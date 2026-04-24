Schwerbehindertenrente mit Abschlag – BSG-Urteil wichtig für Hunderttausende

Wer als schwerbehinderter Mensch die Altersrente vorzeitig beginnt, verliert dauerhaft bis zu 10,8 Prozent seiner Rente – und daran lässt sich später nichts mehr ändern. Das hat das Bundessozialgericht mit Beschluss vom 22. Oktober 2025 (Az. B 5 R 78/25 B) endgültig klargestellt.

Ein Rentenempfänger aus Baden-Württemberg hatte seit 2020 versucht, seinen Rentenabschlag von 3,6 Prozent rückgängig zu machen – über sechs Verfahren, drei Instanzen, alles erfolglos. Sein Fall steht für ein strukturelles Problem: Viele schwerbehinderte Menschen akzeptieren beim Rentenantrag Abschläge, die sie mit besserer Information hätten vermeiden können. Drei Wege stehen noch offen – vor dem Antrag, nicht danach.

Der Zugangsfaktor – warum der Rentenstart das gesamte Leben entscheidet

Wer die Altersrente für schwerbehinderte Menschen vor der abschlagsfreien Altersgrenze seines Jahrgangs beantragt, bekommt einen dauerhaft verminderten Zugangsfaktor. Für jeden vorgezogenen Monat sinkt die Rente um 0,3 Prozent – maximal 10,8 Prozent bei drei Jahren Vorverlegung. Bei einer Rente von 1.500 Euro bedeutet das 162 Euro weniger pro Monat, also fast 1.950 Euro im Jahr. Über 20 Rentenjahre macht das über 38.000 Euro Gesamtverlust.

Dieser Abzug bleibt dauerhaft – auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Der Zugangsfaktor ist ein fester Multiplikator in der Rentenformel und wird nie zurückgesetzt. Im BSG-Fall betrug die Absenkung 0,036, also 3,6 Prozent. Auf eine Rente von 1.600 Euro gerechnet ergibt das knapp 58 Euro weniger monatlich – bis ans Lebensende.

Sobald eine Altersrente bewilligt und bestandskräftig ist, gibt es keinen Wechsel in eine andere Rentenart und keine rückwirkende Korrektur mehr. Ein Überprüfungsantrag greift nur, wenn der ursprüngliche Bescheid auf einer fehlerhaften Rechtsgrundlage beruhte.

Das war in allen sechs Verfahren des Klägers nicht der Fall: Die Deutsche Rentenversicherung hatte korrekt gerechnet, alle Gerichte bestätigten das. Die Bitterkeit vieler Betroffener richtet sich nicht gegen die Formel – sondern gegen den Moment, in dem niemand ihnen gesagt hat, was noch möglich gewesen wäre.

Weg 1: Die richtige Altersgrenze abwarten – was Schwerbehinderte dabei gewinnen

Die wirkungsvollste Vermeidungsstrategie ist das Warten bis zur abschlagsfreien Grenze. Für alle, die nach dem 31. Dezember 1963 geboren sind, gilt ab 2026 ausschließlich § 37 SGB VI: abschlagsfrei mit 65 Jahren, vorzeitig ab 62 Jahren. Für ältere Jahrgänge gibt es gestaffelte Grenzen – Jahrgang 1963 zum Beispiel kann mit 64 Jahren und 10 Monaten abschlagsfrei in Rente gehen.

Wer diese Grenze um 24 Monate vorverlagert, verliert 7,2 Prozent der Rente dauerhaft. Bei einer ansonsten zu erwartenden monatlichen Zahlung von 1.400 Euro sind das 100 Euro weniger jeden Monat. Jedes zusätzliche Jahr bis zur abschlagsfreien Grenze spart diese Kürzung – vollständig und für immer.

Die Deutsche Rentenversicherung bietet einen kostenlosen Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner an, mit dem sich diese Beträge individuell berechnen lassen. Wer dieses Tool nutzt, bevor er den Antrag stellt, trifft eine informierte Entscheidung.

Für Menschen, die gesundheitlich nicht mehr arbeiten können, ist das Abwarten keine Option. Aber für alle, die noch arbeitsfähig sind und einfach früher aufhören möchten, ist der Kostenvergleich Pflicht: Wie viel kostet jeder Monat früher, und über welchen Zeitraum muss ich das tragen?

Weg 2: Die Rentenart-Entscheidung vor dem Antrag – wenn 45 Versicherungsjahre eine Option sind

Der BSG-Fall aus Baden-Württemberg dreht sich exakt um diesen Punkt: Der Kläger hatte sowohl die Voraussetzungen für die Schwerbehindertenrente als auch – etwas später – für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllt.

