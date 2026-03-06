Witwenrente steigt im Juli 2026 mehr als bislang vermutet – Tabelle

Lesedauer 4 Minuten

Für Bezieherinnen und Bezieher einer Witwenrente zeichnet sich zum 1. Juli 2026 ein spürbares Plus ab. Nach den nun vorliegenden Angaben soll die gesetzliche Rentenanpassung in Deutschland zum 1. Juli 2026 bei 4,24 Prozent liegen. Davon wären auch Hinterbliebenenrenten betroffen, denn die Witwenrente ist Teil der gesetzlichen Rentenversicherung und wird grundsätzlich nach demselben Anpassungsmechanismus erhöht wie andere gesetzliche Rentenarten.

Das bedeutet in der Praxis: Wer bislang 1.000 Euro Witwenrente erhält, würde ab Juli 2026 auf 1.042,40 Euro kommen. Bei 800 Euro wären es 833,92 Euro, bei 1.200 Euro läge der neue Zahlbetrag rechnerisch bei 1.250,88 Euro. Damit fällt die vorgesehene Erhöhung stärker aus, als es viele frühere Prognosen für 2026 erwarten ließen.

Noch Ende 2025 war häufig von einem geringeren Plus die Rede. Inzwischen sprechen die aktuellen Berechnungen jedoch für eine Anhebung um 4,24 Prozent.

Tabelle zeigt wie die Witwenrente ab 1.Juli 2026 steigt

Bisherige Witwenrente (monatlich) Neue Witwenrente ab 1. Juli 2026 (monatlich) 600 Euro 625,44 Euro 700 Euro 729,68 Euro 800 Euro 833,92 Euro 900 Euro 938,16 Euro 1.000 Euro 1.042,40 Euro 1.100 Euro 1.146,64 Euro 1.200 Euro 1.250,88 Euro 1.300 Euro 1.355,12 Euro 1.400 Euro 1.459,36 Euro 1.500 Euro 1.563,60 Euro

Was das konkret für die Höhe der Witwenrente bedeutet

Entscheidend ist immer der bisherige Rentenbetrag. Die Erhöhung erfolgt prozentual. Dadurch steigt eine höhere Witwenrente in Euro naturgemäß stärker als eine niedrigere. Bei einer monatlichen Witwenrente von 900 Euro ergibt sich ein Plus von 38,16 Euro. Bei 1.100 Euro sind es 46,64 Euro. Bei 1.300 Euro beläuft sich der Zuwachs auf 55,12 Euro im Monat.

Für viele Betroffene ist allerdings wichtig, zwischen Brutto und tatsächlichem Auszahlungsbetrag zu unterscheiden. Die offizielle Rentenanpassung bezieht sich auf den Rentenanspruch.

Was am Ende tatsächlich auf dem Konto landet, kann davon abweichen. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge spielen dabei ebenso eine Rolle wie mögliche steuerliche Folgen. Wer also nur auf den prozentualen Anstieg blickt, sieht noch nicht automatisch den späteren Nettoeffekt.

Gilt die Erhöhung für jede Form der Witwenrente?

Grundsätzlich ja. Die Anpassung erfasst die gesetzlichen Hinterbliebenenrenten. Dazu gehören sowohl die große als auch die kleine Witwenrente. Auch die Witwerrente wird entsprechend angehoben. Maßgeblich ist, dass überhaupt ein Anspruch auf eine gesetzliche Hinterbliebenenrente besteht.

Die große Witwenrente beträgt im Regelfall 55 Prozent der Rente, die der verstorbene Ehepartner oder die verstorbene Ehepartnerin bezogen hat oder hätte beziehen können. In bestimmten Altfällen gilt noch das ältere Recht mit 60 Prozent.

Die kleine Witwenrente liegt grundsätzlich bei 25 Prozent und ist nach neuerem Recht zeitlich begrenzt. Steigt die gesetzliche Rente zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent, wirkt sich das auch auf diese Hinterbliebenenrenten aus.

📚 Lesen Sie auch: Mütterrente III: Ab diesem Jahr können Millionen Rentner rückwirkend mehr Rente bekommen

Damit wird allerdings nicht das System selbst verändert. Es geht nicht um neue Prozentsätze bei der großen oder kleinen Witwenrente, sondern um die jährliche Anpassung des bereits bestehenden Rentenbetrags.

Warum die tatsächliche Erhöhung im Einzelfall kleiner ausfallen kann

Bei der Witwenrente spielt die Einkommensanrechnung eine besonders große Rolle. Wer eigenes Einkommen erzielt, muss damit rechnen, dass ein Teil der Hinterbliebenenrente gekürzt wird. Diese Anrechnung greift nach dem sogenannten Sterbevierteljahr. Übersteigt das anrechenbare Einkommen den geltenden Freibetrag, werden 40 Prozent des übersteigenden Betrags auf die Witwenrente angerechnet.

Auch dieser Freibetrag steigt mit der Rentenanpassung. Weil der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2026 von 40,79 Euro auf 42,52 Euro steigen soll, erhöht sich der allgemeine Freibetrag für die Einkommensanrechnung rechnerisch ebenfalls. Für Witwen- und Witwerrenten ergibt sich daraus ab Juli 2026 ein monatlicher Freibetrag von rund 1.122,53 Euro.

