Zu viel Pflegebeiträge von der Rente abgezogen: Viele Rentner können jetzt eine Rückzahlung erhalten

Ein ungewöhnlich hoher Pflegebeitrag im Juli 2025 beschäftigt weiterhin Rentnerinnen und Rentner: Wer erst im Laufe des ersten Halbjahres in Rente ging, könnte durch die damalige Pauschalberechnung zu stark belastet worden sein. Ein Urteil des Sozialgerichts Dresden gibt Betroffenen Anlass, ihre Unterlagen zu prüfen.

Um was es geht

Zum 1. Januar 2025 stieg der allgemeine Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung von 3,4 auf 3,6 Prozent. Bei den gesetzlichen Renten wurde die Erhöhung zunächst noch nicht im laufenden Abzug umgesetzt.

Stattdessen kam im Juli 2025 eine einmalige Nachholung hinzu: Neben dem allgemeinen Beitrag von 3,6 Prozent wurden weitere 1,2 Prozentpunkte angesetzt. Rechnerisch entsprach dieser zusätzliche Satz der Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte für sechs Monate.

Der allgemeine Satz lag dadurch im Juli einmalig bei 4,8 Prozent; individuelle Zuschläge oder Abschläge sind davon gesondert zu betrachten. Ab August 2025 entfiel diese zusätzliche Nachholung wieder, wie die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Erläuterung zur Umsetzung darstellt.

Für Betroffene war die Belastung auf dem Konto besonders auffällig, weil sie mit der jährlichen Rentenanpassung zusammenfiel. Gegen-Hartz erläuterte diesen Zusammenhang bereits im Beitrag über den einmaligen Pflegebeitrag von 4,8 Prozent im Juli 2025.

Das Problem entsteht aber bei einem späteren Rentenbeginn

Die Pauschale orientierte sich an einem ganzen Halbjahr, obwohl nicht jeder im Juli versicherte Rentenbezieher bereits seit Januar eine Rente erhalten hatte. Bei einem Rentenbeginn im Mai lagen vor dem Juli beispielsweise lediglich zwei Monate mit Rentenbezug.

Daraus ergibt sich die Streitfrage: Darf dieselbe Nachholpauschale auch dann vollständig erhoben werden, wenn für einen Teil des erfassten Zeitraums noch kein Rentenanspruch bestand? Eine technische Vereinfachung würde in solchen Fällen zu einer anderen Belastung führen als eine Berechnung nach den tatsächlichen Bezugsmonaten.

Was über das Dresdner Urteil bekannt ist

Nach einer Klage entschied das Sozialgericht Dresden am 8. Mai 2026 unter dem Aktenzeichen S 1 R 137/26 zugunsten einer Rentnerin. Ihre Altersrente begann im Mai 2025; gestritten wurde über einen zusätzlichen Abzug von 14,90 Euro.

Der Darstellung zufolge beanstandete das Gericht die pauschale Belastung für Monate ohne Rentenbezug und legte die Übergangsregelung entsprechend einschränkend aus. Berufung und Sprungrevision seien zugelassen worden.

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Die Verordnung sollte die Umsetzung erleichtern

Die rechtliche Grundlage der Nachholung ist die Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025. Ihr § 1 Absatz 2 sieht ausdrücklich vor, die Erhöhung für Januar bis Juni durch einen einmaligen Beitrag von 4,8 Prozent der im Juli beitragspflichtigen Rente abzugelten.

Die Begründung der Bundesregierung zur Verordnung erklärt dies mit der notwendigen technischen Umstellung der beteiligten Leistungsträger. Zugleich sollte das Verfahren keine unterschiedliche materielle Behandlung der Leistungsberechtigten bewirken.

Genau darin liegt das rechtliche Spannungsfeld: Eine pauschale Berechnung ist ausdrücklich vorgesehen, ihre Anwendung auf unterschiedliche Rentenbeginntermine wirft jedoch zusätzliche Fragen auf. Ob und wie die Pauschale für diese Fälle begrenzt werden muss, lässt sich aus einer bloßen Betrachtung des Juli-Abzugs nicht abschließend beantworten.

Warum die Rentenversicherung die Berechnung verteidigt

Die Deutsche Rentenversicherung hat die damalige Umsetzung öffentlich als rechtmäßig bezeichnet. Ihre Erklärung vom 7. August 2025 verweist darauf, dass die Verordnung die im Juli beitragspflichtige Rente als Berechnungsgrundlage vorgibt.

Diese Stellungnahme stammt allerdings aus der Zeit vor dem berichteten Dresdner Urteil. Sie darf deshalb nicht als neu eingeholte Reaktion auf die Entscheidung vom Mai 2026 verstanden werden.

