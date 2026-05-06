Schwerbehinderung: Diese eine Information in Arztbriefen entscheidet über 1.140 Euro jährlich

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Das Versorgungsamt untersucht Antragsteller im Regelfall nicht persönlich – die Entscheidung über den Grad der Behinderung fällt auf Basis der Akten, die Betroffene selbst einreichen. Wer dabei lediglich Diagnosebezeichnungen und ICD-10-Codes liefert, bekommt einen zu niedrigen GdB, auch wenn die tatsächliche Einschränkung einen höheren Wert rechtfertigen würde.

Das Versorgungsamt bewertet nicht, wie krank jemand ist, sondern was jemand wegen seiner Erkrankung nicht mehr kann – und dieser Unterschied entscheidet über Nachteilsausgleiche, Steuervorteile und Kündigungsschutz, die zusammen schnell mehrere tausend Euro jährlich ausmachen.

Was der versorgungsärztliche Dienst mit Ihrem Antrag wirklich macht

Wer einen Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung nach § 152 SGB IX stellt, geht oft davon aus, dass ein Arzt ihn untersucht. Das passiert in der Praxis selten. Der versorgungsärztliche Dienst, der im Auftrag des Versorgungsamts die medizinische Bewertung vornimmt, arbeitet in den meisten Fällen ausschließlich mit den Unterlagen, die im Antrag enthalten sind:

Arztbriefe, Klinikentlassungsberichte, Atteste, Medikamentenpläne – und das, was der Antragsteller selbst im Formular beschrieben hat. Was in der Akte nicht steht, existiert für die Behörde nicht.

Das ist keine Böswilligkeit des Systems, sondern seine normale Funktionsweise. Die versorgungsärztliche Stellungnahme, auf der der spätere Bescheid beruht, ist ein Papierprodukt: Der Arzt im versorgungsärztlichen Dienst liest die Unterlagen, gleicht sie mit den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) ab und leitet daraus den GdB ab.

Liegen die Unterlagen vor, kann er gut bewerten. Liegen sie nicht vor — oder enthalten sie nur Diagnosen statt Funktionsbeschreibungen —, fällt die Bewertung entsprechend niedrig aus.

Seit der sechsten Änderungsverordnung zur VersMedV (BGBl. 2025 I Nr. 228), die am 3. Oktober 2025 in Kraft trat, hat sich dieser Mechanismus verschärft. Die reformierten versorgungsmedizinischen Grundsätze richten sich noch stärker auf die tatsächliche Beeinträchtigung der Teilhabe aus — nicht auf Diagnosen. Was ein Antragsteller wegen seiner Erkrankung im Alltag nicht mehr tun kann, ist jetzt noch entscheidender als zuvor.

Der Unterschied, der den GdB ausmacht: Diagnose versus Funktionsbeeinträchtigung

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze in der VersMedV sind eindeutig: GdB und Grad der Schädigungsfolgen messen die „Auswirkungen von Teilhabebeeinträchtigungen in allen Lebensbereichen” — nicht die Schwere einer Erkrankung.

Der Gesundheitszustand muss „von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und dadurch die Teilhabe mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate dauerhaft beeinträchtigt” sein.

Dieser Grundsatz hat eine unmittelbare praktische Konsequenz. Ein Antrag, der nur „Gonarthrose Grad III beidseits” einträgt, sagt der Behörde nichts darüber, ob der Antragsteller noch 500 Meter am Stück gehen kann, ob er Treppen benutzt oder meidet, ob er seinen Arbeitsweg selbstständig zurücklegt.

Die VersMedV gibt für Gelenkerkrankungen Bewertungsrahmen nach Gehstrecke und Bewegungseinschränkung vor — aber die Einordnung gelingt nur, wenn die Unterlagen diese Angaben enthalten. Ein Arztbrief ohne Gehstreckenmessung, ohne Funktionsdiagnostik, ohne Alltagsbeschränkungen ist für das Versorgungsamt nahezu wertlos.

Georg N., 54, aus Duisburg, hatte mit seiner Kniearthrose und einer mittelschweren Depression die Formulare ausgefüllt, die ICD-10-Codes eingetragen und die Arztbriefe beigelegt. Das Versorgungsamt erkannte einen GdB von 30 an.

