Rentner Jochen hat 45 Jahre bei VW gearbeitet – von der Rente kann er jetzt kaum leben

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Jochen (68) sitzt an seinem Küchentisch und legt die Briefe nebeneinander. Strom, Miete, Versicherung, Krankenkasse, dazu der Kassenzettel vom letzten Einkauf. Früher hätte er solche Rechnungen abgeheftet und weitergemacht.

Heute rechnet er nach.

45 Jahre hat Jochen bei Volkswagen gearbeitet. Er war kein Mann der großen Worte, sondern einer, der morgens pünktlich am Werkstor stand, seine Schicht machte und darauf vertraute, dass sich ein langes Arbeitsleben am Ende auszahlt. Doch seit er in Rente ist, fühlt sich dieses Vertrauen für ihn brüchig an.

Ein Leben zwischen Werkstor, Schichtplan und Verantwortung

Jochen begann jung bei VW. Damals war der Job im Werk für viele ein Versprechen: sichere Arbeit, gutes Einkommen, Tariflohn, Kollegenschaft, ein planbares Leben. Für Jochen bedeutete das vor allem Verlässlichkeit. Er arbeitete in der Produktion, oft im Schichtdienst. Früh raus, spät nach Hause, manchmal müde bis in die Knochen. Trotzdem war er stolz auf seine Arbeit.

Über Jahrzehnte zahlte er in die Rentenversicherung ein. Er baute sich ein normales Leben auf, ohne großen Luxus. Urlaub gab es, aber nicht jedes Jahr weit weg. Anschaffungen wurden geplant, Reparaturen möglichst selbst erledigt.

Der Rentenbescheid war ein Einschnitt

Als der Rentenbescheid kam, war Jochen zunächst erleichtert. Endlich kein Wecker mehr um fünf Uhr, keine Schichtwechsel, kein Druck im Betrieb. Doch nach den ersten Monaten merkte er, wie eng es tatsächlich werden würde.

Auf dem Papier wirkt seine Rente nicht wie Armut. Doch nach Abzügen, Warmmiete, Strom, Lebensmitteln, Versicherungen und Gesundheitskosten bleibt kaum etwas übrig. Aus einem ehemals geregelten Einkommen ist ein Monatsetat geworden, der kaum Fehler erlaubt.

Jochen sagt nicht, dass er reich sein möchte. Er sagt: “Ich will nur leben können, ohne bei jedem Einkauf nachzurechnen”. Genau dieser Wunsch ist für ihn aber schwieriger geworden.

Wenn jahrzehntelange Arbeit nicht vor Geldsorgen schützt

Jochens Fall zeigt, wie groß die Lücke zwischen Erwerbsleben und Ruhestand sein kann. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, erwartet im Alter keine Sorgenfreiheit im Überfluss. Aber viele erwarten eine Rente, die für ein normales Leben reicht.

Die gesetzliche Rente berechnet sich nicht allein nach der Zahl der Arbeitsjahre. Wichtig ist, wie viel jemand im Verhältnis zum Durchschnitt verdient hat und wie viele Entgeltpunkte daraus entstanden sind. Auch Abzüge, Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuern mindern den Betrag, der tatsächlich verfügbar ist.

Gerade im Ruhestand fallen manche Kosten stärker ins Gewicht. Die Miete steigt weiter, Energie bleibt teuer, Lebensmittel kosten mehr als früher. Gleichzeitig gibt es keine Überstunden, keine Sonderzahlungen und keine Möglichkeit mehr, kurzfristig mehr Einkommen zu erzielen.

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Am Ende des Monats bleibt kaum Spielraum

Jochen hat seine Ausgaben inzwischen genau im Blick. Er weiß, wann welche Abbuchung kommt. Er weiß auch, welche Einkäufe er verschieben kann. Neue Kleidung kauft er selten. Restaurantbesuche sind zur Ausnahme geworden. Wenn die Enkel Geburtstag haben, überlegt er lange, welches Geschenk drin ist.

Besonders belastend sind unerwartete Ausgaben. Eine kaputte Waschmaschine, eine Zahnarztrechnung oder eine hohe Nebenkostenabrechnung bringen seine Planung durcheinander. Früher war so etwas ärgerlich, heute kann es den ganzen Monat kippen lassen.

