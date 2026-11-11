Wohngeld kann höher ausfallen: Dann zählt der Möbelzuschlag zur Miete

Hunderttausende Haushalte könnten ab 2027 ihren Anspruch auf Wohngeld verlieren. Die Bundesregierung plant massive Kürzungen, doch inzwischen wächst auch innerhalb der SPD der Widerstand gegen die Pläne der eigenen Bauministerin Verena Hubertz.

Besonders betroffen wären Rentner mit niedrigen Renten, Alleinerziehende und Menschen, die trotz Arbeit nur wenig verdienen. Sie müssten mit weniger Unterstützung bei weiterhin hohen Mieten auskommen. Ein Teil der Betroffenen könnte dadurch auf Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter angewiesen sein.

Die SPD will die Kürzungen nun teilweise selbst verhindern. Denn statt Geld zu sparen, könnte die Reform dazu führen, dass viele Menschen künftig andere staatliche Sozialleistungen benötigen.

Die Möbel dürfen bei der Berechnung mitzählen

Das Wohngeldgesetz erfasst auch vereinbarte Zuschläge und Vergütungen. Die Verwaltungsvorschrift nennt unter Nummer 9.15 die Überlassung von Möbeln, Einbaumöbeln und üblichen elektrischen Haushaltsgeräten.

Ein vertraglich vereinbarter Betrag für Bett, Schrank oder Einbauküche darf deshalb nicht herausgerechnet werden, weil Sie damit die Einrichtung bezahlen.

Die Gesamtüberweisung ist nicht die anrechenbare Miete

Bei möblierten Wohnungen kann ein Gesamtpreis unterschiedliche Leistungen enthalten. Für Wohngeld muss geklärt werden, welcher Anteil auf die Wohnung und ihre Ausstattung entfällt und welcher auf ausgeschlossene Kosten.

Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom zählen nämlich nicht zur Miete nach § 9 WoGG; ebenso wenig die Vergütung für einen Stellplatz oder eine Garage. Auch zusätzliche Betreuungs- oder hauswirtschaftliche Dienstleistungen gehören nicht zu den Berechnungen des Wohngeldes, auch wenn der Vermieter sie zusammen mit der Miete verlangt.

Kostenbestandteil Behandlung beim Wohngeld Nettokaltmiete und kalte Betriebskosten Gehören grundsätzlich zur wohngeldfähigen Miete. Vereinbarte Vergütung für mitvermietete Möbel und übliche Haushaltsgeräte Kann innerhalb der geltenden Mietgrenze berücksichtigt werden. Heizung und Warmwasser Die tatsächlichen Kosten bleiben außen vor; eine gesetzliche Heizkostenentlastung fließt gesondert in die Berechnung ein. Haushaltsstrom, Garage und Stellplatz Gehören nicht zur wohngeldfähigen Miete. Zusätzliche Betreuungs- und Haushaltsdienste Die Vergütung für diese Dienstleistungen bleibt grundsätzlich unberücksichtigt.

Mietgrenze und Zuschlag

Eine höhere wohngeldfähige Miete führt nicht immer zu einem höheren Zuschuss. Die Behörde berücksichtigt sie höchstens bis zum Miethöchstbetrag zuzüglich der Klimakomponente.

Die Grenze richtet sich nach der Zahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder und der Mietenstufe des Wohnortes. Ist sie bereits ohne Möbelzuschlag ausgeschöpft, bringt der zusätzliche Betrag kein weiteres Wohngeld.

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Liegt Ihre Miete darunter, kann der Zuschlag die Berechnung erhöhen. Wie sich die Grenzen zusammensetzen, zeigt die Wohngeld-Tabelle zu Miete, Heizkostenentlastung und Klimakomponente.

50 Euro Möbelzuschlag sind nicht 50 Euro Wohngeld

Wohngeld erstattet Mietbestandteile nicht eins zu eins. Aus der berücksichtigten Miete, der Haushaltsgröße und dem Gesamteinkommen wird vielmehr ein Zuschuss berechnet.

Deshalb bedeutet ein Möbelzuschlag allein keine zusätzliche Auszahlung. Auch für die Einkommensberechnung beim Wohngeld zählt nicht einfach das Bruttogehalt.

