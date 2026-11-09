Arbeitslosengeld: Arbeitsagentur streicht 100 Tage Anspruch – Mann aber geht vor Gericht

Einem Gabelstaplerfahrer drohten zwölf Wochen Sperrzeit beim Arbeitslosengeld und der Verlust von 100 Tagen Leistungsanspruch . Der Vorwurf lautete. Er hätte die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten selbst verursacht. Der Betroffene bezweifelte das und ging vor Gericht.

Das Hessische Landessozialgerichts wies die Klage ab. Doch das Bundessozialgericht hob dieses Urteil auf. Die Richter hätten ohne mündliche Verhandlung entschieden: obwohl der Kläger einen Zeugenbeweis angeboten hatte.

Zudem blieben Tatsachen ungeklärt und der Mann hatte Probleme, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. (BSG, Beschluss vom 7. Oktober 2026 – B 11 AL 11/26 B)

Ob die Sperrzeit tatsächlich gerechtfertigt war, hat das BSG allerdings nicht entschieden; darüber muss das Landessozialgericht erneut verhandeln.

Gabelstaplerfahrer verliert nach Abmahnung seinen Arbeitsplatz

Der 1967 geborene Kläger war vom 27. Juni bis zum 2. August 2022 als Gabelstaplerfahrer beschäftigt. Seine Arbeitgeberin warf ihm unentschuldigte Fehlzeiten vor, sprach zunächst eine Abmahnung aus und kündigte das Arbeitsverhältnis anschließend aus demselben Grund fristlos.

Nach einer weiteren Beschäftigung meldete sich der Mann am 18. Oktober 2022 arbeitslos. Die Agentur für Arbeit bewilligte ihm Arbeitslosengeld jedoch erst ab dem 26. Oktober 2022.

Mit Bescheiden vom 12. Juni 2023 stellte die Behörde eine zwölfwöchige Sperrzeit vom 3. August bis zum 25. Oktober 2022 fest. Gleichzeitig verminderte sie den Anspruch auf Arbeitslosengeld um 100 Tage.

Dass eine fristlose Kündigung nicht in jedem Fall eine Sperrzeit rechtfertigt, zeigt auch unser Beitrag über eine verhinderte Arbeitslosengeld-Sperre trotz fristloser Kündigung.

Arbeitsagentur verhängt zwölf Wochen Sperrzeit

Nach Paragraf 159 Sozialgesetzbuch III kann eine Sperrzeit eintreten, wenn Beschäftigte durch arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlass für die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses geben.

Voraussetzung ist außerdem, dass sie dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Arbeitslosigkeit herbeiführen und keinen wichtigen Grund für ihr Verhalten haben.

Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe droht neben dem vorübergehenden Ausbleiben der Zahlungen eine erhebliche Verkürzung der gesamten Anspruchsdauer.

Wie daraus ein dauerhafter finanzieller Verlust entsteht, erläutern wir im Beitrag „12 Wochen kein Arbeitslosengeld und ein Viertel des Anspruchs gestrichen“.

Beschäftigter bestreitet Fehlzeiten und verweist auf Rufbereitschaft

Der Gabelstaplerfahrer schilderte, dass er nach seinem Arbeitsvertrag nicht ständig erscheinen musste. Vielmehr habe er sich bereithalten sollen, um auf Abruf bei Kunden eingesetzt zu werden.

Er erklärte, dass er morgens und nachmittags telefonisch erreichbar gewesen sei und auch über WhatsApp mit seiner Ansprechpartnerin kommuniziert habe. Deshalb sei er nicht unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben.

In der Berufung vor dem Hessischen Landessozialgericht hatte der Mann Schwierigkeiten, seine Darstellung schriftlich aufzubereiten. Er erklärte, dass ihm eine schriftliche Erläuterung des Sachverhalts schwerfalle.

Stattdessen wollte er die offenen Fragen in einer mündlichen Verhandlung beantworten. Außerdem benannte er eine Mitarbeiterin als Zeugin. Nach seiner Darstellung war diese für seine Arbeitseinsätze zuständig.

Landessozialgericht entscheidet ohne den angebotenen Zeugen

Das Hessische Landessozialgericht wies die Berufung zurück, ohne eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Die vom Kläger benannte Mitarbeiterin wurde dabei nicht als Zeugin vernommen.

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Das Gericht hielt seine schriftlichen Ausführungen für unzureichend. Es argumentierte, der Mann hätte die Vorwürfe genauer entkräften müssen.

Zusätzlich verwies das Landessozialgericht darauf, dass der Kläger die fristlose Kündigung nicht vor dem Arbeitsgericht angegriffen hatte.

