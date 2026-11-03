Weniger Netto ab 2027? Diese Steueränderung plant die Bundesregierung

Wer nachts im Krankenhaus arbeitet, sonntags am Fließband steht oder an Feiertagen Dienst hat, bekommt häufig Zuschläge. Ein Teil davon bleibt steuerfrei und sorgt dafür, dass vom Bruttolohn mehr Geld auf dem Konto ankommt. Doch ausgerechnet diese Vergünstigung könnte ab 2027 für manche Beschäftigte geringer ausfallen.

Im Finanzausschuss des Bundestages haben Sachverständige am 2. November 2026 vor den Folgen des geplanten Jahressteuergesetzes 2026 gewarnt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und mehrere Wirtschaftsverbände befürchten finanzielle Nachteile für Schichtarbeiter. Entscheidend ist eine Änderung bei der Berechnung des steuerfreien Anteils der Zuschläge.

Gewerkschaften warnen vor weniger Netto für Schichtarbeiter

Bei der öffentlichen Anhörung am Montag kritisierte der Deutsche Gewerkschaftsbund die vorgesehene Änderung von § 3b Einkommensteuergesetz. Nach Auffassung des DGB könnten dadurch ausgerechnet Beschäftigte benachteiligt werden, die nachts, sonntags und an Feiertagen arbeiten.

Auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft äußerten Bedenken. Sie befürchten, dass Unternehmen bestehende Vergütungsvereinbarungen anpassen müssen, um finanzielle Nachteile ihrer Beschäftigten zu vermeiden.

Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine warnte ebenfalls vor einer geringeren Steuerfreiheit. Durch die neue Berechnung könnten die zulässigen Grenzen schneller überschritten werden, sodass ein größerer Teil der Zuschläge versteuert werden müsste.

Betroffen sein können insbesondere Beschäftigte in der Pflege, in Krankenhäusern, der Industrie, der Logistik, im Sicherheitsgewerbe und in der Gastronomie.

Diese Zuschläge bleiben derzeit steuerfrei

Nach dem geltenden § 3b Einkommensteuergesetz können Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit bis zu bestimmten Prozentsätzen steuerfrei gezahlt werden.

Für Nachtarbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr sind Zuschläge bis zu 25 Prozent des maßgeblichen Grundlohns steuerfrei. Beginnt die Nachtarbeit bereits vor Mitternacht, erhöht sich der steuerfreie Satz für die Arbeitsstunden zwischen 0 Uhr und 4 Uhr auf 40 Prozent.

Für Sonntagsarbeit sind bis zu 50 Prozent des Grundlohns begünstigt. An gesetzlichen Feiertagen sowie am 31. Dezember ab 14 Uhr können es bis zu 125 Prozent sein.

Noch höhere Grenzen gelten an bestimmten Feiertagen. Für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Mai sind Zuschläge bis zu 150 Prozent des Grundlohns steuerfrei.

Für die Berechnung darf derzeit ein Grundlohn von höchstens 50 Euro je Stunde angesetzt werden.

Diese Prozentsätze bestimmen allerdings nur, welcher Teil eines tatsächlich gezahlten Zuschlags steuerfrei bleiben kann. Sie verpflichten Arbeitgeber nicht, Zuschläge in dieser Höhe zu zahlen.

Bundesregierung will Berechnung der Zuschläge verändern

Der entscheidende Punkt des Jahressteuergesetzes 2026 betrifft nicht die genannten Prozentsätze, sondern die Berechnungsgrundlage.

Bisher stellt § 3b Einkommensteuergesetz auf den laufenden Arbeitslohn ab, der einem Beschäftigten für seine regelmäßige Arbeitszeit zusteht. Der Bundesfinanzhof hat diese Regelung in einem Urteil vom 10. August 2023 zugunsten der Arbeitnehmer ausgelegt (VI R 11/21).

Nach Auffassung des Gerichts kommt es auf den arbeitsvertraglich geschuldeten Lohn an. Ob das gesamte Entgelt tatsächlich an den Arbeitnehmer ausgezahlt wird, ist für die Berechnung nicht entscheidend.