Was fehlte: Der Orthopäde hatte keine Gehstreckenmessung dokumentiert. Die Psychotherapeutin hatte „depressive Episode, mittelgradig” vermerkt, aber kein Wort darüber geschrieben, wie oft Georg N. Termine abbrechen musste, dass er an durchschnittlich drei von fünf Werktagen nicht in der Lage war, den Haushalt selbstständig zu führen, und dass er soziale Kontakte seit zwei Jahren vollständig meidet.

Der Bescheid war das Ergebnis der Akten — nicht seiner tatsächlichen Situation. Im Widerspruch legte er ergänzte Befundberichte vor, in denen seine Ärzte erstmals die konkreten Funktionsausfälle beschrieben. Das Versorgungsamt korrigierte auf GdB 50.

Das Urteil: Was passiert, wenn Betroffene alle Unterlagen verweigern

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat 2024 in einem viel zitierten Fall (Az. L 8 SB 1657/24) die Konsequenz der fehlenden Mitwirkung deutlich markiert. Eine Antragstellerin des Jahrgangs 1988 hatte mit körperlichen und seelischen Beschwerden einen GdB von 50 angestrebt. Das zuständige Landratsamt stellte lediglich GdB 30 fest. Widerspruch und anschließende Klage scheiterten.

Der entscheidende Grund: Die Klägerin verweigerte eine medizinische Begutachtung und entband ihre behandelnden Ärzte nicht von der Schweigepflicht. Das Gericht konnte weder eigene Gutachten einholen noch auf Arztunterlagen zugreifen.

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Ohne belastbare Nachweise über die tatsächliche Funktionsbeeinträchtigung sah es keine Grundlage, den Bescheid der Behörde zu korrigieren. Das Urteil ist kein Einzelfall — es beschreibt die Systemlogik: Wer keine Belege liefert, bekommt keinen höheren GdB, unabhängig davon, wie schwer die tatsächliche Einschränkung ist.

Dieses Extrem zeigt die Systemlogik: Wer keine Belege liefert, bekommt keinen höheren GdB. Das Versorgungsamt ist nicht verpflichtet, von sich aus Unterlagen einzuholen. Der Bescheid, der aus unvollständigen Unterlagen entsteht, ist rechtmäßig — selbst wenn er die tatsächliche Einschränkung massiv unterschätzt.

Was ein GdB-wirksamer Befundbericht enthalten muss

Die VersMedV beurteilt Einschränkungen entlang sogenannter Funktionssysteme: Gehirn einschließlich Psyche, Augen, Ohren, Atmung, Herz-Kreislauf, Verdauung, Harnorgane und weitere. Für jeden Bereich existieren Bewertungsrahmen, die von der tatsächlichen Beeinträchtigung der Funktion abhängen — nicht von der Diagnose.

Ein Befundbericht, der den GdB wirksam unterstützt, dokumentiert deshalb für jedes betroffene Funktionssystem konkrete Messgrößen.

Im Bereich Bewegungsapparat sind das Gehstrecke in Metern, maximale Standzeit ohne Pause, Treppensteigfähigkeit, Ausmaß der Gelenkbeweglichkeit nach Neutral-Null-Methode, Frequenz und Intensität von Schmerzschüben sowie der Hilfsmitteleinsatz.

Im Bereich Herz-Kreislauf sind es Belastbarkeit in Watt oder Meter, Ruhe- und Belastungsatemnot, Häufigkeit von Symptomen.

Bei psychischen Erkrankungen sind es die Häufigkeit von Arbeitsausfällen, der soziale Rückzug, die Schlafqualität, die Konzentrations- und Belastungsfähigkeit — möglichst in konkreten Zahlen: „An durchschnittlich X Tagen pro Woche ist die Patientin nicht in der Lage, Termine zu halten.” Diese Konkretheit ist es, die einen Standard-Arztbrief von einem GdB-wirksamen Befundbericht unterscheidet.

Auch die Wechselwirkungen zwischen mehreren Erkrankungen müssen dokumentiert sein. Die VersMedV erlaubt bei mehreren Funktionssystemen einen höheren Gesamt-GdB, wenn die weiteren Einschränkungen die Gesamtbeeinträchtigung „wesentlich verstärken”.