Damit blieb ungeklärt, ob der Gabelstaplerfahrer seine arbeitsvertraglichen Pflichten tatsächlich verletzt hatte. Gerade zu dieser Frage hatte er eine Zeugin benannt und um eine Anhörung gebeten.

BSG: Mündliche Verhandlung hätte stattfinden müssen

Das Bundessozialgericht sah einen erheblichen Verfahrensfehler. Das Landessozialgericht hätte nicht ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss entscheiden dürfen.

Nach Paragraf 153 Absatz 4 Sozialgerichtsgesetz können Landessozialgerichte eine Berufung ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. Das setzt allerdings voraus, dass die Richter die Berufung einstimmig für unbegründet halten und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich ansehen.

Diese Möglichkeit darf aber nicht genutzt werden, wenn der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung angesichts der offenen Fragen eine grobe Fehleinschätzung darstellt. Genau das beanstandete das BSG.

Der Kläger hatte auf ungeklärte Tatsachen hingewiesen, einen Beweis angeboten und um eine persönliche Erörterung gebeten. Gleichzeitig war für das Gericht erkennbar, dass er erhebliche Schwierigkeiten hatte, seinen Standpunkt schriftlich darzustellen.

Unter diesen Umständen hätte eine mündliche Verhandlung dazu dienen müssen, die widersprüchlichen Angaben aufzuklären. Nach Auffassung des BSG drängte sich auch die Vernehmung der benannten Mitarbeiterin auf.

Gericht darf schwierige schriftliche Erklärungen nicht einfach übergehen

Das BSG erinnerte an die Pflicht der Sozialgerichte, einen Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen, wenn er für die Entscheidung erheblich ist. Diese Pflicht ergibt sich aus Paragraf 103 Sozialgerichtsgesetz.

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Gerade bei Menschen ohne anwaltliche Vertretung kann eine mündliche Verhandlung notwendig. Wer sich schriftlich nur schwer ausdrücken kann, verliert nicht seinen Anspruch auf ein ordnungsgemäßes Verfahren.

Im konkreten Fall hatte der Gabelstaplerfahrer deutlich gemacht, welche Tatsachen er bestreitet und welche Person hierzu Auskunft geben könnte. Das Landessozialgericht durfte über dieses Vorbringen nicht hinweggehen.

Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter

Das Bundessozialgericht stellte eine Verletzung des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter nach Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz fest. Dies bezog sich auf die unzulässige Entscheidung durch Beschluss ohne mündliche Verhandlung und ohne die Mitwirkung ehrenamtlicher Richter.

Ein Senat des Landessozialgerichts entscheidet bei einer regulären Verhandlung mit drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern. Bei einem zulässigen Beschluss nach Paragraf 153 Absatz 4 Sozialgerichtsgesetz entscheiden dagegen allein die Berufsrichter.

Weil die Voraussetzungen für dieses vereinfachte Verfahren nicht vorlagen, war das Gericht nach Auffassung des BSG nicht vorschriftsmäßig besetzt. Dieser Fehler führte zur Aufhebung der Entscheidung.

Warum das BSG die Sperrzeit noch nicht aufgehoben hat

Der Kläger hatte Erfolg und erreichte die Aufhebung des Beschlusses des Hessischen Landessozialgerichts. Das BSG verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landessozialgericht. Dort muss nun geprüft werden, welche Pflichten bestanden und ob der Mann diese verletzt hatte.

Erst danach lässt sich beurteilen, ob die Voraussetzungen für eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe erfüllt waren. Der Beschluss des BSG sichert dem Kläger eine erneute gerichtliche Prüfung, aber noch keinen Erfolg gegen die Arbeitsagentur.

Sperrzeit beim Arbeitslosengeld: Wann eigenes Fehlverhalten zählt

Entscheidend ist, ob das beanstandete Verhalten tatsächlich vorlag, arbeitsvertragswidrig war und die weiteren Voraussetzungen des Paragrafen 159 SGB III erfüllt.

Welche Umstände bei einer Eigenkündigung als wichtiger Grund gegen eine Sperre in Betracht kommen, erläutern wir im Beitrag „Selbst kündigen: Diese Gründe widersprechen einer Sperre beim Arbeitslosengeld“.

Dass eine zwölfwöchige Sperrzeit nicht in jedem Streitfall bestehen bleibt, zeigt unser Beitrag über eine auf sechs Wochen verkürzte Arbeitslosengeld-Sperrzeit nach Eigenkündigung.

100 Tage weniger Arbeitslosengeld sind ein erheblicher Verlust

Nach Paragraf 148 SGB III vermindert sich bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe die gesamte Anspruchsdauer mindestens um ein Viertel des ursprünglichen Anspruchs.

