Überstundenzuschläge sollen steuerfrei werden: Viele Arbeitnehmer werden aber leer ausgehen

Mehr arbeiten und mehr vom Lohn behalten. Die Bundesregierung will Überstundenzuschläge steuerfrei stellen, doch Beschäftigte können die Entlastung bislang nicht auf ihrer Gehaltsabrechnung verlangen.

Auch ein verbindlicher Starttermin lässt sich derzeit nicht belegen. Zudem betrifft das Vorhaben nur den Zuschlag auf zusätzliche Arbeitsstunden, nicht deren gesamte Bezahlung.

Der normale Stundenlohn bleibt steuerpflichtig

Die Unterscheidung macht finanziell viel aus. Wer für eine zusätzliche Arbeitsstunde 20 Euro Lohn und fünf Euro Überstundenzuschlag bekommt, erhält insgesamt 25 Euro brutto.

Nach dem angekündigten Modell käme nur der Zuschlag für die Steuerbefreiung infrage. Die 20 Euro Stundenlohn blieben steuerpflichtig.

Eine allgemeine Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen ist nach Auskunft der Bundesregierung im Koalitionsvertrag ebenfalls nicht vorgesehen. Steuerfrei würde deshalb nicht bedeuten, dass der Zuschlag ohne jeden Abzug ausgezahlt wird.

Gegen-Hartz hat die Unterschiede bereits im Beitrag über die geplante Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen erläutert. Eine neue Meldung über mehr Netto bedeutet noch keine beschlossene Änderung.

Zehn Überstunden bringen nicht 250 Euro steuerfrei

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die Größenordnung. Ein Beschäftigter leistet zehn zusätzliche Stunden und erhält neben 20 Euro Stundenlohn einen Zuschlag von 25 Prozent.

📚 Lesen Sie auch: Pflegegeld: Diese Pflicht muss bis Jahresende erledigt sein

Bestandteil der Auszahlung Betrag Lohn für zehn zusätzliche Stunden 200 Euro Überstundenzuschlag von 25 Prozent 50 Euro Gesamte zusätzliche Bruttovergütung 250 Euro

Nur die 50 Euro Zuschlag wären in diesem Beispiel der mögliche steuerlich begünstigte Betrag. Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent ergäbe sich daraus überschlägig eine Einkommensteuerentlastung von 15 Euro.

Diese eigene Modellrechnung ist keine Nettozusage. Sie lässt unter anderem mögliche Auswirkungen auf Sozialabgaben, Sonderausgabenabzug, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag außer Betracht.

Ohne Zuschlag fehlt die Grundlage für die Entlastung

Viele Beschäftigte erhalten für Mehrarbeit lediglich ihren normalen Stundenlohn oder gleichen die Stunden durch Freizeit aus. Eine Steuerbefreiung für Zuschläge würde ihnen daraus noch keinen zusätzlichen Zahlungsanspruch verschaffen.

Ein allgemeiner gesetzlicher Überstundenzuschlag besteht nicht. Ein Anspruch kann sich etwa aus dem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung, dem Arbeitsvertrag oder der betrieblichen Praxis ergeben.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Deshalb lohnt zuerst ein Blick auf die eigene Abrechnung. Entscheidend ist, ob dort neben der Überstundenvergütung überhaupt ein gesonderter Zuschlag ausgewiesen wird.

Teilzeitkräfte müssen besonders genau hinsehen

Der Koalitionsvertrag knüpft die geplante Begünstigung an Mehrarbeit oberhalb der tariflichen beziehungsweise an Tarifverträgen orientierten Vollzeit. Genannt werden mindestens 34 Wochenstunden bei tariflichen Regelungen und 40 Stunden bei nicht tariflich festgelegten oder vereinbarten Arbeitszeiten.

Wer beispielsweise 25 Stunden vereinbart hat und zeitweise 30 Stunden arbeitet, würde diese Schwellen nicht erreichen. Das betrifft die geplante steuerliche Behandlung und beantwortet nicht, ob arbeitsrechtlich bereits ein Zuschlag geschuldet ist.

Beschäftigte sollten beide Fragen getrennt prüfen. Ein vorhandener Anspruch auf Bezahlung hängt nicht davon ab, ob die Politik später eine Steuerbefreiung beschließt.

Für Nachtarbeit gelten schon heute andere Regeln

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit können bereits nach geltendem Recht steuerfrei sein. Dafür gelten die Voraussetzungen und Höchstgrenzen des § 3b Einkommensteuergesetz.

Ein gewöhnlicher Überstundenzuschlag wird dadurch nicht steuerfrei. Auch wer länger arbeitet, muss unterscheiden, ob ein Zuschlag wegen der zusätzlichen Stunden oder wegen der besonderen Arbeitszeit gezahlt wird.

Häufige Fragen zu steuerfreien Überstunden

Kann ich die Steuerbefreiung schon verlangen?

Für gewöhnliche Überstundenzuschläge besteht die angekündigte Befreiung bislang nicht. Ein politisches Vorhaben reicht für eine steuerfreie Abrechnung nicht aus.

Muss mein Arbeitgeber künftig einen Zuschlag zahlen?

Aus einer Steuerbefreiung allein entsteht kein Anspruch auf einen Zuschlag. Dafür ist die arbeitsrechtliche Grundlage entscheidend, etwa eine Regelung im Tarif- oder Arbeitsvertrag.

Bedeutet steuerfrei auch ohne Sozialabgaben?

Nein, Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht sind getrennt zu betrachten. Eine allgemeine Beitragsbefreiung für Überstundenzuschläge ist im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen.

Quellen

Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD

Bundesregierung, Antwort auf Bundestagsdrucksache 21/755

Barmer, Überstundenzuschläge sollen steuerfrei werden

IHK Köln, Mehrarbeit und Überstunden

§ 3b Einkommensteuergesetz

Bundesfinanzministerium, Lohnsteuer-Hinweise 2026 zu § 3b