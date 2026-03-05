Riesen Fehler nach dem Krankengeld-Bezug

Lesedauer 4 Minuten

Wer lange krank ist, erlebt den Übergang nach dem Krankengeld oft als Schockmoment. Nicht, weil die Erkrankung schlagartig verschwindet, sondern weil sich die finanzielle Lage ändert.

Viele Betroffene gehen davon aus, dass eine weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach der sogenannten Aussteuerung einfach an die bisherige Situation anknüpft. Genau diese Annahme kann jedoch gefährlich werden.

Denn nach dem Ende des Krankengeldes hängt die Existenzsicherung häufig nicht mehr an der Krankenkasse, sondern an Entscheidungen und Voraussetzungen der Arbeitsagentur – und damit an Regeln, die auf Verfügbarkeit, Vermittlung und Leistungsfähigkeit schauen.

Man kann medizinisch weiterhin arbeitsunfähig sein und trotzdem sozialrechtlich in eine Lage geraten, in der eine fortgesetzte Krankschreibung den Geldfluss unterbricht. Es ist eine Situation, die viele als widersprüchlich empfinden – und die in der Praxis tatsächlich uneinheitlich gehandhabt wird.

Der Weg bis zur Aussteuerung: Entgeltfortzahlung, Krankengeld, Höchstdauer

Am Anfang steht bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Sie dauert im Regelfall bis zu sechs Wochen. Danach übernimmt die gesetzliche Krankenkasse mit Krankengeld, sofern weiterhin Arbeitsunfähigkeit besteht.

Dieses Krankengeld ist zeitlich begrenzt: Für dieselbe Erkrankung wird es innerhalb einer Blockfrist nur bis zur gesetzlich vorgesehenen Höchstdauer gezahlt. Ist dieser Anspruch ausgeschöpft, endet die Zahlung – umgangssprachlich spricht man von „Aussteuerung“. Für viele ist das nach langer Krankheit der Moment, in dem nicht nur die Gesundheit, sondern auch die finanzielle Stabilität ins Rutschen gerät.

Warum nach dem Krankengeld die Arbeitsagentur ins Spiel kommt

Wenn das Krankengeld endet und die Betroffenen weiterhin nicht arbeitsfähig sind, wird häufig die Agentur für Arbeit zur nächsten Anlaufstelle. Dort wird Arbeitslosengeld beantragt, oft in einer Lage, die mit klassischer Arbeitslosigkeit wenig zu tun hat.

Viele haben weiterhin einen bestehenden Arbeitsvertrag, sind aber gesundheitlich nicht in der Lage, die Arbeit aufzunehmen. Gleichzeitig ist eine Erwerbsminderungsrente möglicherweise bereits beantragt – nur liegt noch keine Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung vor. Genau in dieser Übergangsphase droht die Versorgungslücke, die das Sozialrecht eigentlich vermeiden will.

Die Nahtlosigkeitsregelung: Arbeitslosengeld trotz fortdauernder Erkrankung

Für diese Übergangssituation gibt es die Nahtlosigkeitsregelung, die im Gesetz als Regelung zur Minderung der Leistungsfähigkeit verankert ist. Sie kann dazu führen, dass Arbeitslosengeld gezahlt wird, obwohl jemand faktisch nicht dem Arbeitsmarkt „wie üblich“ zur Verfügung steht.

Gedanke dahinter ist, dass Menschen, bei denen absehbar eine erhebliche Leistungsminderung länger andauert und bei denen eine Rente oder Reha als nächster Schritt naheliegt, nicht ohne Einkommen dastehen sollen, nur weil noch keine Rentenentscheidung vorliegt.

In der Praxis läuft es häufig so: Die Arbeitsagentur bewertet den Gesundheitszustand nicht nur nach dem, was Betroffene berichten, sondern lässt ihn durch den Ärztlichen Dienst anhand der vorliegenden Unterlagen einordnen.

Entscheidend ist die Prognose, ob die Leistungsminderung voraussichtlich für einen längeren Zeitraum besteht und ob die Person in diesem Zeitraum überhaupt in einem Umfang arbeiten könnte, der für den Arbeitsmarkt relevant ist.

Die Schwelle „unter drei Stunden täglich“ ist dabei die bekannte Orientierung aus dem Rentenrecht, weil sie im Kontext der Erwerbsminderung eine wichtige Rolle spielt.

Der kritische Punkt: Was passiert, wenn die Arbeitsagentur die Nahtlosigkeit nicht anerkennt

Das Problem beginnt dort, wo der Ärztliche Dienst zu einer anderen Einschätzung kommt als die behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder als die Betroffenen selbst. Wenn die Arbeitsagentur nicht davon ausgeht, dass eine länger andauernde erhebliche Leistungsminderung vorliegt, wird der Antrag auf Arbeitslosengeld nicht automatisch zur „Brücke“ bis zur Rente.

