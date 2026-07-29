Vollzeit statt Teilzeit: Jobcenter darf jetzt zu einer Vollzeitarbeitsstelle zwingen

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, muss grundsätzlich alle zumutbaren Möglichkeiten nutzen, um die eigene Hilfebedürftigkeit zu verringern oder vollständig zu beenden. Dazu kann auch gehören, eine Vollzeitbeschäftigung aufzunehmen oder eine vorhandene Teilzeitstelle auszuweiten.

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Besonders bei alleinstehenden Leistungsberechtigten ohne Kinderbetreuung, Pflegeverpflichtungen oder gesundheitliche Einschränkungen darf das Jobcenter regelmäßig eine Suche nach Vollzeitarbeit erwarten. Eine pauschale Verpflichtung zu einer bestimmten Wochenstundenzahl ist dennoch nicht in jedem Fall zulässig.

Vollzeit kann nach dem SGB II jetzt grundsätzlich verlangt werden

Nach § 2 SGB II sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre Arbeitskraft in dem Umfang einsetzen, der notwendig ist, um den Leistungsbezug zu beenden oder wenigstens zu verringern. Die seit dem 1. Juli 2026 geltenden Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 10 SGB II nennen ausdrücklich die Aufnahme einer Vollzeittätigkeit, wenn diese erforderlich und individuell zumutbar ist.

“Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Leistungsberechtigte automatisch 40 Stunden in der Woche arbeiten muss”, betont Dr. Utz Anhalt, Experte für Sozialrecht bei Gegen-Hartz. “Die Behörden müssen die persönliche Leistungsfähigkeit, familiäre Verpflichtungen, die vorhandenen Betreuungsmöglichkeiten und die Bedingungen des konkreten Arbeitsplatzes beachten”, so Anhalt weiter.

Eine Beschäftigung muss die Hilfebedürftigkeit nicht vollständig beseitigen, damit ihre Aufnahme verlangt werden kann. Es reicht grundsätzlich aus, wenn das erzielbare Einkommen den Anspruch auf Grundsicherungsgeld verringert.

Für Alleinstehende gelten häufig strengere Anforderungen

Bei alleinstehenden Erwachsenen ohne betreuungsbedürftige Kinder oder pflegebedürftige Angehörige sprechen häufig nur wenige persönliche Gründe gegen eine Vollzeittätigkeit. Ist die Person gesundheitlich dazu in der Lage, kann das Jobcenter Bewerbungen auf Vollzeitstellen und die Annahme eines zumutbaren Angebots verlangen.

Ein Berufsschutz wie beim Arbeitslosengeld besteht im SGB II grundsätzlich nicht. Eine Arbeit darf daher nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil sie nicht dem erlernten Beruf entspricht, geringer vergütet wird oder unterhalb der bisherigen Qualifikation liegt.

Auch befristete Beschäftigungen, Leiharbeit, Aushilfstätigkeiten oder ungünstigere Arbeitszeiten können zumutbar sein. Grenzen bestehen unter anderem bei rechtswidrigen Arbeitsbedingungen, Verstößen gegen den gesetzlichen Mindestlohn, gesundheitlichen Gefahren oder einer sittenwidrig niedrigen Vergütung.

Eine vorhandene Teilzeitstelle schützt nicht automatisch

Eine bereits ausgeübte Teilzeitbeschäftigung verhindert nicht, dass das Jobcenter eine Ausweitung der Arbeitszeit fordert. Reicht das Einkommen dauerhaft nicht aus und besteht keine erkennbare Aussicht auf mehr Stunden, dürfen zusätzliche Bewerbungen auf Vollzeitstellen verlangt werden.

Das Jobcenter kann den Arbeitgeber allerdings nicht dazu verpflichten, den bestehenden Arbeitsvertrag zu ändern. Leistungsberechtigte können aber aufgefordert werden, beim Arbeitgeber nach zusätzlichen Stunden zu fragen und sich parallel auf andere Stellen zu bewerben.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann sogar verlangt werden, eine bisherige Teilzeitstelle oder einen Minijob zugunsten einer besser vergüteten Beschäftigung aufzugeben. Zuvor muss geprüft werden, ob die neue Arbeit den Leistungsanspruch voraussichtlich stärker und nicht nur für eine sehr kurze Zeit verringert.

Bei diesem Vergleich sind unter anderem die Sicherheit des bisherigen Arbeitsplatzes, eine mögliche Befristung der neuen Stelle, die Probezeit, Kündigungsfristen, Fahrtkosten und das nach Anrechnung verbleibende Einkommen einzubeziehen. Auch familiäre Auswirkungen und erheblich längere Wege dürfen nicht übergangen werden.