Das setzt voraus, dass der Befundbericht nicht nur jede Erkrankung isoliert beschreibt, sondern auch erklärt, wie sie gemeinsam die Alltagsfähigkeit einschränken.

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Wer zum Rückenleiden eine Depression hat, sollte schildern lassen, dass die körperliche Erschöpfung die psychischen Tiefs verstärkt und umgekehrt — und dass das zusammen bedeutet, dass der Betroffene weder körperliche noch kognitive Tätigkeiten zuverlässig planen kann.

Was Ärzte von sich aus nicht schreiben — und wie Sie das ändern

Behandelnde Ärzte schreiben für ihre eigenen Zwecke: Diagnosen, Therapieplan, Medikation, Verlauf. Der versorgungsärztliche Dienst braucht etwas anderes: eine funktionstaugliche Beschreibung des Zustands des Patienten im Alltag. Das ist nicht dasselbe — und kein Arzt schreibt das automatisch, wenn er nicht weiß, wofür der Bericht genutzt wird.

Der effektivste Weg ist deshalb ein konkretes Gespräch vor dem Arzttermin. Betroffene sollten ihrem Arzt erklären, dass der Befundbericht für einen GdB-Antrag beim Versorgungsamt bestimmt ist, und ihn bitten, nicht nur die Diagnose, sondern konkret die Einschränkungen im Alltag zu beschreiben.

Hilfreich ist, dabei konkrete Beispiele zu nennen: „Können Sie aufschreiben, dass ich nach 300 Metern stehen bleiben muss? Dass ich dreimal pro Woche wegen der Schmerzen nicht schlafen kann? Dass ich an mindestens zwei Tagen die Woche nicht arbeitsfähig bin?”

Dieser Informationsaustausch ist keine Manipulation des Arzts, sondern eine Ergänzung: Was der Arzt täglich sieht, muss im Bericht für Außenstehende nachvollziehbar werden.

Praktisch lohnt sich ein kurzes, schriftliches Notizblatt für den Arzttermin, das festhält: welche Einschränkungen der Patient im Alltag erlebt, wie oft sie auftreten, was er deswegen nicht mehr tun kann und welche Hilfe er benötigt.

Dieser Zettel ist keine Vorlage für den Arzt — aber er hilft, das Gespräch auf die richtigen Punkte zu lenken. Ergänzend können Symptomtagebücher helfen, die über mehrere Wochen protokollieren, an welchen Tagen welche Funktionen eingeschränkt waren.

Für psychische Erkrankungen gilt das besonders. Depression, Angststörung oder chronisches Erschöpfungssyndrom sind ohne konkrete Alltagsbeschreibungen kaum greifbar — und Gutachter stützen sich genau auf diese Alltagsbeschreibungen, um zwischen „leicht” und „mittelgradig” zu unterscheiden. Was wie oft scheitert, wird zur rechtlich relevanten Tatsache, wenn es im Befundbericht steht.

Was ein zu niedriger GdB konkret kostet — und was bei einem Fehler-Bescheid zu tun ist

Ein GdB von 40 statt 50 ist keine Kleinigkeit. Ab der Schwelle von 50 greift der besondere Kündigungsschutz nach § 168 SGB IX: Jede Kündigung eines schwerbehinderten Beschäftigten setzt die vorherige Zustimmung des Integrationsamts voraus.

Ohne GdB 50 entfällt dieser Schutz vollständig. Hinzu kommen fünf Arbeitstage bezahlter Zusatzurlaub jährlich nach § 208 SGB IX sowie der Zugang zur vorgezogenen Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Steuerlich macht der Sprung von GdB 40 auf 50 ebenfalls einen Unterschied: Der Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b EStG steigt bei GdB 50 auf 1.140 Euro jährlich.

Bei einem Steuersatz von 30 Prozent entspricht das einer konkreten Steuerersparnis von rund 340 Euro im Jahr — ohne jede weitere Bürokratie, allein durch die Feststellung des richtigen GdB-Werts. Für Bezieher von Bürgergeld kommt der Mehrbedarf nach § 21 Abs. 4 SGB II hinzu, der erwerbstätigen schwerbehinderten Leistungsberechtigten zusteht.

