Wohngeld 2026: Ab diesem Einkommen besteht ein Anspruch

Ob ein Haushalt 2026 Wohngeld erhält, lässt sich nicht an einer einzigen Einkommensgrenze ablesen. Die zulässige Höhe hängt von der Zahl der Haushaltsmitglieder, der örtlichen Mietenstufe, der berücksichtigungsfähigen Miete und den persönlichen Abzügen ab.

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Für eine alleinlebende Person liegt die rechnerische Einkommensobergrenze 2026 je nach Mietenstufe ungefähr zwischen 1.443 und 1.619 Euro monatlichem Gesamteinkommen.

Bei Arbeitnehmern kann das tatsächliche Bruttoeinkommen deutlich höher sein, weil Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Werbungskosten und Freibeträge berücksichtigt werden.

Eine feste Wohngeldgrenze gibt es nicht

Das Wohngeldgesetz nennt keinen bundesweit einheitlichen Betrag, bis zu dem jeder Haushalt Wohngeld erhalten kann.

Nach § 4 Wohngeldgesetz werden die Haushaltsgröße, die berücksichtigungsfähige Miete oder Belastung und das monatliche Gesamteinkommen miteinander verrechnet.

Deshalb können zwei Personen mit demselben Einkommen unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Wer in einer Gemeinde mit hoher Mietenstufe wohnt und eine entsprechend hohe Miete zahlt, kann auch bei einem höheren Einkommen noch einen Zuschuss bekommen.

Die Berechnungswerte wurden zum 1. Januar 2025 angepasst und gelten auch im Jahr 2026. Die regelmäßige Fortschreibung erfolgt im Abstand von zwei Jahren, sodass es zum Jahreswechsel 2025/2026 keine automatische Erhöhung der Grenzbeträge gab.

Diese Einkommensobergrenzen gelten 2026 als Orientierung

Die folgende Tabelle zeigt das ungefähre monatliche Gesamteinkommen nach den wohngeldrechtlichen Abzügen. Sie geht von einer Miete aus, die mindestens den jeweils anwendbaren Höchstbetrag erreicht, und enthält keine zusätzlichen persönlichen Freibeträge.

Haushaltsmitglieder Mietenstufe I Mietenstufe III Mietenstufe V Mietenstufe VII 1 Person ca. 1.443 Euro ca. 1.509 Euro ca. 1.568 Euro ca. 1.619 Euro 2 Personen ca. 1.953 Euro ca. 2.037 Euro ca. 2.114 Euro ca. 2.181 Euro 3 Personen ca. 2.453 Euro ca. 2.552 Euro ca. 2.640 Euro ca. 2.717 Euro 4 Personen ca. 3.324 Euro ca. 3.452 Euro ca. 3.570 Euro ca. 3.671 Euro 5 Personen ca. 3.822 Euro ca. 3.962 Euro ca. 4.089 Euro ca. 4.200 Euro

Die Beträge sind keine allgemeinen Netto- oder Bruttolohnobergrenzen. Gemeint ist das Einkommen, das nach der Berechnung nach dem Wohngeldgesetz übrig bleibt.

Liegt die tatsächliche Miete unter dem gesetzlichen Höchstbetrag, kann die persönliche Einkommensgrenze niedriger ausfallen. Freibeträge wegen Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit, Alleinerziehung, Grundrentenzeiten oder Unterhaltszahlungen können den Anspruch dagegen bei einem höheren Ausgangseinkommen ermöglichen.

Wie hoch darf der Bruttolohn sein?

Bei einem sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer werden häufig 30 Prozent vom wohngeldrechtlich ermittelten Einkommen abgezogen. Je zehn Prozent entfallen auf Einkommensteuer, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Rentenversicherung, sofern entsprechende Zahlungen anfallen.

Eine alleinlebende Person in Mietenstufe III kann bei einem monatlichen Gesamteinkommen von ungefähr 1.509 Euro noch im Anspruchsbereich liegen. Bei einem vereinfachten Abzug von 30 Prozent entspricht dies rund 2.155 Euro vor dem pauschalen Abzug.

In Mietenstufe VII wären es bei einer Person etwa 2.313 Euro vor einem Abzug von 30 Prozent. Werbungskosten oder persönliche Freibeträge können die mögliche Bruttogrenze zusätzlich anheben.

Diese Umrechnung darf nicht mit einer individuellen Wohngeldberechnung verwechselt werden. Ob tatsächlich Einkommensteuer gezahlt wird und welche Versicherungsbeiträge anerkannt werden, prüft die Wohngeldbehörde für jedes Haushaltsmitglied gesondert.

Warum Bruttoeinkommen und Gesamteinkommen nicht gleich sind

Ausgangspunkt sind grundsätzlich die positiven Einkünfte der berücksichtigten Haushaltsmitglieder. Bei Arbeitnehmern werden zuvor Werbungskosten abgezogen, wobei ohne höhere nachgewiesene Ausgaben regelmäßig die steuerliche Arbeitnehmerpauschale einbezogen wird.