Was von der Rente übrig bleibt

Bereich Was es für Jochen bedeutet Wohnen Die Warmmiete ist der größte monatliche Posten und lässt sich kaum senken. Energie Strom und Heizung belasten das Budget stärker als früher. Lebensmittel Jochen achtet auf Angebote und verzichtet häufiger auf teurere Produkte. Gesundheit Zuzahlungen, Medikamente und Arztfahrten fallen im Alter stärker ins Gewicht. Rücklagen Für Reparaturen oder größere Anschaffungen bleibt fast nichts übrig.

Die Enttäuschung sitzt tief

Was Jochen besonders trifft, ist nicht nur die finanzielle Enge. Es ist das Gefühl, dass sein Arbeitsleben heute weniger wert zu sein scheint, als er immer geglaubt hat. 45 Jahre im Betrieb, 45 Jahre Beiträge, 45 Jahre Verzicht auf freie Zeit. Viele Rentnerinnen und Rentner kennen dieses Gefühl. Sie haben gearbeitet, Kinder großgezogen, Kredite bedient, Steuern und Sozialbeiträge gezahlt. Im Alter merken sie, dass Anerkennung allein keine Rechnung bezahlt.

Jochen spricht darüber ohne Bitterkeit, aber mit sichtbarer Müdigkeit. Er will niemandem zur Last fallen. Doch er fragt sich, warum ein Mann nach einem so langen Arbeitsleben überhaupt in diese Lage kommen kann.

Warum 45 Arbeitsjahre nicht automatisch Wohlstand bedeuten

Viele Menschen verbinden 45 Beitragsjahre mit einer auskömmlichen Altersrente. Tatsächlich sagt die Zahl der Jahre allein aber wenig darüber aus, wie hoch die spätere Zahlung ausfällt. Entscheidend ist, wie viel jemand im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst verdient hat und wie viele Rentenpunkte daraus entstanden sind.

Wer 45 Jahre lang genau das Durchschnittsentgelt verdient, kommt rechnerisch auf 45 Entgeltpunkte. Seit dem 1. Juli 2025 liegt der aktuelle Rentenwert bei 40,79 Euro.

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Daraus ergibt sich eine monatliche Bruttorente von 1.835,55 Euro vor Abzügen für Kranken- und Pflegeversicherung sowie vor einer möglichen Steuerbelastung.

Zum 1. Juli 2026 soll der Rentenwert nach dem Beschluss der Bundesregierung auf 42,52 Euro steigen. Für 45 Entgeltpunkte wären das rechnerisch 1.913,40 Euro brutto im Monat. Das klingt zunächst solide, liegt aber deutlich unter dem letzten Erwerbseinkommen.

Die Lücke zwischen Lohn und Rente

Der Bruch kommt für viele erst mit dem ersten Rentenbescheid. Während im Berufsleben Weihnachtsgeld, Schichtzulagen, Sonderzahlungen oder betriebliche Leistungen den finanziellen Rahmen erweitern konnten, bleibt im Ruhestand häufig eine deutlich kleinere monatliche Summe.

Gerade wer ein Haus abbezahlt, Angehörige unterstützt oder hohe Wohnkosten trägt, spürt diese Veränderung schnell. Hinzu kommt: Die gesetzliche Rente ist eine Bruttogröße. Von ihr gehen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab. Je nach Gesamteinkommen kann auch Einkommensteuer fällig werden.

Auch Betriebsrenten helfen nicht immer so stark, wie viele Beschäftigte hoffen. Sie können die gesetzliche Rente ergänzen, unterliegen aber ebenfalls Regeln, Abzügen und individueller Ausgestaltung. Wer viele Jahre in einem großen Industriebetrieb gearbeitet hat, steht deshalb im Alter nicht automatisch sorgenfrei da.

Altersarmut ist kein Randthema mehr

Die Lage vieler älterer Menschen zeigt, wie angespannt die finanzielle Situation im Ruhestand geworden ist. Nach Daten des Statistischen Bundesamts war 2024 rund jede fünfte Person ab 65 Jahren armutsgefährdet. Für alleinlebende Menschen lag die Schwelle damals bei 1.381 Euro netto im Monat.

