Zuschuss auch für Rentner bei hoher Heizkostennachzahlung

Eine hohe Heizkostennachzahlung kann einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter auslösen, obwohl die Rente sonst zum Leben reicht.

Wer bisher keine Leistungen bezieht, sollte spätestens im Monat der Fälligkeit einen Antrag stellen – sonst kann die Unterstützung für diesen Monat verloren gehen.

Viele Betroffene rechnen sich keinen Anspruch aus, weil sie ihre laufenden Rechnungen selbst bezahlen können. Doch eine zusätzliche Heizkostenforderung kann den anerkannten Bedarf so weit erhöhen, dass das Sozialamt für einen einzigen Monat einspringen muss.

Die laufende Rente allein entscheidet nicht

Grundsicherung im Alter setzt voraus, dass Sie die persönliche Altersgrenze erreicht haben, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und Ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen decken können.

Das Sozialamt prüft den Bedarf des betreffenden Monats und stellt ihm die verfügbaren Mittel gegenüber. Zum Bedarf gehören neben dem Regelbedarf mögliche Mehrbedarfe sowie die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung.

Eine Rentengrenze, oberhalb derer jede Hilfe ausgeschlossen wäre, gibt es nicht. Entscheidend sind Ihre persönlichen Verhältnisse einschließlich der zusätzlichen Rechnung.

Die Nachzahlung gehört in den Fälligkeitsmonat

Eine Heizkostennachforderung für die weiterhin bewohnte Wohnung erhöht den Bedarf in dem Monat, in dem sie bezahlt werden muss. Sie wird nicht nachträglich auf die einzelnen Verbrauchsmonate verteilt.

Dass die Abrechnung das Vorjahr betrifft und Sie damals keine Grundsicherung bezogen haben, schließt einen Anspruch daher nicht aus. Diese Zuordnung erläutert auch die Sozialverwaltung Bremen in ihren Anwendungshinweisen.

Warten Sie nicht bis zur Mahnung

Nach § 44 Absatz 2 SGB XII wirkt ein Grundsicherungsantrag grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück. Einen davor liegenden Monat erreicht ein erstmaliger Antrag im Regelfall nicht.

Wird die Nachzahlung im November fällig, sollte Ihr Antrag daher spätestens am 30. November beim Amt eingegangen sein. Es zählt der Zugang und nicht der Tag, an dem Sie einen Brief abschicken. Ein erst im Dezember gestellter Antrag erfasst nicht mehr den November.

Ein kurzer Antrag sichert den ersten Schritt

Sie müssen mit dem Antrag nicht warten, bis jedes Formular ausgefüllt und jeder Kontoauszug zusammengestellt ist. Stellen Sie zunächst einen formlosen Antrag und reichen Sie Unterlagen innerhalb der gesetzten Fristen nach.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Hiermit beantrage ich Grundsicherung im Alter ab November 2026 unter Berücksichtigung meiner am 20. November 2026 fälligen Heizkostennachzahlung von 900 Euro.“ Ergänzen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift und passen Sie Monat, Fälligkeit und Betrag an Ihren Fall an.

Lassen Sie sich den Eingang bestätigen, etwa auf einer Kopie bei persönlicher Abgabe. Nach § 16 SGB I müssen auch andere Sozialleistungsträger und Gemeinden Anträge entgegennehmen und weiterleiten; der dortige Eingang kann den Antragszeitpunkt sichern.

Diese Unterlagen braucht das Sozialamt

Reichen Sie die vollständige Abrechnung mit Fälligkeit, Ihren Rentenbescheid und Nachweise über weitere Einkünfte sowie vorhandenes Vermögen ein. Hinzu kommen Unterlagen über die Wohnungskosten und bereits geleistete Heizkostenvorauszahlungen.

Bei nicht getrennt lebenden Ehepaaren sowie eheähnlichen Gemeinschaften kann auch das Einkommen und Vermögen des Partners relevant sein. Dessen eigener Lebensunterhalt und gesetzliche Schutzbeträge müssen dabei berücksichtigt werden.

Kleine Ersparnisse schließen die Hilfe nicht aus

Für eine alleinstehende volljährige Person sind kleinere Geldbeträge und sonstige Geldwerte geschützt: bis 10.000 Euro.

Vermögenswerte können ebenfalls geschützt sein, während verwertbares Vermögen außerhalb der Schutzregeln den Anspruch beeinflusst. Wer eine kleine Rücklage besitzt, sollte nicht auf den Antrag verzichten.

Das Amt zahlt nicht zwingend die ganze Rechnung

Heizkosten werden in angemessener Höhe berücksichtigt; bei auffällig hohen Kosten sind die Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Die Höhe der Nachforderung allein sagt noch nicht, wie viel Grundsicherung zusteht.

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Liegt das anrechenbare Einkommen über dem laufenden Bedarf, deckt dieser Überschuss einen Teil des zusätzlichen Bedarfs. Das Sozialamt übernimmt bei erfüllten Voraussetzungen die verbleibende Lücke.