Danach kommen die Abzüge für Steuern und Versicherungsbeiträge hinzu. Nach § 16 Wohngeldgesetz werden jeweils zehn Prozent abgezogen, wenn Einkommensteuer, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung oder Beiträge zur Rentenversicherung zu zahlen sind.

Wer alle drei Belastungen trägt, kann damit einen Abzug von insgesamt 30 Prozent erhalten. Bei Rentnern oder Personen mit steuerfreien Einnahmen kann der Abzug geringer ausfallen, sodass derselbe Bruttobetrag zu einem höheren anrechenbaren Gesamteinkommen führt.

Welches Einkommen wird berücksichtigt?

Zum Einkommen können Arbeitslohn, Renten, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Unterhaltszahlungen, Unterhaltsvorschuss sowie Gewinne aus selbstständiger Tätigkeit gehören. Auch bestimmte steuerfreie Einnahmen werden nach § 14 Wohngeldgesetz ganz oder teilweise einbezogen.

Bei schwankendem Einkommen zählt nicht nur der Betrag des Monats, in dem der Antrag gestellt wird. Die Behörde erstellt eine Prognose über das Einkommen, das während des Bewilligungszeitraums voraussichtlich erzielt wird.

Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie andere wiederkehrende Sonderzahlungen werden anteilig auf die Monate verteilt. Bei Selbstständigen wird regelmäßig der erwartete Gewinn nach Abzug der Betriebsausgaben betrachtet.

Kindergeld wird nicht als wohngeldrechtliches Einkommen angerechnet. Unterhalt und Unterhaltsvorschuss für ein Kind können dagegen in die Berechnung einfließen.

Diese Freibeträge können den Anspruch sichern

Bei einer Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von 100 kann jährlich ein Freibetrag von 1.800 Euro abgezogen werden. Das entspricht rechnerisch 150 Euro pro Monat.

Der Freibetrag gilt ebenfalls bei einem Grad der Behinderung unter 100, wenn zugleich Pflegebedürftigkeit besteht und die betroffene Person häuslich, teilstationär oder vorübergehend in Kurzzeitpflege versorgt wird. Die Voraussetzungen ergeben sich aus § 17 Wohngeldgesetz.

Alleinerziehende erhalten unter den gesetzlichen Bedingungen einen jährlichen Freibetrag von 1.320 Euro. Für ein erwerbstätiges Kind unter 25 Jahren kann dessen Arbeitseinkommen bis zu 1.200 Euro jährlich außer Betracht bleiben.

Auch gesetzliche Unterhaltszahlungen können das anrechenbare Einkommen reduzieren. Bei Personen mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten kommt außerdem ein besonderer Grundrentenfreibetrag in Betracht.

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Auch ein sehr niedriges Einkommen kann Probleme verursachen

Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten und keine vollständige Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts. Deshalb prüft die Behörde bei einem auffällig niedrigen Einkommen, wie der Haushalt Miete, Lebensmittel und sonstige Ausgaben bezahlt.

Eine gesetzlich festgelegte allgemeine Mindesteinkommensgrenze gibt es jedoch nicht. Zur Finanzierung können beispielsweise Unterhaltsleistungen, Ersparnisse, Unterstützung durch Angehörige oder Einnahmen herangezogen werden, die nicht vollständig als Wohngeldeinkommen zählen.

Kann der Lebensunterhalt nicht nachvollziehbar finanziert werden, kommt möglicherweise Grundsicherungsgeld oder Sozialhilfe statt Wohngeld infrage. Wer bereits eine Leistung erhält, in der die Unterkunftskosten enthalten sind, ist nach § 7 Wohngeldgesetz</a grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen.

Eine Ausnahme kann entstehen, wenn der Bezug der anderen Sozialleistung durch Wohngeld vermieden oder beendet werden kann. Haushalte mit einem Einkommen knapp über dem Grundsicherungsbedarf sollten deshalb beide Ansprüche prüfen lassen.

Die Mietenstufe beeinflusst die Einkommensgrenze

Deutschland ist beim Wohngeld in sieben Mietenstufen eingeteilt. Mietenstufe I steht für ein vergleichsweise niedriges örtliches Mietenniveau, während Mietenstufe VII besonders teure Gemeinden erfasst.

Für eine alleinlebende Person können 2026 je nach Stufe zwischen 361 und 677 Euro der Bruttokaltmiete als Höchstbetrag berücksichtigt werden. Hinzu kommen die gesetzliche Heizkostenentlastung von 110,40 Euro und eine Klimakomponente von 19,20 Euro.

Bei zwei Personen liegt der reine Miethöchstbetrag zwischen 437 und 820 Euro. Die gesetzlichen Werte sind in Anlage 1 zum Wohngeldgesetz geregelt.

Ist die tatsächliche Bruttokaltmiete höher, führt der übersteigende Teil nicht zu weiterem Wohngeld. Ist sie niedriger, wird nur die tatsächliche berücksichtigungsfähige Miete in die Formel eingesetzt.

