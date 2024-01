Wann wird die Rente für Februar überwiesen? Unterschiedliche Termine

Lesedauer 2 Minuten

Die Rente wird in Deutschland an zwei unterschiedlichen Tagen überwiesen. Ursache hierfür ist das Rentensystem der vorschüssigen und nachschüssigen Renten. Wann die Rente für Februar 2024 überwiesen wird, erklären wir in diesem Artikel.

Die Fälligkeit der Rentenzahlung wird durch gesetzliche Bestimmungen im Sozialgesetzbuch VI geregelt. Gemäß § 118 SGB VI erfolgt die nachschüssige Zahlung, während § 272a SGB VI die vorschüssige Zahlung der Rente gesetzlich regelt.

Die Information darüber, welche Art der Zahlung für Sie vorliegt, ist im jeweiligen Rentenbescheid des Rentenbeziehers ersichtlich.

Wichtig für die rechtzeitige Rentenzahlung

Der Bezug der gesetzlichen Rente in Deutschland erfordert einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Um eine rechtzeitige Gutschrift zum Renteneintritt zu gewährleisten, ist es ratsam, den Rentenantrag etwa drei Monate vor Beginn des Ruhestands zu stellen.

Tabelle für die Überweisung der Rente ab 2024

Die Rentenversicherung handhabt die Auszahlungstermine wie erwähnt unterschiedlich, abhängig vom Zeitpunkt des Rentenantrags.

Für Anträge nach April 2004 erfolgt die Zahlung am letzten Werktag des Monats rückschüssig für den jeweiligen Kalendermonat. Für Rentenbeginn vor April 2004 erfolgt die Zahlung hingegen vorschüssig am ersten Tag des Monats.

Alle Renten-Auszahlungstermine 2024

Rente im Jahr 2024

für Monat Auszahlungstermin Rente2024

bei nachschlüssigen Renten Auszahlungstermin Rente 2024

bei vorschüssigen Renten Januar 2024 31.01.2024 29.12.2023 Februar 2024 29.02.2024 31.01.2024 März 2024 28.03.2024 29.02.2024 April 2024 30.04.2024 28.03.2024 Mai 2024 31.05.2024 30.04.2024 Juni 2024 28.06.2024 31.05.2024 Juli 2024 – Rentenerhöhung 31.07.2024 28.06.2024 August 2024 30.08.2024 31.07.2024 September 2024 30.09.2024 30.08.2024 Oktober 2024 30.10.2024 30.09.2024 November 2024 29.11.2024 30.10.2024 Dezember 2024 30.12.2024 29.11.2024 Januar 2025 31.01.2025 30.12.2024

Besonderheiten bei Auszahlung außerhalb Deutschlands

Rentenzahlungen ins Ausland erfolgen über den Renten Service der Deutschen Post durch die Deutsche Rentenversicherung.

Dies ermöglicht eine direkte Umrechnung in die Währung des jeweiligen Landes und spart Kosten. Die Überweisung erfolgt jedoch nicht auf Bankkonten im Nicht-EU-Ausland.

Auszahlung der Grundrente

Die Auszahlung der Grundrente erfolgt zusammen mit der Altersrente, ohne dass eine separate Beantragung notwendig ist. Anspruchsberechtigte erhalten die Leistung automatisch.