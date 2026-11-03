Sind die ersten zwei Jahre in Rente die gefährlichsten?

Endlich keine Schichten mehr, kein Termindruck, kein Wecker: Der Ruhestand verspricht Entlastung. Trotzdem hält sich die Warnung, ausgerechnet die ersten beiden Jahre nach dem letzten Arbeitstag seien besonders gefährlich.

Einzelne Studien haben tatsächlich erhöhte Sterberisiken im Zusammenhang mit einem frühen Berufsausstieg gefunden.

Eine allgemeine Zwei-Jahres-Regel lässt sich daraus jedoch ebenso wenig ableiten wie die Behauptung, ein ungeplanter Ruhestand führe zwangsläufig zu Krankheit oder Tod.

Der Rentenbescheid regelt das Einkommen – den neuen Alltag nicht

Mit dem Abschied vom Arbeitsplatz können vertraute Abläufe, beiläufige Begegnungen und die tägliche Bestätigung durch eine Aufgabe verschwinden. Wer seine sozialen Kontakte überwiegend im Betrieb hatte, muss Begegnungen außerhalb der Arbeit nun bewusster organisieren.

Wie sich dieser Bruch anfühlen kann, beschreibt auch der Gegen-Hartz-Beitrag „Ich habe seit 19 gearbeitet, aber mit der Rente kam die Leere“. Das Gefühl, zunächst keinen Platz im neuen Alltag zu finden, ist allerdings noch keine Erkrankung und kein Beweis für eine verkürzte Lebenserwartung.

Außerdem müssen Rentenzahlung und Berufsausstieg auseinandergehalten werden. Wer neben der Altersrente weiterarbeitet, erlebt möglicherweise einen anderen Übergang als jemand, dessen gesamter Arbeitsalltag von einem Tag auf den anderen endet.

Was die US-Studie mit den zwei Prozent tatsächlich zeigt

Die Wirtschaftswissenschaftler Maria Fitzpatrick und Timothy Moore untersuchten die amerikanische Altersgrenze von 62 Jahren, ab der viele Menschen erstmals ihre Altersrente beziehen können. Ihre 2018 veröffentlichte Studie fand unmittelbar an dieser Grenze einen Anstieg der männlichen Sterblichkeit um ungefähr zwei Prozent.

Gemeint ist ein relativer Anstieg: Vereinfacht würden aus 100 erwarteten Todesfällen etwa 102. Es bedeutet weder, dass zwei von 100 frisch verrenteten Männern zusätzlich sterben, noch, dass die Untersuchung ein persönliches Sterberisiko für deutsche Rentner berechnet hätte.

Die Autoren sehen Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus der Erwerbsarbeit und damit verbundenen Veränderungen der Lebensweise. Untersucht wurde aber keine allgemein gültige Gefahrenphase von genau zwei Jahren; die Ergebnisse für Frauen waren zudem weniger eindeutig.

Österreich: Warum die häufig zitierte Zahl eingeordnet werden muss

Eine österreichische Untersuchung nutzte eine historische Änderung der Arbeitslosenversicherung, die älteren Beschäftigten in bestimmten Regionen einen deutlich früheren dauerhaften Berufsausstieg ermöglichte. Dieser Weg über verlängerte Arbeitslosenleistungen ist mit einem heutigen regulären Rentenbeginn in Deutschland nur eingeschränkt vergleichbar.

📚 Lesen Sie auch: Mütterrente 3: So hoch wird jetzt die Nachzahlung pro Kind sein

Die oft genannten 2,4 Prozentpunkte zusätzliches Sterberisiko pro Jahr früheren Ausscheidens stammen aus einer frühen Auswertung männlicher Arbeiter der Geburtsjahrgänge 1929 bis 1941. Gemeint war damals die Wahrscheinlichkeit, vor dem 67. Geburtstag zu sterben, und kein jährliches Risiko nach Rentenbeginn.

