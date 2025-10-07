Wo gibt es Rabatte mit dem Schwerbehindertenausweis?

Lesedauer 4 Minuten

Menschen mit Schwerbehinderung haben in Deutschland Anspruch auf zahlreiche Vergünstigungen – einige sind gesetzlich geregelt, andere werden freiwillig von Unternehmen und Kommunen gewährt. Dieser Überblick ordnet die wichtigsten Bereiche ein, erklärt Voraussetzungen und nennt aktuelle Beträge sowie typische Nachweise.

Mobilität im Nahverkehr: Freifahrt mit Wertmarke – und was sie kostet

Für viele Inhaberinnen und Inhaber eines Schwerbehindertenausweises ist die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr der wohl bekannteste Nachteilsausgleich. Voraussetzung ist in der Regel das Beiblatt zum Ausweis mit gültiger Wertmarke; anspruchsberechtigt sind insbesondere Personen mit den Merkzeichen G, aG, H, Bl oder Gl.

Seit dem 1. Januar 2025 beträgt die Eigenbeteiligung für die Wertmarke 104 Euro pro Jahr oder 53 Euro für ein halbes Jahr. Menschen mit bestimmten Merkzeichen oder mit Sozialleistungen erhalten die Wertmarke kostenfrei.

Wichtig ist zudem das sogenannte Wahlrecht: Wer die Kfz-Steuerermäßigung nach Merkzeichen G oder Gl nutzt, kann die unentgeltliche ÖPNV-Beförderung nicht gleichzeitig in Anspruch nehmen; bei den Merkzeichen aG, H oder Bl ist die Kombination von Kfz-Steuerbefreiung und Freifahrt möglich. Diese Regelungen werden von Ländern und Kommunen einheitlich umgesetzt.

Tabelle: Rabatte mit dem Schwerbehindertenausweis

Überblick: Rabatte und Nachteilsausgleiche mit dem Schwerbehindertenausweis Bereich Vergünstigung / Details ÖPNV (Nahverkehr) Unentgeltliche Beförderung mit Beiblatt und Wertmarke für berechtigte Merkzeichen (u. a. G, aG, H, Bl, Gl); Eigenbeteiligung derzeit 104 € pro Jahr bzw. 53 € pro Halbjahr; in bestimmten Fällen kostenfreie Wertmarke; Wahlrecht zur Kfz-Steuerermäßigung beachten. Bahnreisen (Fern- & Nahverkehr) Begleitperson fährt in Deutschland mit Merkzeichen „B“ kostenfrei mit; Nachweis über den Ausweis genügt; grenzüberschreitend je nach Bahnunternehmen/Regelwerk. Kultur, Freizeit, Sport Ermäßigter oder freier Eintritt in Museen, Kinos, Zoos, Freizeitparks; Begleitperson oft frei bei Merkzeichen „B“; Konditionen variieren je Anbieter. Kurtaxe am Urlaubsort Ermäßigungen oder Befreiungen nach kommunaler Satzung; häufig ab höherem GdB (z. B. ab 80); Begleitperson teils frei. Rundfunkbeitrag Bei Merkzeichen „RF“ ermäßigter Drittelbeitrag (aktuell 6,12 € pro Monat) statt Vollbeitrag. Telekommunikation Telekom-Sozialtarif im Festnetz mit monatlichem Guthaben (derzeit typischerweise 6,94 € bzw. 8,72 € netto); andere Anbieter meist ohne vergleichbare Rabatte. Kfz-Steuer Vollständige Befreiung bei aG, H oder Bl; 50 % Ermäßigung bei G oder Gl; Kombination mit ÖPNV-Freifahrt je nach Merkzeichen unterschiedlich zulässig. Post Blindensendungen (z. B. Braille) im In- und Ausland portofrei; Zusatzleistungen können kostenpflichtig sein. Einkommensteuer Behinderten-Pauschbeträge je nach GdB (für Hilflose/Blinde/Taubblinde 7.400 € jährlich); zusätzliche Fahrtkostenpauschalen (900 € bzw. 4.500 €) ohne Einzelkostennachweis. Mitgliedschaften & Sonstiges Freiwillige Rabatte wie ermäßigte ADAC-Beiträge (z. B. ab GdB 50), BahnCard-Ermäßigungen (häufig ab GdB 70) oder Herstellerrabatte beim Autokauf; Bedingungen und Nachweise je Anbieter. Praxis-Hinweise Ausweis sowie ggf. Beiblatt/Wertmarke mitführen und aktiv nach Ermäßigungen fragen; Bedingungen und Nachweise vorab auf Websites von Anbietern/Kommunen prüfen, da freiwillige Leistungen sich ändern können.

