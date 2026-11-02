Anonym angeschwärzt: Krankengeld-Bezieher musste hohe Rückforderung vor Gericht abwehren

Krankenkasse fordert 17.201 Euro Krankengeld zurück – doch der Hinweisgeber bleibt geheim

Eine anonyme Meldung brachte einen Krankengeldbezieher in erhebliche Schwierigkeiten: Seine Krankenkasse verlangte mehr als 17.000 Euro zurück. Der Mann wehrte die Forderung im Widerspruchsverfahren ab, wollte anschließend aber auch wissen, wer ihn angeschwärzt hatte.

Mit diesem Auskunftsbegehren scheiterte er vor dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Der Fall zeigt, warum eine erfolgreiche Abwehr der Rückforderung noch keinen Anspruch auf Offenlegung des Hinweisgebers begründet.

Zwei Minijobs brachten die Krankenkasse auf den Plan

Der Versicherte war von Juni 2018 bis Ende Januar 2019 arbeitsunfähig und erhielt insgesamt 17.201,04 Euro Krankengeld. Anfang 2022 erreichte seine Krankenkasse ein Hinweis auf entgeltliche Nebentätigkeiten während dieses Zeitraums.

Die Minijob-Zentrale bestätigte zwei geringfügige Beschäftigungen im Gastronomiebereich. Nach einer Anhörung nahm die Krankenkasse die Bewilligung zurück und verlangte das gesamte Krankengeld wieder.

Im Widerspruchsverfahren fiel die Rückforderung

Der Mann widersprach, die Krankenkasse holte eine ärztliche Auskunft ein. Darin wurde eine starke, auch nach einer stationären Rehabilitation fortbestehende Erschöpfung beschrieben; zu den Freizeitaktivitäten des Patienten konnte der Arzt nichts sagen.

Mit Abhilfebescheid vom 15. August 2022 gab die Krankenkasse dem Widerspruch statt und verlangte keine Erstattung mehr. Damit war die Rückforderung erledigt, wie sich aus dem veröffentlichten Beschluss des Landessozialgerichts ergibt.

Das Gericht entschied über die Auskunft, nicht über erlaubte Nebenjobs

Anschließend verlangte der Versicherte Informationen über den Hinweisgeber, um Schadensersatzansprüche wegen falscher Verdächtigung und Rufschädigung verfolgen zu können. Das Landessozialgericht wies seine Berufung mit Beschluss vom 23. März 2026 zurück, Aktenzeichen L 16 KR 1/26.

Ob die Gastronomiearbeit als Freizeitaktivität einzuordnen war und ob die Kasse zu Recht auf die Rückforderung verzichtet hatte, ließ das Gericht ausdrücklich offen. Aus der Entscheidung lässt sich deshalb keine allgemeine Erlaubnis ableiten, während des Krankengeldbezugs nebenher zu arbeiten.

Akteneinsicht bedeutet nicht automatisch Offenlegung aller Namen

Nach § 25 SGB X dürfen Beteiligte grundsätzlich die Verfahrensakten einsehen, soweit sie diese benötigen, um ihre rechtlichen Interessen geltend zu machen oder zu verteidigen. Bei einer Rückforderung hilft das, die tatsächlichen Vorwürfe und die Entscheidungsgrundlagen zu prüfen.

Das Gesetz schützt zugleich berechtigte Geheimhaltungsinteressen anderer Personen. Hinzu kommt das Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I, das eine unbefugte Weitergabe von Sozialdaten verhindert.

Im entschiedenen Fall war das Rückforderungsverfahren beim erneuten Auskunftsantrag bereits abgeschlossen. Nach Auffassung des Gerichts bestand deshalb nur ein Anspruch auf eine fehlerfreie Ermessensentscheidung über die weitere Akteneinsicht, nicht automatisch auf vollständige Offenlegung.

Bewusste Falschmeldungen genießen keinen pauschalen Schutz

Der Schutz eines Hinweisgebers hat Grenzen: Konkrete Anhaltspunkte für bewusst falsche, rufschädigende Angaben oder leichtfertig übermittelte Falschinformationen können gegen sein Geheimhaltungsinteresse sprechen. Darauf weist auch die Pressemitteilung des Landessozialgerichts hin.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Solche Anhaltspunkte sah das Gericht hier nicht, weil die Nebentätigkeiten bestätigt worden waren. Dass daraus am Ende keine Rückzahlungspflicht folgte, machte den Hinweis noch nicht zu einer erfundenen Anschuldigung.