Wohngeld unter zehn Euro wird nicht ausgezahlt

Auch ein Einkommen knapp unter einer rechnerischen Obergrenze garantiert noch keinen Anspruch. Ergibt die Berechnung weniger als zehn Euro Wohngeld im Monat, besteht nach § 21 Wohngeldgesetz kein Zahlungsanspruch.

Die in der Tabelle genannten Beträge markieren daher nur einen ungefähren oberen Bereich. Bereits geringe Abweichungen bei der Miete, beim Einkommen oder bei den Abzügen können dazu führen, dass der errechnete Zuschuss unter zehn Euro sinkt.

Geplante Kürzungen ab 2027 ändern die Werte für 2026 nicht

Das Bundeskabinett hat am 6. Juli 2026 einen Gesetzentwurf zur Neuordnung des Wohngeldes beschlossen. Vorgesehen sind ab 2027 unter anderem eine veränderte Wohngeldformel und eine Halbierung der Heizkostenkomponente.

Für Ansprüche im Jahr 2026 gelten diese Pläne noch nicht. Nach Angaben der Bundesregierung sollen die Änderungen erst am 1. Januar 2027 in Kraft treten; außerdem ist das parlamentarische Verfahren noch zu durchlaufen.

Bereits erteilte Bescheide sollen bis zum Ende ihres Bewilligungszeitraums gültig bleiben. Wer im Jahr 2026 Wohngeld beantragt, wird deshalb nach den derzeit geltenden Berechnungswerten beurteilt.

Ein rechtzeitiger Antrag verhindert finanzielle Verluste

Wohngeld wird nur auf Antrag gezahlt. Der Bewilligungszeitraum beginnt grundsätzlich am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag bei der zuständigen Behörde eingeht.

Wer die Unterlagen noch nicht vollständig zusammengestellt hat, sollte den Antrag dennoch fristwahrend einreichen und fehlende Nachweise nachreichen. Ein erst im Folgemonat gestellter Antrag kann den Zuschuss für den vorherigen Monat kosten.

Eine unverbindliche Vorprüfung ist über den Wohngeldrechner des Bundes möglich. Die verbindliche Entscheidung trifft ausschließlich die örtliche Wohngeldbehörde.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Arbeitnehmerin wohnt in einer Gemeinde der Mietenstufe III und zahlt 620 Euro Bruttokaltmiete. Sie verdient monatlich 2.050 Euro brutto und zahlt Einkommensteuer sowie Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.

Nach Abzug der Werbungskosten und der möglichen Pauschalabzüge liegt ihr wohngeldrechtliches Gesamteinkommen deutlich unter dem Bruttolohn. Da die Einkommensobergrenze bei einer ausreichend hohen Miete in dieser Mietenstufe ungefähr 1.509 Euro beträgt, kann ein Wohngeldanspruch bestehen.

Die genaue Höhe hängt davon ab, welche Werbungskosten anerkannt werden und wie hoch die berücksichtigungsfähige Miete ausfällt. Die Arbeitnehmerin sollte deshalb einen Antrag stellen, auch wenn ihr Bruttolohn zunächst zu hoch erscheint.

Häufige Fragen und Antworten zum Wohngeld 2026

1. Wie hoch ist die Einkommensgrenze für eine alleinlebende Person?

Das monatliche Gesamteinkommen darf bei einer ausreichend hohen Miete ungefähr zwischen 1.443 Euro in Mietenstufe I und 1.619 Euro in Mietenstufe VII liegen. Dabei handelt es sich um das Einkommen nach den wohngeldrechtlichen Abzügen und nicht um den Bruttolohn.

2. Kann man mit 2.000 Euro brutto Wohngeld bekommen?

Ja, das ist insbesondere bei einer alleinlebenden sozialversicherungspflichtig beschäftigten Person möglich. Entscheidend sind die Mietenstufe, die Miete, die Werbungskosten, die Versicherungsbeiträge und weitere Freibeträge.

3. Gibt es ein Mindesteinkommen für Wohngeld?

Eine feste gesetzliche Untergrenze existiert nicht. Der Haushalt muss der Behörde aber nachvollziehbar erklären können, wie der Lebensunterhalt und der nicht durch Wohngeld gedeckte Teil der Wohnkosten finanziert werden.

4. Wird Kindergeld als Einkommen angerechnet?

Kindergeld gehört nicht zum wohngeldrechtlichen Einkommen. Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und eigenes Erwerbseinkommen eines Kindes können dagegen berücksichtigt werden, wobei für arbeitende Kinder unter 25 Jahren ein Freibetrag möglich ist.

5. Können Rentner 2026 Wohngeld erhalten?

Ja, auch Rentner können Mietzuschuss oder Lastenzuschuss erhalten. Bei mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten kann ein zusätzlicher Freibetrag das anrechenbare Renteneinkommen senken.

6. Muss ein Antrag gestellt werden, wenn die Tabellenwerte knapp überschritten werden?

Ein Antrag kann sich trotzdem lohnen, weil Tabellen nur vereinfachte Orientierungswerte zeigen. Persönliche Freibeträge, höhere Werbungskosten, Unterhaltszahlungen oder eine besondere Einkommenszusammensetzung können weiterhin zu einem Anspruch führen.