Eine nur geringfügige Verbesserung kann zu wenig sein

Der Wechsel in eine andere Beschäftigung muss in einem angemessenen Verhältnis zu den persönlichen und finanziellen Folgen stehen. Eine unbefristete Teilzeitstelle muss deshalb nicht ohne nähere Prüfung für eine unsichere und nur geringfügig besser bezahlte Vollzeitstelle aufgegeben werden.

Anders kann es aussehen, wenn die neue Beschäftigung den Leistungsbezug voraussichtlich beendet oder deutlich reduziert. Je größer und dauerhafter der finanzielle Vorteil ist, desto eher darf das Jobcenter den Wechsel verlangen.

Die Bundesagentur verlangt hierfür eine nachvollziehbare Prognose. Die Feststellungen sollen mit der betroffenen Person besprochen und gegebenenfalls in den Kooperationsplan aufgenommen werden.

Drei Stunden Erwerbsfähigkeit bedeuten nicht acht Stunden Belastbarkeit

Als erwerbsfähig gilt im SGB II grundsätzlich bereits, wer unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. Daraus folgt nicht automatisch, dass die Person gesundheitlich zu einer achtstündigen Beschäftigung in der Lage ist.

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Bestehen körperliche, geistige oder psychische Einschränkungen, muss der zumutbare zeitliche Umfang gesondert festgestellt werden. Das Jobcenter kann dafür den Ärztlichen Dienst oder einen anderen Fachdienst einschalten.

Auch ärztliche Unterlagen oder vorhandene Gutachten der Deutschen Rentenversicherung können berücksichtigt werden. Betroffene müssen dem Arbeitsvermittler nicht sämtliche Diagnosen offenlegen, sollten ihre funktionellen Einschränkungen aber rechtzeitig mitteilen und belegen.

Wer beispielsweise nur drei bis unter sechs Stunden täglich leistungsfähig ist, darf nicht ohne weitere Prüfung auf eine reguläre Vollzeitstelle verwiesen werden. Zumutbar bleibt jedoch eine Beschäftigung innerhalb des festgestellten Leistungsvermögens.

Kinderbetreuung begrenzt den zeitlichen Umfang

Bei der Betreuung eines Kindes kommt es seit dem 1. Juli 2026 besonders auf dessen Alter und die tatsächlich vorhandene Betreuung an. Bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats kann sich grundsätzlich ein Elternteil auf die persönliche Kindererziehung berufen.

Ab Vollendung des 14. Lebensmonats gilt eine Erwerbstätigkeit in der Regel als zumutbar, wenn die Betreuung in einer Kindertagesstätte, durch Tagespflege oder auf andere Weise gesichert ist. Dass ein Kind dieses Alter erreicht hat, macht eine Vollzeitstelle jedoch nicht automatisch zumutbar.

Öffnungszeiten, Wege zur Kindertagesstätte, Arbeitswege und die Arbeitszeiten des anderen Elternteils müssen zusammenpassen. Gibt es nur einen Betreuungsplatz bis 14 Uhr und keine verlässliche Anschlussbetreuung, kann eine Tätigkeit bis 17 Uhr nicht ohne weitere Prüfung verlangt werden.

Bei Schulkindern können Hort- und Ganztagsangebote berücksichtigt werden. Ein besonderer Betreuungsbedarf wegen einer Behinderung, einer Erkrankung, einer Therapie oder auffälligen Verhaltens kann den möglichen Arbeitsumfang zusätzlich begrenzen.

Fehlende Betreuung sollte nachgewiesen werden

Eltern müssen sich grundsätzlich rechtzeitig um eine geeignete Betreuung bemühen. Ein nur theoretisch verfügbarer Platz genügt für die Forderung nach Vollzeitarbeit jedoch nicht, wenn die Betreuung tatsächlich nicht genutzt werden kann.

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Absagen von Kindertagesstätten, Wartelisten, eingeschränkte Öffnungszeiten und fehlende Ferienbetreuung sollten schriftlich festgehalten und dem Jobcenter vorgelegt werden. Dadurch lässt sich belegen, welche Arbeitszeiten gegenwärtig realistisch sind.

Das Jobcenter muss die gesamte familiäre Situation prüfen und den zumutbaren Stundenumfang dokumentieren. Eine pauschale Aussage, alle Eltern müssten ab dem 15. Lebensmonat ihres Kindes Vollzeit arbeiten, wäre daher zu undifferenziert.

