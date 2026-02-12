Schwerbehinderung: Auch diese Gelder stehen Schwerbehinderten zu

Lesedauer 6 Minuten

Wer mit einer Behinderung lebt und Leistungen braucht, stößt in Deutschland schnell auf ein dichtes Geflecht aus Behörden, Versicherungen und spezialisierten Stellen.

Das wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich: Warum gibt es nicht „die eine“ Anlaufstelle, die alles regelt? Die Antwort liegt in der Logik des Sozialrechts. Leistungen knüpfen nicht nur an die Behinderung an, sondern vor allem an den konkreten Lebensbereich, in dem Unterstützung nötig wird. Ob es um Gesundheit, Pflege, Schule, Studium, Arbeit, Wohnen oder den Lebensunterhalt geht, entscheidet darüber, wer zahlen muss – und nach welchen Regeln.

In der Praxis bedeutet das: Es gibt unterschiedliche Ansprüche für unterschiedliche Ziele. Medizinische Hilfen sollen Krankheiten behandeln und Folgen mindern. Pflegeleistungen sollen den Alltag sichern, wenn Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sollen Beschäftigung ermöglichen oder erhalten. Und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts springen ein, wenn Einkommen und Vermögen nicht reichen.

Dr. Utz Anhalt: Das steht Schwerbehinderten zu

Teilhabe statt reiner Absicherung: Der Anspruch hinter den Leistungen

In der öffentlichen Debatte wird Behinderung häufig mit Hilfsbedürftigkeit gleichgesetzt. Das Sozialrecht setzt an einer anderen Stelle an. Der Maßstab ist, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben möglichst selbstbestimmt führen können – in Bildung, Beruf, Familie, Freizeit und Öffentlichkeit. Daraus ergeben sich Ansprüche, die über klassische Geldleistungen hinausgehen: Assistenz, Hilfsmittel, Anpassungen am Arbeitsplatz, Unterstützungen in Ausbildung und Studium oder Leistungen für eine barriereärmere Wohnsituation.

Gerade bei anerkannter Schwerbehinderung kommen sogenannte Nachteilsausgleiche hinzu. Sie sollen Nachteile ausgleichen, die aus der Behinderung entstehen, ohne dass daraus automatisch „mehr Geld“ im Sinne höherer Regelsätze folgt. Entscheidend ist fast immer der konkrete Bedarf und die passende Rechtsgrundlage.

Versicherungsleistungen und bedarfsbezogene Leistungen: Zwei Wege ins System

Im Alltag ist eine Unterscheidung besonders hilfreich, weil sie die Zuständigkeiten oft vorzeichnet. Zum einen gibt es Versicherungsleistungen. Dazu gehören typischerweise die gesetzliche Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung. Hier gilt: Leistungen entstehen in der Regel nur, wenn ein Versicherungsschutz besteht – also etwa durch Mitgliedschaft und Beitragszeiten.

Daneben stehen bedarfsbezogene Leistungen, die sich am notwendigen Lebensunterhalt oder an Teilhabebedarfen orientieren, unabhängig davon, ob zuvor Beiträge gezahlt wurden. Hier sind vor allem das Bürgergeld, die Sozialhilfe beziehungsweise Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Eingliederungshilfe bedeutsam. In diesen Bereichen steht die Frage im Vordergrund, was im Einzelfall gebraucht wird und ob der Bedarf aus eigenen Mitteln gedeckt werden kann.

Lebensunterhalt sichern: Bürgergeld oder Sozialhilfe – und was Behinderung daran ändert

Wenn das Einkommen nicht reicht, ist zunächst entscheidend, ob eine Person erwerbsfähig ist. Wer grundsätzlich arbeiten kann, landet im System des Bürgergeldes. Wer nicht erwerbsfähig ist oder im Alter beziehungsweise bei Erwerbsminderung dauerhaft Unterstützung braucht, ist typischerweise im Bereich der Sozialhilfe beziehungsweise Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verortet. Beide Systeme sichern den Lebensunterhalt und umfassen auch Kosten für Unterkunft und Heizung.