Im vorliegenden Verfahren hatte die Arbeitsagentur die Anspruchsdauer um 100 Tage verkürzt. Ob diese Minderung Bestand hat, hängt nun auch davon ab, wie das Landessozialgericht über die umstrittene Sperrzeit entscheidet.

Gerade für ältere Arbeitslose kann eine solche Kürzung erhebliche Auswirkungen haben. Welche finanziellen Schwierigkeiten beim Übergang in den Ruhestand entstehen können, zeigt unser Beitrag „Arbeitslosengeld bis zur Rente: Eine Sperrzeit kann den gesamten Übergang gefährden“.

Wer während einer Sperrzeit seinen Lebensunterhalt nicht sichern kann, sollte prüfen, welche ergänzenden Sozialleistungen infrage kommen. Weitere Hinweise gibt unser Ratgeber „Sperrzeit beim Arbeitslosengeld: Wovon leben und wie Sie die Lücke überbrücken“.

Was Betroffene gegen eine ungerechtfertigte Sperrzeit unternehmen können

Wer eine Sperrzeit wegen angeblichen Fehlverhaltens erhält, sollte den zugrunde liegenden Sachverhalt möglichst genau dokumentieren. Arbeitsverträge, Abmahnungen, Kündigungsschreiben, Dienstpläne, Nachrichten und Zeugen helfen, strittige Vorwürfe aufzuklären.

Besonders bei Tätigkeiten mit wechselnden Einsatzorten oder Arbeit auf Abruf sollte nachvollziehbar sein, welche Leistungen tatsächlich vereinbart waren. Nachweise über telefonische Erreichbarkeit, Einsatzanweisungen und Kontakte mit Vorgesetzten sind starke Argumente.

Gegen einen Sperrzeitbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Betroffene sollten darin erklären, welche Feststellungen sie bestreiten und welche Beweise ihre Darstellung stützen.

Wird der Widerspruch zurückgewiesen, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Die Rechtsbehelfsbelehrung enthält die Einzelheiten zu Frist und zulässiger Form.

Wie sich unterschiedliche Pflichtverletzungen auf den Arbeitslosengeldanspruch auswirken, erläutern wir im Beitrag über mehrere Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld.

Häufige Fragen zur Sperrzeit und zum BSG-Beschluss

Führt eine fristlose Kündigung immer zu einer Sperrzeit beim Arbeitslosengeld?

Nein. Eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe setzt unter anderem voraus, dass Beschäftigte durch arbeitsvertragswidriges Verhalten die Beendigung verursacht und dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Arbeitslosigkeit herbeigeführt haben, ohne einen wichtigen Grund zu besitzen.

Muss ein Sozialgericht einen benannten Zeugen anhören?

Nicht jeder Zeuge muss in jedem Verfahren vernommen werden. Betrifft ein Beweisangebot jedoch ungeklärte Tatsachen, die für die Entscheidung erheblich sind, muss sich das Gericht ausreichend damit befassen und gegebenenfalls Beweis erheben.

Darf das Landessozialgericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden?

Ja, unter den Voraussetzungen des Paragrafen 153 Absatz 4 Sozialgerichtsgesetz. Bestehen jedoch erhebliche ungeklärte Fragen und drängt sich eine persönliche Erörterung oder Beweisaufnahme auf, kann eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung unzulässig sein.

Hat der Gabelstaplerfahrer durch den BSG-Beschluss seine Sperrzeit verloren?

Nein, das BSG hat die Entscheidung des Landessozialgerichts wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben. Über die Rechtmäßigkeit der Sperrzeit und die Kürzung der Anspruchsdauer muss das Landessozialgericht erneut entscheiden.

Was kann ich tun, wenn die Arbeitsagentur meine Beweise nicht berücksichtigt?

Sie können grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Bescheid einlegen und dabei konkret auf übergangene Unterlagen oder Zeugen hinweisen. Bleibt der Widerspruch erfolglos, kann der Sachverhalt vor dem Sozialgericht überprüft werden.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosengeld: Den Bescheid verstehen und Widerspruch einlegen.

Bundesministerium der Justiz, § 148 SGB III – Minderung und Verlängerung der Anspruchsdauer.

Bundesministerium der Justiz, § 159 SGB III – Ruhen bei Sperrzeit.

Bundesministerium der Justiz, § 103 SGG – Amtsermittlung.

Bundesministerium der Justiz, § 153 SGG – Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht.

Bundessozialgericht, Beschluss vom 7. Oktober 2026 – B 11 AL 11/26 B, Volltext.