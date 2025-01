Schwerbehinderung: Hohe Rabatte und satte Zuschüsse beim Autokauf

Lesedauer 4 Minuten

Menschen mit Schwerbehinderung haben Anspruch auf Rabatte und Zuschüsse beim Autokauf, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Welche Ansprüche nötig sind, welche Voraussetzungen Sie dafür erfüllen müssen, und wie Sie profitieren können, das zeigen wir in diesem Beitrag.

Wir klären folgende Fragen: Wer bekommt als Mensch mit Schwerbehinderung Zuschüsse zum Autokauf? Gelten Zuschüsse nur für Neuwagen? Bieten auch Autohersteller Vergünstigungen an für Menschen mit Behinderungen? Wer zahlt für die behinderungsbedingte Zusatzausstattung?

Nachteilsausgleich beim Autokauf

Für Menschen mit Behinderungen gelten gesetzliche Nachteilsausgleiche. Diese resultieren aus dem Artikel 3 des Grundgesetzes, nach dem niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf.

Ein eigenes behindertengerechtes Auto gehört zu den Möglichkeiten, um eine Beeinträchtigung auszugleichen, und am gesellschaftlchen Leben teilzuhaben.

Aus diesem Grund gehören Zuschüsse beim Autokauf und zur behindertengerechten Ausstattung eines Kraftfahrzeugs zu den gesetzlichen Nachteilsausgleichen.

Welche Voraussetzungen müssen Sie für einen Zuschuss erfüllen?

Der Paragraf 3 KzHV regelt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Schwerbehindertenrabatt gewährt werden kann, beziehungsweise ein Zuschuss zum Autokauf gezahlt wird.

Sie müssen entweder selbst befähigt sein, ein Kraftfahrzeug zu führen, oder es muss eine Person vorhanden sei, die das Auto für Sie fährt.

Zudem müssen Sie aufgrund ihrer Behinderung ständig auf das Kraftfahrzeug angewiesen sein, um damit zur Arbeit zu kommen -beziehungsweise ihren Beruf auszuüben.

Dabei muss gewährleistet sein, dass nur mit einem Kraftfahrzeug die dauerhafte berufliche Eingliederung möglich ist, und es dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu übernehmen.

Zuschuss und Rabatt gilt auch bei Home Office

Auch bei HomeOffice ist der Rabatt oder Zuschuss zum Autokauf möglich. Voraussetzung ist dann, dass Sie ein Kraftfahrzeug benötigen, um Ware beim Arbeitgeber abzuholen und / oder Arbeitsergebnisse dorthin zu bringen.

Gibt es Rabatte und Zuschüsse nur für Neuwagen?

Auch für Gebrauchtwagen können Menschen mit Schwerbehinderung einen Zuschuss bekommen. Die Bedingung dabei ist, dass der Verkehrswert noch mindestens die Hälfte des ursprünglichen Neuwagenpreises beträgt.

Zuschuss gilt auch für Führerschein und behindertengerechten Umbau

Ein Zuschuss wird laut der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung nicht nur für den Kauf eines Autos gezahlt. Auch der Führerschein und die behindertengerechte Ausstattung des Fahrzeugs kann finanziell unterstützt werden.

Gibt es auch Rabatt beim Hersteller?

In der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung sind gesetzliche Zuschüsse geregelt. Doch auch private Autohersteller bieten Rabatte an, und dafür verlangen Sie meist nur das Zeigen des Schwerbehindertenausweises.

Die Hersteller sind zu solchen Rabatten nicht verpflichtet, und die Höhe der Vergünstigungen ist bei den einzelnen Firmen unterschiedlich geregelt.

Fast alle Autohersteller haben indessen Rabatte für Schwerbehinderte beim Kauf von Neuwagen. Sie sollten unbedingt die Angebote vergleichen, denn die Vergünstigungen können sich von Marke zu Marke stark unterscheiden.

Was müssen Sie bei Rabatten von Autoherstellern beachten?

Wichtig ist: Autohersteller gewähren einen Rabatt für Schwerbehinderte fast immer nur für Neuwagen, also weder für Gebrauchtwagen noch für Vorführwagen oder Tageszulassungen.

Einen Rabatt werden Sie nur dann bekommen, wenn der Wagen auf den Menschen mit Behinderung zugelassen wird.

Ein Rabatt für Schwerbehinderte beim Autoverkäufer bezieht sich immer auf den Listenpreis – und nicht auf den oft günstigeren Hauspreis.

In aller Regel lässt sich der Rabatt für Schwerbehinderte nicht mit anderen Vergünstigungen kombinieren.

Was müssen Sie für einen Rabatt vorweisen?

