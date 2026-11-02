Bürgergeld-Bezieherin spart Wasser und das Jobcenter streicht die Miete

Ein Mietvertrag schützt nicht davor, dass das Jobcenter die tatsächliche Nutzung einer Wohnung anzweifelt. Einer Mutter mit schulpflichtiger Tochter wurden monatlich 515 Euro für Unterkunft und Heizung nicht bewilligt; ihr Eilantrag blieb erfolglos.

Der Fall zeigt, wie schnell aus einem Streit über Verbrauchswerte eine finanzielle Notlage werden kann. Er zeigt aber auch, warum Betroffene eine angekündigte weitere Prüfung durch das Jobcenter nicht mit einem Schutz vor laufenden Rechtsbehelfsfristen verwechseln dürfen.

317 Liter Kaltwasser im Jahr weckten Zweifel

Die Mutter erklärte, mit ihrer Tochter weiterhin in der Wohnung zu leben. Für 2024 waren jedoch nur 317 Liter Kaltwasser und 314 Kilowattstunden Strom abgerechnet worden.

Ein Defekt am Warmwasserzähler erklärte nach Einschätzung des Gerichts den geringen Kaltwasserverbrauch nicht. Die Kammer hielt die Wohnungsnutzung wegen mehrjährig auffälliger Verbrauchswerte und weiterer Unstimmigkeiten nicht für ausreichend glaubhaft.

Wo die Familie stattdessen wohnte, blieb ungeklärt.

Das Sozialgericht Halle lehnte den Eilantrag mit Beschluss vom 4. August 2025 ab, Aktenzeichen S 16 AS 463/25 ER. Damit entschied es über vorläufige Zahlungen für den beantragten Zeitraum, nicht abschließend über sämtliche Leistungsansprüche der Familie.

Sparsame Haushalte dürfen nicht pauschal unter Verdacht geraten

Ein niedriger Verbrauch ist zunächst ein Anlass für Fragen. Wie jemand heizt, wo die Wäsche gewaschen wird und ob Messfehler vorliegen, muss im jeweiligen Fall aufgeklärt werden.

Nach § 20 SGB X muss das Jobcenter den Sachverhalt von Amts wegen untersuchen und auch entlastende Umstände berücksichtigen. Die Behörde darf deshalb nicht nur auffällige Zahlen sammeln und nachvollziehbare Erklärungen ausblenden.

Für Betroffene empfiehlt es sich, eine technische Störung möglichst genau belegen zu lassen. Aus einem Prüfprotokoll sollte hervorgehen, welcher Zähler betroffen war, welcher Fehler festgestellt wurde und für welchen Zeitraum die Messwerte unzuverlässig sind.

Besuche bei Freunden sind noch kein Umzug

Wer Bürgergeld erhält, muss nicht jeden Abend in der eigenen Wohnung verbringen. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat mit Beschluss vom 17. Juni 2024, L 20 AS 364/24 B ER, klargestellt, dass selbst Aufenthalte an mehreren anderen Orten eine fehlende Wohnungsnutzung nicht automatisch belegen.

Die Rechtsgrundlage für Unterkunftskosten ist § 22 Absatz 1 SGB II; nach der Rechtsprechung muss die Wohnung den tatsächlichen Wohnbedarf decken. Ein Mietvertrag allein genügt dafür ebenso wenig wie die bloße Vermutung des Jobcenters, jemand müsse längst anderswo leben.

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Die Abgrenzung erläutert auch unser Beitrag dazu, warum Bürgergeld-Bezieher nicht ständig in ihrer Wohnung übernachten müssen. Eine feste Zahl verpflichtender Übernachtungen lässt sich daraus nicht ableiten.

Auch ein vorläufiger Bescheid muss rechtzeitig angefochten werden

Die Mutter hatte keinen Widerspruch eingelegt, weil sie mit einer späteren Bewilligung rechnete. Im Überprüfungsverfahren verlangte das Gericht für die vorläufige Zahlung deshalb eine offensichtlich rechtswidrige Ausgangsentscheidung.

Grundsätzlich beträgt die Widerspruchsfrist nach § 84 Sozialgerichtsgesetz einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Dass das Jobcenter weitere Ermittlungen ankündigt oder Unterlagen nachfordert, hält diese Frist nicht automatisch offen.

Wer die fehlende Bewilligung der Unterkunftskosten angreifen will, sollte den betroffenen Bescheid eindeutig benennen und den rechtzeitigen Eingang des Widerspruchs nachweisen können. Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden; Hinweise zum Vorgehen enthält unser Ratgeber zum Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid.

Für die Einlegung sollte eine zulässige Form gewählt werden, etwa ein unterschriebener Brief oder eine Erklärung zur Niederschrift beim Jobcenter. Ein Telefonat ersetzt den formgerechten Widerspruch nicht.

Ein Überprüfungsantrag bringt nicht sofort die Miete zurück

Ist ein Bescheid bereits bestandskräftig, kann eine Korrektur nach § 44 SGB X in Betracht kommen. Das gilt insbesondere, wenn das Recht falsch angewendet oder aufgrund eines unzutreffenden Sachverhalts eine Leistung verweigert wurde.

Der Überprüfungsantrag bewirkt jedoch für sich genommen weder eine Aufhebung des Bescheids noch eine sofortige Auszahlung. Deshalb ist er kein gleichwertiger Ersatz für einen rechtzeitig eingelegten Widerspruch.

Im Eilverfahren müssen Anspruch und Notlage nachvollziehbar werden

Für eine vorläufige gerichtliche Zahlung genügt es regelmäßig nicht, die Entscheidung des Jobcenters für falsch zu halten. Bei einem Antrag nach § 86b Absatz 2 SGG müssen der geltend gemachte Anspruch und die besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden.

Im Fall aus Halle fehlte zudem ein Vermieterschreiben, das die vorgetragene Kündigungsandrohung belegte. Das Gericht sah auch die notwendige Eilbedürftigkeit nicht als glaubhaft gemacht an.

Betroffene sollten deshalb vorhandene Mahnungen, eine Mietrückstandsaufstellung und ihre aktuelle finanzielle Lage möglichst konkret vorlegen. Wie ein Antrag gestellt werden kann, erklärt unser Ratgeber zum Eilverfahren vor dem Sozialgericht.

Welche Nachweise bei einem Streit über die Wohnung helfen können

Für die praktische Vorbereitung empfiehlt es sich, die Fragen nach der Wohnungsnutzung, den Verbrauchswerten und der finanziellen Dringlichkeit getrennt zu beantworten. Die folgende Übersicht nennt mögliche Belege; welche davon benötigt werden, hängt vom Streitfall ab.