Pflege von Angehörigen kann Vollzeitarbeit ausschließen

Eine Beschäftigung ist nicht zumutbar, wenn sie mit der notwendigen Pflege eines Angehörigen unvereinbar ist und die Versorgung nicht auf andere Weise gesichert werden kann. Dabei kommt es nicht allein auf den festgestellten Pflegegrad an.

Geprüft werden müssen der tatsächliche Zeitaufwand, die Verteilung der Pflege über den Tag und die verfügbaren Hilfen. Auch ein unregelmäßiger oder schubweise auftretender Pflegebedarf kann gegen feste Vollzeitarbeitszeiten sprechen.

Kann ein Pflegedienst oder eine andere Person einen Teil der Versorgung übernehmen, kann zumindest eine zeitlich begrenzte Erwerbstätigkeit zumutbar sein. Das Jobcenter muss dabei auch berücksichtigen, ob eine solche Ersatzversorgung tatsächlich verfügbar und finanziell tragbar ist.

Wann Vollzeit regelmäßig verlangt werden kann

Persönliche Situation Mögliche Forderung des Jobcenters Alleinstehend, gesundheitlich voll belastbar, keine Betreuung oder Pflege Bewerbungen auf Vollzeitstellen und Annahme einer zumutbaren Vollzeitbeschäftigung sind regelmäßig möglich. Vorhandene Teilzeitstelle ohne Aussicht auf mehr Einkommen Mehr Stunden beim Arbeitgeber und zusätzliche Bewerbungen auf andere Stellen können verlangt werden. Kind hat den 14. Lebensmonat noch nicht vollendet Ein betreuender Elternteil kann sich grundsätzlich auf die persönliche Erziehung berufen. Kind ist älter, aber nur für einen Teil des Tages betreut Der Arbeitsumfang muss zu Betreuung, Öffnungszeiten und notwendigen Wegen passen. Pflege eines Angehörigen ohne verlässliche Ersatzversorgung Vollzeitarbeit kann ausgeschlossen oder nur eine geringere Arbeitszeit zumutbar sein. Gesundheitliche Leistungsfähigkeit von weniger als acht Stunden Eine Beschäftigung darf nur innerhalb des ärztlich festgestellten Leistungsvermögens verlangt werden. Konkrete Arbeit verstößt gegen Gesetze oder Arbeitsschutzvorschriften Die Beschäftigung ist nicht zumutbar und darf ohne Leistungsminderung abgelehnt werden.

Auch lange Arbeitswege haben Grenzen

Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden betrachtet die Bundesagentur grundsätzlich eine gesamte Pendelzeit von bis zu zweieinhalb Stunden als zumutbaren Vergleichswert. Bei einer Arbeitszeit von höchstens sechs Stunden werden regelmäßig bis zu zwei Stunden täglich angesetzt.

In Regionen, in denen längere Wege allgemein üblich sind, können auch höhere Pendelzeiten berücksichtigt werden. Betreuungspflichten, gesundheitliche Einschränkungen und die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln müssen trotzdem in die Einzelfallprüfung einfließen.

Das Jobcenter darf zu einem Umzug beraten und mögliche Hilfen anbieten. Es darf Leistungsberechtigte aber nicht durch die Androhung einer Leistungsminderung allgemein dazu zwingen, für eine Arbeitsstelle umzuziehen.

Eine mündliche Forderung reicht für eine Kürzung nicht immer aus

Das Jobcenter kann im Kooperationsplan festhalten, in welchem Umfang Bewerbungen und weitere Schritte erwartet werden. Kommt keine Einigung zustande oder werden vereinbarte Schritte nicht umgesetzt, kann eine konkrete Verpflichtung durch schriftlichen Verwaltungsakt erfolgen.

Die geforderten Eigenbemühungen müssen hinreichend bestimmt sein. Es muss erkennbar sein, welche Bewerbungen in welcher Häufigkeit, in welcher Form und bis zu welchem Termin erwartet werden.

Für eine Leistungsminderung wegen der Ablehnung einer Arbeit muss das Angebot zumutbar sein. Außerdem muss die betroffene Person schriftlich über die möglichen Folgen belehrt worden sein oder diese nachweislich gekannt haben.

