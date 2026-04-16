Wie hoch ist die Mindestrente bei der Erwerbsminderung?

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Wer nach einer schweren Erkrankung oder wegen einer Behinderung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, stellt oft eine sehr konkrete Frage: Wie hoch ist die Mindestrente bei Erwerbsminderung? Die kurze und zugleich entscheidende Antwort lautet: Eine gesetzlich festgelegte Mindestrente für die Erwerbsminderungsrente gibt es in Deutschland nicht.

Die Höhe der Erwerbsminderungsrente richtet sich vielmehr nach der individuellen Versicherungsbiografie. Maßgeblich sind vor allem die bisher erworbenen Entgeltpunkte, die rentenrechtlichen Zeiten, mögliche Abschläge sowie die sogenannte Zurechnungszeit. Deshalb können die Zahlbeträge sehr unterschiedlich ausfallen. Wer über viele Jahre mit gutem Einkommen gearbeitet hat, erhält oft deutlich mehr als jemand mit kurzen Versicherungszeiten, langen Unterbrechungen oder überwiegend niedrigem Verdienst.

Tabelle: So hoch ist die Erwerbsminderungsrente

Hier ist zuerst eine einfache Übersichtstabelle. Sie zeigt Beispielbeträge für die volle Erwerbsminderungsrente auf Basis persönlicher Entgeltpunkte. Eine feste einheitliche Höhe gibt es nicht, weil die Rente individuell berechnet wird.

Die Werte sind deshalb als vereinfachte Rechenbeispiele in brutto pro Monat zu verstehen. Grundlage ist der derzeitige aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro; bei voller Erwerbsminderung gilt der Rentenartfaktor 1,0, bei teilweiser Erwerbsminderung 0,5. Abschläge, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge oder ein Zuschlag für ältere Bestandsrenten sind hier nicht eingerechnet.

Persönliche Entgeltpunkte Beispiel: volle Erwerbsminderungsrente brutto pro Monat 5 Entgeltpunkte ca. 203,95 Euro 10 Entgeltpunkte ca. 407,90 Euro 15 Entgeltpunkte ca. 611,85 Euro 20 Entgeltpunkte ca. 815,80 Euro 25 Entgeltpunkte ca. 1.019,75 Euro 30 Entgeltpunkte ca. 1.223,70 Euro 35 Entgeltpunkte ca. 1.427,65 Euro

Warum es keine feste Mindestrente gibt

Die Rentenhöhe folgt der allgemeinen Rentenformel. Dabei zählen die im Versicherungsleben erworbenen Entgeltpunkte, der Rentenartfaktor und der aktuelle Rentenwert. Bei voller Erwerbsminderung beträgt der Rentenartfaktor 1,0, bei teilweiser Erwerbsminderung 0,5. Das bedeutet bereits, dass die teilweise Erwerbsminderungsrente grundsätzlich nur halb so hoch ist wie die volle Erwerbsminderungsrente.

Entscheidend ist aber vor allem, wie viele Entgeltpunkte jemand gesammelt hat.

Wer über lange Zeit wenig verdient oder nur kurze Zeit versichert war, erreicht naturgemäß einen niedrigeren Rentenanspruch. Wer dagegen viele Jahre Beiträge auf Basis eines höheren Einkommens gezahlt hat, kommt auf eine höhere Rente. Ein Mindestwert, der unabhängig von den individuellen Vorleistungen greift, ist in diesem System nicht vorgesehen.

In der öffentlichen Debatte wird manchmal so getan, als müsse jeder Rentenanspruch wenigstens ein bestimmtes Niveau erreichen. Das trifft für die gesetzliche Erwerbsminderungsrente gerade nicht zu. Sie ist keine steuerfinanzierte Pauschalleistung, sondern Teil eines beitragsbezogenen Systems.