Die Schwerbehindertenrente war früher zugänglich und wurde deshalb beantragt. Die 45-Jahres-Rente wäre einige Monate danach möglich gewesen – abschlagsfrei. Er wählte die frühere, teurere Variante. Wer eine Altersrente erst einmal in Anspruch nimmt, ist daran gebunden – ein Wechsel in eine andere Rentenart ist danach nicht mehr möglich.

Wer 45 Versicherungsjahre nachweisen kann und gleichzeitig schwerbehindert ist, hat deshalb eine echte Vorab-Wahlmöglichkeit. Eine Person in dieser Lage sollte ausdrücklich bei der Deutschen Rentenversicherung eine Probeberechnung für beide Rentenarten anfordern und den Beginn beider Varianten vergleichen.

Dabei gilt ein Grundsatz, den das Bundessozialgericht bereits 2007 festgelegt hat: Die DRV ist verpflichtet, den günstigsten zulässigen Rentenanspruch zu prüfen – aber nur dann zuverlässig, wenn dies ausdrücklich eingefordert wird.

Werner M., 62, aus Nürnberg, stellte 2021 einen allgemeinen Rentenantrag. Die DRV bewilligte ihm die Schwerbehindertenrente mit einem Abschlag von 7,2 Prozent. Erst 18 Monate später erfuhr er, dass er mit seinen 45 Versicherungsjahren wenige Monate danach auch die 45-Jahres-Rente ohne jeden Abschlag hätte wählen können.

Sein Überprüfungsantrag scheiterte, weil der ursprüngliche Bescheid formal korrekt war – und weil er nie nach Alternativen gefragt hatte. Wer der Rentenversicherung die Entscheidung überlässt, ohne nachzuhaken, riskiert die schnellere, aber dauerhaft teurere Variante.

Weg 3: Den Abschlag durch Einmalzahlung ausgleichen – und wann das sinnvoll ist

Wer die vorzeitige Inanspruchnahme der Schwerbehindertenrente plant, hat eine weitere Option: den Abschlag durch eine Sonderzahlung an die gesetzliche Rentenversicherung ausgleichen. Möglich ist das bereits ab dem 50. Lebensjahr – lange vor dem Rentenbeginn.

Der Weg läuft in drei Schritten ab. Der Versicherte erklärt gegenüber der DRV mit Vordruck V0210, dass er eine vorzeitige Altersrente beabsichtigt. Die DRV errechnet daraufhin in einer kostenlosen Rentenauskunft die konkrete Summe, die zum vollständigen oder teilweisen Ausgleich des Abschlags erforderlich ist. Der Betrag wird dann überwiesen – bis zum Rentenbeginn. Danach ist keine Ausgleichszahlung mehr möglich.

Ein Zahlenbeispiel: Wer als Jahrgang 1963 zwölf Monate vor seiner abschlagsfreien Grenze in Rente gehen möchte, hat einen Abschlag von 3,6 Prozent. Bei einer kalkulierten Monatsrente von 1.400 Euro sind das 50,40 Euro weniger pro Monat, also rund 605 Euro pro Jahr. Wer 20 Jahre Rente erwartet, verliert durch diesen Abschlag insgesamt rund 12.100 Euro.

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Eine Einmalzahlung in dieser Größenordnung würde die Kürzung vollständig neutralisieren – die genaue Summe berechnet die DRV individuell auf Anfrage. Arbeitgeber dürfen diese Ausgleichsbeiträge unter bestimmten Voraussetzungen übernehmen, was bei Aufhebungsverträgen oder Altersteilzeitmodellen attraktiv ist. Die Absichtserklärung gegenüber der DRV bindet nicht – wer die Rentenauskunft anfordert, muss nicht vorzeitig in Rente gehen.

Was passiert, wenn der GdB nach Rentenbeginn sinkt?

Ein verbreiteter Irrtum führt dazu, dass viele schwerbehinderte Menschen überhastet in Rente gehen: die Angst, dass ein sinkender GdB nachträglich den Rentenanspruch gefährdet.

Das ist falsch. Das Rentenrecht verlangt den GdB von mindestens 50 nur zum Zeitpunkt des Rentenbeginns. Sobald die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bewilligt ist, bleibt der Anspruch auch dann bestehen, wenn das Versorgungsamt den GdB später herabsetzt. Die DRV bestätigt das ausdrücklich.