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Zudem sind zwei Einwände auseinanderzuhalten: die Verwendung der bereits erhöhten Juli-Rente und die Nachholung für Monate vor dem eigenen Rentenbeginn. Wer seinen Abzug prüfen lässt, sollte deutlich machen, welchen dieser Sachverhalte er beanstandet.

Welche Unterlagen Betroffene vergleichen sollten

Ausgangspunkt ist der im Rentenbescheid festgelegte Rentenbeginn, nicht allein das Datum des ersten Geldeingangs. Eine verspätete Auszahlung kann schließlich auch Rentenbeträge für frühere Monate enthalten.

Daneben werden die Rentenanpassungsmitteilung beziehungsweise die Entscheidung über den Pflegebeitragsabzug für Juli 2025 und die dazugehörige Zahlungsabrechnung benötigt. Der Kontoauszug zeigt zwar den ausgezahlten Betrag, erklärt aber nicht die einzelnen Berechnungsschritte.

Unterlage oder Angabe Was daran zu prüfen ist Rentenbescheid Ab welchem Monat bestand der Rentenanspruch tatsächlich? Mitteilung für Juli 2025 Welche beitragspflichtige Rente und welcher Pflegebeitrag wurden angesetzt? Abrechnungen vor Juli Für welche Monate wurden bereits Beiträge aus der Rente einbehalten? Spätere Bescheide Wurde der damalige Abzug inzwischen geändert oder bereits überprüft?

Besonders naheliegend ist die Prüfung bei einem erstmaligen Rentenbeginn zwischen Februar und Juni 2025, wie auch Finanz.de berichtet. Eine bestimmte Zahl sicher Erstattungsberechtigter lässt sich aus den verfügbaren Angaben jedoch nicht ableiten.

Ein Überprüfungsantrag kann auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist helfen

Für einen Widerspruch gilt bei einer Bekanntgabe im Inland grundsätzlich eine Frist von einem Monat, wie § 84 Sozialgerichtsgesetz regelt. Bei einem Bescheid aus dem Jahr 2025 ist diese Frist im September 2026 normalerweise bereits abgelaufen.

Dann kommt eine Überprüfung nach § 44 SGB X in Betracht. Die Vorschrift erfasst ausdrücklich auch bestandskräftige Entscheidungen, aufgrund derer Beiträge zu Unrecht erhoben wurden.

Der Antrag sollte den betroffenen Bescheid, die Versicherungsnummer, den Rentenbeginn und den beanstandeten Pflegebeitrag für Juli 2025 konkret benennen. Sinnvoll ist außerdem die Bitte, die Berechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Rentenbezugsmonate zu prüfen und über eine Korrektur sowie Erstattung durch Bescheid zu entscheiden.

Das berichtete Dresdner Verfahren kann als Hinweis auf die umstrittene Rechtsfrage angeführt werden. Weitere Hintergründe erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Fehler im Rentenbescheid: Bestandskräftig heißt nicht für immer“.

Ein Antrag garantiert noch keine Auszahlung

Die Überprüfung eröffnet die Möglichkeit einer Korrektur, nimmt deren Ergebnis aber nicht vorweg. Lehnt der zuständige Träger den Antrag ab, müssen Betroffene die Rechtsbehelfsbelehrung dieser neuen Entscheidung beachten.

Auch ein günstiges Urteil in einem anderen Verfahren ersetzt die Entscheidung über den eigenen Fall nicht. Nach § 141 Sozialgerichtsgesetz bindet ein rechtskräftiges Urteil grundsätzlich die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger, soweit über den Streitgegenstand entschieden wurde.

Wer bereits einen ablehnenden Bescheid erhalten hat, sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass ein fremdes Verfahren die eigene Rechtsbehelfsfrist offenhält. Bei Unsicherheit über das weitere Vorgehen kann eine sozialrechtliche Beratung anhand der vorhandenen Bescheide helfen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner erhält seit Mai 2025 Altersrente und entdeckt in seiner Juli-Abrechnung die volle Nachholpauschale von 1,2 Prozentpunkten. Bei einer beitragspflichtigen Juli-Rente von 1.500 Euro entspricht dieser zusätzliche Abzug 18 Euro.

Er bittet die Rentenversicherung um Überprüfung, weil er im ersten Halbjahr nur für Mai und Juni eine Rente bezogen hat. Die 18 Euro sind dabei zunächst der gesamte Nachholbetrag und nicht automatisch die Summe, die ihm erstattet werden müsste.