Wie die Rente bei Erwerbsminderung berechnet wird

Die Berechnung ist komplizierter, als viele Rentenbescheide auf den ersten Blick vermuten lassen. Wichtig ist zunächst, dass nicht nur die tatsächlichen Beitragsjahre zählen. Seit mehreren Reformen wird Betroffenen über die Zurechnungszeit ein zusätzlicher Schutz eingeräumt. Vereinfacht gesagt wird so getan, als hätte die betroffene Person vom Eintritt der Erwerbsminderung an noch bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weitergearbeitet. Dadurch fällt die Rente höher aus, als sie allein auf Basis der bis dahin gezahlten Beiträge wäre.

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 endet diese Zurechnungszeit bei 66 Jahren und drei Monaten. Das ist ein wichtiger Punkt, denn gerade diese Regelung hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, neu bewilligte Erwerbsminderungsrenten deutlich besser abzusichern als viele ältere Bestandsrenten.

Hinzu kommt der aktuelle Rentenwert. Im ersten Halbjahr 2026 liegt er noch bei 40,79 Euro je Entgeltpunkt. Zum 1. Juli 2026 steigt er auf 42,52 Euro. Dieser Wert ist für die Berechnung der Rentenhöhe bedeutsam, weil jeder persönliche Entgeltpunkt mit diesem Betrag vervielfältigt wird.

Ein vereinfachtes Beispiel verdeutlicht das Prinzip: Wer 25 persönliche Entgeltpunkte erreicht und Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente hat, kommt im ersten Halbjahr 2026 rechnerisch auf rund 1.019,75 Euro brutto monatlich. Ab Juli 2026 wären es bei gleichem Punktestand rund 1.063 Euro brutto. Wer nur 10 Entgeltpunkte erreicht, läge entsprechend deutlich niedriger. Genau darin zeigt sich, warum die Suche nach einer einheitlichen Mindestrente an der Realität des Systems vorbeigeht.

Abschläge können die Rente zusätzlich mindern

Ein weiterer Gesichtspunkt ist der Zugangsfaktor. Erwerbsminderungsrenten können mit Abschlägen verbunden sein. Diese Abschläge sind gesetzlich begrenzt, sie können aber dennoch spürbar sein. Der maximale Abschlag liegt bei 10,8 Prozent. Das wirkt sich dauerhaft auf die Rentenhöhe aus.

Für Betroffene bedeutet das: Selbst wenn die Zurechnungszeit die Rentenhöhe verbessert, kann ein Abschlag dazu führen, dass der Zahlbetrag am Ende niedriger ausfällt, als viele zunächst erwarten. Gerade bei ohnehin geringen Entgeltpunkten kann das finanziell stark ins Gewicht fallen.

Deshalb ist die Vorstellung einer verlässlichen Untergrenze besonders trügerisch. Selbst Menschen mit vergleichbaren Versicherungszeiten können je nach Rentenbeginn, Abschlägen und sonstigen Berechnungsfaktoren auf unterschiedliche Beträge kommen.

Was viele eigentlich meinen, wenn sie nach der Mindestrente fragen

Im Alltag zielt die Frage nach der Mindestrente oft gar nicht auf das Rentenrecht selbst. Gemeint ist meist etwas anderes: Wie viel Geld steht am Ende mindestens zum Leben zur Verfügung, wenn die Erwerbsminderungsrente nicht reicht?

Dann geht es nicht mehr allein um die Rentenversicherung, sondern um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese Leistung springt ein, wenn eine dauerhaft volle Erwerbsminderung vorliegt und das eigene Einkommen sowie vorhandenes Vermögen nicht ausreichen, um den notwendigen Lebensunterhalt zu decken.

Damit verschiebt sich die Fragestellung. Nicht die Rentenversicherung garantiert einen Mindestbetrag, sondern unter bestimmten Voraussetzungen das Sozialhilferecht. Genau hier liegt der Unterschied, den viele übersehen.

Die eigentliche Untergrenze in der Praxis: Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung

Wer eine dauerhaft volle Erwerbsminderung hat und mit der eigenen Rente nicht auskommt, kann Anspruch auf Grundsicherung haben. Für alleinstehende Erwachsene beträgt der Regelbedarf im Jahr 2026 weiterhin 563 Euro pro Monat. Hinzu kommen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Möglich sind außerdem Mehrbedarfe, etwa bei bestimmten gesundheitlichen Situationen oder besonderen Lebenslagen.

