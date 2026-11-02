Rentner besteht mit 86 Jahren Matheprüfung und holt nach 70 Jahren seinen Abschluss nach

70 Jahre lang war eine nicht bestandene Matheprüfung für Brian Jones eine unerledigte Sache. Jetzt hat der 86-jährige Rentner aus Wales das geschafft, was ihm als Jugendlicher nicht gelungen war. Er hat die Prüfung nachgeholt und bestanden. Doch dem dreifachen Großvater ging es um mehr als eine gute Note.

Er wollte auch im hohen Alter etwas Neues lernen und geistig aktiv bleiben. Seine Geschichte zeigt, dass der Ruhestand nicht das Ende der eigenen Bildung bedeuten muss. Auch in Deutschland können ältere Menschen Schulabschlüsse nachholen, Kurse besuchen oder kostenlos lernen.

Mit 86 Jahren noch einmal ins Klassenzimmer

Brian Jones aus dem walisischen Cwmbran hatte 1956 seine Mathematikprüfung nicht bestanden. Schon damals nahm er sich vor, sie irgendwann nachzuholen. Doch zunächst kamen Beruf, Familie und andere Verpflichtungen dazwischen.

Als er mit 80 Jahren einige seiner bisherigen Aufgaben abgab, wollte er seine neu gewonnene Zeit sinnvoll nutzen. Er meldete sich für einen Mathematikkurs der kommunalen Erwachsenenbildung an.

Einmal pro Woche saß er mit deutlich jüngeren Teilnehmern im Unterricht. Die meisten seiner Mitschüler waren Jugendliche. Dass zwischen ihnen und dem Rentner mehrere Generationen lagen, spielte beim gemeinsamen Lernen keine entscheidende Rolle.

Am 20. August 2026 erhielt Jones schließlich sein Prüfungsergebnis. Er hatte die britische GCSE-Prüfung im Fach Mathematik mit der Note C bestanden. Darüber berichtete die Stadtverwaltung Torfaen bereits am 26. August 2026.

Warum der Rentner die Matheprüfung unbedingt bestehen wollte

Für Jones stand nicht der Schulabschluss im Mittelpunkt. Er wollte seinen Kopf beschäftigen und sich selbst beweisen, dass er auch mit 86 Jahren noch anspruchsvolle Aufgaben bewältigen kann.

Der britischen BBC erklärte er, dass einige seiner Freunde und Verwandten bereits in Pflegeheimen leben. Er selbst wollte geistig aktiv bleiben und seinen Alltag weiterhin mit neuen Erfahrungen gestalten.

Eine weitere Motivation waren seine Enkel. Auch sie beschäftigten sich mit Schulprüfungen. Dadurch entstand eine gemeinsame Erfahrung, über die sich Großvater und Enkel austauschen konnten.

Der Unterricht machte Jones nach eigenen Angaben deutlich mehr Spaß, als er vorher erwartet hatte. Nach seiner bestandenen Mathematikprüfung meldete er sich deshalb direkt für das nächste Fach an. Nun möchte er auch seine Englischprüfung ablegen.

Kann Lernen im Alter das Gehirn fit halten?

Die Geschichte wirft eine interessante Frage auf. Hilft es tatsächlich, im Ruhestand neue Fähigkeiten zu erlernen, um geistig leistungsfähig zu bleiben?

Der Neurobiologe Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig erklärte gegenüber der Frankfurter Rundschau, dass mathematische Aufgaben insbesondere das Arbeitsgedächtnis beanspruchen. Dabei werden Informationen kurzfristig gespeichert und verarbeitet, um beispielsweise Rechenwege nachzuvollziehen.

Allerdings muss niemand im Ruhestand komplizierte Gleichungen lösen. Auch das Erlernen einer Fremdsprache, Musizieren oder anspruchsvolle Gesellschaftsspiele können geistige Fähigkeiten fordern.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft empfiehlt älteren Menschen ebenfalls, neugierig zu bleiben und geistige Herausforderungen anzunehmen. Daneben nennt sie Bewegung, soziale Kontakte, ausreichend Schlaf und die Behandlung bestehender Erkrankungen als wichtige Faktoren für die Gesundheit.

