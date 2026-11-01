10 Millionen Eigentümer klagen gegen die Grundsteuer: Am 11. November gehts los

Der Streit um die neue Grundsteuer ist längst nicht beendet: Vier Verfassungsbeschwerden sind anhängig, weitere Verfahren beschäftigen den Bundesfinanzhof. Am 11. November 2026 verhandelt das Gericht über die Modelle in Hessen und Hamburg.

Eigentümer haben müssen dennoch weiterzahlen und es gibt keine Garantie darauf eine spätere Erstattung zu bekommen. Wer seine Rechte sichern will, muss den richtigen Bescheid, die passende Rechtsfrage und die laufenden Fristen im Blick behalten.

Elf Millionen Eigentümer im Widerstand? Was die Statistik tatsächlich zeigt

Nach der amtlichen Statistik für 2025 gingen 2023 insgesamt 9.932.766 Einsprüche bei den Finanzämtern ein. Für 2024 nennt das Ministerium 5.915.601, für 2025 weitere 4.132.030 Einsprüche.

Den außergewöhnlichen Anstieg 2023 führt das Ministerium in seiner damaligen Auswertung überwiegend auf die Grundsteuerreform zurück. Daraus wird jedoch weder eine genaue Zahl der Grundsteuereinsprüche noch die Aussage, jeder dritte Eigentümer habe Einspruch eingelegt.

Am 11. November wird verhandelt

Der Bundesfinanzhof hat für den 11. November 2026 zwei mündliche Verhandlungen angekündigt. Um 9.30 Uhr geht es im Verfahren II R 12/25 um das hessische Grundsteuergesetz, um 11.30 Uhr im Verfahren II R 15/25 um das Hamburger Modell.

In seiner Terminankündigung stellt das Gericht ausdrücklich klar, dass an diesem Tag noch keine abschließenden Entscheidungen verkündet werden.

Wann die Urteile verkündet werden, will es gesondert mitteilen.

Vier Verfassungsbeschwerden und weitere Verfahren sind anhängig

Die Verfahrensübersicht des Bundesfinanzhofs nennt zwei Verfassungsbeschwerden zum Bundesmodell und zwei zum Modell Baden-Württembergs. Daneben führt sie weitere Verfahren zu mehreren Grundsteuermodellen auf.

Grundsteuermodell Aktenzeichen Verfahrensstand Bundesmodell 1 BvR 551/26; 1 BvR 472/26 Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht anhängig Baden-Württemberg 1 BvR 1977/26; 1 BvR 2005/26 Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht anhängig Hessen II R 12/25 BFH-Verhandlung am 11. November 2026 um 9.30 Uhr Hamburg II R 15/25 BFH-Verhandlung am 11. November 2026 um 11.30 Uhr Bayern II R 33/25; II R 40/25 Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig Niedersachsen II R 21/26 Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig Bundesmodell II R 11/25; II R 22/25; II R 26/25; II R 34/25 Weitere Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig

Die Ausgangslage ist allerdings schwierig: Der Bundesfinanzhof hat die angegriffenen Bewertungsregeln des Bundesmodells in seinem Urteil vom 12. November 2025, II R 25/24, für verfassungsgemäß gehalten.

Auch die angegriffene Regelung Baden-Württembergs bestand die Prüfung im Urteil vom 22. April 2026, II R 26/24.

Der häufige Fehler: nur den Zahlungsbescheid angreifen

Die Grundsteuer wird regelmäßig in mehreren Schritten festgesetzt: Das Finanzamt bestimmt je nach Landesmodell den Grundsteuerwert oder andere Berechnungsgrundlagen und den Steuermessbetrag. Die Gemeinde berechnet daraus mit ihrem Hebesatz die zu zahlende Steuer, wobei in Stadtstaaten andere Zuständigkeiten bestehen können.

Wer eine falsche Grundstücksfläche, eine unzutreffende Bewertung oder bestimmte Bewertungsregeln beanstanden will, muss deshalb den Bescheid angreifen, in dem diese Feststellungen getroffen wurden.

Ein Rechtsbehelf gegen den späteren Zahlungsbescheid eröffnet die bereits verbindlich festgestellten Grundlagen nicht erneut.