Ein Hinweis ersetzt keine Prüfung des Krankengeldanspruchs

Eine Krankenkasse darf einem nachvollziehbaren Hinweis nachgehen, muss den Sachverhalt aber selbst ermitteln. Nach § 20 SGB X muss sie dabei auch Umstände berücksichtigen, die für den Versicherten sprechen.

Eine Meldung über eine Nebentätigkeit beantwortet weder die medizinische Frage nach der Arbeitsunfähigkeit noch sämtliche rechtlichen Fragen einer Rückforderung. Wer Krankengeld zurückverlangt, muss die Voraussetzungen dafür prüfen und seine Entscheidung auf belastbare Tatsachen stützen.

Wurde das Krankengeld durch einen wirksamen Verwaltungsakt bewilligt, setzt die Erstattung nach § 50 Absatz 1 SGB X grundsätzlich dessen Aufhebung voraus. Welche Bedeutung dabei die ursprüngliche Bewilligung und möglicher Vertrauensschutz haben, erläutert unser Beitrag über Rückforderungen von Krankengeld.

Warum ein Nebenjob medizinisch genau geprüft werden muss

Arbeitsunfähigkeit bedeutet bei Beschäftigten grundsätzlich, dass sie ihre bisherige Tätigkeit krankheitsbedingt nicht ausüben können oder dadurch eine Verschlimmerung riskieren. Entscheidend sind die konkreten Anforderungen, wie der Gemeinsame Bundesausschuss zur Arbeitsunfähigkeit erläutert.

Deshalb beantwortet die Bezeichnung „Minijob“ allein noch nicht, ob eine Tätigkeit mit der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit vereinbar ist. Arbeitsdauer, Belastung und gesundheitliche Einschränkungen sollten der behandelnden Praxis konkret beschrieben werden.

Davon zu unterscheiden ist die Behandlung des Verdienstes: Nach § 49 Absatz 1 Nummer 1 SGB V ruht Krankengeld grundsätzlich, soweit und solange beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen bezogen wird. Für die Prüfung kommt es deshalb auch auf die sozialversicherungsrechtliche Einordnung der Beschäftigung an.

Weitere Hintergründe zum Zusammenspiel beider Tätigkeiten finden Sie im Beitrag Minijob und gleichzeitig Krankengeld.

Welche Unterlagen und Rechte jetzt weiterhelfen

Situation Worauf Versicherte achten sollten Anhörung zur möglichen Rückforderung Zu den Vorwürfen Stellung nehmen und entlastende Unterlagen einreichen; eine Anhörung ist noch kein Rückforderungsbescheid. Rückforderungsbescheid liegt vor Zeitraum, Betrag, Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung prüfen sowie die Widerspruchsfrist sichern. Die Entscheidungsgrundlagen sind unklar Akteneinsicht beantragen und die für die eigene Verteidigung erforderlichen Unterlagen anfordern. Streit über die Arbeitsunfähigkeit Die Anforderungen der betroffenen Tätigkeiten und die gesundheitlichen Einschränkungen ärztlich erläutern lassen. Verdacht auf eine gezielte Falschmeldung Konkrete Belege vorlegen und erklären, welche Angaben nachweislich falsch sind.

Die Widerspruchsfrist läuft unabhängig von der Namenssuche

Gegen einen Rückforderungsbescheid kann nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Suche nach dem Hinweisgeber hält diese Frist nicht an.

Um die Frist zu wahren, genügt zunächst ein eindeutiger Widerspruch gegen den bezeichneten Bescheid in der vorgeschriebenen Form, etwa als unterschriebenes Schreiben. Die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden, wie auch das Gesundheitsportal des Bundes erklärt.

Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung, gilt nach § 66 SGG grundsätzlich eine Jahresfrist. Praktische Hinweise zur medizinischen Begründung und Akteneinsicht enthält unser Beitrag Krankengeld eingestellt, obwohl der Arzt weiter krankschreibt.