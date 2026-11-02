Rentner sehen das Minus erst im März – im Januar läuft aber die Frist ab

Wer erst im März die Krankenkasse prüft, kann Geld verlieren

Mehr Krankenkassenbeitrag ab Januar, weniger Rente erst ab März: Für pflichtversicherte Rentner können beim Jahreswechsel zwei unterschiedliche Zeitpunkte gelten. Wer erst auf die kleinere Überweisung reagiert, kann die besondere Wechselmöglichkeit nach einer Beitragserhöhung bereits verpasst haben.

Entscheidend ist allerdings, ob die eigene Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag tatsächlich zum 1. Januar 2027 erhöht. Eine kleinere Rentenzahlung im März trifft deshalb keineswegs automatisch alle Rentner.

Warum der höhere Abzug erst die März-Rente trifft

Bei Pflichtversicherten werden Änderungen des Zusatzbeitragssatzes für die Beiträge aus der gesetzlichen Rente mit zwei Monaten Verzögerung berücksichtigt. Das bestimmt § 247 SGB V.

Erhöht eine Krankenkasse ihren Satz zum 1. Januar 2027, wird bei der gesetzlichen Rente im Januar und Februar noch mit dem bisherigen Zusatzbeitrag gerechnet. Der höhere Abzug betrifft erst die Rente für März; für Januar und Februar wird diese Differenz nicht nachträglich eingefordert.

Dieser zeitliche Versatz gilt auch bei einer Senkung des Zusatzbeitragssatzes. Die Regel schützt somit nicht dauerhaft vor höheren Beiträgen, sondern verschiebt die Anwendung des geänderten Satzes.

Der Kontoauszug kommt als Warnsignal zu spät

Die Deutsche Rentenversicherung hat den Ablauf bereits für die Beitragserhöhungen Anfang 2026 erläutert. Über den veränderten Zahlbetrag informiert sie normalerweise mit einem Hinweis auf dem Kontoauszug, schriftliche Bescheide verschickt sie nur in Ausnahmefällen.

Die März-Rente landet außerdem nicht bei allen zur selben Zeit auf dem Konto. Renten mit Beginn ab April 2004 werden grundsätzlich am Monatsende überwiesen, ältere Bestandsrenten im Voraus, sodass die März-Zahlung bereits Ende Februar eingehen kann.

Für die besondere Wechselmöglichkeit wegen einer Erhöhung zum Januar ist beides spät. Wer erst dann den Beitragssatz seiner Kasse prüft, hat den Erhöhungsmonat bereits verstreichen lassen.

Seit Juli 2026 fehlt der verpflichtende persönliche Hinweis

Die Situation ist für Versicherte unübersichtlicher geworden: Seit dem 30. Juli 2026 müssen Krankenkassen ihre Mitglieder nicht mehr individuell über einen höheren Zusatzbeitrag und das damit verbundene Sonderkündigungsrecht informieren. Die frühere Pflicht ist mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz entfallen, wie die Verbraucherzentrale erläutert.

Eine Kasse kann weiterhin freiwillig per Brief, App oder Kundenportal informieren. Auf ein persönliches Warnschreiben sollten sich Rentner jedoch nicht verlassen.

Aus Verbrauchersicht ist diese Kombination problematisch: Der niedrigere Rentenzahlbetrag wird erst später sichtbar, während Versicherte die frühere Wechselfrist selbst im Blick behalten müssen. Mehr zur geänderten Informationspflicht erklärt Gegen-Hartz im Beitrag „Krankenkassen-Beiträge steigen ohne Pflichtbrief“.

Bei einer Januar-Erhöhung sollte die neue Kasse im Januar gewählt sein

Das Sonderkündigungsrecht besteht weiterhin und erlaubt einen Wechsel grundsätzlich auch vor Ablauf der üblichen zwölfmonatigen Bindungszeit. Nach § 175 Absatz 4 SGB V muss die Wahl der neuen Krankenkasse dafür bis zum Ende des Monats erklärt werden, für den der Zusatzbeitrag erstmals steigt.

