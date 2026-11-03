Taxi zum Arzt: Wann die Krankenkasse Fahrkosten bei Schwerbehinderung übernehmen muss

Für Menschen mit schweren Einschränkungen kann schon der Weg zur Arztpraxis zur finanziellen Belastung werden. Die gesetzliche Krankenkasse muss medizinisch notwendige Taxifahrten unter bestimmten Voraussetzungen bezahlen – bei einigen Versicherten sogar ohne vorherige Genehmigung.

Ein Arzttermin allein begründet noch keinen Anspruch

Nach § 60 SGB V müssen Fahrten im Zusammenhang mit einer Krankenkassenleistung aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig sein. Bei ambulanten Behandlungen übernimmt die Kasse Fahrkosten grundsätzlich nur in bestimmten Ausnahmefällen.

Auch das Fahrzeug muss zum Gesundheitszustand passen: Ein Taxi kommt infrage, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder die Beförderung in einem privaten Auto aus medizinischen Gründen nicht genutzt werden können. Dass jemand kein eigenes Auto besitzt oder auf dem Land nur selten ein Bus fährt, begründet für sich genommen keinen Anspruch auf ein Taxi.

Bei aG, Bl und H entfällt die vorherige Genehmigung

Mit den Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung, „Bl“ für Blindheit oder „H“ für Hilflosigkeit gilt die Genehmigung einer verordneten Krankenfahrt zur ambulanten Behandlung gesetzlich als erteilt. Versicherte müssen deshalb für eine medizinisch notwendige Taxi- oder Mietwagenfahrt keinen zusätzlichen Genehmigungsbescheid abwarten.

Die ärztliche Verordnung bleibt trotzdem erforderlich. Weder das Alter noch ein hoher Grad der Behinderung oder das Merkzeichen „G“ allein führen zu dieser Genehmigungsfreistellung; die Unterschiede zwischen den Merkzeichen G und aG sind deshalb auch bei Krankenfahrten wichtig.

Welche Pflegegrade die Fahrt erleichtern

Auch bei Pflegegrad 4 oder 5 ist für eine verordnete Taxi- oder Mietwagenfahrt zur ambulanten Behandlung keine vorherige Genehmigung erforderlich. Bei Pflegegrad 3 muss zusätzlich eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung bestehen, die eine Beförderung notwendig macht.

Eine Sonderregel schützt bestimmte Altfälle: Wer bis zum 31. Dezember 2016 Pflegestufe 2 hatte und seit dem 1. Januar 2017 mindestens Pflegegrad 3 besitzt, fällt ebenfalls unter die gesetzliche Genehmigungsfiktion. Diese Regelung erläutert auch der GKV-Spitzenverband zur Fahrkostenübernahme.

Die Krankenfahrt wird von der Krankenkasse getragen und nicht vom Pflegegeld abgezogen. Welche weiteren Ansprüche bestehen können, zeigt unser Überblick zu den Leistungen bei Pflegegrad 3.

Übersicht: Wer braucht für das Taxi eine Genehmigung?

Die Tabelle betrifft Taxi- und gewerbliche Mietwagenfahrten zu ambulanten Behandlungen. In allen Fällen müssen die medizinische Notwendigkeit und eine passende Verordnung vorliegen.

Voraussetzung Was zusätzlich erforderlich ist Vorherige Genehmigung Merkzeichen aG, Bl oder H Medizinisch notwendige Krankenfahrt Nein Pflegegrad 4 oder 5 Medizinisch notwendige Krankenfahrt Nein Pflegegrad 3 Dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung mit Beförderungsbedarf Nein Bis Ende 2016 Pflegestufe 2 und seit Anfang 2017 mindestens Pflegegrad 3 Medizinisch notwendige Krankenfahrt Nein Vergleichbar schwere Mobilitätsbeeinträchtigung ohne entsprechende Nachweise Längerfristiger ambulanter Behandlungsbedarf und Prüfung des Einzelfalls Ja Hochfrequente längerfristige Behandlung, etwa Dialyse oder bestimmte Krebstherapien Krankheits- oder behandlungsbedingte Beeinträchtigung, die die Beförderung unerlässlich macht Grundsätzlich ja; eine zugleich bestehende Genehmigungsfreistellung bleibt möglich

Auch ohne Merkzeichen kann die Kasse zahlen müssen

Wer keine entsprechenden Merkzeichen oder Pflegegrade nachweisen kann, ist nicht automatisch ausgeschlossen. Eine vergleichbar schwere Mobilitätsbeeinträchtigung kann zusammen mit einem längerfristigen ambulanten Behandlungsbedarf ebenfalls eine Kostenübernahme begründen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nennt hierfür einen Behandlungszeitraum von mindestens sechs Monaten. In diesen Fällen muss die Krankenkasse die Fahrten vorab genehmigen; die Verordnung allein genügt nicht.