Wer bereits einen Bescheid erhalten hat und ihn für zu niedrig hält, hat einen Monat ab Zustellung Zeit, Widerspruch einzulegen. Die Frist beginnt drei Tage nach dem Versanddatum. Der Widerspruch muss nicht sofort vollständig begründet werden — ein kurzes Schreiben mit Aktenzeichen, Datum des Bescheids und dem Satz, dass der festgestellte GdB angefochten wird, reicht. Die Begründung folgt nach.

Gleichzeitig sollte Akteneinsicht beantragt werden, um die versorgungsärztliche Stellungnahme zu erhalten. Dieses Dokument zeigt, welche Unterlagen gewertet wurden und was fehlte — und ist der Ausgangspunkt für neue oder vervollständigte Befundberichte.

Häufige Fragen zum GdB-Antrag und zum Arztbericht

Was passiert, wenn mein Arzt keinen ausführlichen Befundbericht schreiben will?

Kein Arzt ist verpflichtet, einen GdB-optimierten Bericht zu schreiben. Wenn der Hausarzt oder Facharzt keine Zeit oder Bereitschaft zeigt, können Betroffene beim Versorgungsamt eine gezielte Befunderhebung anfordern, bei der das Amt selbst Unterlagen anfordert.

Diese Option setzt allerdings eine erteilte Schweigepflichtentbindung voraus. Alternativ können Reha-Berichte, Klinikentlassungsberichte und Atteste aus vorhandenen Akten ergänzt werden, sofern sie die nötigen Funktionsbeschreibungen enthalten.

Reicht ein Attest vom Hausarzt für GdB 50?

Ein kurzes Attest mit Diagnose und Datum reicht für GdB 50 in aller Regel nicht aus. Das Versorgungsamt braucht aktuelle Unterlagen, die die Funktionsbeeinträchtigung konkret belegen: Messungen, Verlaufsdokumentation, Angaben zu Alltagseinschränkungen. Je schwerer die beantragte GdB-Stufe, desto spezifischer und aktueller müssen die Belege sein.

Kann ich Befundberichte nachreichen, wenn der Bescheid schon da ist?

Ja — im Widerspruchsverfahren können fehlende oder unvollständige Unterlagen nachgereicht werden. Das ist der häufigste Weg, wie ein zu niedriger GdB-Bescheid korrigiert wird.

Wichtig ist, dass der Widerspruch fristwahrend innerhalb eines Monats eingelegt wird, bevor neue Unterlagen gesammelt werden. Den Widerspruch erst einlegen, dann die Unterlagen ergänzen — nicht umgekehrt.

Was, wenn mein GdB schon Jahre feststeht und ich nie Widerspruch eingelegt habe?

Ein bestandskräftiger Bescheid kann durch einen Neufeststellungsantrag angegriffen werden, wenn sich der Gesundheitszustand seitdem verschlechtert hat. Das setzt eine wesentliche Verschlechterung voraus, die gut belegbar sein muss.

Vorsicht: Eine Neufeststellung öffnet die gesamte Akte — theoretisch kann der GdB dabei auch niedriger ausfallen, wenn sich einzelne Beeinträchtigungen verbessert haben. Deshalb vorher Beratung, etwa beim VdK oder SoVD, einholen.

Brauche ich für den GdB-Antrag eine Schweigepflichtentbindung?

Nicht zwingend beim Erstantrag, wenn die Unterlagen direkt beigefügt werden. Im Verfahren kann das Versorgungsamt jedoch fehlende Unterlagen direkt bei Ärzten anfordern — dafür ist eine Schweigepflichtentbindung nötig. Ohne sie kann nur auf dem Beigeheftetem bewertet werden.

Die Entbindung kann auf bestimmte Diagnosen oder Zeiträume begrenzt werden; eine pauschale Freigabe aller Gesundheitsdaten ist nicht zwingend.

Quellen:

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) § 152 – Feststellung der Behinderung, Ausweise, Bundesministerium der Justiz: Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) Anlage zu § 2 – Versorgungsmedizinische Grundsätze, Teil A Nr. 1 und 3 (Fassung: BGBl. 2025 I Nr. 228, in Kraft 03.10.2025), Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil Az. L 8 SB 1657/24 (Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland)