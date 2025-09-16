Schwerbehinderung: So wirkt sich ein GdB 50 positiv auf die Rente aus

Lesedauer 4 Minuten

Eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 wirkt sich in der gesetzlichen Rentenversicherung vor allem auf den Zeitpunkt des Rentenbeginns aus – nicht automatisch auf die Höhe der Rente.

Wer den Status „schwerbehindert“ erfüllt, kann bestimmte Altersrenten früher in Anspruch nehmen; die Rechenformel der Rente ändert sich dadurch jedoch nicht. Maßgeblich sind dabei klare gesetzliche Voraussetzungen und feste Altersgrenzen.

Was „50 % Schwerbehinderung“ für die Altersrente bedeutet

Mit einem GdB von wenigstens 50, nachgewiesen etwa durch den Schwerbehindertenausweis, steht die Altersrente für schwerbehinderte Menschen offen. Zusätzlich müssen mindestens 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten (die sogenannte Wartezeit) vorhanden sein.

Wichtig ist, dass die Schwerbehinderung zum Rentenbeginn vorliegt; fällt sie später weg, bleibt der Anspruch auf diese Rentenart bestehen.

Tabelle: Wie wirken sich 50 Prozent Schwerbehinderung auf die Altersrente aus?

Fakt Auswirkung bei 50 GdB Rentenart Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen (sofern mindestens 35 Versicherungsjahre vorhanden sind). Reguläres Rentenalter (ab Jahrgang 1964) 65 Jahre abschlagsfrei möglich (anstatt regulär 67 Jahre). Frühestmöglicher Rentenbeginn Ab 62 Jahren möglich, allerdings mit 0,3 % Abschlag pro Monat vor 65, maximal 10,8 %. Unterschied zu regulärer Altersrente Renteneintritt bis zu 2 Jahre früher ohne Abschlag und 5 Jahre früher mit Abschlag machbar. Berechnung der Rentenhöhe Keine Änderung: weiter nach Entgeltpunkten, Rentenwert und Zugangsfaktor. Nur der Zeitpunkt verändert sich. Hinzuverdienst Seit 2023 keine Grenzen mehr bei vorgezogenen Altersrenten. Arbeit neben der Rente ist unbeschränkt möglich. Abschläge ausgleichen Ab dem 50. Lebensjahr können durch freiwillige Sonderzahlungen in die Rentenversicherung Abschläge teilweise oder vollständig ausgeglichen werden. Steuerlicher Vorteil Anspruch auf Behinderten-Pauschbetrag von jährlich 1.140 € (ab GdB 50), senkt die Steuerlast. Antrag & Nachweis Schwerbehindertenausweis oder Bescheid muss spätestens zum Rentenbeginn vorliegen; Antragstellung empfohlen ca. 3 Monate vorher.

Altersgrenzen, Vorziehen und Abschläge

Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 gilt: eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist ab 65 Jahren möglich. Ein vorzeitiger Rentenbeginn ist bereits ab 62 Jahren machbar, dann jedoch mit dauerhaften Abschlägen.

Pro Monat des Vorziehens werden 0,3 Prozent abgezogen, maximal 10,8 Prozent bei drei Jahren Vorlauf. Diese Abschläge gelten lebenslang, auch nach Erreichen der regulären Altersgrenze.

Die Deutsche Rentenversicherung verdeutlicht diese Staffel in ihren Informationen und Pressehinweisen, die zugleich zeigen, wie die Altersgrenzen für ältere Jahrgänge schrittweise angehoben worden sind.

📚 Lesen Sie auch: Trotz Rente: Rentner bekommt Polizeibesuch nach Fristende bei der Steuererklärung

Der Unterschied zur „Rente mit 63“ für langjährig Versicherte

Auch ohne Schwerbehinderung können langjährig Versicherte mit mindestens 35 Jahren anrechenbaren Zeiten vorzeitig in Rente gehen – frühestens ab 63, aber mit teils höheren Abschlägen bis zu 14,4 Prozent bei vier Jahren Vorziehen bis 67.

Für ab 1964 Geborene liegt die abschlagsfreie Grenze hier bei 67. Die Variante für schwerbehinderte Menschen ist damit beim Vorziehen in der Regel günstiger.

Tabelle: Wann können Schwerbehinderte mit GdB ab 50 in Rente gehen?