Dann wird Arbeitslosengeld typischerweise nur gezahlt, wenn die Person dem Arbeitsmarkt verfügbar ist, also grundsätzlich vermittelbar bleibt.

Und genau hier kollidiert eine fortlaufende Krankschreibung mit dem Leistungsrecht der Arbeitsagentur: Wer durchgängig als arbeitsunfähig gemeldet ist, gilt häufig nicht als verfügbar.

Die Folge kann sein, dass die Arbeitsagentur die Zahlung stoppt oder gar nicht erst bewilligt. Der drastische Effekt ist derselbe: Man steht im schlechtesten Fall ohne laufende Leistung da – obwohl die Erkrankung real ist und die medizinische Behandlung weitergeht.

Warum das Thema so oft eskaliert: Arbeitsvertrag, Arbeitgeberpflichten und die „gelbe“ Bescheinigung

Besonders heikel wird die Lage, wenn das Arbeitsverhältnis fortbesteht. Denn viele Betroffene sind zwar ausgesteuert, aber nicht gekündigt und auch nicht aus dem Arbeitsverhältnis herausgelöst.

Einige Arbeitgeber bestehen weiterhin auf einer lückenlosen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, etwa um interne Abläufe, Nachweispflichten oder tarifliche Regelungen zu bedienen.

Für Erkrankte entsteht dann ein Zielkonflikt: Auf der einen Seite steht der Arbeitgeber, der Nachweise sehen will; auf der anderen Seite die Arbeitsagentur, die bei fehlender Nahtlosigkeit Verfügbarkeit erwartet.

Diese Konstellation ist nicht nur belastend, sondern auch psychologisch. Wer über viele Monate krank ist, kämpft oft mit Erschöpfung, Schmerzen, Therapieterminen und Zukunftsangst.

Gerade dann müssen Fristen eingehalten, Unterlagen zusammengestellt, medizinische Berichte besorgt und behördliche Bewertungen „ausgehalten“ werden. Dass in dieser Lage ein formales Detail – etwa die Frage, ob und wie man weiter krankgeschrieben ist – über die finanzielle Absicherung entscheiden kann, ist für viele kaum nachvollziehbar.

Reha- und Rentenverfahren: Warum Entscheidungen der Rentenversicherung vieles verschieben können

Im Umfeld der Nahtlosigkeitsregelung spielt die Deutsche Rentenversicherung eine große Rolle, weil Reha und Erwerbsminderungsrente als vorrangige Leistungen betrachtet werden können.

Häufig wird die Stellung eines Reha-Antrags verlangt oder nahegelegt, weil darüber geklärt werden soll, ob Erwerbsfähigkeit wiederherstellbar ist oder ob eine Rente in Betracht kommt. Sobald eine rentenrechtliche Einschätzung vorliegt, kann sie die Haltung der Arbeitsagentur beeinflussen.

Wird eine Erwerbsminderung verneint, steigt das Risiko, dass die Arbeitsagentur stärker auf Vermittlung und Verfügbarkeit drängt.

Das bedeutet nicht, dass Betroffene „automatisch“ ihre Absicherung verlieren müssen – aber es erklärt, warum das Verfahren als fragil erlebt wird: Nicht die medizinische Diagnose allein entscheidet, sondern die sozialrechtliche Bewertung von Leistungsfähigkeit, Prognose und Zuständigkeit.

Was Betroffene vor allem mitnehmen sollten: Nicht in Routinen denken

Die wichtigste Lehre ist weniger ein einzelner Tipp als ein Perspektivwechsel: Nach der Aussteuerung gelten andere Spielregeln als während des Krankengeldbezugs.

Wer einfach das bisherige Muster fortsetzt – weitere Krankschreibung, weitere Bescheinigungen, abwarten – kann unbeabsichtigt genau die Voraussetzung verletzen, an die eine andere Leistung geknüpft ist. Ob eine weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung unproblematisch ist oder zum Risiko wird, hängt nicht nur vom Gesundheitszustand ab, sondern davon, wie die Arbeitsagentur die Situation einordnet und auf welcher rechtlichen Schiene das Arbeitslosengeld läuft.

Warum Beratung hier mehr ist als ein Standardhinweis

Die Situation nach dem Krankengeld ist selten „Schema F“. Menschen unterscheiden sich nach Krankheitsbild, Arbeitsvertrag, Kündigungslage, Rentenverfahren, medizinischer Aktenlage und auch nach der Frage, wie der Ärztliche Dienst die Prognose bewertet.

Genau deshalb lässt sich aus einem allgemeinen Text keine sichere Handlungsanweisung für den Einzelfall ableiten. Wer nach Aussteuerung Arbeitslosengeld beantragt und weiterhin krank ist, sollte frühzeitig prüfen lassen, auf welcher Grundlage die Zahlung erfolgt oder erfolgen soll – und welche Nachweise wohin gehören, ohne sich durch gut gemeinte Routine selbst zu schaden.

