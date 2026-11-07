Selbstständig gearbeitet und trotzdem Grundsicherung – Doppelt so hohes Risiko im Alter

Jahrzehntelang selbstständig gearbeitet und im Ruhestand trotzdem auf das Sozialamt angewiesen? Für ehemalige Selbstständige ist dieses Risiko deutlich höher als für frühere Arbeitnehmer.

Eine Auswertung der Deutschen Rentenversicherung zeigt, dass 4,4 Prozent der ehemals Selbstständigen ab 65 Jahren Grundsicherung beziehen. Bei früheren abhängig Beschäftigten sind es lediglich 2,1 Prozent.

Ein aktueller Bericht aus Mönchengladbach lenkt den Blick auf dieses Problem. Die bundesweiten Zahlen zeigen, dass fehlende Rentenansprüche und Lücken in der Altersvorsorge für einen Teil der Selbstständigen erhebliche finanzielle Folgen haben.

Selbstständige beziehen mehr als doppelt so häufig Grundsicherung

Die Deutsche Rentenversicherung hat die Alterssicherung von Selbstständigen genauer untersucht. Danach gehörten im Jahr 2023 rund 17,5 Prozent der ehemals Selbstständigen über 65 Jahren zu den zehn Prozent der Bevölkerung mit den niedrigsten Haushaltseinkommen.

Bei früheren Arbeitnehmern lag dieser Anteil bei 10,2 Prozent. Noch deutlicher fällt der Unterschied beim Bezug von Grundsicherung im Alter aus. Ehemals Selbstständige benötigten diese Sozialleistung mehr als doppelt so häufig.

Bundesweit bezogen Ende 2025 insgesamt 764.065 Menschen Grundsicherung im Alter. Das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Statistik umfasst allerdings sämtliche Leistungsberechtigten und nicht ausschließlich ehemalige Selbstständige.

Warum viele Selbstständige nur geringe Rentenansprüche haben

Anders als Arbeitnehmer sind nicht sämtliche Selbstständigen verpflichtet, Beiträge in ein Alterssicherungssystem einzuzahlen. Zwar bestehen unter anderem für bestimmte Handwerker, Lehrkräfte und andere Berufsgruppen Versicherungspflichten. Für viele weitere Selbstständige gelten diese jedoch nicht.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung waren 2024 rund 72 Prozent der hauptberuflich Selbstständigen nicht verpflichtend in einem Alterssicherungssystem abgesichert.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sie keinerlei Altersvorsorge besitzen. Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass die große Mehrheit der Selbstständigen Vorsorge betreibt. Problematisch können insbesondere niedrige Einkommen, längere Erwerbsunterbrechungen oder nicht ausreichende private Rücklagen sein.

Grundsicherung gibt es auch ohne gesetzliche Rente

Eine wichtige Nachricht für Betroffene ist, dass Grundsicherung im Alter nicht voraussetzt, dass zuvor Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wurden.

Nach § 41 SGB XII können Menschen ab Erreichen der maßgeblichen Altersgrenze Leistungen erhalten, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend aus Einkommen und verwertbarem Vermögen bestreiten können.

Die Grundsicherung umfasst den persönlichen Regelbedarf sowie insbesondere angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung. Bei alleinstehenden Erwachsenen beträgt der monatliche Regelbedarf 2026 weiterhin 563 Euro.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die Berechnung. Egon, 69, ehemaliger selbstständiger Gartenbauer, hat monatlich 750 Euro anrechenbares Einkommen.

Sein anerkannter Regelbedarf einschließlich Unterkunft und Heizung beträgt 1.213 Euro. Daraus ergibt sich rechnerisch ein ergänzender Anspruch von 463 Euro.

Ob tatsächlich ein Anspruch besteht, hängt zusätzlich von den persönlichen Verhältnissen und weiteren gesetzlichen Vorgaben ab. Auch das Einkommen eines Ehepartners kann berücksichtigt werden.

Selbstständige dürfen bestimmte Rücklagen behalten

Viele Betroffene befürchten, vor einem Antrag sämtliche Ersparnisse aufbrauchen zu müssen. Das ist jedoch nicht richtig. Bei der Grundsicherung im Alter bleiben für Alleinstehende in der Regel 10.000 Euro an entsprechendem Geldvermögen geschützt.

Auch ein angemessenes Auto und selbst genutztes Wohneigentum können unter den gesetzlichen Voraussetzungen geschützt sein. Entscheidend ist die konkrete Vermögensprüfung nach § 90 SGB XII.

Weitere Einzelheiten erklären wir im Beitrag Grundsicherung im Alter – Diese Rücklagen dürfen Rentner jetzt behalten.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Für ehemalige Selbstständige mit gesetzlichen Rentenansprüchen kann außerdem ein besonderer Freibetrag wichtig werden. Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten oder gesetzlich vergleichbaren Zeiten nachweist, kann nach § 82a SGB XII einen Teil seiner Rente behalten, ohne dass dieser auf die Grundsicherung angerechnet wird.

Den Antrag möglichst früh beim Sozialamt stellen

Betroffene sollten ihre Ansprüche frühzeitig prüfen lassen. Zuständig ist für die Grundsicherung im Alter das Sozialamt und nicht das Jobcenter.

Nach § 44 SGB XII werden Leistungen auf Antrag erbracht. Der Antrag wirkt bei erfüllten Voraussetzungen auf den ersten Tag des Monats zurück, in dem er gestellt wurde. Wer zu lange wartet, kann deshalb Geld verlieren.

Für die Prüfung werden Angaben zu Einkommen, Vermögen und Wohnkosten benötigt.

Wichtig ist zu unterschieden zwischen Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII und dem seit Juli 2026 geltenden Grundsicherungsgeld für Arbeitsuchende nach dem SGB II.

Für beide Leistungen gelten unterschiedliche Voraussetzungen und Vermögensregelungen.

Häufige Fragen zur Grundsicherung für Selbstständige

Kann ich Grundsicherung erhalten, obwohl ich nie in die Rentenkasse eingezahlt habe?

Ja. Ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter setzt keine gesetzliche Rente voraus. Entscheidend sind die Altersgrenze, die Bedürftigkeit und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen.

Müssen meine Kinder für meine Grundsicherung bezahlen?

In der Regel nicht, solange ihr jeweiliges jährliches Gesamteinkommen die Grenze von 100.000 Euro nicht überschreitet. Erst bei höheren Einkommen kann eine Unterhaltspflicht relevant werden.

Wie viel Erspartes darf ich behalten?

Bei alleinstehenden Leistungsberechtigten sind in der Regel 10.000 Euro an entsprechendem Geldvermögen geschützt. Bestimmte weitere Vermögenswerte können zusätzlich ausgenommen sein.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Rentenupdate Januar 2026, Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen

Statistisches Bundesamt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Ende 2025, 26. März 2026

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Nur ein Bruchteil der Selbstständigen in Deutschland sorgt nicht für das Alter vor, Wochenbericht 12/2026

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Grundsicherung

§ 41 SGB XII, Leistungsberechtigte

§ 82a SGB XII, Freibetrag für Personen mit Grundrentenzeiten

§ 90 SGB XII, Einzusetzendes Vermögen

§ 44 SGB XII, Antragserfordernis

Stadt Mönchengladbach, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung