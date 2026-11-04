Rentner Jochen hat eine Rente von 2000 Euro: “200 Euro zusätzlich hole ich mit Zuschuss und Rabatt raus”

2.000 Euro Rente schließen finanzielle Unterstützung nicht grundsätzlich aus. Entscheidend ist, welche Ansprüche bestehen und welche Ausgaben sich tatsächlich senken lassen.

Wie daraus 200 Euro mehr Spielraum im Monat entstehen können, zeigt das Beispiel Jochen Wedel.

Bei Jochen geht es um 2.000 Euro Bruttorente

Jochen Wedel ist 68 Jahre alt, lebt in Hannover und bezieht monatlich 2.000 Euro gesetzliche Bruttorente. Er ist privat krankenversichert und zahlt dafür einen berücksichtigungsfähigen Krankenversicherungsbeitrag von 600 Euro monatlich; die Pflegeversicherung kommt gesondert hinzu. Bislang erhält er keinen Zuschuss der Rentenversicherung zu diesem Beitrag.

175 Euro Zuschuss zur Krankenversicherung sind möglich

Nach § 106 SGB VI können Bezieher einer gesetzlichen Rente unter den dort genannten Voraussetzungen einen Zuschuss zu ihrer privaten Krankenversicherung erhalten. Eine gleichzeitig bestehende Pflichtversicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung schließt diesen Zuschuss grundsätzlich aus.

Für Privatversicherte beträgt der rechnerische Zuschuss 2026 laut Wertetabelle der Deutschen Rentenversicherung 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente. Bei Jochen ergibt das 2.000 Euro mal 8,75 Prozent, also 175 Euro monatlich.

Allerdings darf der Zuschuss höchstens die Hälfte der tatsächlichen berücksichtigungsfähigen Krankenversicherungsbeiträge betragen. Bei den angenommenen 600 Euro liegt diese Grenze bei 300 Euro, sodass die errechneten 175 Euro vollständig möglich sind.

Den Zuschuss muss Jochen beantragen; zur Pflegeversicherung zahlt die Rentenversicherung keinen entsprechenden Zuschuss. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag Zuschuss zur Krankenversicherung für Rentner auf Antrag.

Weitere 25 Euro bleiben durch einen örtlichen Einkaufsrabatt

Der zweite Betrag kommt aus einer Vergünstigung beim Einkauf: Laut den Aktionsbedingungen von Kauver erhalten Kunden im Hannoveraner Markt dienstags ab 60 Jahren zehn Prozent Rabatt.

Bereits reduzierte Ware und Aktionsartikel sind dort ausgeschlossen; fällt der Dienstag auf einen Feiertag, wird die Aktion nicht verschoben.

📚 Lesen Sie auch: Immer weniger Arbeitnehmer schaffen den Weg in die Altersrente

Jochen verlegt ohnehin geplante, rabattfähige Einkäufe auf diese Tage. “Bei Waren für insgesamt 250 Euro vor Rabatt zahle ich monatlich 225 Euro und spare damit 25 Euro”.

Diese Ersparnis gilt gegenüber dem regulären Preis derselben Waren in diesem Markt. Gegenüber seinem bisherigen Einkauf spart Jochen nur dann tatsächlich 25 Euro, wenn günstigere Vergleichsangebote, zusätzliche Fahrtkosten oder unnötige Käufe den Vorteil nicht aufzehren.

So kommen die 200 Euro im Monat zusammen

Entlastung im fiktiven Beispiel Im Monat Auf zwölf Monate gerechnet Bislang ungenutzter Zuschuss zur privaten Krankenversicherung 175 Euro 2.100 Euro Einkaufsersparnis bei 250 Euro rabattfähigem Warenwert 25 Euro 300 Euro Zusätzlicher finanzieller Spielraum vor möglichen Steuerfolgen 200 Euro 2.400 Euro

Der Zuschuss macht aus 2.000 Euro keine frei verfügbare Rente von 2.200 Euro

Die private Krankenversicherung muss Jochen weiterhin bezahlen; nach dem Zuschuss trägt er von den angenommenen 600 Euro noch 425 Euro selbst.

Pflegeversicherung, mögliche Steuern und seine übrigen Lebenshaltungskosten sind damit ebenfalls nicht erledigt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Auch steuerlich ist die Rechnung zu beachten: Ein steuerfreier Krankenversicherungszuschuss mindert grundsätzlich die als Sonderausgaben abziehbaren Versicherungsaufwendungen, wie sich aus § 10 EStG ergibt.

Deshalb sind die 200 Euro eine Entlastung vor möglichen Einkommensteuerfolgen und kein garantierter Nettovorteil.

Für gesetzlich versicherte Rentner gelten andere Voraussetzungen

Wer in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist, erhält die Beteiligung der Rentenversicherung am Krankenversicherungsbeitrag bereits automatisch. Ein zusätzlicher Antrag verschafft diesen Versicherten keine weiteren 175 Euro.

Bei freiwillig gesetzlich Versicherten kommt dagegen ein Zuschuss auf Antrag infrage, dessen Berechnung den individuellen Zusatzbeitrag der Krankenkasse berücksichtigt. Die Unterschiede beschreibt die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Broschüre zur Krankenversicherung im Ruhestand.

Für gesetzlich Versicherte kann außerdem die Begrenzung der gesetzlichen Zuzahlungen helfen: Die jährliche Belastungsgrenze liegt grundsätzlich bei zwei Prozent der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, bei anerkannt schwerwiegend chronisch Kranken unter den gesetzlichen Voraussetzungen bei einem Prozent.

Frei gekaufte Medikamente oder private Zusatzleistungen werden dadurch nicht automatisch kostenlos.

Diese Regeln erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Für Jochen als Privatversicherten wird daraus in diesem Beispiel keine weitere Ersparnis angesetzt.

Auch Wohngeld sollte nicht vorschnell ausgeschlossen werden

Ob Wohngeld möglich ist, lässt sich aus der Rentenhöhe allein nicht ablesen. Haushaltsgröße, berücksichtigungsfähige Wohnkosten, örtliche Mietenstufe und das nach dem Wohngeldrecht ermittelte Einkommen entscheiden über den Anspruch.

Ein Freibetrag für mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten kann die Berechnung zugunsten von Rentnern verändern, auch wenn sie keinen Grundrentenzuschlag erhalten. Darauf weist etwa die Stadt Hannover in ihren Informationen für Senioren hin.

Welche Unterschiede das machen kann, erläutern wir im Beitrag Wohngeld für Rentner mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten. In Jochens Rechnung wird kein Wohngeld addiert, weil dafür weitere Angaben und eine konkrete Anspruchsprüfung nötig wären.

Der Rentenausweis eröffnet keinen Anspruch auf jeden Rabatt

Bei Vergünstigungen lohnt sich ein genauer Blick auf die Bedingungen: Manche Anbieter verlangen einen Rentennachweis, andere setzen ein bestimmtes Alter voraus. Ein kommunaler Sozialpass kann zusätzlich Einkommensgrenzen vorsehen, die sich von Ort zu Ort unterscheiden.

Beispiele beschreibt unser Beitrag Sozialpass: Vergünstigungen für Rentner und Geringverdiener. Als Ersparnis zählt im eigenen Haushaltsbudget allerdings nur, was eine tatsächlich geplante Ausgabe verringert.

Auch der Rundfunkbeitrag entfällt nicht allein wegen des Rentenbezugs oder einer Wohngeldbewilligung. Eine Befreiung kommt beispielsweise beim Bezug von Grundsicherung im Alter oder unter besonderen Härtefallvoraussetzungen infrage, wie der Beitragsservice erläutert.