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Diese Bindung ergibt sich aus § 351 Absatz 2 Abgabenordnung. Die Gemeinde kann eine verbindliche Bewertung des Finanzamts nicht einfach durch eine eigene ersetzen.

Hat die Gemeinde dagegen den Messbetrag falsch übernommen oder die Steuer falsch berechnet, betrifft der Fehler ihren Grundsteuerbescheid. Ob dagegen Widerspruch, Einspruch oder unmittelbar Klage vorgesehen ist, hängt von Zuständigkeit und Landesrecht ab und steht in der Rechtsbehelfsbelehrung.

Ein neuer Jahresbescheid öffnet alte Bewertungsbescheide nicht wieder

Für einen Einspruch beim Finanzamt gilt nach § 355 Abgabenordnung grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Entscheidend ist somit nicht allein das aufgedruckte Bescheiddatum.

Wer erst angesichts einer höheren Jahresforderung reagieren möchte, muss prüfen, ob die betreffenden Grundlagenbescheide überhaupt noch anfechtbar sind. Der neue Grundsteuerbescheid der Gemeinde lässt eine abgelaufene Einspruchsfrist gegen die frühere Bewertung nicht erneut beginnen.

Bei unanfechtbaren Bescheiden geht es um die sogenannte Bestandskraft. Eine spätere Änderung kommt dann nur unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen infrage, etwa im Umfang eines wirksamen Vorläufigkeitsvermerks.

Wann ein Einspruchsverfahren ruhen kann

Für bereits rechtzeitig eingelegte Einsprüche kann § 363 Absatz 2 Abgabenordnung wichtig werden. Ist eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage bei einem dort genannten höchsten Gericht anhängig und wird der Einspruch darauf gestützt, ruht das Verfahren grundsätzlich hinsichtlich dieser Frage.

Dafür muss das angeführte Verfahren tatsächlich zum eigenen Fall passen. Eine Verfassungsbeschwerde gegen das baden-württembergische Bodenwertmodell erfasst nicht automatisch die Rechtsfragen des hessischen Flächen-Faktor-Modells.

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Eigentümer sollten deshalb die beanstandete Regelung und das passende Aktenzeichen konkret benennen. Ein pauschaler Hinweis auf irgendeinen Grundsteuerprozess ist keine verlässliche Absicherung.

Auch ein Vorläufigkeitsvermerk muss genau gelesen werden: Nach § 165 Abgabenordnung hält er nur die bezeichneten Punkte offen. Eine vorläufige Festsetzung wegen einer Verfassungsfrage ermöglicht nicht automatisch die spätere Korrektur sämtlicher Flächen- oder Eingabefehler.

Ein ruhendes Verfahren ist keine Zahlungspause

Selbst ein zulässiger Einspruch und ein ruhendes Verfahren setzen die Zahlungspflicht nicht automatisch außer Kraft. Das bestimmt für das Einspruchsverfahren § 361 Abgabenordnung; auch bei kommunalen Abgaben entfällt die aufschiebende Wirkung grundsätzlich nach § 80 Absatz 2 Verwaltungsgerichtsordnung.

Wer vorläufig nicht zahlen will, benötigt eine gesonderte Aussetzung der Vollziehung oder eine andere wirksame Regelung zur Zahlung. Allein der Antrag darauf reicht ebenfalls nicht als Zahlungsaufschub.

Ohne eine entsprechende Entscheidung bleiben die festgesetzten Beträge grundsätzlich zu den vorgesehenen Terminen fällig. Wer die Zahlungen eigenmächtig einstellt, riskiert zusätzliche Säumniszuschläge und Vollstreckungsmaßnahmen.

Eine Einspruchsentscheidung darf nicht liegen bleiben

Besondere Aufmerksamkeit verdient Post, mit der das Finanzamt den Einspruch förmlich zurückweist. Für die Klage beim Finanzgericht gilt nach § 47 Finanzgerichtsordnung grundsätzlich eine Monatsfrist ab Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung.

Ein erneutes Schreiben mit der Bitte, das Verfahren ruhen zu lassen, ersetzt keine fristgerechte Klage. Auch gerichtliche Fristen und Ladungen bleiben verbindlich, solange das Gericht nichts anderes mitteilt.