Eine weitverbreitete Erwartung ist, dass eine Behinderung automatisch zu höheren laufenden Leistungen führt. So pauschal stimmt das nicht. Die Regelleistung steigt nicht allein wegen der Behinderung. Es gibt jedoch Konstellationen, in denen zusätzliche Bedarfe anerkannt werden können – und genau dort wird es für viele Betroffene finanziell relevant.

Im Bürgergeld kann bei bestimmten Maßnahmen, die der beruflichen Eingliederung dienen, ein Mehrbedarf für Menschen mit Behinderung anerkannt werden. In der Verwaltungspraxis wird dabei auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder auf vergleichbare, öffentlich getragene Teilhabeleistungen abgestellt.

Die Höhe wird in der Regel mit 35 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs beziffert, solange die Voraussetzungen vorliegen und die Maßnahme läuft. Damit wird anerkannt, dass berufliche Reha, Qualifizierung oder begleitende Maßnahmen oft zusätzliche Kosten und Belastungen erzeugen, die im Regelbedarf nicht abgebildet sind.

Daneben gibt es die Härtefalllogik, die im Bürgergeld als Mehrbedarf bei einem unabweisbaren, besonderen Bedarf ausgestaltet ist. Gemeint sind Situationen, in denen ein Bedarf nicht aufschiebbar ist, nicht in den Regelbedarfen steckt und nicht anderweitig gedeckt werden kann.

Das kann bei Menschen mit Schwerbehinderung häufiger vorkommen, etwa wenn behinderungsbedingte Mehraufwendungen anfallen, die weder Krankenkasse noch andere Stellen übernehmen. Rechtlich ist das keine „Behinderten-Sonderregel“, sondern eine Einzelfallprüfung, die aber gerade bei Behinderung oft praktische Bedeutung gewinnt.

Ähnlich funktioniert es im Sozialhilferecht. Auch dort existiert eine Regelung für einen einmaligen, unabweisbaren, besonderen Bedarf, der nicht auf andere Weise gedeckt werden kann. Wer im Zuständigkeitsbereich des Sozialamts ist, sollte deshalb nicht nur auf pauschale Sätze schauen, sondern prüfen lassen, ob ein zusätzlicher Bedarf im Einzelfall anerkannt werden muss.

Medizinische Versorgung: Warum die Krankenkasse oft die erste Adresse ist

Geht es um medizinisch notwendige Leistungen, ist in den meisten Fällen die gesetzliche Krankenkasse der erste Ansprechpartner. Dazu zählen Behandlungen, Arzneimittel, Heilmittel und häufig auch Hilfsmittel wie Hörgeräte, Rollstühle, Rollatoren oder andere Geräte, die den gesundheitlichen Zustand stabilisieren oder Funktionseinschränkungen ausgleichen sollen. In der Praxis ist die ärztliche Verordnung oft der Türöffner, weil sie dokumentiert, dass ein Hilfsmittel medizinisch erforderlich ist.

Wichtig ist die gedankliche Trennung zwischen „medizinischer Behandlung“ und „Teilhabeleistung“. Ein Hilfsmittel kann zwar Teilhabe ermöglichen, wird aber häufig zunächst als medizinische Leistung eingeordnet. Genau diese Einordnung entscheidet darüber, ob die Krankenkasse zahlt oder ob ein anderer Träger zuständig wird.

Konflikte entstehen besonders dann, wenn eine Leistung sowohl medizinische als auch teilhabeorientierte Aspekte hat. Dann kommt es auf Details an: Zweck, Einsatzort, Alternativen, Rechtsgrundlage und manchmal auch auf die Frage, welcher Träger vorrangig leisten muss.

