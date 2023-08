Wann wird das Bürgergeld überwiesen?

Lesedauer 2 Minuten

Das Bürgergeld soll am ersten Tag eines Monats auf dem Konto sein. Wer Bürgergeld bezieht, der oder die hat einen Anspruch darauf, dass das Geld am Monatsanfang zur Verfügung steht. Denn auch Mieten sind laut Gesetz am dritten Werktag eines Monats zu leisten. Eine pünktliche Zahlung des Bürgergeldes ist für davon Abhängige also existentiell, um ihre laufenden Kosten zeitgerecht zu zahlen.

Was tun, wenn das Geld nicht kommt?

Ist das Bürgergeld am ersten Tag eines Monats noch nicht auf dem Konto? Dann sollten Betroffene nicht warten, sondern die Situation klären. Sie sollten unverzüglich das Jobcenter informieren und bei ihrer Bank nachfragen und prüfen, ob es eine Verzögerung bei der Überweisung gibt.

Bürgergeld-Auszahlungstermine

Monat Datum Wochentag der Auszahlung Datum Wochentag der Wertstellung Januar 30.12.2022 Freitag 03.01.2023 Montag Februar 31.01.2023 Dienstag 01.02.2023 Mittwoch März 28.02.2023 Dienstag 01.03.2023 Mittwoch April 31.03.2023 Freitag 03.04.2023 Montag Mai 28.04.2023 Freitag 02.05.2023 Dienstag Juni 31.05.2023 Mittwoch 01.06.2023 Donnerstag Juli 30.06.2023 Freitag 03.07.2023 Montag August 31.07.2023 Montag 01.08.2023 Dienstag September 31.08.2023 Donnerstag 01.09.2023 Freitag Oktober 29.09.2023 Freitag 02.10.2023 Montag November 31.10.2023 Dienstag 01./ 02.11.2023 Mittwoch/ Donnerstag Dezember 30.11.2023 Donnerstag 01.12.2023 Freitag Januar 2024 29.12.2023 Freitag 02.01.2024 Dienstag

Woran kann es liegen, wenn das Geld noch nicht da ist?

Es gibt viele Gründe, warum das Bürgergeld – ebenso wie andere Zahlungen- nicht pünktlich auf dem Konto erscheint. Eine mögliche Ursache ist, dass Zuständige beim Jobcenter vergessen haben, die Zahlung in Auftrag zu geben.

Ein anderer Grund, besonders bei Menschen, die das erstemal Bürgergeld erhalten oder die ihr Konto gewechselt haben, können fehlerhafte Bankdaten sein. Eventuell haben diejenigen, denen das Konto gehört, eine Zahl in der Kontonummer vergessen, oder die Zuständigen beim Jobcenter haben diese Zahlen falsch eingetragen. Gerade solche kleineren Lappalien lassen sich umgehend klären.

Verzögerung durch die Bank

Bisweilen dauert der Transfer von Bank zu Bank auch länger als geplant. Generell geht eine Überweisung am schnellsten, wenn sie innerhalb des gleichen Instututs verläuft und nimmt mehr Zeit in Anspruch, wenn die Summe von einem Institut zum anderen überwiesen wird: Postbank zu Postbank ist schneller als von der Postbank zur Sparkasse.

Sozialrechtliche Gründe

Manchmal handelt es sich auch um inhaltliche Gründe. Hat das Jobcenter vielleicht eine Zahlung gestoppt, weil bestimmte Leistungen nicht geklärt erscheinen? Ist der Anspruch auf Bürgergeld noch nicht anerkannt?

Müssen die Betroffenen Dokumente nachreichen? Gerade solche inhaltlichen Probleme müssen schleunigst geklärt werden, denn hier geht es um Betroffene möglicherweise nicht nur darum, ob sie das ihnen zustehende Geld nicht pünktlich erhalten. Im Ernstfall ist die Frage, ob sie es überhaupt bekommen. Und Vermieter, Stromversorger und andere laufende Kosten warten – und sie warten ungern.

Bürgergeld wird im Vormonat überwiesen

Um Verzögerungen zu verhindern, wird das Bürgergeld laut der Bundesagentur für Arbeit bereits am Ende des Vormonats überwiesen, damit es am ersten Werktag des Monats auf dem jeweiligen Konto angekommen ist.

Das Bürgergeld für September 2023 wird demnach bereits am 31. August 2023 überwiesen. Tatsächlich können sich die Überweisungstage aber bei dem jeweiligen Jobcenter auch einige Tage nach vorne oder hinten verschieben. Betroffene sollten dies dringend bei ihrer zuständigen Behörde klären.

Bürgergeld ohne Konto

Wer Bürgergeld zu Recht beansprucht, aber kein Konto hat oder nicht möchte, dass das Geld auf ein Konto überwiesen wird, der oder die kann sich die Summe auch als Scheck ausstellen lassen. Diesen Scheck können Sie bei jeder Filiale der Deutschen Post (mit Geldservice) oder der Deutschen Postbank auszahlen lassen. Indessen kostet es, Schecks auszustellen, und diese Kosten werden vom Bürgergeld abgezogen.