Bei einer Ablehnung drohen erhebliche Leistungsminderungen

Wer sich ohne wichtigen Grund weigert, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen oder deren Anbahnung bewusst verhindert, riskiert nach den seit Juli 2026 geltenden Vorschriften grundsätzlich eine Minderung um 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs. Unterkunft und Heizung dürfen durch diese gewöhnliche Minderung rechnerisch nicht gekürzt werden.

Noch strenger sind die Folgen, wenn ein konkreter Arbeitsvertrag tatsächlich und unmittelbar abgeschlossen werden könnte und die leistungsberechtigte Person die Beschäftigung willentlich ablehnt. In diesem engen Fall kann der Anspruch in Höhe des gesamten persönlichen Regelbedarfs vorübergehend entzogen werden.

Ein übersandter Vermittlungsvorschlag, eine unterlassene Bewerbung oder ein versäumtes Vorstellungsgespräch reichen für den vollständigen Entzug allein noch nicht aus. Nach den Weisungen zu §§ 31, 31a und 31b SGB II muss die Arbeitsaufnahme bereits konkret und unmittelbar möglich gewesen sein.

Vor jeder Minderung muss eine Anhörung stattfinden. Wichtige Gründe und eine außergewöhnliche Härte müssen geprüft werden, wobei persönliche Gründe möglichst frühzeitig vorgetragen und durch geeignete Unterlagen belegt werden sollten.

Betroffene sollten nicht einfach schweigen

Wer eine Vollzeitforderung für unzumutbar hält, sollte das Stellenangebot oder Schreiben nicht unbeantwortet lassen. Betreuungspflichten, Pflegeaufwand, Erkrankungen, Fahrtzeiten oder wirtschaftliche Nachteile sollten schriftlich und möglichst konkret dargestellt werden.

Hilfreich sind Betreuungsverträge, Kita-Absagen, Dienstpläne des anderen Elternteils, Pflegenachweise, Fahrplanauskünfte und ärztliche Unterlagen. Sensible medizinische Einzelheiten können für die Begutachtung durch den Ärztlichen Dienst bestimmt werden.

Ergeht trotzdem ein Minderungsbescheid, kann innerhalb der im Bescheid genannten Frist Widerspruch eingelegt werden. Droht eine akute finanzielle Notlage, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Häufige Fragen und Antworten

1. Darf das Jobcenter von einem Alleinstehenden grundsätzlich Vollzeitarbeit verlangen?

Ja, wenn die Person gesundheitlich voll leistungsfähig ist und keine Betreuung, Pflege oder andere wichtigen Gründe entgegenstehen. Eine Vollzeittätigkeit darf insbesondere verlangt werden, wenn sie den Leistungsbezug beendet oder deutlich verringert.

2. Muss eine vorhandene Teilzeitstelle aufgegeben werden?

Das kann verlangt werden, wenn eine andere Beschäftigung voraussichtlich ein deutlich höheres und nachhaltigeres Einkommen bringt. Das Jobcenter muss aber die Sicherheit der bisherigen Stelle, Befristungen, Fahrtkosten und persönliche Auswirkungen vergleichen.

3. Kann das Jobcenter meinen Arbeitgeber zu mehr Stunden verpflichten?

Nein, der Arbeitgeber muss einem Wunsch nach einer Vertragsänderung nicht allein wegen einer Forderung des Jobcenters zustimmen. Das Jobcenter kann jedoch verlangen, dass sich die leistungsberechtigte Person um zusätzliche Stunden bemüht und sich auf andere Stellen bewirbt.

4. Bedeutet ein Kita-Platz automatisch, dass Vollzeit zumutbar ist?

Nein, der Umfang der Betreuung muss zu den Arbeitszeiten und den notwendigen Wegen passen. Auch Ferienzeiten, besondere Bedürfnisse des Kindes und die Arbeitszeiten des anderen Elternteils sind zu berücksichtigen.

5. Droht bei jeder abgelehnten Vollzeitstelle der vollständige Verlust des Regelbedarfs?

Nein, der vollständige Entzug setzt ein konkretes, zumutbares und unmittelbar verfügbares Arbeitsangebot sowie eine willentliche Ablehnung voraus. Bei anderen Pflichtverletzungen kommt grundsätzlich eine Minderung um 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs in Betracht.

6. Was sollte man tun, wenn Vollzeit aus persönlichen Gründen nicht möglich ist?

Die Gründe sollten dem Jobcenter unverzüglich schriftlich mitgeteilt und möglichst belegt werden. Wird trotzdem eine Minderung ausgesprochen, können Widerspruch und bei besonderer Dringlichkeit ein gerichtlicher Eilantrag geprüft werden.