Damit wird deutlich: Wer von einer „Mindestrente“ bei Erwerbsminderung spricht, meint häufig in Wahrheit die Absicherung durch Grundsicherung einschließlich Wohnkosten. Diese Leistung ist jedoch keine Erwerbsminderungsrente im eigentlichen Sinn, sondern eine bedürftigkeitsabhängige Sozialleistung.

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Wichtig ist außerdem, dass die Grundsicherung nur unter bestimmten Voraussetzungen greift. Die volle Erwerbsminderung muss auf Dauer vorliegen. Wer lediglich eine befristete Erwerbsminderungsrente erhält oder eine volle Erwerbsminderungsrente nur wegen der Lage am Arbeitsmarkt bezieht, fällt nicht ohne Weiteres unter dieselben Regeln. Dann kommen unter Umständen andere Sozialleistungen in Betracht.

Wie hoch ist die Erwerbsminderungsrente typischerweise?

Eine pauschale Summe lässt sich seriös nicht nennen, weil jeder Fall anders liegt. Allerdings zeigen Rentenstatistiken seit Jahren, dass neue Erwerbsminderungsrenten durch Reformen und die verlängerte Zurechnungszeit spürbar gestiegen sind. Das ändert jedoch nichts daran, dass viele Betroffene trotz Rentenanspruchs finanziell unter Druck stehen.

Der Grund ist einfach: Wer früh aus dem Erwerbsleben ausscheidet, hat oft weniger Beitragsjahre und nicht selten schon vor Eintritt der Erwerbsminderung Phasen mit Krankheit, Teilzeit oder geringeren Einkommen. Selbst verbesserte Berechnungsregeln können das nur teilweise auffangen. Deshalb liegen viele Erwerbsminderungsrenten weiterhin in einem Bereich, in dem ergänzende Leistungen nötig werden können.

Die statistische Durchschnittsrente hilft einzelnen Betroffenen übrigens nur begrenzt.

Für die persönliche Lage ist viel wichtiger, was im individuellen Versicherungsverlauf gespeichert ist. Genau das zeigt später der Rentenbescheid oder schon vorab die Renteninformation.

Teilweise Erwerbsminderung: Noch einmal ein anderer Fall

Besonders missverständlich wird die Debatte um eine angebliche Mindestrente bei Menschen mit teilweiser Erwerbsminderung. Diese Rente ist, wie erwähnt, grundsätzlich nur halb so hoch wie die volle Erwerbsminderungsrente. Sie ist darauf angelegt, ein verbleibendes Arbeitseinkommen zu ergänzen, nicht aber allein den kompletten Lebensunterhalt zu sichern.

Wer teilweise erwerbsgemindert ist, muss deshalb häufig weiterhin in Teilzeit arbeiten oder andere Einkünfte haben. Auch hier gibt es also keine feste Untergrenze. Die wirtschaftliche Situation hängt von der Kombination aus Teilrente, Hinzuverdienst und gegebenenfalls weiteren Leistungen ab.

Hinzuverdienst kann helfen, ersetzt aber keine Mindestgarantie

Viele Rentenbeziehende fragen sich, ob sie neben der Erwerbsminderungsrente hinzuverdienen dürfen. Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen und passend zum verbliebenen Leistungsvermögen. Für Bezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente liegt die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze 2026 bei 20.763,75 Euro. Bei teilweiser Erwerbsminderung wird die Grenze individuell berechnet; der Mindestwert liegt 2026 bei 41.527,50 Euro.

Diese Regelungen können die finanzielle Lage verbessern. Sie ändern aber nichts an der Ausgangsfrage. Auch der erlaubte Hinzuverdienst schafft keine gesetzliche Mindestrente, sondern erweitert nur den Spielraum im Einzelfall. Wer zu viel verdient, muss mit einer Kürzung der Rente rechnen. Wer in einem Umfang arbeitet, der nicht mehr zur attestierten Erwerbsminderung passt, kann sogar den Rentenanspruch gefährden.

