So hoch ist jetzt das Wohngeld bei 1300 Euro Rente

Eine monatliche Rente von 1.300 Euro schließt Wohngeld nicht aus. Bei einer alleinlebenden Person kann der Zuschuss im Jahr 2026 je nach Bruttokaltmiete und Wohnort von einem kleinen Betrag bis auf knapp 300 Euro im Monat steigen.

Für die Berechnung werden allerdings zusätzlich die Haushaltsgröße, die Mietenstufe des Wohnorts, die berücksichtigungsfähige Miete und weitere Einkünfte benötigt.

Die folgenden Berechnungen beziehen sich auf eine alleinlebende Person mit 1.300 Euro monatlicher Bruttorente. Unterstellt werden Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, keine weiteren Einnahmen, keine Einkommensteuer und kein Grundrentenfreibetrag.

Die schnelle Antwort: Zwischen 110 und knapp 300 Euro sind möglich

Das Bundesbauministerium hat einen offiziellen Modellfall für eine alleinstehende Rentnerin veröffentlicht. Bei 1.300 Euro Bruttorente, 335 Euro Bruttokaltmiete und einem Wohnort der Mietenstufe I ergibt sich darin ein monatliches Wohngeld von 110 Euro.

Liegt die Bruttokaltmiete höher und lebt die Person in einer Gemeinde mit einer höheren Mietenstufe, kann der Betrag deutlich steigen. Erreicht die Miete den jeweils berücksichtigungsfähigen Höchstbetrag, sind ohne weitere Freibeträge ungefähr 133 Euro in Mietenstufe I und bis zu 294 Euro in Mietenstufe VII möglich.

Die Werte gelten als Orientierung für 2026. Eine verbindliche Berechnung nimmt ausschließlich die örtliche Wohngeldbehörde vor.

Offizielles Beispiel bei 1.300 Euro Bruttorente

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zieht in seinem Rechenbeispiel zunächst den Werbungskosten-Pauschbetrag für Renten ab. Anschließend wird wegen der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ein pauschaler Abzug von zehn Prozent vorgenommen.

Rechenschritt Betrag Monatliche Bruttorente 1.300,00 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag – 8,50 Euro Zwischensumme 1.291,50 Euro Pauschaler Abzug von 10 Prozent – 129,15 Euro Wohngeldrechtliches Monatseinkommen 1.162,35 Euro Bruttokaltmiete 335,00 Euro Berücksichtigte Miete einschließlich Heizkostenkomponente 445,40 Euro Monatliches Wohngeld 110,00 Euro

Der tatsächlich ausgezahlte Rentenbetrag wird somit nicht einfach unverändert in die Wohngeldformel eingesetzt. Im offiziellen Beispiel sinkt das anzurechnende Monatseinkommen von 1.300 Euro auf 1.162,35 Euro.

Höhere nachgewiesene Werbungskosten können das Einkommen zusätzlich verringern. Weitere Einkünfte wie eine Betriebsrente, private Renten, Unterhaltszahlungen oder regelmäßige Kapitalerträge erhöhen dagegen regelmäßig das Haushaltseinkommen.

So viel Wohngeld ist in den einzelnen Mietenstufen möglich

Deutschland ist beim Wohngeld in sieben Mietenstufen eingeteilt. Mietenstufe I steht für ein vergleichsweise niedriges örtliches Mietniveau, während Mietenstufe VII besonders teure Städte und Gemeinden erfasst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Modellrechnung für eine alleinlebende Person mit 1.300 Euro Bruttorente. Angenommen wird, dass die Bruttokaltmiete mindestens den jeweiligen Höchstbetrag einschließlich der Klimakomponente erreicht.

Wohnort und berücksichtigte Bruttokaltmiete Mögliches Wohngeld pro Monat Mietenstufe I, Bruttokaltmiete ab etwa 380,20 Euro ca. 133 Euro Mietenstufe II, Bruttokaltmiete ab etwa 427,20 Euro ca. 157 Euro Mietenstufe III, Bruttokaltmiete ab etwa 475,20 Euro ca. 181 Euro Mietenstufe IV, Bruttokaltmiete ab etwa 530,20 Euro ca. 209 Euro Mietenstufe V, Bruttokaltmiete ab etwa 581,20 Euro ca. 235 Euro Mietenstufe VI, Bruttokaltmiete ab etwa 634,20 Euro ca. 262 Euro Mietenstufe VII, Bruttokaltmiete ab etwa 696,20 Euro ca. 294 Euro

Die Beträge wurden anhand der geltenden Wohngeldformel nach Paragraf 19 Wohngeldgesetz berechnet. Bereits kleine Abweichungen beim Einkommen oder bei der Miete können zu einem anderen Ergebnis führen.

Eine ausführliche Übersicht der Höchstbeträge enthält auch die Wohngeldtabelle für 2026. Dort lässt sich erkennen, bis zu welchem Betrag die Miete bei den verschiedenen Haushaltsgrößen und Mietenstufen berücksichtigt wird.

Eine höhere Miete führt nicht unbegrenzt zu mehr Wohngeld

Bei einer alleinlebenden Person liegt der gesetzliche Grundhöchstbetrag für die Miete je nach Mietenstufe zwischen 361 Euro und 677 Euro. Hinzu kommt eine Klimakomponente von 19,20 Euro, durch die sich die jeweilige Mietobergrenze erhöht.

Für die Wohngeldberechnung wird außerdem eine pauschale Heizkostenkomponente von 110,40 Euro angesetzt. Dieser Betrag wird nicht anhand der persönlichen Heizkostenabrechnung ermittelt, sondern pauschal in die Berechnung einbezogen.

Zahlt eine Person beispielsweise in Mietenstufe I eine Bruttokaltmiete von mehr als 380,20 Euro, erhöht der darüberliegende Teil den Wohngeldbetrag grundsätzlich nicht weiter. Die berücksichtigte Miete ist an der gesetzlichen Obergrenze angekommen.

Die tatsächliche Warmmiete ist daher nicht die richtige Zahl für eine überschlägige Berechnung. Benötigt wird zunächst die Bruttokaltmiete, also die Nettokaltmiete einschließlich der kalten Betriebskosten, aber ohne Heiz- und Warmwasserkosten.

1.300 Euro netto sind etwas anderes als 1.300 Euro brutto

Die Modellrechnung gilt für eine Bruttorente von 1.300 Euro. Werden dagegen bereits 1.300 Euro nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ausgezahlt, liegt die Bruttorente höher.

In einem solchen Fall fällt das wohngeldrechtliche Einkommen ebenfalls höher aus. Der Zuschuss kann deshalb deutlich geringer sein oder vollständig entfallen.

Bei Rentnerinnen und Rentnern sollte daher immer geklärt werden, ob mit der genannten Rentenhöhe der Brutto- oder der Auszahlungsbetrag gemeint ist. Der Rentenbescheid enthält die dafür benötigten Angaben.

Der Grundrentenfreibetrag kann den Zuschuss erhöhen

Rentnerinnen und Rentner mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten können beim Wohngeld einen zusätzlichen Freibetrag erhalten. Dafür ist es nicht erforderlich, dass tatsächlich ein Grundrentenzuschlag gezahlt wird.

Zu den Grundrentenzeiten können unter anderem Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, Kindererziehungszeiten und bestimmte Pflegezeiten gehören. Der Freibetrag senkt das Einkommen, das in die Wohngeldberechnung einfließt.

Dadurch kann bei 1.300 Euro Rente ein deutlich höherer Zuschuss entstehen als in der Tabelle dargestellt. In manchen Fällen wird durch den Freibetrag überhaupt erst ein Wohngeldanspruch eröffnet.

Der Nachweis über die Grundrentenzeiten sollte zusammen mit dem Rentenbescheid eingereicht werden. Fehlt die Bescheinigung noch, kann sie bei der Deutschen Rentenversicherung angefordert werden.

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Weitere Einnahmen können den Anspruch verringern

Die Wohngeldstelle betrachtet nicht nur die gesetzliche Altersrente. Eine Betriebsrente, eine private Rentenversicherung, eine Witwen- oder Witwerrente sowie regelmäßige Einnahmen aus Vermietung oder Kapitalvermögen können ebenfalls berücksichtigt werden.

Bei Ehepaaren und Lebensgemeinschaften wird nicht nur die Rente der antragstellenden Person geprüft. Einkommen weiterer berücksichtigungsfähiger Haushaltsmitglieder fließt in die gemeinsame Berechnung ein.

Deshalb lässt sich die Tabelle nicht ohne Weiteres auf einen Zweipersonenhaushalt übertragen. Für zwei Personen gelten andere Mietobergrenzen, Heizkostenpauschalen und Werte innerhalb der Berechnungsformel.

Wohngeld oder Grundsicherung im Alter?

Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten und keine vollständige Sicherung des Lebensunterhalts. Reicht die Rente trotz Wohngeld nicht für Lebensmittel, Haushaltsstrom, Kleidung, Mobilität und weitere notwendige Ausgaben, kann stattdessen ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter bestehen.

Wer bereits Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt erhält, bekommt normalerweise kein zusätzliches Wohngeld. In diesen Leistungen werden die angemessenen Unterkunftskosten bereits berücksichtigt.

Die Abgrenzung ist besonders bei hohen Mieten wichtig. Der Beitrag Grundsicherung oder Wohngeld bei kleiner Rente erläutert, welche Leistung in unterschiedlichen Lebenslagen infrage kommt.

