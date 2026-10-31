Schwerbehinderung: Trotz zwei Diagnosen kein fester GdB

Autismus und ADHS können den Alltag gemeinsam erheblich erschweren. Wer deshalb einen Schwerbehindertenausweis beantragt, erhält aber keinen festgelegten Grad der Behinderung allein dafür, dass beide Diagnosen vorliegen.

Entscheidend ist, wie stark die Beeinträchtigungen das Leben insgesamt einschränken. Für Betroffene kommt es deshalb darauf an, neben den Diagnosen auch den konkreten Unterstützungsbedarf nachvollziehbar zu machen.

AuDHS beschreibt das gemeinsame Auftreten von Autismus und ADHS

AuDHS ist keine eigenständige medizinische Diagnose. Die Bezeichnung steht dafür, dass bei einem Menschen Autismus und ADHS zusammenkommen.

Dabei können sich Schwierigkeiten überschneiden. Eine fachliche Untersuchung muss klären, ob tatsächlich beide Diagnosen vorliegen und welche Belastungen damit verbunden sind.

Eine verständliche Einordnung bietet der Beitrag AuDHD bei Erwachsenen, wenn Autismus und ADHS zusammenkommen auf Autismus Wissen.

Im Alltag kann sich beispielsweise zeigen, dass jemand feste Abläufe braucht, sie aber nur schwer einhalten kann. Solche Erfahrungen sind jedoch kein Beweis für AuDHS, denn Schwierigkeiten beim Planen und Beginnen von Aufgaben können auch bei Autismus ohne zusätzliche ADHS auftreten.

Für den GdB zählt die Teilhabe am gesamten Leben

Der Grad der Behinderung beschreibt die Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die gesellschaftliche Teilhabe. Dabei geht es nicht allein darum, ob jemand seinen Arbeitsplatz bewältigt.

Auch das häusliche Leben, soziale Kontakte und die Teilnahme am öffentlichen Leben sind von Bedeutung. Liegen mehrere Beeinträchtigungen vor, müssen ihre Auswirkungen gemeinsam und unter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkungen bewertet werden.

Eine Erwerbstätigkeit schließt einen GdB deshalb nicht aus. Umgekehrt lässt sich aus Schwierigkeiten in einem bestimmten Beruf noch kein bestimmter GdB ableiten.

Für einen Antrag ist es hilfreich, genau zu beschreiben, unter welchen Bedingungen der Alltag gelingt. Dazu gehört auch, welche Unterstützung andere Menschen regelmäßig übernehmen.

Welche Bewertungsrahmen für Autismus vorgesehen sind

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze enthalten keinen eigenen Tabellenwert für AuDHS. Für Autismus nennen sie Bewertungsrahmen, die sich am Ausmaß der sogenannten sozialen Anpassungsschwierigkeiten orientieren.

Dieser rechtliche Begriff beschreibt Einschränkungen bei der Teilhabe und den dafür erforderlichen Unterstützungsbedarf. Gemeint ist kein Vorwurf, jemand müsse sich lediglich stärker anpassen.

Einordnung nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen Bewertungsrahmen Ohne soziale Anpassungsschwierigkeiten 10 bis 20 Mit leichten sozialen Anpassungsschwierigkeiten 30 bis 40 Mit mittleren sozialen Anpassungsschwierigkeiten 50 bis 70 Mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten 80 bis 100

Die Vorschrift verwendet hierfür die Bezeichnung GdS. Die Bewertungsmaßstäbe werden auch für die Feststellung des GdB herangezogen.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung ab GdB 50: Die Vergünstigungen muss man selbst beantragen

Mittlere soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen nach der Vorschrift insbesondere vor, wenn die Einbindung in Lebensbereiche nur mit umfassender Unterstützung möglich ist. Bei schweren Schwierigkeiten gelingt sie auch mit umfassender Unterstützung nicht.

Die Tabelle erlaubt deshalb keine Selbsteinstufung anhand einzelner Symptome. Es kommt auf die nachgewiesenen Auswirkungen im jeweiligen Fall an.

ADHS wird berücksichtigt, die Werte werden aber nicht addiert

Für ADHS enthalten die Versorgungsmedizinischen Grundsätze einen eigenen Bewertungsabschnitt. Auch dort sind die Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche und der Unterstützungsbedarf maßgeblich.

Die Vorschrift sieht außerdem vor, dass der Wert für ADHS ab dem Alter von 25 Jahren regelhaft nicht mehr als 50 beträgt. Daraus folgt keine allgemeine Obergrenze von 50 für Menschen, bei denen zusätzlich Autismus oder weitere Beeinträchtigungen vorliegen.

Für die Gesamtbewertung werden einzelne Werte weder zusammengerechnet noch gemittelt. Ein angenommener Wert von 40 für eine Beeinträchtigung und 30 für eine weitere ergibt daher nicht einfach einen Gesamt-GdB von 70.