Die spätere, im Journal of Public Economics veröffentlichte Fassung nennt für Männer einen relativen Anstieg des Risikos eines vorzeitigen Todes um 5,5 Prozent je zusätzlichem Jahr früheren Berufsausstiegs. Bei Frauen fand sie keinen statistisch nachweisbaren Effekt; die Zahlen der verschiedenen Auswertungen dürfen nicht gleichgesetzt werden.

In der frühen Untersuchung entfiel ein großer Teil der zusätzlichen Todesfälle auf Herzkrankheiten, alkoholbedingte Erkrankungen und Verkehrsunfälle. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Betroffenen an fehlendem Lebenssinn gestorben wären: Todesursachenstatistiken belegen eine solche persönliche Erklärung nicht.

Andere Studien zeigen keinen Anstieg – oder gesundheitliche Vorteile

Eine norwegische Studie aus dem Jahr 2013 untersuchte ebenfalls eine Reform, durch die bestimmte Beschäftigte früher aus dem Berufsleben ausscheiden konnten. Die Forschenden fanden keinen nachweisbaren Einfluss des Renteneintrittsalters auf die Sterblichkeit.

Auch eine 2020 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit widerspricht einer pauschalen Warnung vor früher Rente. Sie bezog 25 Studien ein und fand in den ausreichend um vorherige Gesundheit und demografische Merkmale bereinigten Auswertungen keinen statistisch gesicherten Zusammenhang zwischen frühem Ruhestand und höherer Sterblichkeit.

Eine Untersuchung mit deutschen Daten von Peter Eibich fand sogar Verbesserungen der selbst eingeschätzten und der psychischen Gesundheit durch den Ruhestand. Weniger berufliche Belastung, längerer Schlaf und häufigere Bewegung erschienen dabei als mögliche Erklärungen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Diese Befunde sind keine Garantie für den einzelnen Menschen. Sie zeigen aber, warum aus ausgewählten Sterblichkeitszahlen weder eine Pflicht zum längeren Arbeiten noch eine allgemeine Warnung vor dem Ruhestand werden darf.

Was die Forschung aussagt – und wo ihre Grenzen liegen

Untersuchung Befund Wichtige Einschränkung USA: Altersgrenze 62 Ungefähr zwei Prozent höhere männliche Sterblichkeit unmittelbar an der Altersgrenze. Kein allgemeiner Nachweis einer zweijährigen Gefahrenphase. Österreich: veröffentlichte Fassung Höheres Risiko eines vorzeitigen Todes bei Männern durch früheren Berufsausstieg. Historische Sonderregelung; begrenzte Übertragbarkeit auf heutige Rentner. Norwegen: Reform des Rentenzugangs Kein nachweisbarer Einfluss auf die Sterblichkeit. Ein durchschnittlicher Befund ersetzt keine persönliche Gesundheitsbeurteilung. Übersichtsarbeit mit 25 Studien Kein gesicherter Zusammenhang zwischen frühem Ruhestand und höherer Sterblichkeit bei ausreichender statistischer Bereinigung. Vorerkrankungen und Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen müssen berücksichtigt werden. Deutschland: Untersuchung von Eibich Verbesserungen der subjektiven und psychischen Gesundheit. Gesundheitliche Verbesserungen sind nicht mit einem Nachweis längeren Lebens gleichzusetzen.

Ein Alterungsschub um 60 beweist keine Gefahr durch die Rente

Auch die viel beachtete Stanford-Studie von 2024 liefert keinen Beleg für eine tödliche Übergangsphase nach dem Berufsende. Die Forschenden untersuchten bei 108 Menschen molekulare Veränderungen und fanden auffällige Muster ungefähr im Alter von 44 und 60 Jahren.

Die Untersuchung prüfte nicht, ob Menschen wegen ihres Rentenbeginns oder wegen eines fehlenden Tagesplans früher sterben. Ihre Ergebnisse lassen sich deshalb nicht als Nachweis verwenden, dass der Körper nach dem Wegfall beruflicher Anspannung plötzlich zusammenbricht.