Weitere Hinweise zur Prüfung enthält unser Beitrag über Heizkosten und Sozialhilfe.

Offene Abschläge sind etwas anderes als neue Heizkosten

Haben Sie alle vereinbarten Abschläge bezahlt und ergibt die Jahresabrechnung trotzdem eine Nachforderung, kann diese einen zusätzlichen Heizkostenbedarf darstellen.

Soweit die Forderung dagegen aus nicht bezahlten Abschlägen besteht, handelt es sich um Schulden.

Für Schulden kann unter den Voraussetzungen des § 36 SGB XII Hilfe zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage infrage kommen. Diese Hilfe kann als Beihilfe oder Darlehen erfolgen und folgt anderen Regeln als die Anerkennung einer neuen Nachforderung.

Auch Haushaltsstrom für Beleuchtung und Elektrogeräte ist von Heizkosten zu unterscheiden. Heizen Sie mit Strom, muss der Heizstromanteil gesondert betrachtet werden; eine gewöhnliche Stromnachzahlung wird nicht insgesamt zum Heizkostenbedarf.

Wer bereits Grundsicherung erhält, legt die Abrechnung vor

Bei Grundsicherungsbezug ist für die Heizkostennachforderung kein gesonderter Leistungsantrag nötig. Sie müssen die Abrechnung aber vorlegen, damit das Sozialamt den zusätzlichen Bedarf prüfen kann.

Teilen Sie zugleich erhöhte künftige Abschläge mit, denn diese können die laufende Berechnung verändern. Zur Abgrenzung erläutern wir auch, wann das Sozialamt Nebenkostennachzahlungen übernehmen muss.

Praxisbeispiel: Für Gerda entsteht ein Anspruch von 750 Euro

Gerda, 74 Jahre, aus Kassel lebt allein und erhält bislang keine Grundsicherung. Ihr anerkannter laufender Monatsbedarf beträgt im Beispiel 1.250 Euro, ihr anrechenbares Einkommen nach Abzügen und Freibeträgen 1.400 Euro.

Im November werden zusätzlich 900 Euro Heizkostennachzahlung fällig, obwohl Gerda sämtliche Abschläge bezahlt hat. Für die Rechnung wird angenommen, dass die Forderung vollständig anerkannt wird und außer einer geschützten Geldrücklage von 4.000 Euro kein weiteres Vermögen vorhanden ist.

Berechnung für November Betrag Anerkannter laufender Bedarf 1.250 Euro Anerkannte Heizkostennachzahlung 900 Euro Gesamtbedarf 2.150 Euro Abzüglich anrechenbares Einkommen 1.400 Euro Ungedeckter Bedarf 750 Euro

Gerda stellt ihren Antrag noch im November und kann unter diesen Annahmen 750 Euro Grundsicherung für diesen Monat erhalten. Bleiben Einkommen und laufender Bedarf im Dezember unverändert und fällt kein weiterer Zusatzbedarf an, besteht dann kein Anspruch mehr.

FAQ: Fünf Fragen zur Heizkostennachzahlung im Alter

Kann ich Hilfe erhalten, obwohl ich bisher keine Grundsicherung bekomme?

Ja, eine hohe anerkannte Nachforderung kann erstmals einen Anspruch auslösen. Das Sozialamt prüft Einkommen, Vermögen und den Bedarf im betreffenden Monat.

Muss ich bereits im abgerechneten Jahr hilfebedürftig gewesen sein?

Nein, für die hier behandelte Nachforderung der weiterhin bewohnten Wohnung kommt es grundsätzlich auf den Fälligkeitsmonat an. Frühere finanzielle Selbstständigkeit schließt die Unterstützung nicht aus.

Reicht es, den Antrag am letzten Tag des Monats abzuschicken?

Nein, entscheidend ist grundsätzlich der Eingang bei einer Stelle, die Sozialleistungsanträge entgegennehmen muss. Sichern Sie einen Nachweis über den rechtzeitigen Zugang.

Muss ich meine Rücklage vollständig aufbrauchen?

Nein, geschütztes Vermögen bleibt unberücksichtigt. Für alleinstehende Volljährige gilt grundsätzlich ein Schutzbetrag von 10.000 Euro für kleinere Geldbeträge und sonstige Geldwerte.

Was ist, wenn die Rechnung schon überfällig ist?

Ein neuer Antrag verschiebt die ursprüngliche Fälligkeit nicht. Drohen eine Versorgungssperre oder andere erhebliche Folgen, sollten Sie zusätzlich eine Hilfe wegen Schulden und der konkreten Notlage prüfen lassen.

Quellen

Freie Hansestadt Bremen: Verwaltungsanweisung zu § 35 SGB XII, insbesondere Abschnitte 35.1.5.1 bis 35.1.5.3.

Senatsverwaltung Berlin: Kosten der Unterkunft – Fragen und Antworten.

Sozialgesetzbuch I: § 16 – Antragstellung.