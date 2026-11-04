BGH: Angriff eines Patienten gegen Rettungskräfte besonders strafbar

Greift ein Patient Sanitäter oder Notärzte körperlich an, macht er sich ähnlich wie bei einem Angriff gegen Polizeibeamte oder andere Vollstreckungsbeamte strafbar. Der Strafbarkeit steht auch nicht entgegen, dass der Patient selbst hilfebedürftig war, die Notsituation begründet und er die Behandlung verweigert hatte, stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Dienstag, 3. November 2026, veröffentlichten Beschluss fest (Az.: 3 StR 333/26).

Mann schlug um sich

Der Angeklagte aus dem Raum Halle hatte sich auf der Straße im alkoholisierten Zustand mit einer Scherbe die Arme aufgeschnitten. Gegenüber Passanten äußerte er, Suizid begehen zu wollen.

Als die herbeigerufenen Notfallsanitäter ihn medizinisch versorgen wollten, schlug der Mann um sich. Er drohte einer Rettungskraft, diese mit einer Axt zu erschlagen. Er beschimpfte die Einsatzkräfte unter anderem als „Nazi“ und „Arschloch“. Einen Sanitäter packte er am Kragen und würgte ihn.

Das Landgericht Halle verurteilte ihn unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und auch des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten.

BGH: vergleichbar mit Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

Der BGH bestätigte mit Beschluss vom 1. September 2026 im Ergebnis die Gesamtfreiheitsstrafe. Ein tätlicher Angriff gegen Rettungskräfte sei ebenso strafbar wie ein Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Das Strafgesetzbuch sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor.

Die Regelung solle „Kräfte der Feuerwehr, des medizinischen Notdienstes sowie des Katastrophenschutzes vor Behinderungen und tätlichen Angriffen bei Hilfeleistungen bewahren und den ungestörten Ablauf des Einsatzes gewährleisten“, so der BGH. Die zivilen Helfer seien in der Notsituation in besonderer Weise verletzlich, „weil sie sich typischerweise auf den Einsatz konzentrieren und nicht um ihren eigenen Schutz kümmern können“.

Greife eine Person die Hilfskräfte tätlich an, sei der „sachgerechte Rettungseinsatz sowie Leib und Leben aller Hilfsbedürftigen gefährdet“. Dass der Angriff ebenso strafbar sei, wie der auf einen Vollstreckungsbeamten, solle verhindern, dass der Rettungseinsatz nicht gefährdet werde, so der BGH.