Bahnreisen: Begleitperson fährt kostenfrei – auch im Fernverkehr

Ist im Ausweis das Merkzeichen „B“ („Begleitperson erforderlich“) eingetragen, reist die Begleitperson innerhalb Deutschlands in der Regel kostenlos mit – und zwar sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr der Bahn.

Einige Städte erläutern diese Praxis ausdrücklich in ihren Serviceinformationen; bei grenzüberschreitenden Fahrten innerhalb der EU kann die Mitnahme der Begleitperson ebenfalls möglich sein, wenn die Fahrkarte in Deutschland gekauft wurde und die ausländische Bahn die Einstufung anerkennt.

Für reine Inlandsfahrten in anderen EU-Ländern gilt die deutsche Regel allerdings normalerweise nicht.

Kultur, Freizeit, Sport: Ermäßigter oder freier Eintritt – oft inklusive Begleitperson

Viele Kultureinrichtungen und Freizeitangebote reduzieren Eintrittspreise für Menschen mit Behinderung oder gewähren die kostenfreie Mitnahme einer Begleitperson bei Merkzeichen B. Staatliche Museen, große Häuser wie die Bundeskunsthalle oder das Deutsche Technikmuseum benennen diese Regel offen.

Auch große Kinoketten wie CinemaxX stellen Begleitpersonen bei entsprechendem Merkzeichen eine Freikarte aus. In Zoos, Freizeitparks und saisonalen Formaten (wie dem Christmas Garden) reicht die Spanne von ermäßigten bis hin zu freien Tickets; Details variieren nach Anbieter und Saison.

Da es sich rechtlich um freiwillige Leistungen handelt, empfiehlt sich stets der Blick in die aktuellen Besucherinformationen der Einrichtung.

Kurtaxe am Urlaubsort: Lokale Satzungen regeln die Ermäßigung

Die Erhebung der Kurabgabe (Kurtaxe) richtet sich nach kommunalen Satzungen – entsprechend unterschiedlich sind die Nachlässe. Auf Sylt etwa erhalten Schwerbehinderte ab GdB 80 Prozent eine Ermäßigung; die eingetragene Begleitperson ist frei.

Andere Orte erstatten einen Teilbetrag oder halbieren die Abgabe für bestimmte Grade oder Merkzeichen. Wer eine Reise plant, sollte die jeweilige Gemeindeseite konsultieren – dort stehen die konkreten Sätze und Befreiungstatbestände.

Kommunikation und Medien: Rundfunkbeitrag und Telekom-Sozialtarif

Menschen mit dem Merkzeichen RF zahlen keinen vollen Rundfunkbeitrag, sondern einen ermäßigten Drittelbeitrag.

Aktuell liegt dieser bei 6,12 Euro monatlich. Zusätzlich bietet die Deutsche Telekom im Festnetz einen freiwilligen Sozialtarif, der – je nach Nachweis – ein monatliches Gesprächsguthaben gewährt; die Verbraucherzentrale beziffert die Ermäßigung derzeit auf 6,94 Euro netto (Sozialtarif 1) bzw. 8,72 Euro netto (Sozialtarif 2).