Die Bundesregierung möchte die Regelung nun enger fassen. Künftig soll der steuerpflichtige und nicht nach § 40 Einkommensteuergesetz pauschal besteuerte laufende Arbeitslohn maßgeblich sein.

Eine ausdrückliche Ausnahme sieht der Entwurf für bestimmte steuerfreie Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersversorgung nach § 3 Nummer 56 oder 63 Einkommensteuergesetz vor. Diese dürfen weiterhin einbezogen werden, sofern sie laufender Arbeitslohn sind.

Andere steuerfreie oder nicht steuerbare Entgeltbestandteile könnten dagegen aus der Berechnungsgrundlage herausfallen.

Urteil des Bundesfinanzhofs könnte teilweise ausgehebelt werden

Hinter der geplanten Änderung steckt auch ein Konflikt zwischen Finanzverwaltung und Rechtsprechung.

Der Bundesfinanzhof hatte 2023 über einen Arbeitgeber entschieden, der Beiträge zu einer Unterstützungskasse für die betriebliche Altersversorgung seiner Beschäftigten zahlte. Die Beiträge stammten aus einer Entgeltumwandlung.

Das Finanzamt wollte diese Beträge bei der Berechnung steuerfreier Nacht- und Feiertagszuschläge nicht berücksichtigen. Der Arbeitgeber wehrte sich dagegen.

Der Bundesfinanzhof gab ihm recht. Entscheidend sei der arbeitsvertragliche Anspruch auf laufendes Arbeitsentgelt und nicht allein dessen steuerliche Behandlung oder tatsächlicher Zufluss.

Mit dem Jahressteuergesetz 2026 soll die bisherige engere Verwaltungspraxis gesetzlich festgeschrieben werden. Der DGB kritisiert, dass damit die für Beschäftigte günstigere höchstrichterliche Rechtsprechung eingeschränkt würde.

Beispielrechnung zeigt mögliche Verluste beim Nettolohn

Welche finanziellen Folgen die Neuregelung haben könnte, zeigt eine vereinfachte, fiktive Beispielrechnung.

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Ein Schichtarbeiter hat einen arbeitsvertraglichen Monatsverdienst von 3.700 Euro bei 160 regelmäßigen Arbeitsstunden. Davon werden monatlich 500 Euro über eine Entgeltumwandlung für eine Unterstützungskasse verwendet, wie sie Gegenstand des BFH-Verfahrens war.

Der verbleibende laufende steuerpflichtige Arbeitslohn beträgt in diesem Beispiel 3.200 Euro. Der Arbeitnehmer leistet zusätzlich 40 begünstigte Nachtarbeitsstunden und erhält dafür einen Zuschlag von 25 Prozent auf den vollen vertraglichen Stundenlohn.

Unter Berücksichtigung der BFH-Rechtsprechung ergibt sich aus 3.700 Euro und 160 Stunden ein maßgeblicher Stundenlohn von 23,125 Euro. Für 40 Nachtstunden können damit 231,25 Euro Zuschlag steuerfrei bleiben.

Wird nach der geplanten Regelung nur noch der steuerpflichtige laufende Arbeitslohn von 3.200 Euro berücksichtigt, beträgt die Berechnungsgrundlage lediglich 20 Euro je Stunde.

Dann wären bei 40 Nachtstunden nur noch 200 Euro steuerfrei. Von den unverändert gezahlten 231,25 Euro müssten 31,25 Euro versteuert werden.

Bei einem beispielhaft angenommenen zusätzlichen Steuerabzug von 30 Prozent würde dies rund 9,38 Euro weniger Netto im Monat bedeuten. Auf zwölf vergleichbare Monate gerechnet wären das etwa 112,50 Euro.

Hinzu können Sozialversicherungsbeiträge kommen, wenn der bisher steuerfreie Betrag nach der Neuregelung beitragspflichtig wird. Der tatsächliche Nettounterschied hängt von den individuellen Verhältnissen ab.

Die Rechnung gilt für die beschriebene Entgeltgestaltung. Sie lässt sich nicht auf jeden Arbeitnehmer mit betrieblicher Altersvorsorge übertragen, weil der Gesetzentwurf bestimmte Arbeitgeberbeiträge ausdrücklich weiterhin berücksichtigt.