Bestandsrentner und Neurentner: Warum Vergleiche oft schwierig sind

In Gesprächen unter Betroffenen fällt oft auf, dass ältere und neuere Erwerbsminderungsrenten deutlich voneinander abweichen können. Das liegt vor allem an den Reformen der vergangenen Jahre. Die Zurechnungszeit wurde mehrfach verlängert, was vor allem neu bewilligte Renten verbessert hat. Für ältere Bestandsrenten wurden später Zuschläge eingeführt, um einen Teil dieser Unterschiede abzumildern.

Seit Juli 2024 gibt es für viele langjährige Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente bereits einen pauschalen Zuschlag. Seit Dezember 2025 erfolgt die Umsetzung stufenweise über einen dauerhaften Zuschlag im Rentenzahlbetrag. Diese Veränderungen sind wichtig, weil sie zeigen, dass der Gesetzgeber die Unterschiede zwischen älteren und neueren Renten anerkannt hat. Dennoch folgt auch dieser Zuschlag keinem Modell einer klassischen Mindestrente.

Was Betroffene jetzt wissen sollten

Wer wissen will, wie hoch die eigene Erwerbsminderungsrente mindestens ausfällt, erhält auf diese Frage also keine einheitliche Zahl. Die rechtlich saubere Antwort lautet: Es gibt keine gesetzliche Mindestrente bei Erwerbsminderung. Die Rente wird individuell berechnet und kann je nach Versicherungsverlauf sehr unterschiedlich ausfallen.

Die praktisch wichtige Gegenfrage lautet deshalb: Reicht die individuell berechnete Rente zum Leben? Wenn nicht, kommt bei dauerhaft voller Erwerbsminderung häufig die Grundsicherung ins Spiel. Dort liegt der Regelbedarf für Alleinstehende 2026 bei 563 Euro monatlich, hinzu kommen in der Regel angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls weitere Bedarfe.

Für viele Betroffene ist das der entscheidende Unterschied. Die Erwerbsminderungsrente selbst kennt keine garantierte Untergrenze. Die gesellschaftliche Absicherung gegen existenzielle Not erfolgt erst durch ergänzende Sozialleistungen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Versicherter hat bis zum Beginn seiner vollen Erwerbsminderung insgesamt 20 persönliche Entgeltpunkte erreicht. In der vereinfachten Rechnung ergibt sich dann eine monatliche Brutto-Erwerbsminderungsrente von rund 815,80 Euro.

Davon gehen später noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab. Liegt der tatsächliche Zahlbetrag nach allen Abzügen so niedrig, dass die Lebenshaltungskosten nicht gedeckt werden können, kann zusätzlich eine Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung in Betracht kommen

Fazit

Die Frage nach der Mindestrente bei Erwerbsminderung ist verständlich, führt aber schnell zu Missverständnissen. Im deutschen Rentenrecht gibt es keine festgeschriebene Mindest-Erwerbsminderungsrente. Die Höhe hängt von Beiträgen, Versicherungszeiten, Zurechnungszeit und möglichen Abschlägen ab. Darum kann die Rente im Einzelfall relativ niedrig oder vergleichsweise ordentlich ausfallen.

Wer nach einer echten finanziellen Untergrenze sucht, muss auf die Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung schauen. Dort ergibt sich in der Praxis das Absicherungsniveau, das den Lebensunterhalt auffangen soll, wenn die eigene Rente nicht genügt. Die oft verwendete Formulierung „Mindestrente“ beschreibt also meist nicht das Rentenrecht, sondern die Kombination aus Rente und sozialer Absicherung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Voraussetzungen und Definitionen der Erwerbsminderungsrente, einschließlich voller und teilweiser Erwerbsminderung sowie Wartezeit und Pflichtbeiträge.

Deutsche Rentenversicherung: Zurechnungszeit bei Rentenbeginn 2026 bis 66 Jahre und 3 Monate.