Eine Garantie gegen Demenz ist regelmäßiges Lernen allerdings nicht. Wie das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen erläutert, lassen sich Zusammenhänge zwischen geistiger Aktivität und einem geringeren Demenzrisiko beobachten. Daraus folgt jedoch nicht, dass einzelne Lernangebote eine Demenzerkrankung verhindern können.

Auch in Deutschland können Rentner Schulabschlüsse nachholen

Wer im Ruhestand einen Schulabschluss nachholen möchte, findet auch in Deutschland verschiedene Möglichkeiten. Die Bundesagentur für Arbeit informiert über den sogenannten zweiten Bildungsweg.

Dazu gehören Abend- und Erwachsenenschulen, Vorbereitungskurse an Volkshochschulen und Externenprüfungen. Welche Voraussetzungen gelten, richtet sich nach dem jeweiligen Bundesland und dem angestrebten Abschluss.

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Ein wichtiger Unterschied zum Fall aus Wales besteht darin, dass die britische GCSE-Prüfung eine Qualifikation in einem einzelnen Fach ermöglicht. In Deutschland sind anerkannte Schulabschlüsse dagegen an die Anforderungen des jeweiligen Bildungsgangs gebunden.

Wer lediglich seine mathematischen Fähigkeiten verbessern möchte, muss deshalb nicht gleich einen vollständigen Schulabschluss anstreben. Für viele ältere Menschen kann ein Mathematik-, Sprach- oder Computerkurs die passendere Lösung sein.

Auch mit kleiner Rente gibt es günstige Lernangebote

Ein Problem können die Kosten sein. Wer nur eine niedrige Rente erhält, kann sich regelmäßige Kursgebühren möglicherweise nicht leisten.

Viele Volkshochschulen bieten deshalb Ermäßigungen an. Die Voraussetzungen unterscheiden sich allerdings nach Kommune, Bildungsträger und Kursangebot.

Ein konkretes Beispiel ist die Münchner Volkshochschule. Sie gewährt berechtigten Rentnern für bestimmte Kurse der Senioren Volkshochschule eine Ermäßigung von 50 Prozent.

Für einen Einpersonenhaushalt gelten dabei ein monatliches Nettoeinkommen von höchstens 1.900 Euro und ein Vermögen von höchstens 20.000 Euro. Bei Zweipersonenhaushalten liegen die Grenzen bei 2.850 Euro Nettoeinkommen und 30.000 Euro Vermögen.

Die Münchner Volkshochschule bietet für berechtigte Rentner außerdem ausgewählte IT-Kurse kostenlos an. Dafür müssen die jeweiligen Einkommens- und Vermögensvoraussetzungen nachgewiesen werden.

Auch in Berlin erhalten Menschen, die Grundsicherung oder bestimmte andere Sozialleistungen beziehen, bei den Volkshochschulen unter den vorgesehenen Voraussetzungen eine Ermäßigung von 50 Prozent.

Welche weiteren Vergünstigungen möglich sind, erklären wir in unserem Beitrag über den Rentenausweis und die damit verbundenen Sparmöglichkeiten.

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Kostenlos von zu Hause aus lernen

Wer sich keinen Präsenzkurs leisten kann oder gesundheitlich eingeschränkt ist, findet auch kostenlose digitale Angebote.

Der Deutsche Volkshochschul-Verband betreibt das vhs-Lernportal. Dort können Erwachsene unter anderem ihre Fähigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen verbessern.

Ein Angebot beschäftigt sich ausdrücklich mit dem Rechnen im Alltag. Es richtet sich an Menschen, die mathematische Fähigkeiten für praktische Situationen trainieren möchten.

Die Nutzung des Lernportals ist kostenlos. Die Kurse können auch selbstständig von zu Hause aus bearbeitet werden.

Für ältere Menschen, denen der Umgang mit digitalen Geräten noch schwerfällt, können örtliche Volkshochschulen und Senioreneinrichtungen beim Einstieg helfen. Ob dafür ebenfalls kostenlose Unterstützung angeboten wird, hängt vom jeweiligen Anbieter ab.

Seniorenstudium bietet weitere Möglichkeiten

Wer sich intensiver mit Wissenschaft, Geschichte, Literatur oder anderen Themen beschäftigen möchte, kann ein Seniorenstudium in Betracht ziehen.