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Bei einer Erhöhung zum 1. Januar 2027 sollten Betroffene ihre Wahlerklärung deshalb rechtzeitig im Januar bei der neuen Kasse einreichen und sich den Eingang bestätigen lassen. Auf einen höheren Abzug von der gesetzlichen Rente dürfen sie dafür nicht warten.

Das Sonderkündigungsrecht bedeutet allerdings keinen sofortigen Wechsel. Geht die Erklärung im Januar ein, endet die bisherige Mitgliedschaft grundsätzlich am 31. März und die neue beginnt am 1. April.

Zeitpunkt Was bei einer Erhöhung zum 1. Januar 2027 gilt 1. Januar 2027 Der neue Zusatzbeitragssatz der Krankenkasse tritt in Kraft. Januar und Februar 2027 Für Beiträge aus der gesetzlichen Rente Pflichtversicherter wird noch der bisherige Zusatzbeitragssatz angewandt. Im Januar 2027 Die neue Kasse sollte rechtzeitig gewählt werden, um das Sonderkündigungsrecht wegen der Januar-Erhöhung zu nutzen. Rente für März 2027 Der höhere Zusatzbeitrag wird bei der bisherigen Kasse erstmals aus der gesetzlichen Rente berücksichtigt. 1. April 2027 Bei einer im Januar erklärten Wahl beginnt grundsätzlich die Mitgliedschaft bei der neuen Kasse.

Wer die besondere Frist verpasst, ist nicht dauerhaft gebunden

Die Aussage, nach Januar sei ein Kassenwechsel generell ausgeschlossen, wäre falsch. Wer die zwölfmonatige Bindungszeit erfüllt hat, kann weiterhin regulär unter Einhaltung der Wechselfrist die Krankenkasse wechseln.

Eine im März erklärte reguläre Wahl führt dann grundsätzlich zu einem Wechsel zum 1. Juni. Läuft die Bindungszeit dagegen noch, kann das Verpassen der besonderen Frist einen früheren Wechsel verhindern.

Bei Wahltarifen sind zusätzliche Bindungsregeln zu prüfen. Eine ausdrückliche Ausnahme vom Sonderkündigungsrecht gilt für den Krankengeld-Wahltarif nach § 53 Absatz 6 und 8 SGB V, was insbesondere bei einer fortgesetzten selbstständigen Tätigkeit relevant sein kann.

Wie viel eine Beitragserhöhung von der Rente kostet

Den Krankenversicherungsbeitrag aus der gesetzlichen Rente tragen pflichtversicherte Rentner und Rentenversicherung jeweils zur Hälfte. Das gilt auch für den kassenindividuellen Zusatzbeitrag, wie § 249a SGB V festlegt.

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Steigt der Zusatzbeitrag beispielsweise um 0,6 Prozentpunkte, erhöht sich der eigene Abzug bei 1.800 Euro beitragspflichtiger Bruttorente um 5,40 Euro monatlich. Bei einem Anstieg um einen ganzen Prozentpunkt wären es neun Euro im Monat.

Für den Vergleich zweier Kassen gilt dieselbe Rechnung: Beitragspflichtige Bruttorente mal Unterschied der Zusatzbeitragssätze, davon die Hälfte. Ein Unterschied von einem Prozentpunkt ergibt bei 1.800 Euro Rente somit 108 Euro weniger eigene Krankenversicherungsbeiträge über zwölf Monate, sofern Rente und Beitragssätze gleich bleiben.

Alle genannten Sätze sind Rechenannahmen und keine Prognose für bestimmte Krankenkassen im Jahr 2027. Steuerliche Folgen sind in diesen Beträgen nicht berücksichtigt.

Wo Rentner den richtigen Beitragssatz finden

Eine verlässliche Anlaufstelle ist die Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbandes. Sie zeigt die aktuell geltenden Zusatzbeitragssätze und die Bundesländer, in denen die jeweiligen Kassen geöffnet sind.

Für den Jahreswechsel ist ein Detail wichtig: Ein angekündigter neuer Beitrag erscheint dort erst ab dem Tag, an dem er tatsächlich gilt. Wer schon im November oder Dezember für 2027 vergleichen möchte, sollte deshalb zusätzlich die Veröffentlichungen der betreffenden Krankenkassen prüfen und Anfang Januar erneut nachsehen.

Zum Vergleich gehören auch Zusatzleistungen, Erreichbarkeit und die Betreuung bei laufenden Behandlungen. Eine geringere monatliche Belastung ist hilfreich, der passende Versicherungsschutz und verlässlicher Service bleiben ebenso wichtig.

Die neue Krankenkasse übernimmt das Wechselverfahren

Für einen Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung ist kein eigener Kündigungsbrief an die bisherige Kasse erforderlich. Versicherte erklären ihre Wahl gegenüber der neuen Krankenkasse und sollten dabei ausdrücklich auf die Beitragserhöhung hinweisen.

Die neue Kasse wickelt den Wechsel mit der bisherigen Kasse elektronisch ab. Sinnvoll ist, sich den vorgesehenen Mitgliedschaftsbeginn bestätigen zu lassen und die Angaben zur laufenden Rente vollständig mitzuteilen.

Die Zweimonatsregel gilt nicht pauschal für jeden Rentner

Der beschriebene spätere Beitragsabzug betrifft Pflichtversicherte und ihre Beiträge aus der gesetzlichen Rente. Bei freiwillig gesetzlich versicherten Rentnern werden die Beiträge grundsätzlich direkt an die Krankenkasse gezahlt; die zeitlichen Abläufe dürfen deshalb nicht einfach gleichgesetzt werden.

Auch Beiträge aus weiteren Einkünften müssen gesondert betrachtet werden. Welche Unterschiede der Versicherungsstatus im Ruhestand ausmacht, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zur Krankenversicherung der Rentner.

Praxisbeispiel: Acht Euro weniger Rente, obwohl der Wechsel schon läuft

Sabine ist 69 Jahre alt, pflichtversichert und erhält monatlich 2.000 Euro beitragspflichtige gesetzliche Bruttorente. Für dieses fiktive Beispiel erhöht ihre Krankenkasse den Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2027 von 3,0 auf 3,8 Prozent.

Sabine prüft die Änderung Anfang Januar und wählt am 12. Januar eine für sie geöffnete andere Kasse mit einem angenommenen Zusatzbeitrag von 2,8 Prozent. Ihre neue Mitgliedschaft beginnt am 1. April.

Im Januar und Februar bleibt der Zusatzbeitrag aus ihrer gesetzlichen Rente noch unverändert, im März werden acht Euro mehr abgezogen. Ab April spart sie gegenüber einem Verbleib bei der bisherigen Kasse zehn Euro Krankenversicherungsbeitrag im Monat, solange die angenommenen Sätze und ihre Bruttorente gleich bleiben.

Fragen und Antworten zum Krankenkassenwechsel für Rentner

Bekommen alle Rentner im März 2027 weniger Geld?

Nein, wegen des Zusatzbeitrags nur dann, wenn die eigene Krankenkasse ihren Satz entsprechend erhöht. Die beschriebene Verzögerung betrifft Beiträge Pflichtversicherter aus der gesetzlichen Rente.

Warum wird eine Erhöhung zum Januar erst im März abgezogen?

§ 247 SGB V schreibt für Änderungen des Zusatzbeitragssatzes bei diesen Rentenbeiträgen einen Versatz von zwei Monaten vor. Januar und Februar werden deshalb noch nach dem bisherigen Satz abgerechnet.

Bis wann sollte ich bei einer Erhöhung zum 1. Januar wechseln?

Die neue Krankenkasse sollte noch im Januar gewählt werden, denn das Sonderkündigungsrecht knüpft an den Erhöhungsmonat an. Bei einer im Januar erklärten Wahl beginnt die neue Mitgliedschaft grundsätzlich am 1. April.

Muss ich meiner bisherigen Krankenkasse selbst kündigen?

Beim Wechsel zu einer anderen gesetzlichen Krankenkasse übernimmt die neue Kasse das elektronische Verfahren. Ihre Wahlerklärung muss rechtzeitig bei der neuen Kasse eingehen.