom Jobcenter ohne Anwalt

Der Kläger aus Baden-Württemberg ist Empfänger von Grundsicherungsleistungen. Er wehrt sich gegen eine teilweise Aufhebung seiner Leistungen durch das Jobcenter. Einen Anwalt kann er sich nicht leisten. Statt Prozesskostenhilfe zu beantragen, versuchte er es zunächst ohne Anwalt auf eigene Faust.

Vor den Sozialgerichten ist dies in erster und zweiter Instanz zulässig. Erst vor dem BSG besteht ein sogenannter Anwaltszwang. Davor kommt Klägern die sogenannte Amtsermittlungspflicht zugute. Das bedeutet, dass die Richter alle notwendigen Voraussetzungen der streitigen Leistung von Amts wegen und damit unabhängig vom Vortrag des Klägers aufklären müssen.

Hier blieb der Kläger vor dem Sozialgericht ohne Erfolg. Er legte Berufung ein, und das Landessozialgericht (LSG) setzte für den 19. November 2025 zwei Verhandlungstermine an.

Am Morgen dieses Tages schickte der Kläger ein Fax an das Gericht: „Aufgrund gesundheitlichen Gründen und finanziellen Schwierigkeiten“ könne er die Termine nicht wahrnehmen.

Dennoch fand die Verhandlung statt. Das Fax wurde verlesen, blieb ansonsten aber unbeachtet. Nach der Verhandlung wies auch das LSG die Klage ab; die Revision zum BSG ließ es nicht zu.

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Verfahrensfragen sind soweit möglich im Klägerinteresse zu behandeln

Hiergegen ist eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde möglich, allerdings nur mit Rechtsanwalt. Hierfür beantragte der Mann nun doch noch Prozesskostenhilfe, die ihm das BSG bewilligte (Beschluss vom 27. März 2026, Az.: B 7 AS 293/25 BH). Im zweiten Schritt gaben die obersten Sozialrichter der Beschwerde nun auch statt. Der „Anspruch auf rechtliches Gehör“ des Klägers sei verletzt.

Zur Begründung erklärte das BSG, das Fax des Klägers sei ohne Weiteres als Bitte beziehungsweise Antrag auf Verlegung des Verhandlungstermins zu verstehen. Dem müsse ein Gericht zwar nicht automatisch nachkommen; es müsse sich damit aber beschäftigen und wenn noch möglich noch vor Eröffnung der Hauptverhandlung dazu einen formellen Beschluss erlassen und bekanntgeben. Dafür sei hier zwischen Eingang des Faxes und Beginn der Verhandlung noch ausreichend Zeit gewesen.

Das Grundgesetz gebiete es gerade bei Klägern ohne Rechtsanwalt, „das Verfahrensrecht so anzuwenden, dass den erkennbaren Interessen des rechtsuchenden Bürgers bestmöglich Rechnung getragen wird“, betonte das BSG. Dies erfordere eine Auslegung von Schriftsätzen, hier des Faxes, „die den Beteiligten nicht am buchstäblichen Sinn seiner Wortwahl festhält. Vielmehr ist das wirklich Gewollte, das in der Äußerung erkennbar wird, zu ermitteln.“

LSG urteilte rechtsfehlerhaft

Und weiter heißt es in dem Kasseler Beschluss: „In Anwendung dieser Maßstäbe ist die Äußerung des unvertretenen und ersichtlich nicht hinreichend sprachgewandten Klägers dahingehend zu verstehen, dass er an der mündlichen Verhandlung teilnehmen mochte, daran aber am anberaumten Sitzungstag gehindert war, sodass er auf eine Verlegung des Termins angewiesen war.“

Weiter sei dem Fax der Wunsch oder eben ein Antrag auf Kostenübernahme der Reisekosten zu entnehmen. Auch dazu habe sich das LSG rechtsfehlerhaft nicht verhalten.

Inhaltlich sei hier davon auszugehen, dass die Nichtteilnahme des Klägers an der mündlichen Verhandlung auch deren Ausgang beeinflusst hat. Daher hob das BSG das Urteil des LSG auf und verwies den Streit für eine erneute Verhandlung und Entscheidung dorthin zurück.