Die Autohersteller erwarten für einen Rabatt für schwerbehinderte Menschen immer den Nachweis der Schwerbehinderung, also das Zeigen des Ausweises. Ob sie darüber hinaus weitere Bedingungen haben, ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Möglich ist, dass zusätzlich zum Grad der Behinderung von mindestens 50 auch eines der folgenden Merkzeichen gefordert wird: G (Gehbehinderung), aG (außergewöhnliche Gehebehinderung), H (Hilflosigkeit), Gl (Gehörlosigkeit) oder Bl (Blindheit).

Sie sollten hier direkt beim Hersteller und Händler nachfragen, welche Kriterien gesetzt sind.

Der Bund behinderter Autofahrer hilft weiter

Der Bund behinderter Autobesitzer (BbAB) hilft Ihnen gerne. Hier gibt es auch eine Liste für den Rabatt beim Autokauf mit Schwerbehinderung und eine Fülle an Informationen.

Sie können sich, so die Organisation auf ihrer Webseite, zu folgenden Themen an den BbAB wenden: Fahrzeug-Auswahl, -Kauf und -Unterhaltung, Behindertenrabatt beim Neuwagenkauf,

Handicapbedingte Zusatzausstattungen, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV) zur beruflichen Rehabilitatiion,

Führerschein-Erwerb oder -Anpassung an Handicap sowie

Kfz-Steuerbefreiung und Parkausweise für Behinderte.

Kein Rabatt beim Zweitfahrzeug

Der gesetzliche Zuschuss wird nur dann gezahlt, wenn Sie als Mensch mit Schwerbehinderung noch kein geeignetes Fahrzeug haben. Wenn die Benutzung des vorhandenen Kraftfahrzeugs nicht mehr zumutbar ist, dann haben Sie Anspruch auf einen Zuschuss.

Welche Anforderungen muss das Kraftfahrzeug erfüllen?

Ein Zuschuss für einen Neuwagen wird gewährt, wenn dieser in Größe und Ausstattung den Anforderungen entspricht, die durch die Behinderung nötig sind.

Auch muss er, im Falle eiens Falles, mit verhältnismäßig geringem Aufwand so umgebaut werden, dass er für den Mensch mit Schwerbehinderung nutzbar ist.

Wie hoch ist der gesetzliche Zuschuss?

Laut Paragraf 5 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung können Sie 2024 als Mensch mit Schwerbehinderung bis zu 22.000 Euro erhalten, wenn Sie ein Kraftfahrzeug kaufen. Dieser Betrag wurde erheblich angehoben, denn bisher galt die Grenze von 9.500 Euro.

Dieser Kaufpreis gilt ohne eventuelle Kosten für eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung.

Wird diese Grenze überschritten, dann müssen Sie als Mensch mit Schwerbehinderung für die Mehrkosten selbst aufkommen.

Ansonsten ist die Höhe der Zuschüsse auch abhängig von ihrem Einkommen.

Bezugsgröße und Zuschuss

Die Höhe der Zuschüsse hängt ab vom monatlichen Netto-Einkommen des Antragstellers. Dieses wird anhand einer jährlich geänderten Bezugsgröße gemessen. Diese betrug 2023 3.395 Euro in Westdeutschland und 3.290 Euro in Ostdeutschland.

Bei weniger als 40 Prozent Einkommen dieser Bezugsgröße beträgt der Zuschuss 100 Prozent, bei weniger als 45 Prozent des Einkommens 88 Prozent, bei weniger als 50 Prozent des Einkommens gibt es 76 Prozent des Zuschusses. Bei weniger als 55 Prozent der Bezugsgröße sind es nur noch 64 Prozent des Zuschusses, bei weniger als 60 Prozent Einkommen 52 Prozent Zuschuss, bei weniger als 65 Prozent des Einkommens 40 Prozent des Zuschusses, bei weniger als 70 Prozent des Einkommens 28 Prozent des Zuschusses und bei weniger als 75 Prozent des Einkommens noch 16 Prozent Zuschuss.

Wer 75 Prozent und mehr der gesetzten Bezugsgröße des Einkommens zur Verfügung hat, erhält keinen Zuschuss mehr beim KFZ-Kauf.

Die Zusatzausstattung übernimmt die Versicherung

Keine Sorgen müssen Sie sich als Mensch mit Schwerbehinderung wegen der behinderunsgbedingten Umgestaltung ihres Fahrzeugs machen.

Diese Kosten übernimmt voll und ganz die Rentenversicherung, Unfallversicherung beziehungsweise das Integrationsamt.

Die Übernahme der Zusatzausstattung ist unabhängig vom Einkommen.