Für jedes waisenrentenberechtigte Kind kommt ein weiterer Erhöhungsbetrag hinzu.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das ist für Betroffene deshalb wichtig, weil die Rentenerhöhung nicht automatisch vollständig im Portemonnaie ankommt. Wer mit dem eigenen Einkommen bislang knapp oberhalb des Freibetrags lag, kann durch den höheren Freibetrag entlastet werden. Wer deutlich darüber liegt, sieht womöglich nur einen Teil des nominellen Rentenanstiegs.

Ein Rechenbeispiel zeigt die Wirkung

Nimmt man eine Witwenrente von 1.000 Euro monatlich an, steigt sie zum 1. Juli 2026 rechnerisch auf 1.042,40 Euro. Hat die betroffene Person kein anrechenbares Einkommen oberhalb des Freibetrags, kommt diese Erhöhung grundsätzlich vollständig zum Tragen, abgesehen von Sozialabgaben und möglichen steuerlichen Auswirkungen.

Anders sieht es aus, wenn eigenes Einkommen vorhanden ist. Liegt das anrechenbare Nettoeinkommen oberhalb des neuen Freibetrags, wird der übersteigende Teil weiterhin zu 40 Prozent angerechnet. In solchen Fällen kann die nominelle Rentenerhöhung von 42,40 Euro teilweise wieder abgeschmolzen werden.

Gerade bei Hinterbliebenen, die neben der Witwenrente noch Erwerbseinkommen oder andere anrechenbare Einkünfte haben, lohnt deshalb ein genauer Blick auf den individuellen Bescheid.

Die Erhöhung ist wichtig, aber sie löst nicht jedes Problem

So erfreulich die vorgesehene Anhebung um 4,24 Prozent aus Sicht vieler Hinterbliebener ist, sie verändert nichts an den strukturellen Grenzen der Witwenrente. Schon heute reicht sie in vielen Fällen allein nicht aus, um den bisherigen Lebensstandard zu sichern. Das gilt insbesondere für Haushalte, in denen der verstorbene Partner der Hauptverdiener war oder in denen die eigene Alterssicherung der Hinterbliebenen gering ausfällt.

Hinzu kommt, dass die große Witwenrente nur unter bestimmten Voraussetzungen gezahlt wird, etwa bei Kindererziehung, Erwerbsminderung oder Erreichen der maßgeblichen Altersgrenze. Für Todesfälle im Jahr 2026 liegt diese Altersgrenze bei 46 Jahren und 6 Monaten. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, erhält im Regelfall nur die kleine Witwenrente. Deren geringerer Satz und die zeitliche Begrenzung können die finanzielle Situation deutlich belasten.

Die Rentenanpassung verbessert also die Lage vieler Betroffener, sie ersetzt aber keine langfristige finanzielle Absicherung. Besonders dort, wo Miete, Energie, Pflegekosten oder gesundheitlich bedingte Mehrbelastungen das Budget stark beanspruchen, bleibt die wirtschaftliche Lage trotz Rentenplus angespannt.

Was Hinterbliebene jetzt beachten sollten

Für Empfängerinnen und Empfänger einer Witwenrente ist es ratsam, die Anpassungsmitteilung im Sommer 2026 genau zu prüfen. Daraus geht hervor, wie hoch der neue Betrag ist und welche Abzüge vorgenommen werden. Wer eigenes Einkommen hat, sollte außerdem im Blick behalten, ob sich durch den gestiegenen Freibetrag Änderungen bei der Einkommensanrechnung ergeben.

Ebenso wichtig ist der Unterschied zwischen angekündigter Anpassung und formaler Rechtskraft. Die Rentenanpassung 2026 soll zwar nach den jetzt veröffentlichten Daten 4,24 Prozent betragen. Sie steht jedoch noch unter dem Vorbehalt des üblichen Verfahrens mit Verordnung, Kabinettsbeschluss, Zustimmung des Bundesrates und Verkündung.

Erfahrungsgemäß gilt die Anhebung erst dann endgültig als rechtlich umgesetzt, wenn dieser Weg abgeschlossen ist. An der Richtung ändert das derzeit wenig, für eine saubere juristische Einordnung gehört dieser Hinweis aber dazu.

Was unter dem Strich von der Witwenrente ab Juli 2026 zu erwarten ist

Stand Anfang März 2026 spricht alles dafür, dass die Witwenrente zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen soll. Für viele Hinterbliebene bedeutet das eine erkennbare Verbesserung. Wer bislang 1.000 Euro erhält, kann mit 42,40 Euro mehr pro Monat rechnen. Gleichzeitig steigt der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung, was für manche Betroffene zusätzlich entlastend wirkt.

Ob dieses Plus vollständig auf dem Konto ankommt, hängt jedoch vom Einzelfall ab. Eigenes Einkommen, Sozialabgaben und steuerliche Fragen können den Auszahlungsbetrag verändern. Trotzdem bleibt die Richtung eindeutig: Die gesetzliche Hinterbliebenenrente dürfte im Sommer 2026 merklich steigen und damit stärker, als frühere Vorhersagen noch erwarten ließen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund, Meldung vom 5. März 2026 zur Rentenanpassung 2026 mit Anhebung um 4,24 Prozent, neuem aktuellem Rentenwert von 42,52 Euro und Hinweis auf das weitere Verordnungsverfahren, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Pressemitteilung „Renten steigen erneut um über 4 Prozent“ mit den amtlich mitgeteilten Berechnungsgrundlagen für die Anpassung zum 1. Juli 2026.