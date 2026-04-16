Tabelle zeigt Erhöhung der Schwerbehindertenrente ab Juli 2026

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Wer eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bezieht, kann sich zum 1. Juli 2026 auf ein deutliches Plus einstellen. Nach den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichten Daten sollen die gesetzlichen Renten in Deutschland zu diesem Termin um 4,24 Prozent steigen.

Davon profitieren auch Rentnerinnen und Rentner, die ihre Altersrente wegen einer anerkannten Schwerbehinderung erhalten. Dabei gilt: Es gibt keinen eigenen Erhöhungssatz nur für diese Rentenart. Die Anpassung erfolgt nach denselben Regeln wie bei anderen gesetzlichen Altersrenten.

Für Betroffene ist vor allem wichtig, was das im Alltag bedeutet. Die Rentenerhöhung wirkt sich auf den Bruttobetrag aus, also auf die Rente vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie vor einer möglichen Besteuerung. Netto kann der Zuwachs deshalb etwas anders ausfallen. Dennoch bringt die Anpassung für viele Haushalte spürbar mehr Geld im Monat. Nach Angaben des BMAS steigt der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2026 von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Das ist die Rechengröße, aus der sich die monatliche Rentenhöhe ableitet.

Warum die Renten 2026 steigen

Die gesetzliche Rente wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst. Grundlage ist vor allem die Entwicklung der Löhne. Für 2026 nennt das BMAS eine anpassungsrelevante Lohnentwicklung von 4,25 Prozent. Daraus ergibt sich nach den gesetzlichen Rechenregeln und unter Berücksichtigung der Sozialabgaben eine Rentenanpassung von 4,24 Prozent.

Das Ministerium verweist außerdem darauf, dass mit dem Rentenpaket 2025 das Mindestsicherungsniveau von 48 Prozent bis zum 1. Juli 2031 verlängert wurde. Dadurch bleibt das Rentenniveau in den kommenden Jahren politisch abgesichert.

Für Menschen mit Schwerbehinderung ist diese Entwicklung deshalb interessant, weil ihre Altersrente oft früher beginnt als die Regelaltersrente. Wer bereits eine solche Rente bezieht, nimmt die Erhöhung automatisch mit. Es ist also kein gesonderter Antrag erforderlich. Die Rentenanpassung wird von der Deutschen Rentenversicherung von Amts wegen umgesetzt.

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Tabelle zeigt Anstieg der Schwerbehindertenrente ab 1. Juli 2026

Bisherige Bruttorente Neue Bruttorente ab 1. Juli 2026 500 € 521,20 € (+21,20 €) 600 € 625,44 € (+25,44 €) 700 € 729,68 € (+29,68 €) 800 € 833,92 € (+33,92 €) 900 € 938,16 € (+38,16 €) 1.000 € 1.042,40 € (+42,40 €) 1.100 € 1.146,64 € (+46,64 €) 1.200 € 1.250,88 € (+50,88 €) 1.300 € 1.355,12 € (+55,12 €) 1.400 € 1.459,36 € (+59,36 €) 1.500 € 1.563,60 € (+63,60 €) 1.600 € 1.667,84 € (+67,84 €) 1.700 € 1.772,08 € (+72,08 €) 1.800 € 1.876,32 € (+76,32 €) 1.900 € 1.980,56 € (+80,56 €) 2.000 € 2.084,80 € (+84,80 €) 2.100 € 2.189,04 € (+89,04 €) 2.200 € 2.293,28 € (+93,28 €) 2.300 € 2.397,52 € (+97,52 €) 2.400 € 2.501,76 € (+101,76 €) 2.500 € 2.606,00 € (+106,00 €) 2.600 € 2.710,24 € (+110,24 €) 2.700 € 2.814,48 € (+114,48 €) 2.800 € 2.918,72 € (+118,72 €) 2.900 € 3.022,96 € (+122,96 €) 3.000 € 3.127,20 € (+127,20 €)

Was bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen gilt

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist an klare Voraussetzungen gebunden. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung muss der Grad der Behinderung bei mindestens 50 liegen. Außerdem muss die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sein. Die Schwerbehinderung muss bei Rentenbeginn vorliegen. Wer diese Bedingungen erfüllt, kann früher in den Ruhestand gehen als viele andere Versicherte.

Für Versicherte der Jahrgänge ab 1964 liegt die Altersgrenze für einen abschlagsfreien Bezug bei 65 Jahren. Ein vorgezogener Start ist bereits ab 62 Jahren möglich, dann allerdings mit dauerhaften Abschlägen. Für jeden Monat des vorzeitigen Rentenbeginns werden 0,3 Prozent abgezogen. Der maximale Abschlag beträgt 10,8 Prozent. Dieser Abzug bleibt auch später bestehen und verschwindet nicht mit Erreichen der regulären Altersgrenze.