Stattdessen wird geprüft, ob sich die Auswirkungen überschneiden oder die Gesamtbeeinträchtigung wesentlich verstärken. Mehrere Gesundheitsstörungen innerhalb desselben Funktionssystems sind bereits dort gemeinsam zu bewerten.

Weitere Hintergründe erläutert unser Beitrag darüber, dass auch mit ADHS ein Schwerbehindertenausweis möglich ist.

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Im Antrag sollten die Schwierigkeiten greifbar werden

Eine Diagnoseliste zeigt noch nicht, welche Folgen die Beeinträchtigungen haben. Aussagekräftiger sind Befunde, die auch den Verlauf, die Einschränkungen und den Hilfebedarf beschreiben.

Für die Vorbereitung können konkrete Fragen helfen.

Welche Aufgaben gelingen nur mit Erinnerung, Anleitung oder Begleitung?

Welche Situationen werden wegen Überforderung regelmäßig vermieden?

Wie häufig treten Schwierigkeiten auf und welche Folgen haben sie?

Welche Unterstützung leisten Angehörige, Fachkräfte oder andere Personen?

Welche Einschränkungen bleiben trotz Behandlung und Hilfen bestehen?

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht den Unterschied. Die Aussage „Ich vergesse häufig Termine“ bleibt wenig konkret, während eine Beschreibung regelmäßiger Terminbegleitung und der Folgen ohne diese Hilfe den Unterstützungsbedarf besser erkennen lässt.

Dabei geht es weder um Übertreibung noch darum, erfolgreiche Lebensbereiche auszublenden. Entscheidend ist eine möglichst vollständige Darstellung, einschließlich der Bedingungen, unter denen etwas gelingt.

Ab GdB 50 kommt die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch infrage

Die gesetzliche Schwelle für eine Schwerbehinderung liegt bei einem GdB von mindestens 50. Zusätzlich müssen die Voraussetzungen zum rechtmäßigen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder zur Beschäftigung in Deutschland erfüllt sein.

Bei einem GdB von 30 oder 40 kann eine Gleichstellung infrage kommen. Voraussetzung ist, dass die Person wegen ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten kann.

Die Gleichstellung ist damit an die berufliche Situation gebunden. Sie bedeutet nicht, dass der GdB auf 50 angehoben wird.

Welche Unterschiede im Arbeitsleben wichtig sind, beschreibt unser Beitrag über Rechte von Beschäftigten mit GdB 30 oder 40 und Gleichstellung.

Medizinische Behandlung und GdB sind unterschiedliche Fragen

Die S3-Leitlinie zur Autismustherapie von 2021 behandelt ADHS als mögliche zusätzliche Diagnose und beschreibt entsprechende Behandlungsansätze. Sie legt jedoch nicht fest, welchen GdB eine Person erhält.

Diese Leitlinienfassung ist seit dem 23. März 2026 formal abgelaufen. Sie wird hier als medizinische Hintergrundquelle aus dem damaligen Zeitraum verwendet.

Für die GdB-Feststellung sind das SGB IX und die Versorgungsmedizinischen Grundsätze maßgeblich. Wer einen Antrag stellt, sollte deshalb neben der diagnostischen Abklärung besonders auf die Dokumentation der tatsächlichen Teilhabeeinschränkungen achten.

Häufige Fragen zu AuDHS und Schwerbehinderung

Bekomme ich mit Autismus und ADHS grundsätzlich einen GdB von 50?

Nein. Zwei Diagnosen begründen keinen festen GdB. Maßgeblich ist, wie stark ihre Auswirkungen die gesellschaftliche Teilhabe insgesamt beeinträchtigen.

Werden die Werte für Autismus und ADHS zusammengerechnet?

Nein. Eine Addition ist nicht zulässig. Bewertet wird, wie die Beeinträchtigungen zusammenwirken und ob zusätzliche Auswirkungen die Gesamtbeeinträchtigung wesentlich verstärken.

Kann ich trotz Berufstätigkeit als schwerbehindert anerkannt werden?

Ja. Eine Erwerbstätigkeit schließt die Anerkennung nicht aus. Der GdB betrifft die Teilhabe am gesamten Leben und ist kein Prozentwert für die berufliche Leistungsfähigkeit.

Quellen

Autismus Wissen, Autismus und ADHS – Abgrenzung und Behandlung

Autismus Wissen, Exekutive Funktionen – Planen, Anfangen, Umschalten

Autismus Wissen, Diagnostik im Erwachsenenalter

S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen, Teil 2 – Therapie, Fassung 2021, AWMF-Registernummer 028-047, formal abgelaufen seit 23. März 2026

Versorgungsmedizin-Verordnung