Für 2025 zeigen vorläufige Zahlen weiter ein hohes Risiko bei Rentnerinnen und Rentnern. Besonders schwierig wird es, wenn jemand allein lebt, keine günstige Wohnung mehr hat oder gesundheitliche Kosten steigen. Die Statistik beschreibt damit kein abstraktes Problem, sondern eine Erfahrung, die in vielen Haushalten längst angekommen ist.

Warum der Fall Jochen viele Menschen trifft

Jochen steht beispielhaft für eine Generation, die gelernt hat, dass dauerhafte Arbeit Sicherheit schafft. Doch hohe Lebenshaltungskosten, steigende Wohnkosten und eine Rente, die deutlich unter dem früheren Einkommen liegt, verändern diese Rechnung. Selbst ein lückenloses Arbeitsleben schützt nicht immer vor finanzieller Enge.

Besonders bitter ist das Gefühl der Enttäuschung. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, erwartet nicht Luxus, sondern Normalität. Ein Besuch im Café, ein Geschenk für die Enkel, eine Reparatur am Auto oder eine neue Waschmaschine sollten keine Krise auslösen.

Das Problem liegt nicht nur bei einzelnen Lebensläufen. Es zeigt eine strukturelle Spannung zwischen Erwerbsbiografien, Rentenformel, Preisentwicklung und privaten Vorsorgemöglichkeiten. Wer wenig Spielraum hatte, während des Arbeitslebens zusätzlich vorzusorgen, kann diese Lücke im Alter kaum noch schließen.

Was die Zahlen zeigen

Aspekt Einordnung 45 Jahre Durchschnittsverdienst Ergeben rechnerisch 45 Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung. Rentenwert seit 1. Juli 2025 40,79 Euro pro Entgeltpunkt. Bruttorente bei 45 Entgeltpunkten 1.835,55 Euro monatlich vor Abzügen. Geplanter Rentenwert ab 1. Juli 2026 42,52 Euro pro Entgeltpunkt, sofern die Verordnung abschließend bestätigt wird. Geplante Bruttorente bei 45 Entgeltpunkten 1.913,40 Euro monatlich vor Abzügen. Armutsgefährdung ab 65 Jahren 2024 lag die Quote laut Statistischem Bundesamt bei 19,4 Prozent.

Was Betroffene prüfen sollten

Hilfe zu beantragen fällt vielen schwer

Theoretisch könnten Menschen wie Jochen prüfen lassen, ob Ansprüche auf Wohngeld oder Grundsicherung im Alter bestehen. Auch Rentenbescheide sollten kontrolliert werden, etwa auf fehlende Zeiten oder nicht berücksichtigte Angaben. In der Praxis fällt vielen dieser Schritt schwer.

Jochen empfindet es als unangenehm, Hilfe beantragen zu müssen. Für ihn klingt das, als habe er selbst etwas falsch gemacht. Dabei ist seine Lage kein persönliches Scheitern, sondern Ausdruck eines Problems, das viele ältere Menschen betrifft.

Gerade ehemalige Facharbeiterinnen und Facharbeiter geraten häufig in eine schwierige Zwischenzone. Ihre Rente ist nicht extrem niedrig, aber sie reicht trotzdem kaum. Für manche Hilfen liegen sie knapp über Grenzen, für ein entspanntes Leben aber deutlich darunter.

Ein ruhiger Ruhestand sieht anders aus

Jochen hatte sich den Ruhestand und die Rente anders vorgestellt. Mehr Zeit für Spaziergänge, Familie, Garten, vielleicht kleine Reisen mit der Bahn. Stattdessen bestimmt oft der Kontostand, was möglich ist. Er spart nicht für Luxus. Er spart, um vorbereitet zu sein, falls etwas kaputtgeht. Das verändert den Alltag, aber auch das Lebensgefühl.

Nach 45 Jahren bei VW hätte Jochen sich gewünscht, im Alter nicht mehr ständig rechnen zu müssen. Seine Geschichte zeigt, dass ein langes Arbeitsleben heute nicht automatisch vor finanzieller Unsicherheit schützt. Sie stellt eine unbequeme Frage: Was ist jahrzehntelange Arbeit wert, wenn am Ende kaum genug zum Leben bleibt?