Nicht jeder Schichtarbeiter muss mit weniger Geld rechnen

Die geplante Änderung bedeutet nicht, dass sämtliche Beschäftigten im Schichtdienst künftig höhere Steuern zahlen müssen.

Wer seine Zuschläge ausschließlich auf Grundlage eines vollständig steuerpflichtigen laufenden Stundenlohns erhält, ist von der engeren Definition der Berechnungsgrundlage möglicherweise gar nicht betroffen.

Auch Beschäftigte, deren gezahlte Zuschläge deutlich unterhalb der steuerfreien Höchstgrenzen liegen, müssen deshalb nicht mit einer zusätzlichen Steuerbelastung rechnen.

Anders sieht es aus, wenn bei der bisherigen Berechnung weitere laufende Entgeltbestandteile berücksichtigt werden, die nach der geplanten gesetzlichen Definition nicht mehr zum Grundlohn gehören.

Für diese Arbeitnehmer könnte sich der steuerfreie Anteil verringern, obwohl sich weder die geleisteten Arbeitsstunden noch die vertraglich vereinbarte Zuschlagshöhe ändern.

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Auch Sozialversicherungsbeiträge können eine Rolle spielen

Bei Nacht- und Feiertagszuschlägen müssen Beschäftigte zwischen Steuerfreiheit und Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung unterscheiden.

Für die Steuerfreiheit gilt derzeit eine maximale Berechnungsgrundlage von 50 Euro je Stunde. Die Sozialversicherungsentgeltverordnung sieht dagegen eine engere Grenze vor.

Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung bleiben die begünstigten Zuschläge nur insoweit beitragsfrei, wie sie auf einem Grundlohn von höchstens 25 Euro je Stunde beruhen.

Deshalb kann ein Zuschlag zwar steuerfrei sein, aber teilweise der Sozialversicherungspflicht unterliegen.

Wenn durch die geplante Gesetzesänderung ein bisher steuerfreier Zuschlagsanteil steuerpflichtig wird, kann auch die Beitragsfreiheit entfallen. Dadurch könnte der finanzielle Nachteil für einzelne Beschäftigte über die zusätzliche Lohnsteuer hinausgehen.

Gleichzeitig plant die Bundesregierung höhere Steuergrenzen

Die steuerlichen Reformpläne enthalten allerdings auch eine Verbesserung für bestimmte Beschäftigte mit hohen Stundenlöhnen.

Im parallel beratenen Einkommensteuerreformgesetz 2027 ist vorgesehen, den maximal berücksichtigungsfähigen Grundlohn für Sonn- und Feiertagszuschläge von 50 auf 75 Euro je Stunde zu erhöhen.

Dadurch könnten Beschäftigte mit entsprechend hohen Stundenverdiensten künftig einen größeren Teil ihrer Zuschläge steuerfrei erhalten.

Für Nachtarbeitszuschläge soll dagegen weiterhin die Grenze von 50 Euro gelten.

Der Bundesrat hat diese unterschiedliche Behandlung bereits kritisiert. Gerade bei Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen könnte die Abrechnung komplizierter werden.

Die Bundesregierung hält bislang an ihrem Vorschlag fest. Ob beide Gesetzesvorhaben unverändert verabschiedet werden, steht noch nicht fest.

Arbeitnehmer sollten ihre Zuschlagsabrechnung prüfen

Wer regelmäßig Nacht-, Sonn- oder Feiertagszuschläge erhält, sollte schon jetzt einen genaueren Blick auf seine Gehaltsabrechnung werfen.

Wichtig ist zunächst, welcher Stundenlohn für die Berechnung der Zuschläge verwendet wird. Anschließend sollte geprüft werden, welche weiteren Entgeltbestandteile in diese Berechnungsgrundlage einfließen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung und betrieblichen Altersvorsorge. Hier kommt es auf die konkrete Ausgestaltung und die steuerrechtliche Behandlung der Beiträge an.

Auch die Art des Zuschlags spielt eine Rolle. Nachtarbeitszuschläge und Mehrarbeitszuschläge sind rechtlich nicht dasselbe. Welche Ansprüche beim Zusammentreffen verschiedener Zuschläge bestehen, hängt unter anderem vom anwendbaren Tarifvertrag ab.

