Zu wenig Krankengeld? Diese Arbeitgebermeldung müssen Versicherte prüfen

Wer vor einer längeren Erkrankung einige Tage unbezahlt gefehlt hat, kann beim Krankengeld Geld verlieren, wenn die Krankenkasse das verringerte Monatsentgelt als Berechnungsgrundlage verwendet. Doch bei einem fest vereinbarten Monatsgehalt gelten besondere Regeln.

Das gemeinsame Krankengeld-Rundschreiben der gesetzlichen Krankenkassen stellt klar, dass in solchen Fällen regelmäßig die vollen vereinbarten Monatsbezüge zählen. Versicherte sollten deshalb prüfen, welches Arbeitsentgelt ihr Arbeitgeber tatsächlich an die Krankenkasse gemeldet hat.

Warum ein Monat mit weniger Gehalt zum Problem werden kann

Nach § 47 SGB V richtet sich das Krankengeld nach dem regelmäßigen beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. Bei einem festen Monatsgehalt wird normalerweise der letzte vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechnete Kalendermonat berücksichtigt.

Darin kann jedoch wegen unbezahlten Urlaubs oder anderer unbezahlter Fehlzeiten weniger Geld ausgezahlt worden sein. Das bedeutet nicht, dass sich das vertraglich vereinbarte Monatsgehalt dauerhaft verändert hat.

Das gemeinsame Rundschreiben vom 11. Dezember 2024 behandelt genau diesen Fall. In Abschnitt 4.1.2.1.2.1.2 wird erläutert, dass bei einer solchen Abweichung die vereinbarten vollen Monatsbezüge für die Berechnung maßgeblich sind.

Beispiel zeigt 14 Euro Unterschied pro Krankengeldtag

Eine Arbeitnehmerin erhält ein festes Bruttomonatsgehalt von 3.000 Euro. Im Januar nimmt sie sechs unbezahlte Tage frei. Deshalb werden ihr für diesen Monat nur 2.400 Euro brutto abgerechnet.

Anfang März wird sie längerfristig arbeitsunfähig. Weil der Arbeitgeber den Februar erst am 15. März abrechnet, ist Januar der letzte vor der Erkrankung vollständig abgerechnete Monat.

Würde die Krankenkasse lediglich 2.400 Euro zugrunde legen, ergäbe sich ein tägliches Regelentgelt von 80 Euro. Bei den vereinbarten 3.000 Euro sind es dagegen 100 Euro.

70 Prozent davon entsprechen 56 beziehungsweise 70 Euro täglichem Bruttokrankengeld. Der rechnerische Unterschied beträgt 14 Euro pro Tag.

Die tatsächliche Auszahlung kann anders ausfallen, weil das Krankengeld höchstens 90 Prozent des maßgeblichen Nettoarbeitsentgelts beträgt und weitere gesetzliche Abzüge anfallen.

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Diese Berechnung gilt nicht bei jedem Arbeitsvertrag

Die Regelung betrifft insbesondere Beschäftigte mit fest vereinbartem Monatsgehalt. Wer dagegen Stundenlohn erhält oder regelmäßig wechselnde Vergütungsbestandteile bezieht, muss mit einer anderen Berechnung rechnen.

Das Rundschreiben nennt ausdrücklich Ausnahmen bei regelmäßig gezahlten zusätzlichen Vergütungen. Dann können die letzten drei abgerechneten Monate für die Ermittlung des Regelentgelts maßgeblich sein.

Auch eine monatliche Lohnabrechnung beweist noch nicht, dass ein festes Monatsgehalt vereinbart wurde. Entscheidend ist die tatsächliche Vergütungsvereinbarung.

Über die abweichende Behandlung zusätzlicher Arbeitsstunden berichten wir im Artikel Mehr Krankengeld durch Überstunden.

Welche Angaben Versicherte kontrollieren sollten

Die Krankenkasse erhält die für das Krankengeld erforderlichen Entgeltdaten vom Arbeitgeber. Die elektronische Übermittlung ist in § 107 SGB IV geregelt.

Betroffene sollten deshalb ihre Lohnabrechnung, den Arbeitsvertrag und die Krankengeldberechnung miteinander vergleichen. Entscheidend ist, ob wegen unbezahlter Fehlzeiten nur das tatsächlich ausgezahlte Entgelt oder das vereinbarte regelmäßige Monatsgehalt berücksichtigt wurde.

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Weichen diese Beträge voneinander ab, sollte die Krankenkasse um Überprüfung gebeten werden. Hilfreich ist ein Hinweis auf Abschnitt 4.1.2.1.2.1.2 und Beispiel 73 des gemeinsamen Krankengeld-Rundschreibens.

Auch der Arbeitgeber sollte kontrollieren, ob seine Entgeltmeldung die vertragliche Vergütung zutreffend abbildet. Bei fehlerhaften Angaben kann eine korrigierte Übermittlung erforderlich sein.

Bei zu niedrigem Krankengeld Widerspruch einlegen

Hat die Krankenkasse einen zu niedrigen Betrag festgesetzt, können Versicherte eine Neuberechnung verlangen. Gegen einen entsprechenden Bescheid ist in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich.

Die Betroffenen sollten erläutern, dass ein festes Monatsgehalt vereinbart wurde und die niedrigere Auszahlung ausschließlich auf unbezahlte Fehlzeiten zurückging.

Die Regel ist nicht neu. Bereits das Bundessozialgericht betonte mit Urteil vom 30. Mai 2006, dass bei der Krankengeldberechnung die individuellen arbeitsvertraglichen Verhältnisse maßgeblich sein können.

Wer seine Berechnung prüfen lässt, kann deshalb einen finanziellen Nachteil vermeiden, der während eines längeren Krankengeldbezugs erheblich werden kann.

Häufige Fragen zur Krankengeldberechnung

Zählen unbezahlte Fehltage immer negativ beim Krankengeld?

Nein. Bei fest vereinbartem Monatsgehalt sind nach dem gemeinsamen Krankengeld-Rundschreiben regelmäßig die vollen vereinbarten Monatsbezüge maßgeblich.

Bekomme ich bei 3.000 Euro Monatsgehalt 2.100 Euro Krankengeld?

Nicht unbedingt. Zwar entsprechen 70 Prozent des Bruttoentgelts 2.100 Euro. Das Krankengeld ist jedoch auf 90 Prozent des maßgeblichen Nettoentgelts begrenzt. Sozialversicherungsbeiträge können die Auszahlung weiter verringern.

Was mache ich, wenn mein Arbeitgeber nur den gekürzten Lohn gemeldet hat?

Betroffene sollten die Krankenkasse um eine Überprüfung bitten und ihren Arbeitgeber zur Kontrolle der Entgeltmeldung auffordern. Gegen einen fehlerhaften Krankengeldbescheid kann Widerspruch eingelegt werden.

Quellen

GKV-Spitzenverband und Krankenkassenverbände, Gemeinsames Rundschreiben zum Krankengeld vom 11. Dezember 2024, Seite 141, Abschnitt 4.1.2.1.2.1.2 und Beispiel 73

Verband der Ersatzkassen, Krankengeld, Berechnung und Höhe, Stand März 2026

§ 47 SGB V, Höhe und Berechnung des Krankengeldes

§ 107 SGB IV, Elektronische Übermittlung von Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen

Bundessozialgericht, Urteil vom 30. Mai 2006, B 1 KR 19/05 R

§ 84 SGG, Frist und Form des Widerspruchs