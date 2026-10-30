Zu wenig Zuschlag im Pflegeheim? Frühere Zeiten zählen mit

Eine Frau lebte seit Jahren im Pflegeheim, bekam beim Zuschlag zum Eigenanteil aber zunächst nur den niedrigsten Satz. Der Grund lag nicht in ihrer Pflegebedürftigkeit. Die Einrichtung hatte erst 2022 eine Pflegesatzvereinbarung abgeschlossen, und die Pflegekasse ließ die früheren Aufenthaltsjahre bei der Berechnung außen vor.

Nach dem eingereichten Entscheidungsbericht hatte die Revision ihrer Rechtsnachfolgerin vor dem Bundessozialgericht überwiegend Erfolg. Frühere Zeiten vollstationärer Pflege müssen danach auch dann für die Zuschlagsstufe berücksichtigt werden, wenn das Heim damals noch keine Pflegesatzvereinbarung hatte. Die Entscheidung erging am 1. Oktober 2026 (B 3 P 3/25 R).

Der Erfolg hat allerdings eine Grenze. Für die Monate ohne Pflegesatzvereinbarung selbst entsteht nach dem berichteten Ergebnis kein Zuschlagsanspruch. Die früheren Pflegezeiten können aber den Zuschlag erhöhen, sobald die laufende Versorgung die Voraussetzungen erfüllt.

Die Bewohnerin lebte seit 2014 im Pflegeheim

Die 1927 geborene Versicherte lebte seit November 2014 in einer vollstationären Pflegeeinrichtung und hatte zuletzt Pflegegrad 4. Das Heim besaß einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen, bis Ende März 2022 jedoch keine Pflegesatzvereinbarung. Die Pflegekasse erstattete deshalb monatlich 1.420 Euro nach den besonderen Regeln des § 91 SGB XI.

Diese Vorschrift erlaubt zugelassenen Einrichtungen ohne Vergütungsvereinbarung, ihre Preise unmittelbar mit den Pflegebedürftigen zu vereinbaren. Die Kostenerstattung der Pflegekasse ist dann auf höchstens 80 Prozent des gesetzlich vorgesehenen Leistungsbetrags begrenzt. Gemeint sind nicht 80 Prozent der gesamten Heimrechnung.

Zum 1. April 2022 wechselte die Einrichtung in das reguläre Pflegesatzsystem. Die Kasse erkannte daraufhin einen Leistungszuschlag an, begann bei dessen Höhe aber mit der niedrigsten Stufe. Die langjährige Versorgung vor diesem Zeitpunkt blieb unberücksichtigt.

Frühere Pflegejahre dürfen für die spätere Stufe nicht verloren gehen

Der Entscheidungsbericht unterscheidet zwischen dem Anspruch auf den Zuschlag und seiner Höhe. Für Januar bis März 2022 blieb es demnach bei der Ablehnung, weil die erforderliche Pflegesatzvereinbarung fehlte. Ab April mussten dagegen auch die vorherigen Zeiten vollstationärer Pflege in die Berechnung einfließen.

Für langjährig Pflegebedürftige kann diese Unterscheidung finanziell erheblich sein. Wer bereits mehrere Jahre entsprechende Leistungen erhalten hat, darf beim späteren Wechsel in das Pflegesatzsystem nicht so behandelt werden, als beginne seine stationäre Versorgung gerade erst.

Die schriftlichen Entscheidungsgründe lagen der Recherche nicht vor. Auch der amtliche BSG-Terminbericht ließ sich nicht unmittelbar abrufen. Die Darstellung des Revisionsergebnisses beruht deshalb auf dem eingereichten Bericht; die Vorgeschichte wurde anhand der veröffentlichten Vorentscheidung geprüft.

Im Streitjahr galten noch andere Prozentsätze

Der niedrigste Zuschlag betrug 2022 noch fünf Prozent, die höchste Stufe nach mehr als 36 Monaten lag bei 70 Prozent. Diese historischen Werte sind wichtig, wenn ältere Abrechnungen korrigiert werden sollen. Die heute geltenden Sätze dürfen nicht rückwirkend auf sämtliche Jahre übertragen werden.

