Wenn die kleine Rente mit Schulden verrechnet werden soll

Eine Rentnerin über 80 Jahre wandte sich in großer Verzweiflung an eine Schuldnerberatungsstelle. Sie hatte von der Deutschen Rentenversicherung ein Schreiben erhalten, in dem stand, dass ihre gesetzliche Krankenversicherung alte Beitragsforderungen geltend gemacht hatte und die Rentenversicherung nun ermächtigt war, die Altersrente mit dieser Forderung zu verrechnen.

Das Schreiben des Rententrägers bot der Rentnerin die Möglichkeit, die Verrechnung abzuwenden, indem sie nachwies, dass sie dadurch hilfebedürftig nach den Vorschriften des Zwölften Buches über die Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung nach dem Zweiten Buch werden würde.

Monatliche Minirente von unter 600 Euro

Bei einer monatlichen Altersrente von unter 600 Euro scheint ein solches Schreiben zunächst unrealistisch. Aber was steckt hinter dieser Möglichkeit der Verrechnung?

Die Ermächtigung zur Verrechnung der Rentenleistungen ergibt sich aus § 52 des Sozialgesetzbuchs I. Demnach kann der Rentenversicherungsträger mit Zustimmung eines anderen Leistungsträgers dessen Ansprüche gegen den Rentenberechtigten mit der Rentenleistung verrechnen, sofern eine Aufrechnung nach § 51 zulässig ist.

Die Aufrechnungsmöglichkeit selbst wird durch § 51 des Sozialgesetzbuchs I geregelt. Danach kann der zuständige Leistungsträger gegen Geldleistungsansprüche des Berechtigten aufrechnen, sofern diese Ansprüche nach § 54 Absatz 2 und 4 pfändbar sind.

Zudem kann der Leistungsträger bis zur Hälfte der laufenden Geldleistungen mit Ansprüchen auf Erstattung zu Unrecht erbrachter Sozialleistungen oder Beitragsansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch I aufrechnen, wenn der Leistungsberechtigte nicht nachweist, dass er dadurch hilfebedürftig im Sinne der Vorschriften des Zwölften Buches über die Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch wird.

Voraussetzungen für eine Verrechnung

Es handelt sich um zwei verschiedene Leistungsträger.

Der eine Leistungsträger ermächtigt den anderen zur Verrechnung.

Die Forderung muss gleichartig sein (Geldforderung).

Die Forderung muss fällig sein.

Im konkreten Fall waren diese Voraussetzungen gegeben. Die Rentnerin erhielt auf ihren Antrag hin vom Träger der Grundsicherung eine Bescheinigung über ihren Sozialhilfebedarf, die sie dem Rententräger vorlegte.

Diese Bescheinigung wies nach, dass sie im Falle einer Verrechnung hilfebedürftig wäre. Dadurch war die Verrechnung, die von der Krankenversicherung beantragt worden war, aufgrund der Erfüllung von § 51 des Sozialgesetzbuchs I Absatz 2 Satz 2 nicht mehr möglich.

Normalerweise werden solche Bescheinigungen je nach Art der Leistung (SGB II oder SGB XII) vom zuständigen Jobcenter oder Sozialamt ausgestellt. Einige Träger lehnen eine solche Bescheinigung ab, die von einer Schuldnerberatungsstelle ausgestellt wurde.

Prof. Dr. Zimmermann stellt beim Infodienst Schuldnerberatung ein aktuelles Formular für diese Bescheinigung zur Verfügung.

Im Gegensatz zur Verrechnung gilt § 51 des Sozialgesetzbuchs I für den Fall der Aufrechnung. Der Unterschied zur Verrechnung besteht darin, dass Forderung und Leistung beim gleichen Leistungsträger vorliegen müssen. Das bedeutet, dass der Gläubiger der Hauptforderung (z. B. Rente) gleichzeitig Schuldner der Gegenforderung (z. B. Schadenersatzforderung) sein muss und umgekehrt.

Aufrechnungen treten in der Praxis häufiger beim Finanzamt auf, wenn Steuerrückerstattungen mit Steuerschulden aus der Vergangenheit verrechnet werden, sowie beim Bürgergeld, wenn laufende Leistungen mit Rückforderungen verrechnet werden.

Die Voraussetzungen für eine Aufrechnung nach § 387 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind:

Die Forderungen müssen gleichartig sein.

Es muss eine Gegenseitigkeit der Forderungen bestehen.

Die Forderungen müssen wirksam sein.

Die Gegenforderung muss fällig sein.

Im Fall der Rentnerin führte ihr Hilferuf an die Schuldnerberatungsstelle und die darauf folgenden Schritte zur Entlastung.

Auf Anraten der Beratungsstelle stellte sie einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII beim örtlichen Sozialamt. Die Gewährung dieser Leistungen sicherte nicht nur ihre Existenz, sondern ermöglichte es ihr auch, wieder eine reguläre Krankenversicherung zu haben.