Hannelore B., 61, aus Erfurt, hatte einen befristeten GdB-Bescheid und fürchtete eine baldige Herabstufung. Sie beantragte deshalb die Schwerbehindertenrente zwei Jahre vor der abschlagsfreien Grenze – mit einem Abschlag von 7,5 Prozent.

Zwei Jahre später wurde ihr GdB tatsächlich auf 40 gesenkt. An ihrer bewilligten Rente änderte das nichts, die Kürzung blieb aber dauerhaft. Hätte sie gewusst, dass der GdB-Wegfall nach Rentenbeginn keine Rolle mehr spielt, hätte sie gewartet – und würde heute 7,5 Prozent mehr bekommen.

Wenn ein Bescheid des Versorgungsamts den GdB unter 50 senkt, greift ein gesetzlicher Schutzmechanismus: Der Verlust des Schwerbehindertenstatus tritt erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des neuen Bescheids ein. Wer innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist Widerspruch einlegt, hält den alten Status aufrecht, bis das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.

Für Menschen kurz vor dem Rentenstart, die den GdB noch zur Rentenqualifikation benötigen, kann diese Schonfrist entscheidend sein. Der Widerspruch gegen eine Herabstufung ist damit nicht nur ein Recht – er kann rentenrechtlich unaufschiebbar sein.

Häufige Fragen zur Schwerbehindertenrente und zum Rentenabschlag

Kann ich die Schwerbehindertenrente nachträglich ohne Abschlag berechnen lassen, wenn mein Bescheid schon Jahre alt ist?

Nur wenn der Bescheid damals auf einer falschen Rechtsgrundlage oder falschen Tatsachen beruhte. Ein nachträglicher Überprüfungsantrag ist kein allgemeines Korrekturfenster für Entscheidungen, die man heute anders treffen würde. Das BSG hat das mit Beschluss vom 22. Oktober 2025 (Az. B 5 R 78/25 B) verbindlich klargestellt: War die ursprüngliche Berechnung korrekt, bleibt der Abschlag – egal wie viele Versicherungsjahre man aufgebaut hat.

Ich habe 45 Versicherungsjahre und einen GdB von 50 – welche Rente ist besser?

Das hängt vom Jahrgang und vom gewünschten Rentenbeginn ab. Die Schwerbehindertenrente erlaubt einen früheren Start, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist abschlagsfrei. Wer beide Optionen hat, sollte ausdrücklich eine Probeberechnung für beide Rentenarten bei der DRV anfragen. Die DRV ist verpflichtet, die günstigere Rentenart zu prüfen – in der Praxis funktioniert das nicht immer automatisch.

Mein Schwerbehindertenausweis läuft demnächst ab – verliere ich dadurch meinen Rentenanspruch?

Nein. Entscheidend ist der Feststellungsbescheid des Versorgungsamts, nicht das Ablaufdatum des Ausweises. Solange kein neuer Bescheid den GdB rechtskräftig unter 50 setzt, bleibt der Schwerbehindertenstatus und damit die Rentenvoraussetzung bestehen.

Wann muss ich den GdB-Antrag stellen, damit er für die Rente gilt?

Spätestens zum Rentenbeginn muss der Feststellungsbescheid des Versorgungsamts einen GdB von mindestens 50 ausweisen. Entscheidend ist das im Bescheid genannte Beginndatum des GdB, nicht der Zustelltermin. Wer den Antrag zu spät stellt, kann die Schwerbehindertenrente für bereits laufende Rentenzeiträume nicht rückwirkend beanspruchen – auch wenn die Behinderung medizinisch schon länger bestand.

Kann ich den Abschlag durch eine Einmalzahlung neutralisieren, wenn ich bereits in Rente bin?

Nein. Die Ausgleichszahlung nach § 187a SGB VI muss vor dem Rentenbeginn geleistet werden. Wer bereits eine Altersrente bezieht, kann dieses Instrument nicht mehr nutzen. Eine nachträgliche Erhöhung des Rentenbetrags durch Einmalzahlung ist im Rentenrecht nicht vorgesehen.

Quellen:

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Gesetze im Internet: § 236a SGB VI – Übergangsregelung Schwerbehindertenrente

Gesetze im Internet: § 187a SGB VI – Abschlagsausgleich durch Einzahlung

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 187a SGB VI

Bundessozialgericht: Beschluss vom 22.10.2025, Az. B 5 R 78/25 B

Sozialgerichtsbarkeit: LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 22.05.2025, Az. L 10 R 233/24