Seit Januar 2024 sind die Zuschläge höher. Nach geltendem Recht übernimmt die Pflegekasse je nach bisheriger Bezugsdauer zwischen 15 und 75 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils. Die Regelung gilt für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5.

Berücksichtigte Dauer vollstationärer Pflegeleistungen Derzeitiger Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil Bis einschließlich zwölf Monate 15 Prozent Mehr als zwölf bis einschließlich 24 Monate 30 Prozent Mehr als 24 bis einschließlich 36 Monate 50 Prozent Mehr als 36 Monate 75 Prozent

Die höchste Stufe wird damit grundsätzlich ab dem 37. anrechenbaren Kalendermonat erreicht. Der Zuschlag richtet sich nach der berücksichtigungsfähigen Bezugsdauer und nicht allein danach, seit wann der aktuelle Heimvertrag besteht.

75 Prozent Zuschlag bedeuten nicht 75 Prozent weniger Heimkosten

Der Leistungszuschlag entlastet beim Eigenanteil für die Pflege. Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechnete Investitionskosten bleiben davon unberührt. Deshalb kann auch bei der höchsten Zuschlagsstufe eine erhebliche monatliche Rechnung verbleiben.

Innerhalb eines Pflegeheims gilt für Bewohner der Pflegegrade 2 bis 5 grundsätzlich ein einheitlicher pflegebedingter Eigenanteil. Zwischen verschiedenen Einrichtungen können die Beträge jedoch stark voneinander abweichen.

Ein höherer Zuschlag sagt deshalb noch nicht, wie viel ein bestimmter Bewohner insgesamt selbst bezahlen muss.

Eine falsche Stufe kann im Beispiel 1.200 Euro monatlich kosten

Eine fiktive Modellrechnung zeigt die Wirkung. Eine Bewohnerin hat mehr als 36 anrechenbare Monate vollstationärer Pflegeleistungen erreicht. Ihr pflegebedingter Eigenanteil vor dem Leistungszuschlag beträgt im Beispiel 2.000 Euro monatlich.

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Würde die Abrechnung fälschlich nur 15 Prozent berücksichtigen, übernähme die Pflegekasse 300 Euro. Die Bewohnerin müsste für diesen Kostenbestandteil noch 1.700 Euro bezahlen. Bei der richtigen Stufe von 75 Prozent wären es dagegen 1.500 Euro Zuschlag und 500 Euro verbleibender Eigenanteil.

Der Unterschied beträgt in diesem Modell 1.200 Euro pro Monat. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten kommen in beiden Varianten hinzu. Die Zahlen sind frei gewählt und bilden weder die Heimrechnung der Klägerin noch eine gerichtlich festgestellte Nachzahlung ab.

Für wen sich eine Prüfung besonders lohnt

Der Fall betrifft vor allem Bewohner zugelassener Pflegeeinrichtungen, deren Versorgung zunächst über die Kostenerstattung nach § 91 SGB XI lief. Hinweise darauf können ältere Leistungsbescheide mit einem auf 80 Prozent begrenzten Erstattungsbetrag geben. Ein Versorgungsvertrag und eine Pflegesatzvereinbarung sind dabei unterschiedliche Voraussetzungen.

Für die Prüfung sollten die Bescheide der Pflegekasse, die Heimverträge und die Abrechnungen nebeneinandergelegt werden. Wichtig sind die bisherigen Bezugszeiten, der Beginn der Pflegesatzvereinbarung und die jeweils verwendete Zuschlagsstufe. Die bloße Angabe, jemand wohne schon lange im Heim, ersetzt diese zeitliche Zuordnung nicht.

Auch bei einem Wechsel in eine andere Einrichtung bleiben frühere anrechenbare Pflegezeiten erhalten. Welche Angaben dabei übernommen werden müssen, erläutert unser Beitrag darüber, weshalb frühere Pflegezeiten auch nach einem Heimwechsel zählen. Der dort beschriebene allgemeine Heimwechsel ist vom hier behandelten Sonderfall einer früher fehlenden Pflegesatzvereinbarung zu unterscheiden.