Andere große Anbieter gewähren vergleichbare Rabatte in der Regel nicht.

Kfz-Steuer: Befreiung oder Halbierung – je nach Merkzeichen

Bei der Kraftfahrzeugsteuer sind die Nachlässe gesetzlich normiert. Menschen mit den Merkzeichen aG, H oder Bl können ihr auf sie zugelassenes Fahrzeug vollständig von der Kfz-Steuer befreien lassen; Inhaberinnen und Inhaber der Merkzeichen G oder Gl erhalten in der Regel eine Ermäßigung um 50 Prozent.

Wer die Halbierung in Anspruch nimmt, kann die ÖPNV-Freifahrt nicht gleichzeitig nutzen; bei der vollständigen Befreiung (aG, H, Bl) ist die Kombination zulässig. Zuständig ist das Hauptzollamt.

Post und Information: Blindensendungen portofrei

Für blinde Menschen und einschlägige Organisationen transportiert die Deutsche Post sogenannte Blindensendungen im In- und Ausland portofrei. Dazu zählen Sendungen in Brailleschrift sowie bestimmte Datenträger; Zusatzleistungen wie Einschreiben können gesondert berechnet werden.

Steuern: Pauschbeträge und Fahrtkostenpauschale entlasten das Einkommen

Steuerlich werden behinderungsbedingte Mehraufwendungen über Pauschbeträge abgegolten. Der Behinderten-Pauschbetrag steht bereits ab GdB 20 zu und steigt stufenweise; für hilflose Menschen sowie blinde und taubblinde Personen beträgt er 7.400 Euro jährlich.

Zusätzlich gibt es eine behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale: 900 Euro für Menschen mit GdB mindestens 80 oder GdB 70 mit Merkzeichen G; 4.500 Euro für Menschen mit den Merkzeichen aG, Bl, TBl oder H. Diese Beträge gelten unabhängig vom individuellen Kostennachweis und kommen im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung zur Anwendung.

Mitgliedschaften und sonstige Rabatte: Beispiele aus der Praxis

Abseits gesetzlicher Nachteilsausgleiche bieten Verbände und Unternehmen teils eigenständig Ermäßigungen. Der ADAC reduziert den Beitrag für Mitglieder mit einem GdB von mindestens 50; bei der Bahn sind für Schwerbehinderte ermäßigte BahnCards erhältlich (Nachweis, oft ab GdB 70).

Auch beim Autokauf gewähren manche Hersteller Rabatte bei Vorlage des Ausweises, allerdings ohne Rechtsanspruch und mit individuellen Bedingungen wie Mindesthaltedauer.

Solche Angebote sind freiwillig und können sich ändern; maßgeblich sind jeweils die aktuellen Konditionen des Anbieters.

So klappt es im Alltag: Drei Hinweise für die Praxis

Im Alltag bewährt sich, den Ausweis – bei Freifahrt zusätzlich Beiblatt und Wertmarke – stets griffbereit zu haben und beim Ticket- oder Kassenkauf aktiv nach Ermäßigungen zu fragen, denn freiwillige Rabatte werden nicht immer proaktiv angeboten.

Wer mit Begleitung reist, sollte auf das Merkzeichen B verweisen; im Bahnverkehr reicht in der Regel der Eintrag im Ausweis als Nachweis. Für Reisen ins Ausland empfiehlt sich ein Blick in die länderspezifischen Regelungen sowie der Kauf von Tickets in Deutschland, wenn die kostenfreie Mitnahme einer Begleitperson grenzüberschreitend genutzt werden soll.

Hinweis: Viele Vergünstigungen – insbesondere in Kultur, Freizeit und Tourismus – sind freiwillige Angebote. Konditionen, Nachweise und Höhe der Rabatte können sich ändern oder regional differieren. Es lohnt sich, die Website der jeweiligen Einrichtung oder Kommune vorab zu prüfen und die aktuellen Nachweise mitzuführen.