Geburtsjahrgang Rentenalter bei 50 GdB bis 1951 Frühestens mit 60 (mit Abschlägen) / Abschlagsfrei ab 63 1952 Frühestens mit 60 + 6 Monate / Abschlagsfrei ab 63 + 6 Monate 1953 Frühestens mit 61 / Abschlagsfrei ab 64 1954 Frühestens mit 61 + 6 Monate / Abschlagsfrei ab 64 + 6 Monate 1955 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65 1956 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65 + 1 Monat 1957 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65 + 2 Monate 1958 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65 + 4 Monate 1959 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65 + 6 Monate 1960 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65 + 8 Monate 1961 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65 + 10 Monate 1962 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 66 1963 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 66 + 2 Monate ab 1964 Frühestens mit 62 / Abschlagsfrei ab 65

Wartezeit: Mehr als nur Beitragsjahre

In die 35-jährige Wartezeit fließen nicht nur klassische Beschäftigungszeiten ein. Berücksichtigt werden etwa Zeiten mit Krankengeld, Phasen der Arbeitslosigkeit, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte schulische bzw. Ausbildungszeiten.

Wer unsicher ist, erhält ab dem 50. Lebensjahr automatisch eine detaillierte Rentenauskunft und kann darüber prüfen, ob die Voraussetzungen voraussichtlich erfüllt werden.

Hinzuverdienst: Frühere Altersrenten sind seit 2023 nicht mehr gedeckelt

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es bei vorgezogenen Altersrenten – dazu zählt auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen – keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Arbeit neben der Rente mindert den Zahlbetrag nicht mehr. Diese Entgrenzung ist in Broschüren und Hinweisen der Rentenversicherung ausdrücklich bestätigt.

Wichtig: Schwerbehinderung ist nicht gleich Erwerbsminderung

Die Erwerbsminderungsrente ist eine andere Rentenart. Sie hängt nicht vom GdB ab, sondern davon, wie viele Stunden täglich jemand noch arbeiten kann.

Als voll erwerbsgemindert gilt, wer auf absehbare Zeit unter drei Stunden täglich arbeiten kann; bei drei bis unter sechs Stunden kommt eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht.

Für diese Renten gelten eigene Hinzuverdienstgrenzen, die zum 1. Januar 2025 angehoben wurden (etwa rund 19.661 Euro jährlich bei voller Erwerbsminderung als Richtwert). Eine Schwerbehinderung kann die medizinische Ausgangslage plausibilisieren, ersetzt die leistungsbezogene Prüfung aber nicht.

Steuern: Der Behinderten-Pauschbetrag entlastet – auch im Ruhestand

Unabhängig von der Rentenart können Menschen mit Behinderung steuerlich den Behinderten-Pauschbetrag geltend machen. Bei einem GdB von 50 beträgt er 1.140 Euro pro Jahr und mindert das zu versteuernde Einkommen. Die Beträge sind gesetzlich geregelt und gelten unverändert seit der Erhöhung im Jahr 2021; maßgeblich sind die Lohnsteuer-Hinweise 2025 des Bundesfinanzministeriums.

Abschläge ganz oder teilweise ausgleichen

Wer eine vorgezogene Altersrente plant, kann die daraus resultierenden Abschläge ab dem 50. Lebensjahr durch Sonderzahlungen in die Rentenversicherung ganz oder teilweise ausgleichen.

Die Rentenversicherung berechnet auf Antrag die Höhe des dafür notwendigen Betrags; gezahlte Beiträge können zudem steuerlich als Altersvorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. Diese Möglichkeit gilt ausdrücklich auch für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Antragstellung und Timing

Damit die Rente pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt gezahlt wird, empfiehlt die Rentenversicherung, den Antrag etwa drei Monate vor Rentenbeginn zu stellen. Wichtig ist, die Schwerbehinderteneigenschaft bis zum Startdatum nachzuweisen; dafür genügt in der Regel der Bescheid bzw. Ausweis des Versorgungsamts.

Fazit: Früher in Rente – mit klaren Spielregeln

Eine 50 % Schwerbehinderung eröffnet den Zugang zu einer früheren Altersrente mit potenziell geringereren Abschlägen als bei anderen Vorruhestandswegen.

Die Rentenhöhe selbst berechnet sich aber weiterhin aus Entgeltpunkten, aktuellem Rentenwert und Zugangsfaktor. Wer den Schritt plant, sollte die eigene Wartezeit prüfen, die Altersgrenzen des eigenen Jahrgangs kennen, mögliche Sonderzahlungen zur Abschlagsminderung erwägen und den steuerlichen Pauschbetrag nutzen. So wird aus dem besonderen Status ein finanziell gut geplanter Übergang in den Ruhestand.