Auch das erforderliche Mindesteinkommen sollte beachtet werden. Weitere Hinweise enthält der Beitrag Wohngeld und Mindesteinkommen.

Der Antrag sollte nicht unnötig aufgeschoben werden

Wohngeld wird nur auf Antrag gezahlt. Nach Paragraf 25 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum grundsätzlich am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag bei der Behörde eingegangen ist.

Wird der Antrag beispielsweise am 28. Juli eingereicht und erst im Oktober bewilligt, kann die Zahlung bei bestehendem Anspruch ab dem 1. Juli nachgeholt werden. Für Monate vor der Antragstellung gibt es abgesehen von wenigen gesetzlichen Sonderfällen keine Zahlung.

Zum Antrag gehören üblicherweise der aktuelle Rentenbescheid, der Mietvertrag, eine Mietbescheinigung oder aktuelle Nachweise zur Miethöhe sowie Angaben zu sämtlichen weiteren Einnahmen. Die zuständige Stelle kann zusätzliche Unterlagen verlangen.

Für eine erste unverbindliche Prüfung steht der Wohngeldrechner des Bundes zur Verfügung. Das Ergebnis ersetzt jedoch keinen Wohngeldbescheid.

Die Berechnungen gelten für das Jahr 2026

Die derzeitigen Werte beruhen auf den seit Anfang 2025 geltenden und auch 2026 angewandten Wohngeldregeln. Eine weitere reguläre Fortschreibung wäre grundsätzlich für Anfang 2027 vorgesehen gewesen.

Für 2027 befindet sich jedoch eine Reform im Gesetzgebungsverfahren. Geplant sind unter anderem Veränderungen an der Heizkostenkomponente und an der Wohngeldformel, sodass die hier genannten Beträge nicht ohne Weiteres auf spätere Bewilligungszeiträume übertragen werden können.

Solange das parlamentarische Verfahren nicht abgeschlossen ist, bleibt für Anträge im Jahr 2026 die gegenwärtige Rechtslage entscheidend. Bei einer Bewilligung, die in das Jahr 2027 hineinreicht, sind Übergangsvorschriften und der spätere Gesetzesstand zu beachten.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Rentnerin erhält monatlich 1.300 Euro Bruttorente und zahlt Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Sie lebt in einer Stadt der Mietenstufe V und zahlt eine Bruttokaltmiete von 570 Euro.

Nach Abzug der monatlichen Werbungskostenpauschale und des zehnprozentigen Pauschalabzugs beträgt ihr wohngeldrechtliches Einkommen rund 1.162 Euro. Unter den genannten Voraussetzungen ist ein monatlicher Wohngeldbetrag von ungefähr 230 Euro denkbar.

Hat die Rentnerin zusätzlich mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten, kann der Zuschuss wegen des Grundrentenfreibetrags höher ausfallen. Bezieht sie dagegen noch eine Betriebsrente von 250 Euro, würde sich der Wohngeldbetrag verringern und könnte je nach Gesamtberechnung ganz entfallen.

Häufige Fragen zum Wohngeld bei 1.300 Euro Rente

1. Gibt es bei 1.300 Euro Rente überhaupt Wohngeld?

Ja, ein Anspruch ist möglich. Bei einer alleinlebenden Person mit 1.300 Euro Bruttorente kann der Zuschuss je nach Miete und Mietenstufe im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich liegen.

2. Wie hoch ist das Wohngeld bei 1.300 Euro Bruttorente?

Im offiziellen Beispiel des Bundes ergeben 1.300 Euro Bruttorente, 335 Euro Bruttokaltmiete und Mietenstufe I ein Wohngeld von 110 Euro. Bei höheren berücksichtigungsfähigen Wohnkosten sind ohne besondere Freibeträge ungefähr 133 bis 294 Euro möglich.

3. Wird die Brutto- oder Nettorente berücksichtigt?

Ausgangspunkt ist grundsätzlich die Bruttorente. Davon zieht die Behörde unter anderem Werbungskosten und bei Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung einen Pauschalbetrag ab.

4. Wird die vollständige Warmmiete angerechnet?

Nein, Ausgangspunkt ist die Bruttokaltmiete. Für Heizkosten wird ein gesetzlich festgelegter Pauschalbetrag in die Berechnung aufgenommen, während Haushaltsstrom nicht als Bestandteil der Miete berücksichtigt wird.

5. Kann der Grundrentenfreibetrag das Wohngeld erhöhen?

Ja, bei mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten kann ein zusätzlicher Freibetrag gewährt werden. Dadurch sinkt das anrechenbare Einkommen und der Wohngeldbetrag kann steigen.

6. Ab wann wird Wohngeld gezahlt?

Der Bewilligungszeitraum beginnt normalerweise am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag eingegangen ist. Wer den Antrag erst im Folgemonat stellt, verliert daher grundsätzlich den Anspruch für den vorherigen Monat.