Die Pflegekasse sollte ihre Berechnung offenlegen

Betroffene oder ihre bevollmächtigten Angehörigen können schriftlich um eine Aufstellung der berücksichtigten Monate bitten. Daraus sollte hervorgehen, welche Zeiträume anerkannt wurden, welche fehlen und ab wann die jeweilige Zuschlagsstufe gilt. Frühere Bescheide und Heimabrechnungen helfen, Abweichungen zu erkennen.

Nach § 43c SGB XI berechnet seit dem 1. Juli 2026 die Pflegekasse den Zuschlag anhand der Informationen der versorgenden Einrichtung. Sie zahlt ihn an das Heim, das dem Bewohner den verbleibenden Eigenanteil berechnet. Eine Korrektur muss sich deshalb auch in der Heimabrechnung nachvollziehen lassen.

Steigt die Rechnung trotz zutreffender Zuschlagsstufe, kann das andere Gründe haben. Höhere vereinbarte Pflegekosten oder zusätzliche Entgelte verändern die Belastung ebenfalls. Davon handelt unser Beitrag dazu, wie steigende Pflegelöhne die Eigenanteile im Heim beeinflussen können.

Bei älteren Bescheiden kommt ein Überprüfungsantrag infrage

Ist ein aktueller Bescheid fehlerhaft, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Eine bloße Nachfrage zur Berechnung sollte nicht mit diesem Rechtsbehelf verwechselt werden. Wer die Frist sichern möchte, muss den angegriffenen Bescheid eindeutig benennen und einen zulässigen Übermittlungsweg wählen.

Bei einem bereits bestandskräftigen Bescheid kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X helfen. Dafür muss sich ergeben, dass die Pflegekasse das Recht falsch angewendet oder einen unzutreffenden Sachverhalt zugrunde gelegt und deshalb Leistungen zu Unrecht nicht erbracht hat.

Rückwirkende Leistungen sind dabei grundsätzlich bis zu vier Jahre vor dem Antragsjahr möglich. Bei einem Überprüfungsantrag im Jahr 2026 reicht dieser Zeitraum regelmäßig bis zum 1. Januar 2022 zurück. Das ist jedoch keine Zusage für eine vierjährige Nachzahlung, denn für jeden betroffenen Zeitraum müssen die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein.

Gerade im beschriebenen Fall darf die Nachberechnung nicht sämtliche früheren Heimmonate erfassen. Die beanstandete Zuschlagsstufe und der fehlende Anspruch während der Versorgung ohne Pflegesatzvereinbarung sind getrennt zu prüfen.

Häufige Fragen zum höheren Pflegeheim-Zuschlag

Zählen auch angefangene Monate?

Ja, nach § 43c SGB XI werden auch Monate berücksichtigt, in denen nur während eines Teilzeitraums entsprechende vollstationäre Leistungen bezogen wurden. Ein Einzug gegen Monatsende macht diesen Monat deshalb nicht bedeutungslos.

Gibt es den Leistungszuschlag auch bei Pflegegrad 1?

Nein, dieser Zuschlag ist auf die Pflegegrade 2 bis 5 begrenzt. Die Leistungen bei Pflegegrad 1 folgen anderen Regeln und dürfen nicht mit der prozentualen Entlastung nach § 43c SGB XI gleichgesetzt werden.

Bekomme ich einen höheren Zuschlag auf mein eigenes Konto überwiesen?

Der laufende Zuschlag wird von der Pflegekasse an das Pflegeheim gezahlt und verringert dort den berechneten Eigenanteil. Wird eine frühere Berechnung korrigiert, sollten Betroffene deshalb auch eine nachvollziehbare Berichtigung der zugehörigen Heimrechnungen verlangen.

Quellen

Finanz.de, Daniel Herndler, Bericht zum höheren Pflegeheim-Zuschlag vom 21. Oktober 2026, eingereichte Ausgangsquelle für das berichtete Revisionsergebnis.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 1. Oktober 2026 (B 3 P 3/25 R), Verfahrensnachweis; der in der Ergebnisberichterstattung genannte Terminbericht Nr. 30/26 war nicht unmittelbar abrufbar.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 27. März 2025 (L 12 P 3/24), veröffentlichte Vorentscheidung zur Vorgeschichte und zur damaligen Leistungsberechnung.

§ 43c SGB XI über die Zuschlagsstufen, die Berücksichtigung von Monaten und die Abrechnung des Leistungszuschlags.