Mietvertrag vorlegen und den Bescheid prüfen

Reichen Sie den Mietvertrag einschließlich vorhandener Zusatzvereinbarungen ein. Eine Mietbescheinigung oder eine Aufschlüsselung des Gesamtpreises helfen der Behörde helfen, die Beträge zuzuordnen.

Vergleichen Sie anschließend die angesetzte Miete mit Ihren Unterlagen und fragen Sie bei Abweichungen nach der Berechnung. Wurde ein vereinbarter Möbelzuschlag allein wegen der Möblierung abgezogen, können Sie auf § 9 Absatz 1 WoGG und Nummer 9.15 der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift verweisen.

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Bei einer falschen Berechnung beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung Ihres Bescheids. Sie nennt den vorgesehenen Rechtsbehelf, die zuständige Stelle und die einzuhaltende Frist.

Bei späterer Mieterhöhung reicht nicht jeder Mehrbetrag

Steigt die Miete erst während einer laufenden Bewilligung, gelten für eine Neuberechnung auf Antrag besondere Voraussetzungen. Nach § 27 WoGG muss sich die zu berücksichtigende Miete ohne Heizkostenentlastung um mehr als zehn Prozent erhöhen und dadurch ein höheres Wohngeld ergeben.

Was bei einer späteren Änderung zu beachten ist, erklärt der Beitrag zum Erhöhungsantrag beim Wohngeld.

Fiktives Beispiel: Von 60 Euro zählen nur 30,20 Euro zusätzlich

Friederike lebt allein in einer Gemeinde der Mietenstufe IV. Sie zahlt 500 Euro monatlich für Nettokaltmiete und kalte Betriebskosten sowie 60 Euro für die mitvermieteten Möbel. Ihre wohngeldfähige Miete beträgt damit zunächst 560 Euro.

Der Grundhöchstbetrag beträgt 2026 für diese Konstellation 511 Euro, hinzu kommen 19,20 Euro Klimakomponente. Somit werden von den 560 Euro nur 530,20 Euro angesetzt: Der Möbelzuschlag erhöht den berücksichtigten Mietbetrag gegenüber den bisherigen 500 Euro lediglich um 30,20 Euro.

Für die weitere Berechnung kommt die pauschale Heizkostenentlastung von 110,40 Euro hinzu.

Sechs Fragen und Antworten zum Möbelzuschlag

Zählt auch eine mitvermietete Einbauküche?

Ja, die Verwaltungsvorschrift erfasst ausdrücklich Einbaumöbel und übliche elektrische Haushaltsgeräte. Eine dafür vereinbarte Vergütung kann daher zur wohngeldfähigen Miete gehören.

Gibt es für Möbel einen eigenen Zuschuss?

Nein, der Betrag fließt gegebenenfalls in die berücksichtigte Miete ein. Eine gesonderte Erstattung des Möbelzuschlags sieht die Wohngeldberechnung nicht vor.

Entfällt Wohngeld, wenn die Miete zu hoch ist?

Eine Miete oberhalb der gesetzlichen Grenze schließt den Anspruch nicht allein deshalb aus. Für die Berechnung wird der Mietbetrag jedoch begrenzt.

Was gilt bei einer Pauschalmiete einschließlich Strom und Heizung?

Die ausgeschlossenen Kosten müssen aus dem Gesamtbetrag herausgerechnet werden. Lassen sie sich nicht aus dem Vertrag oder anderen Unterlagen ermitteln, sieht § 9 Absatz 2 WoGG pauschale Abzüge vor.

Welche Belege helfen bei der Prüfung?

Hilfreich sind der Mietvertrag, ergänzende Vereinbarungen zur Ausstattung und eine aktuelle Aufschlüsselung der Mietbestandteile. Welche weiteren Nachweise benötigt werden, hängt vom Einzelfall ab.

Ab wann kann ich Wohngeld bekommen?

Wohngeld wird grundsätzlich ab dem Monat der Antragstellung bewilligt, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Warten Sie deshalb nicht allein wegen einer ungeklärten Aufteilung des Möbelzuschlags mit dem Antrag und reichen Sie angeforderte Belege nach.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Fragen und Antworten zum Wohngeld-Plus.

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Wohngeld-Verwaltungsvorschrift, Nummer 9.15.

Bundesportal: Wohngeld – Beantragung eines Miet- oder Lastenzuschusses.

Gesetze im Internet: Wohngeldgesetz, insbesondere §§ 9, 11, 12 und 27 sowie Anlage 1.