Wie wichtig dabei die genaue Prüfung tariflicher Regelungen ist, zeigt auch unser Beitrag Mehrarbeit in Teilzeit und die rechtzeitige Geltendmachung von Zuschlägen.

Bei Unklarheiten können Beschäftigte ihren Betriebsrat, Personalrat, ihre Gewerkschaft oder die zuständige Entgeltabrechnung um eine Erläuterung bitten.

Wann die neuen Regeln in Kraft treten sollen

Die Änderung von § 3b Einkommensteuergesetz ist im Jahressteuergesetz 2026 vorgesehen. Nach dem Regierungsentwurf soll sie erstmals für laufenden Arbeitslohn gelten, der für einen nach dem 31. Dezember 2026 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird.

Damit wäre die neue Berechnung ab Januar 2027 relevant.

Noch handelt es sich jedoch um einen Gesetzentwurf. Nach der Anhörung im Finanzausschuss müssen die weiteren parlamentarischen Beratungen stattfinden.

Ob die umstrittene Regelung unverändert übernommen, abgeschwächt oder gestrichen wird, ist zum 3. November 2026 offen.

Für die derzeitige Lohnabrechnung gelten weiterhin die bestehenden gesetzlichen Vorschriften und die dazu ergangene Rechtsprechung.

Fazit

Die Bundesregierung plant keine vollständige Abschaffung steuerfreier Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge. Sie möchte jedoch die Berechnungsgrundlage verändern und damit bestimmte Entgeltbestandteile von der Steuerbegünstigung ausschließen.

Für einen Teil der Schichtarbeiter könnte das bedeuten, dass künftig mehr Lohnsteuer und gegebenenfalls zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge auf ihre Zuschläge anfallen.

Wie hoch der finanzielle Nachteil ausfällt, hängt von der persönlichen Vergütungsstruktur ab. Vor allem Beschäftigte mit besonderen Entgeltumwandlungsmodellen sollten die Entwicklung des Jahressteuergesetzes 2026 verfolgen.

Häufige Fragen zu steuerfreien Nacht- und Sonntagszuschlägen

Werden Nachtzuschläge ab 2027 steuerpflichtig?

Nein, die Steuerfreiheit soll nicht vollständig entfallen. Nach den Plänen der Bundesregierung wird jedoch die Berechnungsgrundlage enger definiert. Dadurch könnte bei bestimmten Beschäftigten ein größerer Teil ihrer Nachtzuschläge steuerpflichtig werden.

Wie hoch sind die steuerfreien Zuschläge derzeit?

Nach § 3b Einkommensteuergesetz können für Nachtarbeit bis zu 25 Prozent, für Sonntagsarbeit bis zu 50 Prozent und für Feiertagsarbeit bis zu 125 Prozent des maßgeblichen Grundlohns steuerfrei bleiben. Für bestimmte Zeiten gelten höhere Sätze von 40 beziehungsweise 150 Prozent. Voraussetzung ist, dass die Zuschläge zusätzlich zum Grundlohn für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt werden.

Bekomme ich weniger Netto, wenn das Jahressteuergesetz beschlossen wird?

Nicht in jedem Fall. Entscheidend ist, wie sich Ihr maßgeblicher Grundlohn zusammensetzt und wie hoch die gezahlten Zuschläge sind. Wenn bisher berücksichtigte Entgeltbestandteile künftig aus der Berechnung herausfallen, kann sich der steuerfreie Anteil verringern und der Nettolohn entsprechend sinken.

Quellen

Deutscher Bundestag, Sachverständige warnen vor Einschnitten bei Sonntagsarbeit, 2. November 2026

Deutscher Bundestag, Öffentliche Anhörung zum Jahressteuergesetz 2026

Deutscher Bundestag, Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2026, Drucksache 21/8283

Deutscher Gewerkschaftsbund, Stellungnahme zum Jahressteuergesetz 2026 vom 26. Oktober 2026

Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine, Stellungnahme zum Jahressteuergesetz 2026 vom 29. Oktober 2026

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10. August 2023 (VI R 11/21)

§ 3b Einkommensteuergesetz, Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit

§ 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung, beitragsfreie Zuschläge und Arbeitsentgelt