Pflege ist nicht Krankheit: Zuständigkeit der Pflegeversicherung

Pflegeleistungen sind ein eigener Bereich. Sie greifen, wenn jemand wegen gesundheitlicher Einschränkungen im Alltag dauerhaft Unterstützung braucht. Das Spektrum reicht von Geld- und Sachleistungen über Angebote zur Entlastung bis zu Leistungen, die Anpassungen im Wohnumfeld unterstützen können. Organisatorisch sind Pflegekassen häufig bei den Krankenkassen angesiedelt, rechtlich bleibt es aber ein separates System.

Wer Pflegebedarf hat, muss deshalb mit einer eigenen Begutachtung und eigenen Anspruchsvoraussetzungen rechnen.

Gerade bei Behinderung ist das bedeutsam, weil sich medizinische Hilfen und Pflegeleistungen im Alltag überschneiden können, aber nicht identisch sind. Was medizinisch notwendig ist, ist nicht automatisch pflegerisch. Und was pflegerisch gebraucht wird, ist nicht automatisch Sache der Krankenkasse. Diese Trennung erklärt viele typische Reibungen – und sie ist der Grund, warum Betroffene häufig parallel mit mehreren Stellen kommunizieren müssen.

Rente, Erwerbsminderung und Schwerbehinderung: Zuständigkeit der Rentenversicherung

Wer über längere Zeit Beiträge gezahlt hat, kann bei Schwerbehinderung unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen haben. Hinzu kommt der Bereich der Erwerbsminderungsrente, wenn die Arbeitsfähigkeit wegen gesundheitlicher Gründe erheblich eingeschränkt ist. Zuständig ist die Deutsche Rentenversicherung, weil es sich um Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung handelt.

In diesem Kontext spielt ein Leitgedanke eine große Rolle: Rehabilitationsleistungen haben Vorrang vor einer Erwerbsminderungsrente, wenn durch Reha die Erwerbsfähigkeit erhalten oder wiederhergestellt werden kann. Das ist keine moralische Forderung, sondern ein gesetzlich verankerter Mechanismus, der die Reihenfolge der Leistungen prägt und in vielen Verfahren erklärt, warum zunächst Reha-Maßnahmen geprüft oder eingeleitet werden.

Wenn Arbeit krank macht oder ein Unfall passiert: Unfallversicherung und Berufsgenossenschaften

Kommt eine Behinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigung durch einen Arbeitsunfall, Wegeunfall oder eine anerkannte Berufskrankheit zustande, verschiebt sich die Zuständigkeit häufig zur gesetzlichen Unfallversicherung beziehungsweise zur Berufsgenossenschaft.

Dann geht es nicht nur um Behandlung, sondern auch um Heilverfahren, Reha, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und gegebenenfalls um Rentenleistungen aus dem Unfallversicherungsrecht. In der Praxis ist diese Spur deshalb wichtig, weil sie im Vergleich zur Krankenversicherung andere Leistungslogiken und teils weitergehende Zuständigkeiten haben kann – vorausgesetzt, der Versicherungsfall ist anerkannt.

Bildung und Entwicklung: Eingliederungshilfe als Träger für Schul- und Studienassistenz

Wenn Unterstützung in Kita, Schule, Ausbildung oder Studium benötigt wird, rückt die Eingliederungshilfe in den Vordergrund. Sie ist im Sozialrecht als Teilhabeleistung verankert und zielt darauf, Bildung zugänglich zu machen, nicht nur Betreuung zu organisieren.

Typische Praxisfälle sind Schulassistenz, Unterstützung im Unterricht, Hilfen im Hochschulkontext oder heilpädagogische Leistungen im Vorschulalter. Zuständig sind je nach Bundesland und Struktur unterschiedliche Träger, häufig Kommunen oder überörtliche Träger. Für Betroffene bedeutet das: Der Antrag läuft nicht über die Krankenkasse, sondern über den Eingliederungshilfeträger, weil es um Teilhabe an Bildung geht.