Für den Antrag sollten ärztliche Unterlagen konkret beschreiben, welche Wege noch möglich sind, welche Hilfe benötigt wird und weshalb andere Verkehrsmittel ausscheiden. Ebenso sollte nachvollziehbar sein, wie lange die ambulante Behandlung erforderlich ist; eine Diagnose ohne Beschreibung ihrer Auswirkungen erklärt den Beförderungsbedarf häufig nicht ausreichend.

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Dialyse und Krebstherapien eröffnen einen weiteren Zugang

Ein Anspruch kann auch bei einer hochfrequenten Behandlung über längere Zeit bestehen, wenn die Erkrankung oder Behandlung die Beförderung zum Schutz von Gesundheit und Leben unerlässlich macht. Als typische Fälle nennt der Gemeinsame Bundesausschuss Dialyse, onkologische Strahlentherapie und bestimmte über Infusionen oder Injektionen verabreichte Krebstherapien.

Für solche Fahrten ist grundsätzlich eine vorherige Genehmigung erforderlich. Besitzt die versicherte Person zugleich beispielsweise das Merkzeichen aG oder Pflegegrad 4, kann die entsprechende Genehmigungsfreistellung für Taxi-Krankenfahrten greifen.

Die Verordnung muss vor der Fahrt geklärt sein

Für das Taxi wird eine „Verordnung einer Krankenbeförderung“ benötigt, üblicherweise auf Muster 4. Sie soll vor Fahrtantritt ausgestellt werden; eine nachträgliche Verordnung ist nur in Ausnahmefällen, insbesondere bei Notfällen, vorgesehen.

Aus der Verordnung müssen unter anderem der Beförderungsgrund, das notwendige Fahrzeug, die Behandlungsstätte und die benötigte Hin- beziehungsweise Rückfahrt hervorgehen. Bei wiederkehrenden Behandlungen ist auch die Behandlungsfrequenz anzugeben, wie die Krankentransport-Richtlinie festlegt.

Ein Taxi ist kein Krankentransportwagen

Bei einer Krankenfahrt mit Taxi oder Mietwagen findet unterwegs keine medizinisch-fachliche Betreuung statt. Mit „Mietwagen“ ist hier ein gewerbliches Beförderungsfahrzeug gemeint, beispielsweise auch ein Fahrzeug für Rollstuhlnutzer.

Wer während der Fahrt medizinische Betreuung oder die besonderen Einrichtungen eines Krankentransportwagens benötigt, braucht eine entsprechende Verordnung. Ein solcher Transport zu einer gewöhnlichen ambulanten Behandlung bleibt grundsätzlich genehmigungspflichtig, auch bei aG, Bl, H oder Pflegegrad 4 beziehungsweise 5.

Welche Wege nicht einfach mitbezahlt werden

Übernommen wird grundsätzlich der direkte Weg zur nächst erreichbaren geeigneten Behandlungsmöglichkeit. Ist eine weiter entfernte Spezialpraxis medizinisch erforderlich, sollte diese Notwendigkeit dokumentiert sein.

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Fahrten, die ausschließlich dem Abholen eines Rezepts, der Terminvereinbarung oder dem Erfragen eines Befunds dienen, sind keine verordnungsfähigen Krankenfahrten. Unter den sonstigen Voraussetzungen können dagegen auch Fahrten zu gesetzlichen Gesundheits- und Krebsfrüherkennungsuntersuchungen erfasst sein.

Wie hoch ist die Zuzahlung?

Die gesetzliche Zuzahlung beträgt grundsätzlich zehn Prozent der Fahrkosten, mindestens fünf und höchstens zehn Euro je Fahrt. Mehr als die tatsächlichen Kosten der Fahrt darf nicht verlangt werden; Grundlage ist § 61 SGB V.

Hin- und Rückfahrt zählen grundsätzlich getrennt, sodass für einen Arzttermin regelmäßig zwei Zuzahlungen anfallen. Anders als bei vielen anderen Kassenleistungen müssen auch Kinder und Jugendliche bei Fahrkosten grundsätzlich zuzahlen, wie gesund.bund.de erläutert.

Eine Zuzahlungsbefreiung kann die Belastung begrenzen

Gesetzliche Zuzahlungen werden nur bis zur persönlichen jährlichen Belastungsgrenze verlangt. Sie liegt grundsätzlich bei zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, für schwerwiegend chronisch Kranke unter den gesetzlichen Voraussetzungen bei einem Prozent.