Vor dem Finanzgericht dürfen Betroffene ihren Rechtsstreit nach § 62 Finanzgerichtsordnung grundsätzlich selbst führen. Vor dem Bundesfinanzhof besteht dagegen regelmäßig Vertretungszwang durch entsprechend befugte Berufsträger.

Eine Mustervorlage kann beim Formulieren helfen, sie nimmt Eigentümern aber weder die Prüfung ihres Falls noch das mögliche Gerichtskostenrisiko ab. Das Versprechen, mit wenigen Standardschreiben sicher bis nach Karlsruhe zu gelangen, greift deshalb zu kurz.

Auch ein Erfolg vor Gericht garantiert nicht jedem eine Erstattung

Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht eine Regelung beanstanden sollte, stehen die finanziellen Folgen damit noch nicht fest. Entscheidend wären der Inhalt der Entscheidung, mögliche Übergangsregelungen und die Änderbarkeit des jeweiligen Bescheids.

Nach § 79 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz bleiben nicht mehr anfechtbare Entscheidungen bei einer Nichtigerklärung grundsätzlich unberührt, soweit keine Ausnahme greift. Die Erwartung, später würden automatisch sämtliche Grundsteuerzahlungen zurücküberwiesen, ist daher keine tragfähige Grundlage für eigene Entscheidungen.

Die Grundsteuer trifft auch Mieter und Rentner mit kleinem Einkommen

Die Belastung endet nicht beim Eigentümer, denn die Grundsteuer kann bei entsprechender mietvertraglicher Vereinbarung über die Betriebskosten weitergegeben werden. Welche Fehler dabei angreifbar sind, erläutert der Beitrag zur Grundsteuer in der Nebenkostenabrechnung.

Mieter können insbesondere die zugrunde liegenden Bescheide und die Kostenverteilung prüfen. Wie sie Zugang zu den Unterlagen erhalten, erklärt der Beitrag zur Belegeinsicht bei hohen Nebenkosten.

Für selbst nutzende Eigentümer mit geringem Einkommen kann außerdem ein Lastenzuschuss infrage kommen, bei dessen Berechnung die entrichtete Grundsteuer nach § 13 Wohngeldverordnung berücksichtigt wird. Warum dafür auch ein abbezahltes Haus infrage kommt, beschreibt gegen-hartz.de im Beitrag Wohngeld trotz schuldenfreiem Eigenheim.

Fragen und Antworten zur Grundsteuer

Was passiert am 11. November 2026 beim Bundesfinanzhof?

Das Gericht verhandelt über die Grundsteuermodelle Hessens und Hamburgs. Abschließende Entscheidungen werden an diesem Tag nach seiner Ankündigung noch nicht verkündet.

Gegen welchen Bescheid muss ich vorgehen?

Das hängt vom beanstandeten Fehler ab. Bewertungsfragen gehören grundsätzlich zum entsprechenden Grundlagenbescheid, Fehler bei der Berechnung der Zahlungsforderung zum Grundsteuerbescheid der zuständigen Behörde.

Wie lange habe ich für einen Einspruch beim Finanzamt Zeit?

Grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des betreffenden Bescheids. Ein späterer Jahresbescheid der Gemeinde eröffnet die Frist gegen eine bereits bestandskräftige Bewertung nicht erneut.

Muss ich trotz Einspruch weiter Grundsteuer zahlen?

Grundsätzlich ja, denn der Einspruch allein stoppt die Zahlungspflicht nicht. Auch das Ruhen des Verfahrens ersetzt keine gesonderte Aussetzung der Vollziehung.

Hält ein Vorläufigkeitsvermerk den gesamten Bescheid offen?

Nein, er wirkt nur im ausdrücklich angegebenen Umfang. Andere Fehler müssen gegebenenfalls innerhalb der Rechtsbehelfsfrist angegriffen werden.

Bekomme ich bei einem erfolgreichen Musterverfahren automatisch bezahlte Grundsteuer zurück?

Eine automatische Erstattung für alle Eigentümer ist nicht garantiert. Dafür kommt es auf die gerichtliche Entscheidung und darauf an, ob und in welchem Umfang der eigene Bescheid noch geändert werden kann.