Arbeitsassistenz und Arbeitsplatzsicherung: Warum das Integrationsamt eine eigene Rolle hat

Viele verwechseln Bildungsassistenz und Arbeitsassistenz, weil in beiden Fällen Unterstützung durch eine Person gemeint ist. Rechtlich sind es jedoch verschiedene Felder. Die Arbeitsassistenz ist typischerweise eine Leistung im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz und wird häufig aus Mitteln erbracht, die Integrationsämter im Rahmen begleitender Hilfen im Arbeitsleben einsetzen. Damit sollen Beschäftigung ermöglicht oder erhalten und behinderungsbedingte Nachteile im Arbeitsalltag ausgeglichen werden.

In manchen Fällen ist jedoch nicht das Integrationsamt zuständig, sondern ein Rehabilitationsträger, etwa wenn die Arbeitsassistenz im Rahmen einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt wird. Ist die Behinderung Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit, kann wiederum die Unfallversicherung in die Verantwortung kommen. Genau diese Weichenstellung ist für Betroffene oft entscheidend, weil sie bestimmt, wo ein Antrag gestellt werden muss und welche Nachweise verlangt werden.

Umschulung, Qualifizierung, Wiedereinstieg: Mehrere Träger, je nach Ausgangslage

Geht es um berufliche Neuorientierung, Qualifizierung oder Umschulung, ist die Zuständigkeit besonders stark vom „Warum“ abhängig. Wer nach einem Unfall wieder ins Arbeitsleben zurückgeführt werden soll, landet häufig bei der Unfallversicherung. Wer durch Reha eine drohende Erwerbsminderung abwenden soll, wird oft von der Rentenversicherung begleitet.

Wer Unterstützung braucht, um mit (Schwer-)Behinderung in Arbeit zu kommen oder einen Arbeitsplatz zu sichern, ist häufig bei der Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise im System der beruflichen Rehabilitation angebunden. Für Betroffene wirkt das wie Zuständigkeits-Pingpong. Aus Sicht des Systems ist es eine Zuordnung nach Ursache und Ziel: Unfallfolgen, Rentenvermeidung, Integration in Arbeit.

Der „Extra-Tipp“, der finanziell spürbar sein kann: Stiftungen als dritte Schiene

Neben staatlichen Leistungen und Versicherungsleistungen existiert eine dritte Möglichkeit, die viele Betroffene erst spät auf dem Schirm haben: private, gemeinnützige Stiftungen. Sie arbeiten freiwillig, haben eigene Förderschwerpunkte und können Zuschüsse ermöglichen, die öffentliche Träger nicht oder nicht vollständig übernehmen.

Das kann bei Hilfsmitteln, Umbaumaßnahmen, Therapiekosten oder akuten Notlagen relevant werden. Entscheidend ist dabei fast immer, dass zuerst geprüft wird, ob gesetzliche Ansprüche bereits bestehen oder ausgeschöpft wurden. Stiftungen springen häufig ergänzend ein, nicht als Ersatz für Sozialleistungen.

Beispiele, die in der Praxis oft genannt werden, sind die Uwe-Seeler-Stiftung, die nach eigenen Angaben Menschen unterstützt, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf Hilfe angewiesen sind, sowie die Reichsbund Stiftung, die Projekte und in besonderen Situationen auch Einzelpersonen in schwierigen Lebenslagen unterstützt.

Ebenfalls bekannt ist die Katarina Witt-Stiftung, deren Fokus nach den veröffentlichten Kriterien besonders auf Projekten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung liegt und die typischerweise über Projektpartner arbeitet, nicht als Direktleistung an Privatpersonen.

Wer hier ansetzt, sollte deshalb genau lesen, ob eine Stiftung Einzelpersonen fördert oder nur Organisationen, welche Nachweise verlangt werden und ob der Bedarf in den Förderschwerpunkt passt.