Bei der Berechnung werden die familiären Verhältnisse und Freibeträge berücksichtigt; für bestimmte Sozialleistungsbezieher gelten besondere Berechnungsregeln. Die Krankenkasse berechnet die Grenze und stellt auf Antrag eine Befreiung aus, wie das Bundesgesundheitsministerium erklärt.

Deshalb sollten auch Quittungen über Zuzahlungen zu Krankenfahrten aufbewahrt werden. Weitere Hinweise bietet unser Beitrag zur Zuzahlungsbefreiung bei Rente und Bürgergeld.

Abrechnung und Ablehnung: Was Versicherte beachten sollten

Vor der Buchung sollte geklärt sein, welcher Fahrdienst mit der eigenen Krankenkasse abrechnen kann. Die AOK weist beispielsweise auf ihre Vertragspartner hin, die bei erfüllten Voraussetzungen direkt mit ihr abrechnen.

Wer Fahrkosten zunächst selbst bezahlt, sollte Verordnung, erforderliche Genehmigung, Fahrbelege und gegebenenfalls Behandlungsbestätigungen aufbewahren. Eine nachträgliche Erstattung ersetzt eine vorher erforderliche Genehmigung nicht.

Lehnt die Kasse ab, sollten Versicherte einen schriftlichen Bescheid verlangen und die Begründung mit der Praxis prüfen. Gegen einen ablehnenden Bescheid ist nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; die Rechtsbehelfsbelehrung nennt Frist und zulässige Form.

Praxisbeispiel: Pflegegrad 3 und zehn Euro Eigenanteil

Helga M., 76 Jahre, hat im folgenden fiktiven Beispiel Pflegegrad 3 und ist nach einem Schlaganfall dauerhaft so stark in ihrer Mobilität eingeschränkt, dass die Ärztin eine Taxifahrt zur notwendigen Facharztbehandlung verordnet. Weil die Voraussetzungen erfüllt sind, muss Helga vor der Fahrt keine zusätzliche Genehmigung der Krankenkasse einholen.

Kosten Hin- und Rückfahrt jeweils 36 Euro, beträgt die Zuzahlung jeweils fünf Euro und damit insgesamt zehn Euro. Von den gesamten 72 Euro trägt die Krankenkasse 62 Euro; mit einer gültigen Zuzahlungsbefreiung entfällt auch Helgas gesetzlicher Eigenanteil.

Sieben Fragen und Antworten zu Taxifahrten zum Arzt

Reicht ein Schwerbehindertenausweis für eine Taxifahrt auf Kassenkosten?

Nein, ein Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht. Bei aG, Bl oder H entfällt zwar die vorherige Genehmigung, die Fahrt muss aber medizinisch notwendig und verordnet sein.

Genügt das Merkzeichen G?

Das Merkzeichen G allein führt nicht zur Genehmigungsfreistellung. Ein Anspruch kann aber über andere Voraussetzungen bestehen, etwa eine vergleichbar schwere Mobilitätsbeeinträchtigung mit längerfristigem Behandlungsbedarf und vorheriger Genehmigung.

Wann übernimmt die Krankenkasse bei Pflegegrad 3 die Taxifahrt?

Zusätzlich zum Pflegegrad 3 muss grundsätzlich eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung mit Beförderungsbedarf vorliegen. Für bestimmte aus Pflegestufe 2 übergeleitete Versicherte gilt die beschriebene Sonderregel.

Kann ich ohne Merkzeichen und Pflegegrad einen Antrag stellen?

Ja, bei vergleichbar schwerer Mobilitätsbeeinträchtigung und längerfristigem ambulantem Behandlungsbedarf kommt eine Kostenübernahme infrage. Die Krankenkasse muss diese Fahrten vorab genehmigen.

Brauche ich trotz Genehmigungsfreistellung eine Verordnung?

Ja, für die Taxi-Krankenfahrt ist weiterhin eine Verordnung erforderlich. Die Genehmigungsfreistellung erspart den zusätzlichen Antrag bei der Kasse, nicht die medizinische Prüfung.

Fällt die Zuzahlung für Hin- und Rückfahrt an?

Grundsätzlich ja, weil beide Strecken als einzelne Fahrten zählen. Ohne Befreiung sind jeweils zehn Prozent, mindestens fünf und höchstens zehn Euro zu zahlen, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen Fahrkosten.

Gilt die Genehmigungsfreistellung auch für den Krankentransportwagen?

Die persönlichen Voraussetzungen aG, Bl, H oder ein entsprechender Pflegegrad befreien einen Krankentransport zu einer gewöhnlichen ambulanten Behandlung nicht von der vorherigen Genehmigung. Die Erleichterung betrifft Krankenfahrten, etwa mit Taxi oder Mietwagen.