Was den Übergang tatsächlich erschweren kann

Der Abschied vom Beruf kann trotzdem belasten, etwa wenn zugleich Einkommen, Kontakte und das Gefühl einer sinnvollen Aufgabe verloren gehen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt unter anderem finanzielle Unsicherheit, Einsamkeit, soziale Isolation und einen verminderten Lebenssinn im Ruhestand als mögliche Belastungen der psychischen Gesundheit älterer Menschen.

Dabei geht es keineswegs nur um ehemalige Führungskräfte oder Männer. Auch eine Verkäuferin, ein Handwerker oder eine Pflegekraft können den täglichen Austausch vermissen, während andere Menschen denselben Abschied als erhebliche Erleichterung erleben.

Welche Veränderungen mit dem Berufsende verbunden sein können, erläutert Gegen-Hartz auch im Beitrag „7 Dinge, die mit der Rente verschwinden“. Entscheidend für die persönliche Vorbereitung ist, welche Gewohnheiten guttun und welche Belastungen endlich enden dürfen.

Ein Wochenplan kann helfen – ein neuer Leistungsdruck nicht

Ein Blick auf eine gewöhnliche Woche nach dem letzten Arbeitstag kann die Vorbereitung erleichtern. Wer dabei merkt, dass fast alle Kontakte und Aufgaben an den bisherigen Arbeitsplatz gebunden sind, kann bereits vorher nach passenden Anknüpfungspunkten suchen.

Ein regelmäßiger Spaziergang mit einer Nachbarin, ein fester Termin im Stadtteiltreff oder eine selbst gewählte Aufgabe können den Tagen einen angenehmen Rhythmus geben. Freie Zeit darf trotzdem frei bleiben; niemand muss acht Stunden täglich verplanen, um seinen Ruhestand richtig zu gestalten.

Ein ausgefüllter Kalender ist auch kein medizinischer Selbsttest und keine Lebensversicherung. Aus den genannten Studien lässt sich nicht ableiten, dass Menschen mit einem guten Plan von erhöhten Gesundheitsrisiken ausgenommen wären.

Bewegung und Kontakte brauchen einen Platz im Alltag

Für die Gesundheit ist regelmäßige Bewegung besser belegt als jede starre Zwei-Jahres-Regel. Die WHO empfiehlt Erwachsenen auch im höheren Alter grundsätzlich 150 bis 300 Minuten Bewegung mittlerer Intensität pro Woche und muskelkräftigende Aktivitäten an mindestens zwei Tagen.

Ab 65 Jahren sollen zusätzlich vielseitige Übungen mit Schwerpunkt auf Gleichgewicht und Kraft an mindestens drei Tagen pro Woche hinzukommen. Umfang und Art der Bewegung müssen zu den eigenen Fähigkeiten und gesundheitlichen Einschränkungen passen.

Ebenso verdienen verlässliche soziale Kontakte Aufmerksamkeit: Nach Angaben der WHO können sinnvolle gemeinsame Aktivitäten das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessern. Ein Gespräch, ein gemeinsamer Weg oder ein erreichbarer Treffpunkt können dafür geeigneter sein als ein großes Vorhaben, das im Alltag überfordert.

Wer mit wenig Geld, einer Behinderung oder der Pflege eines Angehörigen lebt, kann seine Möglichkeiten allerdings nicht beliebig erweitern. Bezahlbare, barrierefreie Angebote und Entlastung sind deshalb ebenso wichtig wie persönliche Vorbereitung.

Anhaltende Niedergeschlagenheit sollte abgeklärt werden

Wer nach dem Berufsende dauerhaft niedergeschlagen ist, kaum Freude empfindet oder sich zunehmend zurückzieht, sollte die Beschwerden ernst nehmen. Halten solche Symptome etwa zwei Wochen an, ist eine ärztliche Abklärung sinnvoll; bei starken Beschwerden sollte Unterstützung früher gesucht werden.

Das Gesundheitsportal des Bundes beschreibt Interessenverlust, Antriebslosigkeit und gedrückte Stimmung als typische Anzeichen einer Depression. Eine solche Erkrankung braucht passende Behandlung und lässt sich nicht durch die Aufforderung erledigen, sich endlich ein Hobby zu suchen.