Genau das ist für die Einordnung der Rentenerhöhung 2026 wichtig: Die 4,24 Prozent werden auf den jeweils aktuellen Zahlbetrag angewendet. Wer also wegen eines vorzeitigen Rentenbeginns bereits eine gekürzte Rente erhält, bekommt die Erhöhung auf diesen gekürzten Betrag.

Wie stark die Rente ab Juli 2026 steigt

In der Praxis lässt sich die Anpassung recht einfach erklären. Eine monatliche Bruttorente von 1.000 Euro steigt bei einem Plus von 4,24 Prozent auf 1.042,40 Euro. Aus 1.200 Euro werden 1.250,88 Euro. Aus 1.500 Euro werden 1.563,60 Euro. Bei 1.800 Euro ergibt sich ein neuer Monatsbetrag von 1.876,32 Euro. Diese Beispiele zeigen, dass der Zuwachs zwar prozentual für alle gleich ist, in Euro aber je nach bisheriger Rentenhöhe unterschiedlich ausfällt.

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Das BMAS beziffert den neuen aktuellen Rentenwert mit 42,52 Euro statt bisher 40,79 Euro. Schon diese Veränderung zeigt, wie die Anpassung technisch wirkt: Jeder persönliche Entgeltpunkt ist ab Juli 2026 mehr wert als zuvor. Für eine Standardrente bei 45 Beitragsjahren nennt das Ministerium ein monatliches Plus von 77,85 Euro. Auch wenn die Altersrente für schwerbehinderte Menschen individuell anders ausfallen kann, macht dieses Beispiel die Größenordnung deutlich.

Tabelle: Beispielhafte Bruttorenten vor und nach der Erhöhung

Bisherige Bruttorente Bruttorente ab 1. Juli 2026 1.000,00 Euro 1.042,40 Euro 1.200,00 Euro 1.250,88 Euro 1.500,00 Euro 1.563,60 Euro 1.800,00 Euro 1.876,32 Euro

Die Tabelle zeigt Beispielwerte für monatliche Bruttorenten. Entscheidend ist immer der individuelle Rentenbescheid. Dort können sich auch Besonderheiten niederschlagen, etwa Abschläge wegen eines früheren Rentenstarts oder Zuschläge aus zusätzlichen rentenrechtlichen Zeiten. Die prozentuale Erhöhung bleibt aber gleich.

Was Betroffene jetzt wissen sollten

Wichtig ist auch der Blick auf den rechtlichen Stand. Die Rentenanpassung 2026 wird laut BMAS mit der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 umgesetzt. Auf der Ministeriumsseite ist derzeit vermerkt, dass der Referentenentwurf veröffentlicht wurde, die Verordnung aber noch nicht abschließend in Kraft getreten ist.

Für Leserinnen und Leser heißt das: Die Richtung und die genannten Werte sind offiziell veröffentlicht, der formale Abschluss des Verfahrens steht im April 2026 jedoch noch aus.

Für die meisten Rentnerinnen und Rentner ändert das im Alltag wenig, denn Anpassungen zum 1. Juli folgen seit Jahren einem festen Verfahren. Trotzdem lohnt sich diese Einordnung, weil viele Überschriften schon so klingen, als sei jeder Schritt bereits abgeschlossen. Seriös betrachtet handelt es sich derzeit um eine offiziell angekündigte Rentenerhöhung auf Basis veröffentlichter Regierungsdaten, deren Umsetzung noch den üblichen Abschluss des Verordnungsverfahrens benötigt.

Abgrenzung zu anderen Leistungen

Immer wieder entsteht Verwirrung zwischen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen und der Erwerbsminderungsrente. Beides ist nicht dasselbe. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist eine vorgezogene Altersrente unter bestimmten Voraussetzungen. Die Erwerbsminderungsrente dagegen knüpft an die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit an. Für den Beitrag hier ist das wichtig, weil sich die Überschrift auf die Rente bei Schwerbehinderung bezieht, in der öffentlichen Debatte aber oft verschiedene Rentenarten durcheinandergeraten.

Beispiel aus der Praxis

Herr M., Jahrgang 1964, hat eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von 50 und erfüllt die Wartezeit von 35 Jahren. Er ist mit 62 Jahren in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gegangen und muss deshalb dauerhafte Abschläge hinnehmen. Seine monatliche Bruttorente beträgt derzeit 1.200 Euro. Wenn die angekündigte Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 wie veröffentlicht umgesetzt wird, steigt seine Bruttorente auf 1.250,88 Euro.

Der Zuschlag beträgt also 50,88 Euro im Monat. An den einmal festgesetzten Abschlägen ändert die Rentenerhöhung nichts. Sie erhöht lediglich den bestehenden Rentenbetrag.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Pressemitteilung „Renten steigen erneut um über 4 Prozent“, veröffentlicht am 5. März 2026.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, „Rentenwertbestimmungsverordnung 2026“, Stand mit veröffentlichtem Referentenentwurf vom 19. März 2026.