Ein Beispiel ist die Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort können ältere Menschen als Gaststudierende an ausgewählten Lehrveranstaltungen teilnehmen.

Die Kosten liegen derzeit bei 100 Euro pro Semester für weniger als fünf Semesterwochenstunden, 200 Euro für fünf bis acht Stunden und 300 Euro bei einem größeren Umfang.

Allerdings ist ein Seniorenstudium nicht mit einem regulären Hochschulstudium gleichzusetzen. An der Universität München können auf diesem Weg keine akademischen Abschlüsse erworben und keine entsprechenden Prüfungen abgelegt werden.

Wer gezielt einen anerkannten Abschluss erreichen möchte, sollte sich deshalb vor der Anmeldung über die dafür erforderliche reguläre Ausbildung informieren.

Was Rentner mit wenig Geld vor einer Kursbuchung prüfen sollten

Bevor ältere Menschen einen Kurs buchen, lohnt sich ein genauer Blick auf die Ermäßigungsregelungen.

Manche Volkshochschulen gewähren Vergünstigungen allein aufgrund des Alters oder des Rentenstatus. Andere verlangen einen Nachweis über das Einkommen oder einen Sozialpass.

Wer Grundsicherung im Alter erhält, sollte nachfragen, welche Ermäßigungen die eigene Kommune anbietet. Ein bundesweiter Anspruch auf kostenlose Freizeit- oder Sprachkurse ergibt sich aus dem Grundsicherungsbezug jedoch nicht.

Auch ein Rentenausweis kann hilfreich sein, um den Rentenstatus nachzuweisen. Er ersetzt aber nicht die zusätzlich geforderten Einkommensnachweise.

Über weitere kommunale Vergünstigungen berichten wir im Artikel zum Sozialpass für Rentner und Menschen mit geringem Einkommen.

Brian Jones zeigt unterdessen, dass ein später Bildungsabschluss nicht allein wegen der Note wertvoll sein muss. Der 86-Jährige hat nach sieben Jahrzehnten ein altes Ziel erreicht, neue Kontakte geknüpft und bereits die nächste Herausforderung begonnen.

Häufige Fragen zum Lernen im Rentenalter

Kann ich mit über 80 Jahren noch einen Schulabschluss nachholen?

Auch ältere Menschen können Bildungsangebote nutzen und unter den jeweiligen Voraussetzungen Schulabschlüsse nachholen. Entscheidend sind die Zugangsbedingungen des Bildungsgangs und die Regelungen des Bundeslandes. Wer nur einzelne Fähigkeiten verbessern möchte, kann auch einen Kurs ohne Abschlussprüfung besuchen.

Bekommen Rentner mit niedriger Rente kostenlose Weiterbildung?

Das hängt vom Angebot ab. Einige Volkshochschulen gewähren Ermäßigungen für Rentner oder Menschen mit geringem Einkommen. Daneben gibt es kostenlose digitale Angebote wie das vhs-Lernportal. Ein allgemeiner Anspruch auf Übernahme sämtlicher Weiterbildungskosten besteht nicht.

Hilft regelmäßiges Lernen dabei, Demenz zu verhindern?

Geistige Aktivität gehört zu den Faktoren, die mit einem geringeren Demenzrisiko in Verbindung gebracht werden. Eine sichere Vorbeugung durch Mathematikaufgaben, Sprachkurse oder andere Lernangebote ist wissenschaftlich nicht belegt. Bewegung, soziale Kontakte und die Behandlung gesundheitlicher Risikofaktoren sind ebenfalls wichtig.

Quellen

Torfaen County Borough Council, Pressemitteilung vom 26. August 2026, Octogenarian passes maths GCSE

BBC Wales, Bericht vom 26. August 2026, Man passes GCSE maths 70 years after failing

Frankfurter Rundschau, Bericht vom 2. November 2026, 86-jähriger Rentner besteht Mathe-Abschlussprüfung

Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Empfehlungen zur Demenzprävention

Bundesagentur für Arbeit, Schulabschluss nachholen und zweiter Bildungsweg

Münchner Volkshochschule, Seniorenangebote und kostenlose IT-Kurse bei geringer Rente

Ludwig-Maximilians-Universität München, Gebühren für das Seniorenstudium